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ВСУ проводят подготовку по форсированию Днепра с захватом плацдарма на левом берегу

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ВСУ проводят подготовку по форсированию Днепра с захватом плацдарма на левом берегу

Украинское командование не оставляет планов проведения наступательной операции на Херсонском направлении, подготовка к форсированию Днепра с захватом плацдарма на левом берегу продолжается.


Подразделения ВСУ продолжают подготовку к форсированию Днепра, в прошлом году украинское командование провело три, как минимум, учения по захвату плацдармов на левобережье Днепра. В этом пока об учениях не сообщалось, но попытки форсировать реку малыми силами предпринимались неоднократно. В основном ВСУ желают высадить десант на большие острова напротив населенных пунктов Олешки и Голая Пристань. Наши постоянно накрывают украинские ДРГ огнем артиллерии или авиации.

Херсонское направление не является приоритетным для украинского Генштаба, тем не менее выступить в качестве отвлекающего маневра с целью раздергать российские силы, оно может. В то же время от планов захватить Запорожскую АЭС в Киеве и не отказывались. В прошлом году силы ССО ВСУ отрабатывали высадку в районе населенного пункта Вольноандреевка выше Днепровской ГЭС в Запорожской области.

По мнению военных экспертов, если попытка форсирования Днепра все же будет предпринята, то произойдет это в районе Голой Пристани, там самое удобное для этого место. Хотя исключать, что произойдет это где-то выше или ниже по течению, тоже нельзя.

В последнем пакете военной помощи, направленном американцами на Украину, находились и несколько катеров для так называемой речной флотилии ВМС Украины, дислоцированной на Днепре. Высказывается предположение, что часть катеров может быть задействована для десантной операции в Херсонской области. А пока ВСУ отрабатывают форсирование реки на имеющейся технике:

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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:02
    0
    Нельзя им позволить захватить даже небольшой плацдарм.Это будет как на Ингульце.Вцепились мертвой хваткой.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 14:29
      0
      Днепр - это не Ингулец. Даже Ингулец стоил очень дорого. Поэтому такая аналогия неприменима.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 14:45
        0
        Для бандер применимо всё, что может ухудшить положение наших войск и нанести крупные потери, им пофигу на своих 200-х, те типа за свою бандерскую родину погибли, а вот в случае наших серьёзных потерь в людях, технике и территориях, сразу подымут визг всякие зарубежные миротворцы... последствия представить не тяжело, учитывая "высокий боевой дух" нашего генералитете и тех, кто повыше
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:52
        -1
        Да ладно.Ингулец достаточно серьезнвя для форсирования река.Северский Донец,например.Очень похоже.Напомню,именно с плацдарма оттуда началось наступление на Изюм.В нижнем течении Днепра есть острова,так что не все просто..И сколько стоил Ингулец?Это как то помешало всукам захватить часть заднепровья в Херсонской?Я вижу Факт,а не бодрые речевки Конашенкова,и вся остальная чушь про наще превосходство в силах
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:03
    +3
    Извиняюсь,это тренировка?Что не очень похоже.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 14:18
      +2
      Да, не похоже. ВСУ явно прорабатывает варианты их весеннего наступления как на основных, так и на второстепенных и отвлекающих направлениях. Их штабные кураторы из-за океана ищут оптимальные варианты.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:11
    +4
    Хорошая мишень для птура. Сразу минус взвод.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:15
      +2
      Какой взвод,там рота не меньше.А потом собирай их ниже по течению.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 14:21
        +1
        Цитата: tralflot1832
        А потом собирай их ниже по течению.


        Рыболовной сетью? В такой снаряге они сразу ко дну пойдут. Наши ведь тоже не спят.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:29
          0
          Цитата: kromer
          Рыболовной сетью?

          Зачем собирать, пусть плывут дальше.
  4. Лаврентия_НаВасНет
    Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 14:12
    +2
    из статьи четко видно на чьей стороне инициатива в СВО...
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 14:34
      -4
      Ничего страшного. ДАМ из своего блога скоро дойдет до Вашингтона. Уже заготовил свой параллельный антисанкционный хамон.
  5. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 14:17
    +3
    Высадить десант - дело нехитрое. А вот удержать его, обеспечить снабжение войск всем необходимым - это намного труднее. Особенно если у противника преимущество в авиации и артиллерии.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:28
      +2
      Да,кстати.Как преимущество в авиации и артиллерии помешало снабжению плацдарма ВСУ в Херсонской области на Ингульце?В чем дело?Или это преимущество лишь на бумаге и отчетах?
      1. Черноречье
        Черноречье Сегодня, 14:44
        0
        Нет никакого преимущества в авиации. Украина перенасыщена системами ПВО что не позволяет в полной мере воспользоваться этим удобным инструментом. Время было потерянно драгоценное, пока свои договорняки "обкашливали" ВСУ и резервы обучила и ПВО нарастила и артиллерию с бронёй от партнёров получила. Поэтому армии и приходится исправлять последствия той тупизны что царила в верхах с огромным трудом. Абрамовичи там всякие мерзкие неплохо так поработали против России отрабатывая у США разморозку своих активов. А за всю эту гниль платят жизнями наши ребята.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:55
          -1
          Вы абсолютно правы.То же касаемо и артиллерии.Даже не количества ,а качества её.В части артразведки,точности и дальности.
        2. Хорон
          Хорон Сегодня, 15:04
          -1
          исправлять последствия той тупизны что царила в верхах

          Вы оптимист! Я пока не заметил чтобы об этом можно говорить было в прошлом времени.
  6. Комментарий был удален.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:02
    -2
    ВСУ проводят подготовку по форсированию Днепра с захватом плацдарма на левом берегу

    Было бы удивительно если бы этого они не делали. Это ещё говорит о наличии у них резервов.
    Американское издание: Киев рискует потерять территории из-за нехватки БМП Bradley

    А вот следующая новость из ряда "дайте Христа ради, мы давно не жрамши!". winked