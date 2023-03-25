Военное обозрение
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Артиллерия ВС РФ точным ударом уничтожила путь снабжения ВСУ через мост в Макеевке (ЛНР)

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Артиллерия ВС РФ точным ударом уничтожила путь снабжения ВСУ через мост в Макеевке (ЛНР)

Продолжаются тяжелые, в основном для ВСУ, бои в районе села Макеевка на Сватово-Кременском участке фронта в ЛНР (не путать с городом Макеевка в ДНР, контролируемом ВС РФ). Село было освобождено нашими войсками в марте 2022 года, однако в октябре вновь перешло под контроль украинской армии. Сейчас наши штурмовые подразделения успешно продвигаются в этом направлении, взяв под огневой контроль стратегически важный населенный пункт и пути снабжения украинской обороны.


Накануне поступила информация, что российские войска начали штурм окраин Макеевки и буквально вклинились в оборону противника на участке реки Жеребец. Сегодня бронетехника и артиллерия ВС РФ обстреливают боевиков в глубине поселковой застройки. Освобождение Макеевки позволит усилить давление на всю линию обороны ВСУ вдоль Луганского фронта: от Сватово и Кременной до Красного Лимана.

В сети появились кадры работы артиллерийского соединения Сухопутных войск ВС РФ 120-й гвардейской бригады, известной как «Отважные», местом постоянной дислокации которой являются город Юрга и поселок Чистые Ключи Кемеровской области. Бойцы этого подразделения участвуют в спецоперации с самого ее начала и не раз попадали в сводки военных новостей. В интернете вообще можно найти информацию из украинских источников, что артиллеристы 120-й АБр якобы оказывали огневую поддержку НМ ЛНР и ДНР еще за долго до начала СВО.

На этот раз артиллеристы 120-й АБр ювелирно отработали по мостовой переправе через реку Жеребец, по которой ВСУ вели снабжение обороняющихся в Макеевке боевиков. Мост уже был частично разрушен в ходе предыдущих обстрелов, движение по нему осуществлялось по наведенной переправе. Последнее попадание уничтожило и ее.

Скорее всего, инженерные подразделения ВСУ постараются восстановить важный путь снабжения в кратчайшие сроки. Однако до этого момента им придется использовать альтернативные маршруты, перемещение по которым займет больше времени. Да и вновь возведенная переправа, с учетом пристрелянности, вряд ли долго просуществует.

При этом высказано и альтернативное мнение и о том, что мост получил значительные повреждения в результате заложенного под ним взрывного устройства.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:14
    +5
    Очень прошу - не останавливайтесь... бейте гадов hi
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:22
      +8
      Там пандусы стандартные стоят металлические, их поменять - максимум сутки.
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 17:29
        +4
        Да, похоже на одну из разновидностей инженерных мостов. Остатки расчистят, новый надвинут.
        Но, в любом случае, артиллеристам, ЗАЧЁТ. Молодцы!
        1. ААК
          ААК Сегодня, 18:48
          0
          Всё-таки, исходя из вздыбленных вверх конструкций (ровных и параллельных, без оторванных частей, что было-бы при попадании снаряда), скорее склоняюсь к взрыву снизу
      2. 4ekist
        4ekist Сегодня, 18:04
        -1
        инженерные подразделения ВСУ постараются восстановить важный путь

        Эту конструкцию через Переплюйку, мостом язык не поворачивается назвать.
        С таким же успехом могут натянуть стальной трос на оба берега и переправлять грузы по воздуху или на плоту.
  2. bambr731
    bambr731 Сегодня, 17:15
    +1
    Отлично ребята отработали!!! Душа радуется
  3. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 17:21
    +4
    Ну наконец-то по мостам начинают бить!
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:34
      +2
      Мостик это, а не мост. Таких, на ЛБС, сотни. Мосты, в глубине территории врага нужно стирать. А здесь, чёткая работа, чётко уничтоженная цель. И так, на линии фронта, должно быть постоянно.
  4. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 17:31
    +2
    Очень хорошо попали... Рулят наши старенькие пушечки) Из точно чего и точно каким снарядом?, интересно) Браво!)
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:38
    +1
    Артиллерия ВС РФ точным ударом уничтожила путь снабжения ВСУ через мост в Макеевке (ЛНР)

    Ребята! Мы радуемся вашим победам и успехам!
    Молодцы!!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Артиллерия ВС РФ точным ударом уничтожила путь снабжения ВСУ через мост в Макеевке (ЛНР)

      Ребята! Мы радуемся вашим победам и успехам!
      Молодцы!!!

      Конечно радуемся.
      Ждём время, когда такие сообщения будут обыденным явлением наших бойцов.
  6. Комментарий был удален.
  7. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 17:53
    +3
    Может кому-то станет понятно, насколько бесперспективно лупить по таким мостам. Лупишь, лупишь, а они опять положат две доски и дальше по ним будут ездить. Я лично на видео не увидел даже чтобы эти две доски улетели. Единственный смысл - во время активного наступления вести такой огонь, чтобы кратковременно нарушить подвоз подкреплений и БК.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 17:58
      +1
      Поверят, если это скажут Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор. Желательно вместе)
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:13
    +2
    Если редакция ВО введёт возможность плюсовать/минусовать за статьи, новости, мнения, аналитику, то всё, где нет автора, буду минусовать. Даже если согласен с текстом.
    Пока что ВО остаётся местом, где можно прочитать точку зрения автора, высказать своё мнение (каким бы своё мнение ни оказывалось ошибочным), поспорить с кем то, даже бан за нарушение Правил получить.
    Но новость без автора... Новость, которую никто не готов на себя взять. Или новость, которую никто из редакции ВО не писал.
    Станет ВО без читателей. И от этого станет лучше только западенцам, англоязычникам, и получателям госденег за популяризм со ссылками на ботов ВО.
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:15
    +1
    То есть хотят сказать, что за год штурмов Макеевки по этому мостику в первый раз попали? Вроде бы он должен быть в зоне досягаемости нашей артиллерии с самого начала СВО, разве нет?
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:24
    +1
    Артиллеристы в любом случае молодцы - хорошо положили.