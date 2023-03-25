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МИД Ирана: Тегеран крайне обеспокоен ситуацией с правами человека во Франции

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МИД Ирана: Тегеран крайне обеспокоен ситуацией с правами человека во Франции

Власти Ирана прокомментировали массовые протесты и забастовки во Франции. По словам официального представителя иранского МИД Насера Канани, официальный Париж должен прислушаться к мнению французского народа и отказаться от «варварских методов применения насилия против людей, отстаивающих свои демократические права». Таким образом МИД Ирана явно нашёл возможность в информационном плане ответить властям Франции на то, как те призывали Тегеран «не препятствовать проведению митингов простыми иранцами».

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства:

Мы призываем президента и правительство Франции прислушаться к французскому народу и выполнить все их требования.

Напомним, что протестующие в Париже, Лионе, Бордо, Гавре и других города выдвигают требования по отмене пенсионной реформы, а также требуют от Макрона отправить правительство в отставку, а самого – сложить полномочия и назначить досрочные выборы.

Канани в соцсети:

Демонстрации сотрясают Францию. Чтобы демонстранты перестали погружать Францию в пучину хаоса, власти должны пойти на выполнение их требований. Тегеран выступает за то, чтобы власти Франции начали говорить со своим народом на одном языке. Посеявший ветер пожнёт бурю.

Далее Насер Канани переходит к откровенному политическому троллингу Макрона и кабмина Франции:

Французские протестующие ждут коллективного видеоролика от женщин-министров Европы, Австралии и Канады в поддержку французских протестующих женщин.

Здесь отсылка идёт к ролику, который в своё время записали еврочиновницы, заявив, что так они «намерены поддержать протест иранских женщин против насилия и деспотии».

МИД Ирана:

Тегеран крайне обеспокоен ситуацией с правами человека во Франции.

Далее иранский МИД заявил о том, что происходящее в Европе и США однозначно свидетельствует о том, что Запад потерял всякое право говорить от имени демократии и нести её знамя.
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34 комментария
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 13:38
    +29
    laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing
    Молодцы, троллинг знатный! Так их!
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:51
      +8
      Пословица русская есть -"Их же салом им же по сусалам" laughing
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:01
        +5
        МИД Ирана: Тегеран крайне обеспокоен ситуацией с правами человека во Франции

        Молодцы иранцы! Браво!
        Вот так и нужно со стороны МИД Ирана пинка под зад Макрону во Франции давать!
        Глядишь, и слетит Макрон с президента Франции!
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 14:07
          +1
          Цитата: Татьяна
          МИД Ирана: Тегеран крайне обеспокоен ситуацией с правами человека во Франции

          Молодцы иранцы!

          Спору нет. Только вот как наше начальство транспортного цеха - поддерживает Иран или Микрона с компахой? Ничего не слышно или я проспал. what
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 14:11
            -3
            Между Ираном и Францией нет прямого конфликта, чтоб выбирать из них двоих. А даже если бы и был, то всегда есть третий вариант - не вмешиваться.
            1. Лоцман
              Лоцман Сегодня, 14:17
              +5
              А между Россией и Францией мир, дружба, жувачка? Снабжение оружием бандеров это такой дружественный акт по отношению к России, да? Насчёт третьего варианта не спорю, ибо сами обгадимшись по пенсионной реформе.
              1. Reptiloid
                Reptiloid Сегодня, 14:48
                +2
                Цитата: Лоцман
                А между Россией и Францией мир, дружба, жувачка? .....

                Французы всегда лезли с ненужными антироссийские советами. sad А сколько раз Макрон телефон обрывал? Самое время am им на вид поставить
              2. Shurik70
                Shurik70 Сегодня, 15:00
                +3
                Цитата: Тарелка
                Между Ираном и Францией нет прямого конфликта, чтоб выбирать из них двоих. А даже если бы и был, то всегда есть третий вариант - не вмешиваться.

                Охре-неть.
                Франция страна НАТО, ведёт войну против России, хотя ПОКА и не в прямую.
                Но это война. На ней убивают русских, обворовывают русских.
                Страна-ВРАГ, где президент не скрываясь заявил, что ему плевать на мнение своего народа и будет продолжать вести ту политику, какую хочет.
                Иран союзник. Военный, экономический. Дружественная нас страна.
                И вы предлагаете их уравнять?
                Словно брата и паршивую шавку подзаборную уравнять.
        2. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 14:45
          +1
          Цитата: Татьяна
          ....Молодцы иранцы! Браво!
          Вот так и нужно со стороны МИД Ирана пинка под зад Макрону ....

          Когда в Иране происходили непонимания и волнения на почве религии, то всякая Западная Моська старалась гавкать и "озаботится" демократией и правами человека! Наши тоже могли бы сказать что о их правах и западной демократии.
      2. qqqq
        qqqq Сегодня, 14:33
        +3
        Цитата: Бывший солда
        Пословица русская есть -"Их же салом им же по сусалам"

        Вызывает сожаление, что наш МИД такой беззубый. Боятся дорогих партнеров обидеть. По хорошему, нужно поднимать кипишь с правами человека везде, вплоть до совбеза ООН, а то и выносить вопрос на Генеральную ассамблею. Я думаю, что немало стран потопталось бы на типа демократии.
        1. Luminman
          Luminman Сегодня, 14:42
          +3
          Цитата: qqqq
          По хорошему, нужно поднимать кипишь с правами человека везде, вплоть до совбеза ООН, а то и выносить вопрос на Генеральную ассамблею.

          Я вообще склонен начать поставлять оружие во Францию! Пусть французский пролетариат сам себя защитит!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:41
    +5
    МИД Ирана: Тегеран крайне обеспокоен ситуацией с правами человека во Франции
    . ХА, ХА, во Франции ломают ту ногу, у кого надо, у кого можно!!! Так по мнению всех дермократических, либеральных и прочих подвязавшихся с ними!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: rocket757
      ..... ХА, ХА, во Франции ломают ту ногу, у кого надо, у кого можно!!! Так по мнению всех дермократических,.....

      Приветствую Виктор hi не только ломают, laughing lol Но и если захотят, ампутируют, по демократически, "имеют право" lol
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:42
    +3
    Иран ожидаемо оттролил Макорона.Но от ЕС ,от них не ожидал.ЕС обеспокоен применяем силы французской полицией.
  4. Иван Фокин_2
    Иван Фокин_2 Сегодня, 13:43
    +6
    Молодцы иранцы конкретно поддели лягушатников, но почему мы не можем троллить а высказываем только озабоченности.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:36
      0
      Цитата: SwR9
      Молодцы иранцы конкретно поддели лягушатников, но почему мы не можем троллить а высказываем только озабоченности.

      У наших политиков кишка тонка высказаться в таком же духе, как Иран. Вдруг туда еще придется на ПМЖ сбегать?
  5. SwR9
    SwR9 Сегодня, 13:47
    +3
    Надо бы еще и болезненные санкции на Евросоюз наложить.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:52
    +3
    Красавцы. А почему г. Лавров не выразил озабоченность? Может ведь иногда отжечь.
  7. Артём1979
    Артём1979 Сегодня, 13:53
    +2
    Потролить конечно это хорошо, только лягушатникам пофиг на это. Права человека должны соблюдать все кроме них. Такой принцип на западе.
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:57
    +6
    Есть же страны с нормальным Министерством иностранных дел.
  9. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 14:05
    +5
    А почему наши не бьются за права граждан других стран, как они за Навального и его шайку бились? Накладывать санкции, в ООН обращаться... Раньше СССР и были СССР ом, так как бились за права трудящихся других стран, поддерживали их... Чегевара и т.п.
    А теперь - партнёры... партнёры...
    Допарнерились, они нам просто открытую войну объявили...
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:24
    +2
    По идее , всё НАТО уже должно бомбить Францию - ибо полное нарушение прав людей.
  11. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 14:35
    +9
    Молодцом иранский Аятолла! Знатно,зачет
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:35
    +1
    Иранцы молодцы. А вот когда МИД РФ озаботится? Или его больше интересует судьба дипломатов, которых могут выслать назад в РФ, а не интересы России?
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:18
      +1
      Если мужик совокупляется с бабушкой,то почему простым людям,нельзы пожечь машины и разбить пару витрин? Демократия,батенька.. У нас вон, чубатый народец надевал на голову всякую кухонную посуду и даже,конфетницы и скакал на улицах.. И ничего.. Даже гордятся этим,нерусь продажная.
  13. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 14:39
    0
    Нас бы десяток застать в Лион, Паризе- тогда бы поняли, что такое французская революция. А так скоты громят и воруют
  14. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:44
    0
    Почему тов. Ким молчит?
    _____________
    1. faiver
      faiver Сегодня, 15:01
      +2
      он еще не проверял долетят ли его ракеты до городу Парижу laughing
  15. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:02
    +1
    Тегеран крайне обеспокоен ситуацией с правами человека во Франции

    Нашему МИДу тоже нужно было бы выразить беспокойство с правами человека во Франции и также в мелкобритании и еще много где...
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:40
      0
      Цитата: Правдодел
      Нашему МИДу тоже нужно было бы выразить беспокойство с правами человека во Франции и также в мелкобритании и еще много где...

      А еще лучше - начать паковать печеньки и двигать на Елисейские поля на раздачу
  16. faiver
    faiver Сегодня, 15:02
    +2
    Министерству иностранных дел Ирана зачет, смеялся долго laughing
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:05
    0
    Китаю бы напомнить по аналогии с уйгурам. Да и нам бы на туже тему выступить. Права демонстрантов надо чтить свято.
  18. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:21
    +1
    Пять с плюсом...
    Жаль, что только Иран пока взял смелость сказать, что.... король то голый))).
    Хотя всего лишь мирные протесты с кофе и хорошим настроением)))
  19. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 15:30
    +2
    А наш то что? Опять молчит, как мышь в норке...