Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины и развязывании энергокризиса в ЕС

Это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы

По оценке экспертов, Варшава занимает второе место по объему оказанной военной помощи Украине в неофициальном рейтинге, уступая только США. И это при том, что по экономическим показателям Польша далеко не в первых рядах среди стран ЕС. Польские власти такой перекос сильно расстраивает, особенно их злит недостаточная, как считают в Варшаве, поддержка Киева со стороны ФРГ, остающейся первой экономикой еврозоны. Да и в целом у польского правительства, настойчиво добивающегося военных репараций от Германии, весьма напряженные отношения с Берлином.И вот власти Польши решили «убить двух зайцев»: в очередной раз досадить не желающей расставаться с триллионом долларов за «военный ущерб» Германии и продемонстрировать свое радение в пользу Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Politico обвинил ФРГ в недостаточной поддержке, оказываемой немецким правительством Украине. По его мнению, Берлину следовало бы давно нарастить объемы поставок вооружений Киеву.— посетовал Моравецкий.На этом глава польского правительства решил не останавливаться и обвинил власти ФРГ ни много ни мало в развязывании энергетического кризиса в Европе. Как, а главное зачем, Берлин погрузил страны ЕС в энергокризис, Моравецкий объяснять не стал. Но сообщил, что уже высказал эту претензию лично канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Что на эти обвинения ответил терпеливый немецкий канцлер, Моравецкий уточнять не стал.В последнее время в Киеве все чаще жалуются на недостаточное и слишком медленное снабжение со стороны западных союзников боеприпасами и вооружениями, в первую очередь, наступательной тяжелой техникой. Зеленский даже объявил, что вынужден по этой причине отменить столь ожидаемое «весенне наступление». Теперь, судя по заявлению Моравецкого, найден и виновный в этих проблемах, которым Варшава, ничтоже сумняшеся, поспешила назначить Германию.Накануне премьер-министр Польши по итогам саммита ЕС в Брюсселе объявил, что Варшава приняла решение резко нарастить производство боеприпасов для Украины, которые польские оборонные предприятия в настоящее время производят очень мало. Он отметил, что сейчас во всех странах Европы не хватает боеприпасов. Моравецкий заявил, что если бы Польша нарастила производство снарядов, то они могли бы быть выкуплены странами ЕС и затем направлены Киеву.Нехитрая схема от поляков, по которой Варшава не только сохраняет европейское лидерство в поддержке Украины, но и еще неплохо на этом зарабатывает. Впрочем, в ее изобретении заслуга отнюдь не польского руководства, а скорее американского. Ведь именно концерны ВПК Соединенных Штатов оказались самыми большими бенефициарами от военного конфликта на Украине, в том числе за деньги европейских стран.