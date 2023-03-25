Министр здравоохранения Сербии: Бомбардировки НАТО Югославии с применением урана привели к росту онкозаболеваний и других патологий

Как известно, Соединённые Штаты любят поучать весь мир как себя вести, особенно в военных конфликтах. При этом США никогда не останавливали никакие международные запреты, если они решали бомбить какую-либо страну или использовать запрещенное оружие.
Американцы первые и единственный кто применил ядерное оружие. Они применяли всевозможные сомнительные боеприпасы и во Вьетнамской войне, и в Ираке, и в Афганистане. Не исключением оказалась и бывшая Югославия.
По словам министра здравоохранения Сербии Даницы Груйичича, в ходе натовских бомбардировок Югославии в 1999 году применялись бомбы с обедненным ураном, последствия от которых до сих пор дают о себе знать.
Груйичич отметил, что следствием применения американцами обедненного урана стал рост онкологических и аутоиммунных заболеваний, увеличение случаев бесплодия у мужчин, проблемы при беременности у женщин, болезни у новорождённых и многое другое.
Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией
- заявил министр здравоохранения Сербии, говоря о применении НАТО боеприпасов с ураном.
В марте 1999 года НАТО во главе с США без согласия ООН начали бомбардировки бывшей Югославии (Сербия и Черногория), ссылаясь на необходимость защиты албанцев Косово, которым угрожала этническая чистка. При этом, когда речь идёт о Донбассе Вашингтон отказывает Москве в таком праве.