МИД Ирана: Тегеран крайне обеспокоен ситуацией с правами человека во Франции

Мы призываем президента и правительство Франции прислушаться к французскому народу и выполнить все их требования.

Демонстрации сотрясают Францию. Чтобы демонстранты перестали погружать Францию в пучину хаоса, власти должны пойти на выполнение их требований. Тегеран выступает за то, чтобы власти Франции начали говорить со своим народом на одном языке. Посеявший ветер пожнёт бурю.

Французские протестующие ждут коллективного видеоролика от женщин-министров Европы, Австралии и Канады в поддержку французских протестующих женщин.

Тегеран крайне обеспокоен ситуацией с правами человека во Франции.

Власти Ирана прокомментировали массовые протесты и забастовки во Франции. По словам официального представителя иранского МИД Насера Канани, официальный Париж должен прислушаться к мнению французского народа и отказаться от «варварских методов применения насилия против людей, отстаивающих свои демократические права». Таким образом МИД Ирана явно нашёл возможность в информационном плане ответить властям Франции на то, как те призывали Тегеран «не препятствовать проведению митингов простыми иранцами».Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства:Напомним, что протестующие в Париже, Лионе, Бордо, Гавре и других города выдвигают требования по отмене пенсионной реформы, а также требуют от Макрона отправить правительство в отставку, а самого – сложить полномочия и назначить досрочные выборы.Канани в соцсети:Далее Насер Канани переходит к откровенному политическому троллингу Макрона и кабмина Франции:Здесь отсылка идёт к ролику, который в своё время записали еврочиновницы, заявив, что так они «намерены поддержать протест иранских женщин против насилия и деспотии».МИД Ирана:Далее иранский МИД заявил о том, что происходящее в Европе и США однозначно свидетельствует о том, что Запад потерял всякое право говорить от имени демократии и нести её знамя.