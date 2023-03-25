ВМС США представили Конгрессу список «пожеланий» по военному бюджету на 2024 год

Как пишет издание Defense News, ВМС США представили Конгрессу краткий список пожеланий, которые бы они хотели видеть в военном бюджете на 2024 год.
Эти пожелания включают четыре основных пункта:
1) Морская служба требует 45 миллионов долларов на разработку морской системы наведения на плаву, которая будет передавать информацию от ряда датчиков на береговые и морские узлы в условиях отсутствия связи.
2) Проведение исследовательских и опытно-конструкторских работ стоимостью 49 миллионов долларов, направленных на модернизацию самолета E-2D Advanced Hawkeye, который служит в качестве командно-административного «защитника» в операциях морской авиации.
3) Нужно 186 миллионов долларов для планового ввода в эксплуатацию эсминцев класса Zumwalt — боевых кораблей, на которых будут размещены гиперзвуковые ракеты.
4) Четвёртый пункт назвали «фиолетовым». Он имеет засекреченный характер.
Кроме этого, в списке пожеланий ВМС США на следующий год имеются значительная статья расходов на восстановление и модернизацию объектов по всему миру на сумму 550 миллионов долларов.
Defense News отмечает, что эти пункты являются пожеланиями ВМС страны, которые не вошли в официальный бюджетный запрос президента США. Официальный же запрос ВМС на 2024 финансовый год, по данным издания, составил 255,8 млрд долларов.