Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они (представители Китая) дали это понять очень и очень четко

На Западе пытаются найти хоть что-то позитивное для себя от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшейся 20-22 марта в Москве. По результатам встречи был подписан целый пакет документов о развитии сотрудничества двух держав в различных сферах. Стороны подтвердили намерение и дальше укреплять партнерство, в том числе в рамках формирование геополитической многополярности во всем мире.В Вашингтоне и Брюсселе с большим напряжением следили за встречей двух лидеров, объективно понимая, что она усилит не только позиции России и Китая, но и очевидно направлена на противодействие Западу во главе с Соединенными Штатами всех стран, не подконтрольных или желающих стать таковыми, англосаксонским гегемонам. Теперь, похоже, западные политики хоть как-то пытаются подсластить весьма горькую пилюлю, преподанную им Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.Так, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита китайского лидера в Москву значительно снизился риск развязывания ядерного конфликта. Такое мнение он высказал на страницах газеты Financial Times.— приводит слова главы европейской дипломатии издание.Боррель объяснил, что пришел к такому выводу, основываясь на предложенном накануне Китаем планом мирного урегулирования конфликта на Украине, в котором, в частности, говорится о недопустимости применения ядерного оружия . Пекин предложил свой вариант разрешения украинского кризиса в феврале. План состоит из двенадцати пунктов, один из которых, касающийся прекращения огня, в Вашингтоне посчитали выгодным только России, но не Украине.В Кремле отметили, что многие пункты могут быть взяты за основу урегулирования, но только тогда, когда Запад и Киев будут готовы к нему. Пока же ни со стороны Зеленского, ни от его западных покровителей такого стремления не наблюдается.