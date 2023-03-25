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Российские войска уничтожили одиннадцать украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2 - Минобороны

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Российские войска уничтожили одиннадцать украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2 - Минобороны

Нехватка боевых самолетов у Воздушных сил ВСУ заставляет украинское командование задействовать в боевых действиях ударные беспилотники Bayraktar TB2, один из таких дронов за минувшие сутки сбили российские зенитчики. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.


За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны сбито одиннадцать украинских беспилотников, в том числе один разведывательно-ударный Bayraktar TB2. Где он был сбит не сообщается, военные никаких подробностей не привели. Последние упоминания о замеченных турецких беспилотниках поступали с Херсонского направления более месяца назад, российские ПВО сумели один из них приземлить, возможно, что это второй, как раз из остатков "былой роскоши".

На основных направлениях без особых изменений, на Купянском ударами авиации и артиллерии группировки войск "Западная" поражены войска противника в районах Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника: до 55 всушников, два броневика и два автомобиля. На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Терны ДНР. За сутки было уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.

На Донецком в ходе активных действий "Южной" группировки войск уничтожено более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" в районах Угледар и Новомихайловка ДНР. Общие потери противника до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика".
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8 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 15:05
    -4
    Нельзя все раскрывать ...! И выдержка нужна .Натовцы все контролируют
    А эти украинцы просто тупое мясо для англосаксов .
    Россия должна быть загадкой и чтобы эти падлы от страха обделались.. Когда Вашингтон начнут штурмовать инки Чинганчгуги ..Пора возвратить Все земли захваченные бледнолицими и ликидировать все договора
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:11
      +4
      Цитата: Дед Пихто
      А эти украинцы просто тупое мясо для англосаксов .
      Россия должна быть загадкой и чтобы эти падлы от страха обделались

      дайте еще больше лозунгов!!!! так победим!!!!
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:25
      0
      Цитата: Дед Пихто
      Нельзя все раскрывать ...!

      Конечно ВСЁ нельзя, но в сводках :
      За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны сбито одиннадцать украинских беспилотников

      Какие именно - для ВФУ и НАТЫ не секрет.
      Можно и в сводках писать поконкретнее.
      Байрактар и Мавик - это 2 большие разницы.
      Тоже самое относится к уничтоженным по сводкам Конашенкова "танкам и другим ББМ"
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:10
    0
    вроде турки отказали в поставках Bayraktar TB2 Свиновермахту - откуда их берут ? Может реэкспорт с Прибалтики или Польши?
  3. kromer
    kromer Сегодня, 15:14
    0
    Куда из сводок делись танки? Кончились или где то сосредотачиваются?
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:16
    +2
    Вспомните, год назад на Украине даже песню сложили "Bayraktar".
    Чудо оружие, для которого нет преград. По моему, последний раз они активно в районе "Змеиного" почудили, даже неплохо, до поры, и ....
    Теперь почти не появляется информация об их активном применении. Действительно, молодцы наши ПВОшники!
  5. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:34
    -1
    Последние упоминания о замеченных турецких беспилотниках поступали с Херсонского направления более месяца назад, российские ПВО сумели один из них приземлить, возможно, что это второй, как раз из остатков "былой роскоши".
    Последнее упоминание было на прошлой неделе, когда наш пилот, попытался повторить трюк со сбрасыванием топлива, вместо того, чтобы расстрелять его из боевого оружия. В итоге такое гусарство привело к уходу украинского беспилотника
  6. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 15:39
    -1
    Думаю многие заметили, что "байрактар" кончился.. в иформационом поле .
    - Это камень в армянский огород.