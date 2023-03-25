ВСУ проводят подготовку по форсированию Днепра с захватом плацдарма на левом берегу

Украинское командование не оставляет планов проведения наступательной операции на Херсонском направлении, подготовка к форсированию Днепра с захватом плацдарма на левом берегу продолжается.
Подразделения ВСУ продолжают подготовку к форсированию Днепра, в прошлом году украинское командование провело три, как минимум, учения по захвату плацдармов на левобережье Днепра. В этом пока об учениях не сообщалось, но попытки форсировать реку малыми силами предпринимались неоднократно. В основном ВСУ желают высадить десант на большие острова напротив населенных пунктов Олешки и Голая Пристань. Наши постоянно накрывают украинские ДРГ огнем артиллерии или авиации.
Херсонское направление не является приоритетным для украинского Генштаба, тем не менее выступить в качестве отвлекающего маневра с целью раздергать российские силы, оно может. В то же время от планов захватить Запорожскую АЭС в Киеве и не отказывались. В прошлом году силы ССО ВСУ отрабатывали высадку в районе населенного пункта Вольноандреевка выше Днепровской ГЭС в Запорожской области.
По мнению военных экспертов, если попытка форсирования Днепра все же будет предпринята, то произойдет это в районе Голой Пристани, там самое удобное для этого место. Хотя исключать, что произойдет это где-то выше или ниже по течению, тоже нельзя.
В последнем пакете военной помощи, направленном американцами на Украину, находились и несколько катеров для так называемой речной флотилии ВМС Украины, дислоцированной на Днепре. Высказывается предположение, что часть катеров может быть задействована для десантной операции в Херсонской области. А пока ВСУ отрабатывают форсирование реки на имеющейся технике: