Нехватка боевых самолетов у Воздушных сил ВСУ заставляет украинское командование задействовать в боевых действиях ударные беспилотники Bayraktar TB2, один из таких дронов за минувшие сутки сбили российские зенитчики. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.
За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны сбито одиннадцать украинских беспилотников, в том числе один разведывательно-ударный Bayraktar TB2. Где он был сбит не сообщается, военные никаких подробностей не привели. Последние упоминания о замеченных турецких беспилотниках поступали с Херсонского направления более месяца назад, российские ПВО сумели один из них приземлить, возможно, что это второй, как раз из остатков "былой роскоши".
На основных направлениях без особых изменений, на Купянском ударами авиации и артиллерии группировки войск "Западная" поражены войска противника в районах Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника: до 55 всушников, два броневика и два автомобиля. На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Терны ДНР. За сутки было уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.
На Донецком в ходе активных действий "Южной" группировки войск уничтожено более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" в районах Угледар и Новомихайловка ДНР. Общие потери противника до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика".