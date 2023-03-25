Миллиардер Дерипаска прокомментировал подписание «меморандума об окончании Гражданской войны в России»

Наверное, это надо было сделать Молотову с Деникиным в ноябре 1941-го. Тогда, так же как сейчас, под угрозой было существование русской цивилизации. Но не довелось. Поэтому мир заключают современные философы. А кому ещё заканчивать холодный идеологический гражданский конфликт?

До сих пор не решены вопросы о реституции национализированной собственности российских граждан, произошедшей более 100 лет назад. О восстановлении в правах, об увековечивании в памяти многих героев сопротивления большевистской диктатуре за эти 70 лет. Не говоря про миллионы загубленных и репрессированных казаков и членов их семей, которых в лучшем случае лишили вольности и родины, а в худшем — жизней. Признание этого преступного геноцида также должно стать элементом примирения, ведь потомки не забыли. И пока не могут простить.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска решил высказаться по поводу Гражданской войны в России и последствий того исторического периода.По словам миллиардера, начавшаяся в 1917 году гражданская война «до сих пор тлеет в памяти, хоть и немногих».Дерипаска в своём ТГ-канале комментирует меморандум, о котором несколько дней назад сообщил депутат Дмитрий Кузнецов. По словам Кузнецова, в ГД РФ подписан «меморандум об окончании Гражданской войны».Из поста депутата:Кузнецов сообщил, что меморандум подписывали представители различных партий и политических движений, включая ЛДПР, КПРФ. Среди подписантов – известный военный блогер Владлен Татарский (Максим Фомин). Его почему-то отнесли к «анархистам-махновцам». Автор поста сетует на то, что от подписания устранилась «Единая Россия».По поводу подписания Дерипаска пишет, что «никаким меморандумом, на самом деле, не обойтись».Миллиардер:Многие эксперты, комментируя и подписание меморандума, и ответ Дерипаски, считают, что сама поднятая тема гражданского примирения (грубо говоря, тех – кто за «белых», и тех – кто за «красных») сегодня крайне важна. Реалии таковы, что единение представителей народа самых разных взглядов и предпочтений – ключ к большой победе Русского мира. Но одновременно с этим само обсуждение темы, если уж и поднимается, то должно вестись максимально прозрачно, корректно, с учётом мнений и интересов всех участвующих сторон. В противном случае из темы гражданского примирения может вырасти нечто совсем иное – как минимум новое ломание политических копий.