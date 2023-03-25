Артиллерия ВС РФ точным ударом уничтожила путь снабжения ВСУ через мост в Макеевке (ЛНР)

Продолжаются тяжелые, в основном для ВСУ, бои в районе села Макеевка на Сватово-Кременском участке фронта в ЛНР (не путать с городом Макеевка в ДНР, контролируемом ВС РФ). Село было освобождено нашими войсками в марте 2022 года, однако в октябре вновь перешло под контроль украинской армии. Сейчас наши штурмовые подразделения успешно продвигаются в этом направлении, взяв под огневой контроль стратегически важный населенный пункт и пути снабжения украинской обороны.
Накануне поступила информация, что российские войска начали штурм окраин Макеевки и буквально вклинились в оборону противника на участке реки Жеребец. Сегодня бронетехника и артиллерия ВС РФ обстреливают боевиков в глубине поселковой застройки. Освобождение Макеевки позволит усилить давление на всю линию обороны ВСУ вдоль Луганского фронта: от Сватово и Кременной до Красного Лимана.
В сети появились кадры работы артиллерийского соединения Сухопутных войск ВС РФ 120-й гвардейской бригады, известной как «Отважные», местом постоянной дислокации которой являются город Юрга и поселок Чистые Ключи Кемеровской области. Бойцы этого подразделения участвуют в спецоперации с самого ее начала и не раз попадали в сводки военных новостей. В интернете вообще можно найти информацию из украинских источников, что артиллеристы 120-й АБр якобы оказывали огневую поддержку НМ ЛНР и ДНР еще за долго до начала СВО.
На этот раз артиллеристы 120-й АБр ювелирно отработали по мостовой переправе через реку Жеребец, по которой ВСУ вели снабжение обороняющихся в Макеевке боевиков. Мост уже был частично разрушен в ходе предыдущих обстрелов, движение по нему осуществлялось по наведенной переправе. Последнее попадание уничтожило и ее.
Скорее всего, инженерные подразделения ВСУ постараются восстановить важный путь снабжения в кратчайшие сроки. Однако до этого момента им придется использовать альтернативные маршруты, перемещение по которым займет больше времени. Да и вновь возведенная переправа, с учетом пристрелянности, вряд ли долго просуществует.
При этом высказано и альтернативное мнение и о том, что мост получил значительные повреждения в результате заложенного под ним взрывного устройства.