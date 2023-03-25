Военное обозрение
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Украинские солдаты всё чаще стали совершать административные правонарушения во время прохождения воинской службы

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Украинские солдаты всё чаще стали совершать административные правонарушения во время прохождения воинской службы

Украинские солдаты всё чаще стали совершать административные правонарушения во время прохождения воинской службы. Речь идёт, в частности, о распитии ими спиртных напитков. Об этом сообщает «Страна».


За употребление алкоголя в местах несения службы суд обязывает военнослужащих уплатить штраф в размере 17 тыс гривен (около 35,2 тыс рублей) и таких случаев по стране не мало.

Так, 23 марта Шевченковский суд оккупированного ВСУ города Запорожья вынес решение по делу административного правонарушения, совершённого сержантом резерва военной части, который, находился на территории части в алкогольном опьянении, что было подтверждено доктором запорожской областной психиатрической клиники. В итоге суд признал его виновным по статье 172-20 Кодекса об административных правонарушениях, обязав его выплатить 17 тыс гривен в течение 15 дней, поскольку в противном случае размер этой суммы будет удвоен.

Такое же решение вынес и Ужгородский суд Закарпатской области в отношении подсудимого, признавшегося в употреблении 0,2 л водки во время своего нахождения в погранчасти, будучи впоследствии уличённым командованием.

В то же время под действие закона подпали и офицеры ВСУ, как в случае с лейтенантом, призванным в рамках мобилизации, который был пойман также на территории части в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. При проведении теста на алкоголь, алкотестер выдал значение в 2,2 промилле. В итоге Дзержинский суд так называемой Донецкой области назначил ему штраф также в размере 17 тыс гривен.

Отметим, что статья 172-20 Кодекса об административных правонарушениях подверглась изменениям в декабре прошлого года, что было обусловлено принятием на Украине закона об особенностях несения воинской службы в условиях военного положения. В соответствии с новым законом, все военнослужащие, в отношении которых имеются подозрения в связи с употреблением ими спиртных напитков или наркотических средств, должны немедленно пройти проверку на предмет наличия или отсутствия в их организме данных веществ. Также согласно документу, украинские бойцы будут сдавать соответствующие анализы не только на службе, но и в отпуске.
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Использованы фотографии:
https://www.mil.gov.ua/
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15 комментариев
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:29
    +2
    ну изверги, а в отпуске почему нельзя?
  2. 4ekist
    4ekist Сегодня, 16:32
    +3
    ........в отношении подсудимого, признавшегося в употреблении 0,2 л водки во время своего нахождения в погранчасти

    Хммм, по 200 г. на брата это нормальная доза, надеюсь, он в это время не на погран. вышке стоял.
    У нас раньше на построениях замполит между шеренгами ходил и принюхивался к каждому, аж ноздри ходуном ходили. Но денег никого за это не лишали.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:33
      +2
      На Украине, возможно, 200 граммов не такие, как у москалей! Свои, побольше!
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:32
    +1
    Дык, оказывается, Украина - шибко правовая страна! Судебная система работает!
    1. poquello
      poquello Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Дык, оказывается, Украина - шибко правовая страна! Судебная система работает!

      во во, читаешь такое и долго пытаешься понять о чём это
  4. КызымсИзымович
    КызымсИзымович Сегодня, 16:33
    0
    Да, они уже сплошь деморализованы и вот-вот побегут к Польской границе, а впереди всех будет бежать Зеленский с подельниками, а мы скоро возьмём Киев. Дня через три, не более. Миханы, правду говорю, где вы?
  5. ankir13
    ankir13 Сегодня, 16:34
    0
    А на психитропные наркотитки от биолабораторий совместных с альянсом проверяться обязаны? А то с отстреленными головами бегут, прямо в назначенном направлении, ни вправо, не влево, тело то живет! И стреляет!
  6. aars
    aars Сегодня, 16:42
    -1
    Во блин у укров концлагерь sad
    То ли дело наши мобики...
  7. poquello
    poquello Сегодня, 16:43
    +2
    они ещё матом не ругаются, поглядеть - вообще культурные люди
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:53
    +2
    В соответствии с новым законом, все военнослужащие, в отношении которых имеются подозрения в связи с употреблением ими спиртных напитков или наркотических средств, должны немедленно пройти проверку на предмет наличия или отсутствия в их организме данных веществ.
    Скоро в штрафбаты погонят, а затем и до расстрела дойдёт. Жестоко наркоман карает, тех кто его власть защищает. Тем временем сам нюхает "дорожку".
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:55
    +2
    В итоге Дзержинский суд
    Ну реально всё смешалось в доме Облонских. Видать без ЧК и Дзержинского им не обойтись. Хотя скорее всего Железный феликс нужен нам
    Дерипаска считает необходимым решить вопросы о реституции национализированной более 100 лет назад собственности российских граждан; о восстановлении в правах; об увековечивании «многих героев сопротивления большевистской диктатуре за эти 70 лет».
    Интересно кого он в герои сопративления метит, уж не Краснова с Колчаком и Шкуро? Ну как вам такое заявления от нынешнего хозяина автозавода ГАЗ? А почему не предложил провести реституцию украденной у государства собственности в 90-х годах прошлого века?
  10. gmss
    gmss Сегодня, 17:09
    0
    Эхх, тяжело нынче, закрутили гайки, не дают киборгам расслабиться...
  11. bambr731
    bambr731 Сегодня, 17:23
    0
    Украинские солдаты всё чаще стали совершать административные правонарушения во время прохождения воинской службы. Речь идёт, в частности, о распитии ими спиртных напитков.

    Я думал, что наркота и алкашка в ВС Украины по уставу положена. Как ни читаешь о "подвигах" захисников - пьяные да обдолбанные все belay
  12. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:56
    0
    2,2 промилле- литр точно на грудь принял. Без сала smile
  13. Iron_69
    Iron_69 Сегодня, 18:38
    0
    Пугать штрафами людей которые могут в любой день погибнуть - это какой то идиотизм!