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СМИ Норвегии: TikTok мешает НАТО производить боеприпасы для Украины

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СМИ Норвегии: TikTok мешает НАТО производить боеприпасы для Украины

Мобильное приложение TikTok мешает НАТО производить боеприпасы для Украины. На его деятельность жалуется руководство оборонной компании Nammo из Норвегии.

Об этом сообщает норвежская газета VG.

СМИ Норвегии отмечает, что расширению объемов производства компании мешает расположенный неподалеку от предприятия по производству боеприпасов строящийся дата-центр TikTok. Дело в том, что центр намерен потреблять большое количество электроэнергии, поэтому местная энергокомпания не может предоставить оборонщикам дополнительные энергетические мощности. Это обстоятельство срывает планы Nammo по наращиванию объемов производства боеприпасов, предназначенных для украинской армии.


Производственный комплекс оборонного предприятия располагаются на территории бизнес-парка Raufoss в ста километрах от норвежской столицы. У компании есть планы по расширению мощностей производства и наращивание объемов выпуска продукции, что требует дополнительных энергозатрат.

Но местная энергетическая компания отказывается поставлять больше электроэнергии, так как это можно сделать, только если урезать поставки другим потребителям.

Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций

- возмущается по этому поводу гендиректор оборонной компании Мортен Брандтсег.

Собственно, у него очень мало шансов добиться желаемого, ведь TikTok первым подал заявку энергетикам.

Правило таково, что первый, кто встанет в очередь со зрелыми проектами, первым получает доступ к пропускной способности сети

- пояснили журналистам в пресс-службе энергетической компании Elvia.

Другими словами, как говорят в России, «кто первым встал, того и тапки».
Использованы фотографии:
NAMMO
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7 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 15:31
    +1
    Плохому танцору .... мешают, нашли причину блокировки приложений и все wassat
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 15:38
      +1
      Эх норги ,как вы были жмотами , ТАК И ОТСТАЛИСЬ
      Все вам Россия напомнит и жалеть уже не будет
      Считайте деревья и прочии шахты .Читал я мемуары советских офицеров в норвегии ..Чмыри вы конкретные negative Так что мочить вас будем впрвую очередь И деревца С ШАХТАМИ тоже Тьфу блин
      Ну урооооды Все забыли! soldier
  2. Labrador
    Labrador Сегодня, 15:34
    +4
    Вот засада! Да как они смеют на видосики с котиками гнать!?
  3. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 15:37
    +2
    Мне тоже ТикТок мешает.. читать этот бред
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:44
      0
      Я не знаю,что такое Тик Ток и мне это не мешает.Впрочем,если отбросить этот лютый бред,то получается ,что китайцы действительно стали вставлять палки в колеса натовцам...Хотя это навряд ли.Прибыль есть прибыль.. laughing
  4. kromer
    kromer Сегодня, 15:41
    0
    Производственный комплекс оборонного предприятия располагаются на территории бизнес-парка Raufoss

    Но местная энергетическая компания отказывается поставлять больше электроэнергии, так как это можно сделать, только если урезать поставки другим потребителям.


    Что же это за бизнес парк где электроэнергия лимитирована?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:49
    0
    Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций
    - возмущается по этому поводу гендиректор оборонной компании Мортен Брандтсег.
    . МАЛАСЫ! Понятно, что для многих и здесь, что пушки, что тик ток, ВМЕСТО МАСЛА, это один фиг, фигня короче...
    Всё, больше добавить и нечего!