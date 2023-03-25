Ракеты стоят дорого, а процесс их производства относительно длительный. Но можно сократить время и средства, если переделывать авиационные бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы.
Об этом на телемарафоне говорил спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам в ВСУ опасаются, что Россия начнет массово модернизировать старые авиабомбы в высокоточные боеприпасы.
К ним просто добавляют крылья, GPS – и все, полетела
- предположит украинский офицер.
Он отметил, что на российских военных складах долгие годы, еще с советских времен, хранится большое количество старых авиационных бомб. Их остается лишь подвергнуть модернизации. Это позволит добиться нужного эффекта при минимальных временных и финансовых затратах. По мнению Игната, для России это отличный вариант, особенно в условиях западных санкций, которые, по его мнению, в значительной степени оказывают негативное влияние на российское ракетное производство. Да и экономия денег при модернизации авиабомб, сравнительно с изготовлением ракет, может быть десятикратной, а то и стократной.
Бороться с таким вооружением украинским военным будет крайне сложно, ведь для этого потребуется сбивать российские самолеты, что о них получается, мягко говоря, не очень хорошо.
В СМИ и пабликах Украины появилась информация, что Россия не только имеет на вооружении планирующие «умные» бомбы», но и уже применяет их в боевых условиях. Сообщается, что случай их применения вооруженными силами РФ был зафиксирован вчера в Сумской области.