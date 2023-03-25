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В ВСУ опасаются, что Россия начнет массово модернизировать старые авиабомбы в высокоточные боеприпасы

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В ВСУ опасаются, что Россия начнет массово модернизировать старые авиабомбы в высокоточные боеприпасы

Ракеты стоят дорого, а процесс их производства относительно длительный. Но можно сократить время и средства, если переделывать авиационные бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы.

Об этом на телемарафоне говорил спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам в ВСУ опасаются, что Россия начнет массово модернизировать старые авиабомбы в высокоточные боеприпасы.

К ним просто добавляют крылья, GPS – и все, полетела

- предположит украинский офицер.

Он отметил, что на российских военных складах долгие годы, еще с советских времен, хранится большое количество старых авиационных бомб. Их остается лишь подвергнуть модернизации. Это позволит добиться нужного эффекта при минимальных временных и финансовых затратах. По мнению Игната, для России это отличный вариант, особенно в условиях западных санкций, которые, по его мнению, в значительной степени оказывают негативное влияние на российское ракетное производство. Да и экономия денег при модернизации авиабомб, сравнительно с изготовлением ракет, может быть десятикратной, а то и стократной.

Бороться с таким вооружением украинским военным будет крайне сложно, ведь для этого потребуется сбивать российские самолеты, что о них получается, мягко говоря, не очень хорошо.


В СМИ и пабликах Украины появилась информация, что Россия не только имеет на вооружении планирующие «умные» бомбы», но и уже применяет их в боевых условиях. Сообщается, что случай их применения вооруженными силами РФ был зафиксирован вчера в Сумской области.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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26 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:56
    +9
    Надеюсь это правда ,на линии Кременная Сватово появилась долгожданная САУ Каолиция. good
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:02
      +4
      Целая Коалиция?! Да не может быть! Так глядишь, к лету и вторая появится!
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 17:19
        +2
        Цитата: УАЗ 452
        Целая Коалиция?! Да не может быть!

        Было бы неплохо ответственных посадить за то, что с момента громкой презентации в войсках этих неимеющиханалоговвмире Коалиций так и не дождались.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:03
      0
      САУ Коалиция это хорошо.Она при помощи УАС Краснополь-Д может поражать даже движущуюся технику на расстоянии до 80 км.Ещё бы дождаться в войсках САО Мальва.Это аналог французкого орудия Ceasar. Должна уже завершить испытания и пойти в войска.

      В СМИ и пабликах Украины появилась информация, что Россия не только имеет на вооружении планирующие «умные» бомбы», но и уже применяет их в боевых условиях. Сообщается, что случай их применения вооруженными силами РФ был зафиксирован вчера в Сумской области.


      Фото и видео последствий удара по ссылке ниже.
      Первоначально сообщалось о том, что удары по Сумской области Украины осуществлялись с применением дронов-шахидов. Однако, обнаруженные на месте удара обломки свидетельствуют о том, что удар наносился всё же с применением универсального модуля планирования и коррекции (УМПК). Причём, судя по разрушениям и размерам обломков, в качестве боевой части, более чем вероятно, использовалась фугасная авиабомба ФАБ-1500.

      https://avia.pro/news/v-sumskoy-oblasti-noveyshey-planiruyushchey-aviabomboy-unichtozhen-punkt-vremennoy-dislokacii
      1. Гималайский
        Гималайский Сегодня, 17:08
        +10
        ВСУ опасаются , что управление возьмут не дилетанты- рукожопы и предатели, а подвижники- проффи . Вот Тогда им может стать не до Пирамоги .
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:15
          0
          Частично это уже происходит.Спецназ ГРУ ,а ныне командиры ЧВК "Вагнер"
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 17:16
        +3
        Цитата: Orange-Bigg
        УАС Краснополь-Д

        Вроде как 55-60км. Но это тоже неплохо. Проблема в том, что лазерная подсветка это уже даже не вчерашний день.
    3. poquello
      poquello Сегодня, 17:13
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь это правда ,на линии Кременная Сватово появилась долгожданная САУ Каолиция. good

      св работали на белгородском направлении ещё черт-те когда, другое дело что их углубь не ставят, тут другая более интересная новость в тему "дешевого и сердитого" - наши начали использовать арт прицелы способные класть обычные снаряды с точностью корректируемых
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:19
        +1
        Что же это за чудо-прицелы такие?А?Или лучше не надо выдавать военную тайну.
      2. Плохиш
        Плохиш Сегодня, 18:07
        +2
        Закон рассеивания больше не действует?
        1. poquello
          poquello Сегодня, 18:26
          0
          Цитата: Плохиш
          Закон рассеивания больше не действует?

          прицел "гермес" ещё в Сирии бомберы использовали, не вижу повода для умничанья
      3. Аргон
        Аргон Сегодня, 18:18
        0
        Шо? Лунный ландшафт по всей окраине отменяется? И че теперь делать? ЛДНР лунный , а остальная окраина обидится же!
    4. Маз
      Маз Сегодня, 17:25
      -1
      Шёл 394 день войны, и только тут в гениальном штабе сообразили про то, что надо было понятьсообразить после армяно- азейбарджанского конфликта. Или после Мариуполя. Ну, хоть так. Чем никогда.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:38
        +1
        Прогресс на лицо.Вспомним с чего начинали.
        Колонны снабжения российских Вооруженных сил прибыли в Киевскую область. В распоряжении в четверг, 10 марта, «Известий» появилось видео с проезжающей техникой. В ходе беседы один из военнослужащих сообщил, что в грузовиках находится более 140 т продовольствия и воды для жителей украинских населенных пунктов, пострадавших из-за мародерства и действий нацбатальонов, приведших к гуманитарной катастрофе.

        https://iz.ru/1302971/2022-03-10/kolonny-snabzheniia-rossiiskoi-armii-priekhali-v-kievskuiu-oblast

    5. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:37
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь это правда ,на линии Кременная Сватово появилась долгожданная САУ Каолиция.

      Ну что вы так, сразу "Коалиция"!!! Вы что статью под названием "Куда поедут Т-54?", от гуру Скоморохова, не читали? Там же русским по экрану написано,
      Конечно, снятие с хранения Т-62 с последующей «модернизацией», однозначно это акт отчаяния, поскольку, даже работая в три смены, компенсировать потери, которые понесла армия под руководством наших талантливейших генералов, невозможно.
      Всё- какие там коалиции, какие Т-90, вы что? Вон как они жгут наши танки... Акт отчаяния, а в понедельник выедут 4 польских Леопарда и ...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:17
        0
        и тогда нам "железный капут" ??? belay
  2. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 17:02
    +3
    Даешь МАССОВОЕ производство "крыльев" для авиабомб,
    чтобы наступление шло быстрее, и без потерь!
    1. dementor873
      dementor873 Сегодня, 17:15
      +1
      Давно уже могли закупить необходимое количество 3д принтеров или сделать заказ в Китае. Но, мы еще не начинали.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:06
    +2
    Для того чтобы уничтожать ДОТы и ДЗОТы укронацистов на Донбассе, а также их мосты и логистические центры они нам ой, как нужны...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:23
      +1
      Интересно а можно сделать УМПК для ФАБ-3000?Для ударов по мостам было бы самое то.Или УМПК для БЕТАБ-1500.
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 17:28
    -1
    Россия еще и ракеты умеет делать, которые точно в цель бьют, я думаю эти ракеты пока на склады складывают, в качестве козыря в карточной игре
    Если бы я был главнокомандующим, я бы уже давным давно бы уничтожил мосты через Днепр. У нас есть Шойгу, и жесты доброй воли чтобы всю технику из европы для утилизации стянули
    Стоит наверное ожидать когда капкан для ВСУ захлопнется.
    Пока что это Украина, но может быть как в 1941 налет Авиации на нашу страну.
    Запад они щас как волки скорее, вокруг жертвы бегают.
    Великая Война. 1 Серия. Барбаросса.
    У Немцев в крови фашизм
    Америка сейчас возомнила себя той страной которая управляет миром. Они к этой войне давно готовились. Но проиграв несколько войн решили что лучшая демократия для них стравить народы. Для Америка самое главное это деньги. Они поддерживают свои военную промышленность
    Сша с россией договаривалась как две страны, но по факту США Управляет всей Европой. Еще я когда в армии служил военные наши говорили про НАТО. А что до 2022 года забыли про альянс нато? Сша разрушит Украину, в украине президент , он не смотрел на те страны кому помогала США, афганистан например? Украина избрала президента клоуна, он актер, он играет. Что его армия не победима. Они все ролики снимают как они побеждают, хотя не показывают сколько у них убивают каждый день, что в их сторону столько снарядов ракет и бом летит
    Вы фильм посмотрите и сделайте выводы ошибки красной армии в 1941 и сейчас.
    В фильме указано что армия СССР вначале войны выросла с 1,5 млн до 5 млнг человек и даже была не готова. И так же сейчас. Все тоже самое договор с США, который ограничивал наступательные вооружения
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 17:50
      0
      А что у нас сейчас в польшу как в 1941 не стягивается бронетехника страна нато?
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:29
    +1
    По его словам в ВСУ опасаются, что Россия начнет массово модернизировать старые авиабомбы в высокоточные боеприпасы.
    Да эта модернизация, ещё в начале 90-х проводилась. В одном из номеров журнала "Авиация и Космонавтика" была целая статья, о том как из простой ФАБ делать КАБ.
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 17:39
      0
      Я то думал это американцы придумали, а вон оно как, не оскудеет земля Русская талантами. yes good
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:56
    +1
    Опять и снова, про переделку старых боеприпасов/бомб в... наверно в планирую щите с повышенной точность наведения на цель.
    Как промежуточные вариант, временный/вынужденный, может сработать.
    Параметров, ТТХ, специально изготовлены для такого применения, достичь не получится, но дать возможность авиации работать не залетая в зону контроля/поражения ПВО противника, это хороший результат, по любому.
    Бум посмотреть, как будет реализовано на деле, а не на словах, тут ведь надо МНОГО, в необходимом, значимо количестве, а не так, для красного словца!
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:30
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Интересно а можно сделать УМПК для ФАБ-3000?Для ударов по мостам было бы самое то.Или УМПК для БЕТАБ-1500.

    Теоретически можно, но подвесить её можно минимум на ТУ-22М3, что рискованно.