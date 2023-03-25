СМИ Норвегии: TikTok мешает НАТО производить боеприпасы для Украины

Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций

Правило таково, что первый, кто встанет в очередь со зрелыми проектами, первым получает доступ к пропускной способности сети

Мобильное приложение TikTok мешает НАТО производить боеприпасы для Украины. На его деятельность жалуется руководство оборонной компании Nammo из Норвегии.Об этом сообщает норвежская газета VG.СМИ Норвегии отмечает, что расширению объемов производства компании мешает расположенный неподалеку от предприятия по производству боеприпасов строящийся дата-центр TikTok. Дело в том, что центр намерен потреблять большое количество электроэнергии, поэтому местная энергокомпания не может предоставить оборонщикам дополнительные энергетические мощности. Это обстоятельство срывает планы Nammo по наращиванию объемов производства боеприпасов, предназначенных для украинской армии.Производственный комплекс оборонного предприятия располагаются на территории бизнес-парка Raufoss в ста километрах от норвежской столицы. У компании есть планы по расширению мощностей производства и наращивание объемов выпуска продукции, что требует дополнительных энергозатрат.Но местная энергетическая компания отказывается поставлять больше электроэнергии, так как это можно сделать, только если урезать поставки другим потребителям.- возмущается по этому поводу гендиректор оборонной компании Мортен Брандтсег.Собственно, у него очень мало шансов добиться желаемого, ведь TikTok первым подал заявку энергетикам.- пояснили журналистам в пресс-службе энергетической компании Elvia.Другими словами, как говорят в России, «кто первым встал, того и тапки».