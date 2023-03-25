Украинские солдаты всё чаще стали совершать административные правонарушения во время прохождения воинской службы. Речь идёт, в частности, о распитии ими спиртных напитков. Об этом сообщает «Страна».За употребление алкоголя в местах несения службы суд обязывает военнослужащих уплатить штраф в размере 17 тыс гривен (около 35,2 тыс рублей) и таких случаев по стране не мало.Так, 23 марта Шевченковский суд оккупированного ВСУ города Запорожья вынес решение по делу административного правонарушения, совершённого сержантом резерва военной части, который, находился на территории части в алкогольном опьянении, что было подтверждено доктором запорожской областной психиатрической клиники. В итоге суд признал его виновным по статье 172-20 Кодекса об административных правонарушениях, обязав его выплатить 17 тыс гривен в течение 15 дней, поскольку в противном случае размер этой суммы будет удвоен.Такое же решение вынес и Ужгородский суд Закарпатской области в отношении подсудимого, признавшегося в употреблении 0,2 л водки во время своего нахождения в погранчасти, будучи впоследствии уличённым командованием.В то же время под действие закона подпали и офицеры ВСУ, как в случае с лейтенантом, призванным в рамках мобилизации, который был пойман также на территории части в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. При проведении теста на алкоголь, алкотестер выдал значение в 2,2 промилле. В итоге Дзержинский суд так называемой Донецкой области назначил ему штраф также в размере 17 тыс гривен.Отметим, что статья 172-20 Кодекса об административных правонарушениях подверглась изменениям в декабре прошлого года, что было обусловлено принятием на Украине закона об особенностях несения воинской службы в условиях военного положения. В соответствии с новым законом, все военнослужащие, в отношении которых имеются подозрения в связи с употреблением ими спиртных напитков или наркотических средств, должны немедленно пройти проверку на предмет наличия или отсутствия в их организме данных веществ. Также согласно документу, украинские бойцы будут сдавать соответствующие анализы не только на службе, но и в отпуске.