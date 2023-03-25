Военное обозрение
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Издание NYT представило данные о количестве добровольцев (наёмников), вступивших в Иностранный легион в составе ВСУ

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Издание NYT представило данные о количестве добровольцев (наёмников), вступивших в Иностранный легион в составе ВСУ

Американская газета The New York Times (NYT) провела собственное расследование касательно данных о количестве добровольцев (наёмников), вступивших в Иностранных легион в составе ВСУ, опровергнув, тем самым, заявления некоторых украинских официальных лиц о его пополнении численностью в 20 тыс человек. На самом же деле, по данным издания, в Легион было завербовано гораздо меньше солдат, так что в настоящее время он насчитывает лишь 1,5 тыс бойцов. Как отмечают авторы публикации, среди них есть и военные, имеющие боевой опыт, - те, которые работали в интересах военной разведки Украины.


Многие из так называемых добровольцев особенно «отличились» во время службы, став объектами громких скандалов. Одним из ярких тому примеров – бывший рядовой 1 класса Армии США Джон Макинтайр, который был исключён из Легиона за непристойное поведение. Затем он перешёл на сторону ВС РФ, выступив недавно по российскому государственному телевидению, признавшись в передаче разведывательных данных Москве. Другие же пытались переправить завербованных боевиков из Пакистана и Ирана.

В материале также сообщается и о подполковнике морской пехоты в отставке из штата Вирджиния, в отношении которого США проводят федеральное расследование в связи с осуществлением им незаконного экспорта военного оборудования на Украину. Прибытие в эту страну было необходимо ему лишь в качестве предлога с тем, чтобы впоследствии оказаться в России.

В ходе своего исследования издание опросило не только более 30 так называемых добровольцев и волонтёров, но и официальные лица из Соединённых Штатов и Украины, чтобы тщательнее разобраться в непростой ситуации. Таким образом, были раскрыты многие подробности касательно нарушений процедуры принятия иностранных бойцов в Легион сил территориальной обороны Украины, равно как и выявление конфликтов интересов внутри формирования.

В результате туда попадали люди с тёмным прошлым, в том числе и те, чей военный послужной список был либо искажён, либо сфабрикован.
Одним из таких военнослужащих оказался Джеймс Васкес, выдававший себя за сержанта армейского резерва США (на самом же деле был рядовым первого класса), якобы принимавшего участие в военных операциях «Буря в пустыне» в Кувейте и Ираке, что впоследствии в Пентагоне назвали ложью.

По словам одного из чиновников, в Легионе уходило не более 10 минут на проверку личных данных новобранцев. К примеру, поляк, получивший тюремное заключение на Украине за нарушение правил обращение с оружием, потом каким-то чудом получал командную должность.

Ещё один казус произошёл со сбором средств полковником Роулингсом якобы для оказания военной помощи ВСУ, однако, в итоге оказалось, что деньги эти уходили вообще непонятно куда.

В завершении публикации, NYT пишет о том, что главной причиной, по которой американцы прибыли для участия в боевых действиях на стороне Украины, стали их корыстные интересы, которые затем переросли в конфликты между различными группами. Но самое интересное то, что они продолжают обвинять друг друга в незаконном присвоении финансовых средств, о чём пишет американская пресса.
Автор:
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8 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 16:37
    +7
    Твари без морали. Знакомо уже, СС «Дирлевангер»...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:49
      +4
      Да какой нормальный человек отправится воевать в другую страну ради утырочных идей.Только коченные утырки
  2. poquello
    poquello Сегодня, 16:40
    +6
    муть какая-то, и эти полторы тысячи вояк весь эфир загадили?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:41
    +1
    С моралью или без, но они профессионалы и то , что их в 14-ть раз меньше заявленого, показатель того, что их элита Украину уже списала.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:09
      +4
      Просто 18 500 наемников, поглядев на всё, быстро свинтили
  4. Комментарий был удален.
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:08
    +3
    Стоит ли верить информации, публикуемой противником?
    Да и журналистам вообще, особенно штатовским.
  6. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:32
    +4
    На стороне ВСУ воюют примерно 2.5 тыс иностранцев.
    Ничтожный процент относительно численности ВСУ.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:36
    +2
    Издание NYT представило данные о количестве добровольцев (наёмников), вступивших в Иностранный легион в составе ВСУ

    Так высылайте ж нам, витии,
    Своих озлобленных сынов:
    Есть место им в полях России,
    Среди нечуждых им гробов.