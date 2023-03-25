Украинские солдаты всё чаще стали совершать административные правонарушения во время прохождения воинской службы. Речь идёт, в частности, о распитии ими спиртных напитков. Об этом сообщает «Страна».
За употребление алкоголя в местах несения службы суд обязывает военнослужащих уплатить штраф в размере 17 тыс гривен (около 35,2 тыс рублей) и таких случаев по стране не мало.
Так, 23 марта Шевченковский суд оккупированного ВСУ города Запорожья вынес решение по делу административного правонарушения, совершённого сержантом резерва военной части, который, находился на территории части в алкогольном опьянении, что было подтверждено доктором запорожской областной психиатрической клиники. В итоге суд признал его виновным по статье 172-20 Кодекса об административных правонарушениях, обязав его выплатить 17 тыс гривен в течение 15 дней, поскольку в противном случае размер этой суммы будет удвоен.
Такое же решение вынес и Ужгородский суд Закарпатской области в отношении подсудимого, признавшегося в употреблении 0,2 л водки во время своего нахождения в погранчасти, будучи впоследствии уличённым командованием.
В то же время под действие закона подпали и офицеры ВСУ, как в случае с лейтенантом, призванным в рамках мобилизации, который был пойман также на территории части в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. При проведении теста на алкоголь, алкотестер выдал значение в 2,2 промилле. В итоге Дзержинский суд так называемой Донецкой области назначил ему штраф также в размере 17 тыс гривен.
Отметим, что статья 172-20 Кодекса об административных правонарушениях подверглась изменениям в декабре прошлого года, что было обусловлено принятием на Украине закона об особенностях несения воинской службы в условиях военного положения. В соответствии с новым законом, все военнослужащие, в отношении которых имеются подозрения в связи с употреблением ими спиртных напитков или наркотических средств, должны немедленно пройти проверку на предмет наличия или отсутствия в их организме данных веществ. Также согласно документу, украинские бойцы будут сдавать соответствующие анализы не только на службе, но и в отпуске.