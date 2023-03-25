Американская газета The New York Times (NYT) провела собственное расследование касательно данных о количестве добровольцев (наёмников), вступивших в Иностранных легион в составе ВСУ, опровергнув, тем самым, заявления некоторых украинских официальных лиц о его пополнении численностью в 20 тыс человек. На самом же деле, по данным издания, в Легион было завербовано гораздо меньше солдат, так что в настоящее время он насчитывает лишь 1,5 тыс бойцов. Как отмечают авторы публикации, среди них есть и военные, имеющие боевой опыт, - те, которые работали в интересах военной разведки Украины.
Многие из так называемых добровольцев особенно «отличились» во время службы, став объектами громких скандалов. Одним из ярких тому примеров – бывший рядовой 1 класса Армии США Джон Макинтайр, который был исключён из Легиона за непристойное поведение. Затем он перешёл на сторону ВС РФ, выступив недавно по российскому государственному телевидению, признавшись в передаче разведывательных данных Москве. Другие же пытались переправить завербованных боевиков из Пакистана и Ирана.
В материале также сообщается и о подполковнике морской пехоты в отставке из штата Вирджиния, в отношении которого США проводят федеральное расследование в связи с осуществлением им незаконного экспорта военного оборудования на Украину. Прибытие в эту страну было необходимо ему лишь в качестве предлога с тем, чтобы впоследствии оказаться в России.
В ходе своего исследования издание опросило не только более 30 так называемых добровольцев и волонтёров, но и официальные лица из Соединённых Штатов и Украины, чтобы тщательнее разобраться в непростой ситуации. Таким образом, были раскрыты многие подробности касательно нарушений процедуры принятия иностранных бойцов в Легион сил территориальной обороны Украины, равно как и выявление конфликтов интересов внутри формирования.
В результате туда попадали люди с тёмным прошлым, в том числе и те, чей военный послужной список был либо искажён, либо сфабрикован.
Одним из таких военнослужащих оказался Джеймс Васкес, выдававший себя за сержанта армейского резерва США (на самом же деле был рядовым первого класса), якобы принимавшего участие в военных операциях «Буря в пустыне» в Кувейте и Ираке, что впоследствии в Пентагоне назвали ложью.
По словам одного из чиновников, в Легионе уходило не более 10 минут на проверку личных данных новобранцев. К примеру, поляк, получивший тюремное заключение на Украине за нарушение правил обращение с оружием, потом каким-то чудом получал командную должность.
Ещё один казус произошёл со сбором средств полковником Роулингсом якобы для оказания военной помощи ВСУ, однако, в итоге оказалось, что деньги эти уходили вообще непонятно куда.
В завершении публикации, NYT пишет о том, что главной причиной, по которой американцы прибыли для участия в боевых действиях на стороне Украины, стали их корыстные интересы, которые затем переросли в конфликты между различными группами. Но самое интересное то, что они продолжают обвинять друг друга в незаконном присвоении финансовых средств, о чём пишет американская пресса.