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Глава евродипломатии считает, что визит председателя КНР в Москву снизил риск ядерной войны

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Глава евродипломатии считает, что визит председателя КНР в Москву снизил риск ядерной войны

На Западе пытаются найти хоть что-то позитивное для себя от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшейся 20-22 марта в Москве. По результатам встречи был подписан целый пакет документов о развитии сотрудничества двух держав в различных сферах. Стороны подтвердили намерение и дальше укреплять партнерство, в том числе в рамках формирование геополитической многополярности во всем мире.


В Вашингтоне и Брюсселе с большим напряжением следили за встречей двух лидеров, объективно понимая, что она усилит не только позиции России и Китая, но и очевидно направлена на противодействие Западу во главе с Соединенными Штатами всех стран, не подконтрольных или желающих стать таковыми, англосаксонским гегемонам. Теперь, похоже, западные политики хоть как-то пытаются подсластить весьма горькую пилюлю, преподанную им Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Так, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита китайского лидера в Москву значительно снизился риск развязывания ядерного конфликта. Такое мнение он высказал на страницах газеты Financial Times.

Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они (представители Китая) дали это понять очень и очень четко

— приводит слова главы европейской дипломатии издание.

Боррель объяснил, что пришел к такому выводу, основываясь на предложенном накануне Китаем планом мирного урегулирования конфликта на Украине, в котором, в частности, говорится о недопустимости применения ядерного оружия. Пекин предложил свой вариант разрешения украинского кризиса в феврале. План состоит из двенадцати пунктов, один из которых, касающийся прекращения огня, в Вашингтоне посчитали выгодным только России, но не Украине.

В Кремле отметили, что многие пункты могут быть взяты за основу урегулирования, но только тогда, когда Запад и Киев будут готовы к нему. Пока же ни со стороны Зеленского, ни от его западных покровителей такого стремления не наблюдается.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:13
    +2
    Если взять план КНР и выполнять его по пунктам ,досконально а не как захочется ,НАТО окажется в границах 1997 года.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 14:30
      +1
      Фото в начале статьи Все за себя говорит !
      А вообще хоспода англосаксы и все ваши вассалы
      Хочу вам сказать за Урал и т.д. Мы вас уничтожим !!!
      Достали вы всез на планете ..
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 14:51
        0
        Цитата: Дед Пихто
        Фото в начале статьи Все за себя говорит !

        Ага, в реальности Си, намного выше Путина. Фотограф, явно кремлевский, удачно поймал кадр.
        1. kromer
          kromer Сегодня, 14:58
          +1
          Рост Путина - 170 см.
          Рост Си - 175 см.
          Не намного выше.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 14:32
      -3
      А в границах какого года окажется Россия по Китайскому плану? А что до ослабления для Запада вероятности ядерного конфликта, так анкл Си чётко намекнул Гаранту, что уничтожать свои основные рынки сбыта он не позволит..., а если кому не нравится, то сырьё Китай может закупить и в других странах, даже в "недружественных" для России, те только три гармошки на радостях порвут, так, что нам "братья на век" выставили "флажки", за которые забегать нельзя
      1. kromer
        kromer Сегодня, 14:45
        +1
        Меньше читайте западную прессу. Явно не об этом говорили Путин и Си. Так Северная Корея чего то затевает, резко увеличивая численность армии.
        1. ААК
          ААК Сегодня, 14:49
          -3
          я вообще никакую не читаю, аппетит портится... а что до итогов встречи великих руководителей, то кроме намерения о намерениях я не увидел ничего конкретного, как было всё раньше, так и осталось, Китай такое положение дел устраивает, а нашему руководству деваться некуда...
          1. kromer
            kromer Сегодня, 15:11
            +1
            Ну так правильно. Если что то замышляется, то об этом конкретно не принято говорить.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:22
    +1
    Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они (представители Китая) дали это понять очень и очень четко

    Поэтому Британия, сразу же решила поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Фарисеи.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 14:31
      +2
      Цитата: carpenter
      Поэтому Британия, сразу же решила поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Фарисеи.

      Это просто угроза чертей ..Страшно им очень !
      А мы давим их
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:26
        0
        Цитата: Дед Пихто

        Это просто угроза чертей ..Страшно им очень !

        Угрожать он мастера, да еще чужим руками "жар загребать", особенно бритты, которых японцы во времена ВМВ, гоняли как драных коз.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:16
    0
    Цитата: ААК
    А в границах какого года окажется Россия по Китайскому плану? А что до ослабления для Запада вероятности ядерного конфликта, так анкл Си чётко намекнул Гаранту, что уничтожать свои основные рынки сбыта он не позволит..., а если кому не нравится, то сырьё Китай может закупить и в других странах, даже в "недружественных" для России, те только три гармошки на радостях порвут, так, что нам "братья на век" выставили "флажки", за которые забегать нельзя

    В тех которые будут зафиксированы по итогам продвижени ВС РФ.