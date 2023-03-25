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ВМС США представили Конгрессу список «пожеланий» по военному бюджету на 2024 год

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ВМС США представили Конгрессу список «пожеланий» по военному бюджету на 2024 год

Как пишет издание Defense News, ВМС США представили Конгрессу краткий список пожеланий, которые бы они хотели видеть в военном бюджете на 2024 год.


Эти пожелания включают четыре основных пункта:

1) Морская служба требует 45 миллионов долларов на разработку морской системы наведения на плаву, которая будет передавать информацию от ряда датчиков на береговые и морские узлы в условиях отсутствия связи.

2) Проведение исследовательских и опытно-конструкторских работ стоимостью 49 миллионов долларов, направленных на модернизацию самолета E-2D Advanced Hawkeye, который служит в качестве командно-административного «защитника» в операциях морской авиации.

3) Нужно 186 миллионов долларов для планового ввода в эксплуатацию эсминцев класса Zumwalt — боевых кораблей, на которых будут размещены гиперзвуковые ракеты.

4) Четвёртый пункт назвали «фиолетовым». Он имеет засекреченный характер.

Кроме этого, в списке пожеланий ВМС США на следующий год имеются значительная статья расходов на восстановление и модернизацию объектов по всему миру на сумму 550 миллионов долларов.

Defense News отмечает, что эти пункты являются пожеланиями ВМС страны, которые не вошли в официальный бюджетный запрос президента США. Официальный же запрос ВМС на 2024 финансовый год, по данным издания, составил 255,8 млрд долларов.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:24
    +1
    Просите больше на 30% ,всё равно урежут.А что с американцами сделаешь у них самая дорогая техника и эксплуатация.Плюс поля для гольфа на всех базах ,раскиданых по всему мируМожно сэкономить- на флагах,и так ясно что американец по морю идёт,можно его и поменьше сделать.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 15:28
      +1
      На гонку вооружений ,нас хоспода уже не раскрутите ..
      У России все имеется ,чтобы вас и ваших вассалов уничтожить Одним залпом !
      Но пока мы воюем ! И суууки ничего у вас не выйдет в этот раз ..
      \Свои долги триллионые вы не спишите ,за счет других стран и народов Россия это все проконтролирует .. negative
  2. ДМБ 75
    ДМБ 75 Сегодня, 15:39
    0
    Известный принцип всех времен
    «Всегда проси больше, с запасом. Всё-равно получишь меньше.»