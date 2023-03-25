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Миллиардер Дерипаска прокомментировал подписание «меморандума об окончании Гражданской войны в России»

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Миллиардер Дерипаска прокомментировал подписание «меморандума об окончании Гражданской войны в России»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска решил высказаться по поводу Гражданской войны в России и последствий того исторического периода.

По словам миллиардера, начавшаяся в 1917 году гражданская война «до сих пор тлеет в памяти, хоть и немногих».

Дерипаска в своём ТГ-канале комментирует меморандум, о котором несколько дней назад сообщил депутат Дмитрий Кузнецов. По словам Кузнецова, в ГД РФ подписан «меморандум об окончании Гражданской войны».

Из поста депутата:

Наверное, это надо было сделать Молотову с Деникиным в ноябре 1941-го. Тогда, так же как сейчас, под угрозой было существование русской цивилизации. Но не довелось. Поэтому мир заключают современные философы. А кому ещё заканчивать холодный идеологический гражданский конфликт?



Кузнецов сообщил, что меморандум подписывали представители различных партий и политических движений, включая ЛДПР, КПРФ. Среди подписантов – известный военный блогер Владлен Татарский (Максим Фомин). Его почему-то отнесли к «анархистам-махновцам». Автор поста сетует на то, что от подписания устранилась «Единая Россия».

По поводу подписания Дерипаска пишет, что «никаким меморандумом, на самом деле, не обойтись».

Миллиардер:

До сих пор не решены вопросы о реституции национализированной собственности российских граждан, произошедшей более 100 лет назад. О восстановлении в правах, об увековечивании в памяти многих героев сопротивления большевистской диктатуре за эти 70 лет. Не говоря про миллионы загубленных и репрессированных казаков и членов их семей, которых в лучшем случае лишили вольности и родины, а в худшем — жизней. Признание этого преступного геноцида также должно стать элементом примирения, ведь потомки не забыли. И пока не могут простить.

Многие эксперты, комментируя и подписание меморандума, и ответ Дерипаски, считают, что сама поднятая тема гражданского примирения (грубо говоря, тех – кто за «белых», и тех – кто за «красных») сегодня крайне важна. Реалии таковы, что единение представителей народа самых разных взглядов и предпочтений – ключ к большой победе Русского мира. Но одновременно с этим само обсуждение темы, если уж и поднимается, то должно вестись максимально прозрачно, корректно, с учётом мнений и интересов всех участвующих сторон. В противном случае из темы гражданского примирения может вырасти нечто совсем иное – как минимум новое ломание политических копий.
Использованы фотографии:
Архивное фото, ТГ/Депутат Дмитрий Кузнецов
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72 комментария
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  1. Oden280
    Oden280 Сегодня, 17:02
    +45
    Перед реституцией пусть с начало депреватизацию проведут. И вообще попытка расшевелить тухлую рыбу противостояния в Гражданской войне очень сильно похоже на попытку раскачивания ситуации в стране.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:13
      +16
      Цитата: Oden280
      попытка расшевелить тухлую рыбу противостояния в Гражданской войне очень сильно похоже на попытку раскачивания ситуации в стране.

      Так и есть. Интересно узнать, кто именно сейчас, инициировал эту движуху?
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:22
        +19
        Много свободного времени.Данные товарищи и господа имеют возможность (не выходя из стен Государственной Думы ФС РФ) "заключить мир" между кроманьонцами и неандертальцами. Последних может представлять депутат Валуев. Его заявление о том, что неандертальцы не имеют претензий к кроманьонцам за проведенный последними 100-28 тысяч лет до Рождества Христова геноцид его вида - станет ярким политическим и медийным событием.
      2. Fedor1
        Fedor1 Сегодня, 17:54
        +7
        единая россия руководит этой движухой клоунов
      3. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 17:55
        +11
        Интересно узнать, кто именно сейчас, инициировал эту движуху?
        Вот взять и для затравки выяснить, чем владел Дерипаска до 1991 года, а потом взять, и вернуть его в то состояние.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 18:34
          +1
          Цитата: Авиатор_
          ...., чем владел Дерипаска до 1991 года, .....

          Выяснить, чем он и его предки до 1917 владели, и ДЕ-Дерипасковизацию провести!приветствую Сергей laughing РЕСТИТУЦИЮ! А не внести ли поправки к раституции про 90е? Классная реституция получится! А кто не уберёг ту собственность ---- пусть возместит! Да в кратном размере! Вместе с упущенное выгодой. Вот что.
      4. fif21
        fif21 Сегодня, 18:16
        +4
        Цитата: Теренин
        Интересно узнать, кто именно сейчас, инициировал эту движуху?

        Ворье ! Разграбившее страну в 90 годы . Возможность удрать на запад у них сейчас ограничена ( знают , что там у них все отберут ) , а жить хотят спокойно . Предлагаю другой вариант - отложить до устранения угрозы существования страны все проекты, которые ведут к обнищанию населения , и к получению сверхприбылей . И еще - у всех партий ,которые подписали меморандум , не должно быть будущего . Почему ? Их нельзя назвать "народные" , так как они выражаю не желание народа , а прикрываясь популискими речами , участвуют в создании государства " кривых зеркал" в котором деньги , лож , чинопочитание , воровство - становятся нормой. hi
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:19
      +3
      Скорее - на отвлечение внимания. Реально, эта тема общество уже не расколет. А вот внимание и определенный объем внимания, конечно, заберёт..
      А в остальном - полностью согласен на миллион процентов.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:55
        +6
        Людям кажется больше нечего делать.Пустой пиар,или глупая тупость.Страна воюет,несет потери,а тут -тусовочка,стол накрыт....
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:19
      +12
      Цитата: Oden280
      Перед реституцией пусть с начало депреватизацию проведут

      Ну зачем "депревитизация", когда именно и нужна реституция - возврат государству и народу того что мафия ( читаем олигархи) и иже с ними захватили, после контрреволюционного мятежа 1991 год. Виновных привлечь к уголовной ответственности по законам того времени.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 17:33
        +11
        Цитата: carpenter
        когда именно и нужна реституция - возврат государству и народу того что мафия ( читаем олигархи) и иже с ними захватили, после контрреволюционного мятежа 1991 год.

        Вы внимательно прочитали, ЧТО предлагает дерипаска ?
        До сих пор не решены вопросы о реституции национализированной собственности российских граждан, произошедшей более 100 лет назад.

        Он русским по белому пишет, что надо вернуть то, что было национализировано в 1917-м году, т.е. возродить класс капиталистов-помещиков, т.е, вернуть страну в монархию.
        Далее.
        О восстановлении в правах, об увековечивании в памяти многих героев сопротивления большевистской диктатуре за эти 70 лет.

        Восстановить и оправдать Краснова, Шкуро, Слащева...
        Не говоря про миллионы загубленных и репрессированных казаков и членов их семей, которых в лучшем случае лишили вольности и родины, а в худшем — жизней.

        Это про опору царя-казаков...И за их "подвиги" в разгонах и расстрелах.
        И самое главное..
        Признание этого преступного геноцида также должно стать элементом примирения, ведь потомки не забыли.И пока не могут простить..

        А после покаяния следует компенсация...
        По сути, требование дерипаски это требование возврата в царизм...
        Если бы об этом заговорил какой-то дядя петя на кухне, то это одно. Но возврата требует представитель крупнейшего олигархата, а это уже совсем другое...Видимо, скоро последует отречение под дулом револьверов...
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 17:59
          +5
          Он русским по белому пишет, что надо вернуть то, что было национализировано в 1917-м году, т.е. возродить класс капиталистов-помещиков,
          Ну так класс этот уже 30 лет как возрождён. Кем являлись Цапки в Кущёвке? - классические помещики, и если бы не убили братьев по классу, то им ничего бы и не было. Ну а кто ныне владелец "заводов, газет, пароходов" и так ясно.
          1. Альф
            Альф Сегодня, 18:05
            +1
            Цитата: Авиатор_
            Он русским по белому пишет, что надо вернуть то, что было национализировано в 1917-м году, т.е. возродить класс капиталистов-помещиков,
            Ну так класс этот уже 30 лет как возрождён. Кем являлись Цапки в Кущёвке? - классические помещики, и если бы не убили братьев по классу, то им ничего бы и не было. Ну а кто ныне владелец "заводов, газет, пароходов" и так ясно.

            Верно, но он требует все это возродить официально.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 18:42
              0
              Цитата: Альф
              ....он требует все это возродить официально.

              Много разных требований бывало. Которые нашли отражение в фильмах или СМИ и заглохли.....Я эту тему специально не изучал, надо читать, откуда ноги? Это пробный шар или угроза? Насчёт монархии бывали мягкие такие штрихи, то здесь, то там..... но не агрессивно и без требований. Я Вам хочу в личку об этом. Как?
              1. Альф
                Альф Сегодня, 18:43
                0
                Цитата: Reptiloid
                Как?

                Готов встретить удар грудью. laughing
                Это пробный шар или угроза?

                Скорее, второе. Наш олигархат уже почуял свою силу.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:02
    +5
    Странно читать всё этакое.
    Единственная возникающая реакция: "словоблуды".
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:14
      +17
      . О восстановлении в правах, об увековечивании в памяти многих героев сопротивления большевистской диктатуре

      Это не словоблуд. Это навальный ещё один. Раскулачивания они боятся. А я вот не против winked
      1. Андрей ставропольский
        Андрей ставропольский Сегодня, 17:38
        -3
        Не против раскулачивания те, у кого, как и в гражданскую ничего не было. И по итогам раскулачивания мало что прибавилось.
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 17:04
    +10
    Ах, уе.., ах, уехали ребя-аатки... И Дерипаска, и Владлен, и все подписанты. Вот прям вовремя старые обиды раздувать решили, да? И всё то про раскулаченных и сосланных казачков, про отнятые заводы-параходы они вспоминают и тоскуют, покаяния комиссарского жаждут... А то что? Опять к буржуинам переметнутся?
    1. Альф
      Альф Сегодня, 17:34
      +5
      Цитата: RuAbel
      Опять к буржуинам переметнутся?

      А они от них и не уходили, просто сейчас наконец-то сбросили личины...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:35
      +8
      Цитата: RuAbel
      И всё то про раскулаченных и сосланных казачков, про отнятые заводы-параходы они вспоминают и тоскуют, покаяния комиссарского жаждут..

      А то что они растащили у страны и нарда, выходи всё законно и справедливо.
      Вот его слова - "У нас не было денег. Каждый день поиск средств к существованию был главной заботой. Как заработать денег, чтобы купить еды и продолжить учёбу?
      О. Дерипаска"
      В 1990 году Дерипаска организовал «Военную инвестиционно-торговую компанию», специализировавшуюся на торговле металлами. Он занялся экспортом, покупая металл по низким ценам в России, продавая его за рубеж по рыночным ценам. Дерипаска торговал, в основном, через Эстонию. Вот это мы живущие в Эстонии хорошо видели, ( Эстония стала третьей страной в мире по экспорту цветмета ). Вот с кого нужно драть реституцию. Они же обокрали страну.
  4. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 17:05
    +21
    Разворовав за 30 лет наследие СССР, и прикрываясь благими мотивами гражданского примирения, буржуазия заявила о необходимости реституции, то есть ещё одного переделка собственности в пользу одних за счёт других... Ещё бы упомянул про необходимость репараций и контрибуции... Про остальное промолчу.. Браво! Аплодирую стоя... Так и придем.... К новой гражданской войне...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:39
      +8
      Цитата: AlexTires
      Про остальное промолчу.. Браво! Аплодирую стоя... Так и придем.... К новой гражданской войне...

      И у таких ещё поворачивается язык, учить народ, как жить. Не прикрытая наглость, хамство и ханжество. Выходит наши деды в гражданскую войну всё правильно делали.
  5. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 17:05
    +5
    Такое ощущение что людям заняться не чем...Пора статью за туниядство возвращать laughing
    1. megadeth
      megadeth Сегодня, 17:15
      +8
      Судя по фото, все по возрасту, да и судя по внешнему виду, здоровью подходят для защиты нашей Родины в зоне СВО...
  6. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 17:05
    0
    Этот дериписька и не лечится..ВВП -к стенке эту либеротную сволочь..Иначе всё что Вы построили за 20 лет -коту под хвост.Не тяните
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 17:10
      +5
      Цитата: Алексей Алексеев_5
      Иначе всё что Вы построили за 20 лет -коту под хвост.


      В этой фразе прекрасно все.
      1. Алексей Алексеев_5
        Алексей Алексеев_5 Сегодня, 17:20
        -4
        что Вам в этой фразе не нравится. П---м хвост прищемили.? Моим укрородичам теперь любыми путями старающимся попасть под указ президента об оплате маткапитала с 7 года.Будь моя воля надел бы ВВП корону.Хоть и демократ.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:17
      +4
      Дерипаску и всю пописотню к стене. Будет им "святая" подписотня.
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:21
      +7
      А царь то, конечно, по извечной русской традиции, не в курсе!!! Вы серьезно?!
      Вы реально уже забыли кто себя называл главным либералом в стране? ДОСЛОВНО!
    4. Альф
      Альф Сегодня, 17:35
      +8
      Цитата: Алексей Алексеев_5
      ВВП -к стенке эту либеротную сволочь..

      Вот только нюансик-ВВП САМ говорил, что он сам либерал...
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:06
    +21
    Нет, дружище Дерипаска, даже не надейся на то, что народ поставит большевиков и монархистов в один ряд.

    Тридцать лет после развала союза очень наглядно показали нам, кто есть кто. А СВО стало экзаменом по эффективности капиталистической системы в России. К сожалению для экзаменуемого, оценка за экзамен - неуд.

    Без обобществления крупного бизнеса, государственного планирования во всех жизненно-важных отраслях - не выжить.

    Так что подписывай - не подписывай ты там какие угодно меморандумы, а заводы, газеты и пароходы вернуть придётся.
  8. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:08
    +19
    Это вот с такими как автор этих слов мы должны объединиться в едином порыве ради проведения СВО?
    Это вот с холеным и лощеным Дерипаской, что поливает помоями тех, кто создал ВСЕ то, что он у народа в свое время отжал мы на одной стороне в СВО? Это он и есть тот самый парень, за которого воюют обычные ребята? Да идёт он в пешее путешествие по известному всем маршруту.
    Я бы ещё понял, если бы он говорил о том, что гражданская война была трагедией для народа, истории, страны, что она прошлась водоразделом по миллионам семей. Что нам нужно помнить о жертвах и с одной, и с другой стороны, помнить о тех ошибках и уроках. И это было бы справедливо и честно.
    Но когда читаю подобное:
    героев сопротивления большевистской диктатуре за эти 70 лет. Не говоря про миллионы загубленных и репрессированных казаков и членов их семей

    Так и хочется сказать - я с каждым годом все больше понимаю почему, в 1917 в нашей стране произошла революция. Благодаря во многом таким вот Дерипаскам. Которые на чужом горбу разбогатели, а теперь ещё учат рабов как им думать и кого считать героями.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:20
      +2
      Дерипаска давно свернул бы СВО, будь его воля.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:08
    +7
    А его ещё не признали иноагентам - зятька ЕБНа?
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 17:17
      +7
      А кто признает , там все птенцы гнезда бориски, все замазаны в расхищении социалистической собственности. Своих подельников не сдают. Пусть подотрутся этой бумажкой, ничего не закончено... am
  10. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 17:08
    -7
    Если это сделает Россию - сильнее, объединив силы выступающие за цели СВО - мы не против.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:16
      +16
      Коллега, простите, а от чего лица вы говорите -"МЫ"? Лично я - КАТЕГОРИЧЕСКИ против возложения всей ответственности за гражданскую войну на одних большевиков. И уж тем более, за извинения перед теми, кто привел в свою страну интервентов из почти 30 стран, которые творили на нашей земле черт знает что .
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:19
      +5
      Кого оно там сделает? Они себя реабилитируют. Эти ж подписанты нас и разворовали и продали
    3. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 17:24
      -1
      Да даже не надейтесь..Дерипаска и цели сво? Цэ нерентабельно
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:14
    +6
    Получивший прекрасное советское образование миллиардер Дерипаска должен понимать что реституция это не окончание боевых действий, это капитуляция и признание вины. А "жуткой диктатуре большевиков" предшествовали репрессии и царский голодомор крестьян, о чем и масса свидетельств сохранилось и Лев Толстой писал: "умирают от голода тихо и массово". Один ленский расстрел чего стоит - около 500 человек. Большевики, при всех перегибах, за светлое будущее страны боролись, за что боролись белые господа при активной поддержке уважаемых партнеров?
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 17:47
      -3
      Цитата: ИванИванов
      масса свидетельств сохранилось и Лев Толстой писал: "умирают от голода тихо и массово". Один ленский расстрел чего стоит - около 500 человек.
      Лев Толстой,конечно, большой авторитет. Все его дети что-то заграницей предпочли жить. Патриоты. а вот Солженицын писал, что большевики заморили 66 млн человек. И кому из этих деятелей культуры верить? И тот и другой большие патриоты.
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 17:58
      0
      А "жуткой диктатуре большевиков" предшествовали репрессии и царский голодомор крестьян


      Что-то я не понял вас.
      Поясните пожалуйста, а каким образом репрессии предшествующего режима хоть в чем то оправдывают репрессии следующего за ним? Какая тут связь?

      за что боролись белые господа


      Ну например Деникин официально боролся за «Великую, Единую и Неделимую Россию». Конкретное политическое устройство России должно было по его мнению решить «Всероссийское Учредительное собрание».
      А сменивший его Врангель уже собирался провести земельную реформу, не дожидаясь собрания. Аграрная реформа Врангеля узаконивала переход помещичьей земли в пользу крестьян, случившийся во время революции.
  12. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 17:18
    +10
    Какое отношение к Гражданской войне имеют все эти люди? В чем их вклад в освобождении территории будущего СССР от войск интервентов и продавшихся им коллаборантов? В восстановлении страны после войны и разрухи? В превращении отсталой крестьянской страны в мощнейшую индустриальную державу, победившую фашизм, подарившую человечеству космос?
  13. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 17:18
    +5
    Барыги решили, что они политики. Не спроста это.
  14. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 17:20
    +1
    Есть поговорка - Кто старое помянет, тому глаз вон. Не просто так она появилась.
  15. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:21
    +6
    О восстановлении в правах, об увековечивании в памяти многих героев сопротивления большевистской диктатуре за эти 70 лет. Не говоря про миллионы загубленных и репрессированных казаков и членов их семей, которых в лучшем случае лишили вольности и родины, а в худшем — жизней.
    А кто эти герой- Краснов, Шкуро и Колчак? И почему только миллионы казаков , а не миллиарды? А кто вернёт россиянам сворованный из государственной собственности завод ГАЗ, который строила страна.
    поднятая тема гражданского примирения (грубо говоря, тех – кто за «белых», и тех – кто за «красных») сегодня крайне важна. Реалии таковы, что единение представителей народа самых разных взглядов и предпочтений – ключ к большой победе Русского мира.
    Это реально предлагают обнять палача Восточной Сибири - Семёнова, пособника нацистов Шкуро?..Может тогда и предателя Власова уровняем с ГЕНЕРАЛОМ КАРБЫШЕВЫМ? Это не "ключ к большой победе Русского мира"- это втаптывание в грязь Русского мира. В 90-х не получилось реабилитировать палачей, начали обгаживать тех кто страну отстоял. В 2000 пытались , даже слезливое кино про палача Сибири -Колчака сняли, не пролезло, сейчас то что так засвербело? Сталин вроде как в 1943 окончательно примирил, и погоны ввёл, и офицерские звания, и Георгиевские Кресты с Орденом сравнял... Кому там оказывается мало наворованного ( хотя здесь должен стоять матерный синоним этого слова), давайте реституцию проведём. Вернём сбежавшим в Европу господам их собственность, а людишек может назад в крепостные, может царь-то не прав оказался? Слов нет одни эмоции, Может сначала проведём реституцию уворованного у народа в 90-х... am am am
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:24
    -3
    Не знаю радоваться ,прадеду два 2 двух этажных дома в Владивостоке принадлежали ,каменных. wassat
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 17:35
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Не знаю радоваться ,прадеду два 2 двух этажных дома в Владивостоке принадлежали ,каменных. wassat


      «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки.»
      Может все таки три? Дома. И не во Владивостоке а в Москве?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:42
        -2
        Мне чужого не надо,во Владивостоке два.Кровопивец был ещё тот фактории на Чукотке Аляске.Но детей хороших воспитал.Один только после Великой отечественной в живых остался в звании полковника.А шестеро его братьев голову сложили на полях сражений за СССР.
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 17:46
      +2
      Расскажи каких? Мне как горожанину интересно.
  17. dump22
    dump22 Сегодня, 17:25
    +2
    меморандум подписывали представители различных партий и политических движений, включая ЛДПР, КПРФ. Среди подписантов – известный военный блогер Владлен Татарский (Максим Фомин).


    «Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору»
  18. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 17:25
    -3
    Много разных мыслей по этому поводу. С одной стороны это не нужно, потому что большинство народа живёт сегодняшним днём и вообще далеко от противостояния Красных и Белых той эпохи. С другой стороны во власти у нас больше распространены Белые идеи, а в народе Красные. Конечно, борьба классов от подписания бумаг не исчезнет. Но в вопросах исторического противостояния наконец начнется взвешенный поход и народ перестанут раскачивать и растаскивать на современных Красных и Белых. Сейчас, пока идёт СВО, которая грозит перейти в открытую Третью Мировую против России, важно консолидировать общество. В принципе, в Белом движении уже заметно стремление понять Красных, потому что нынешние сторонники идеологии Белых во власти не могут достичь результатов Красных командиров на фронте. Красным тоже ничего хорошего не светит от того, что Россия проиграет эту войну. В общем, по сути, это хорошее дело. Хотя, конечно, это больше похоже на благие намерения.

    Скажу мысль, которая не для всех дойдёт. Которая сейчас определённо выглядит крамольной... Но если бы в своё время пришедшие к власти бандеровцы ещё при Ющенко, или хотя бы потом, приняли такое соглашение с Красной частью украинского населения - никакой гражданской войны бы ни сейчас, ни последние девять лет на территории Украины не было бы. Тут надо бы как бы пояснить, что современную Украину создали отделив от СССР бандеровцы, т.е всякие там Руховцы и т.п. антисоветские последователи Бандеры. Но при этом вся Украина зиждется и проедает наследие прошлого т.е. СССР, мало что достигнув после получения незалежности. Примерно так же как нынешние российские Белые развалив Союз ничего не достигли в настоящем. Россия уже внутренне готова к замирению древней распри. На Украине власти в Киеве традиционно поддерживали раскол между Красным Востоком и бандеровским Западом Украины, откусывая от каждой стороны средства в свою киевскую пользу, как лиса в той сказке. Ну и рано или поздно такое разделение должно было стрельнуть. Жаль, хорошая была страна когда-то.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:07
      0
      Россия уже внутренне готова к замирению древней распри.
      Замирение - это имущественный передел существующего статус-кво. Кто из нынешних буржуев на это пойдёт?
  19. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:26
    0
    Молодец, правильно рассуждает.
    Сначала отменить приватизацию с милыми залоговыми аукционами, потом собрать Союз в границах Российской Империи, восстановить монархию, сыграть в реституцию, прогнать попов и вернуть Перуна с Даждьбогом...
    В своё время была популярна красивая глупость: "если вы такие умные, почему вы такие бедные"?
    Похоже, удивляться можно и обратному сочетанию.
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: kakvastam
      Молодец, правильно рассуждает.
      Сначала отменить приватизацию с милыми залоговыми аукционами, потом собрать Союз в границах Российской Империи, восстановить монархию, сыграть в реституцию, прогнать попов и вернуть Перуна с Даждьбогом..


      Не надо им идеи подкидывать.
  20. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 17:27
    +2
    Ну вор и бандит Дерипаска который в " высоком суде Лондона" выясняет с другим вором и бандитом Черновым кто у кого был крышей и кто у кого что украл, разумеется, не согласен ни на какое "примирение" .Он как и полагается вору больше всего боится что хозяин (народ) вернется к власти в стране и потребует назад украденное.
    Но политический смысл здесь другой- Дерипаска как все остальные олигархи сейчас судорожно пытается спасти награбленное не от русского народа,а от своих боссов на Западе. Данное высказывание означает его полное согласие на ликвидацию постсоветской РФ (которая как известно является юридическим правопреемником СССР), и на переход к власти к "либеральной оппозиции". Вторым пунктом программы который (первый-полное подчинение Западу) является декоммунизация.
    P/S. Идиотская клоунада в Думе с "примирением" уже приносит свои первые "плоды"....
  21. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 17:31
    +1
    Какие злопамятные потомки монархистов, буржуев. Коммунисты им всё простили лет 80 назад, ан нет жадность она генетическая в крови. Да и нувориши от них не отстают.
    А кстати есть срок давности по этим имущественным претензиям? fool stop
  22. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:34
    +3
    Миллиардер Дерипаска прокомментировал подписание «меморандума об окончании Гражданской войны в России»

    Это тот, кто:
    В ноябре 1994 года «Алюминпродукт» Олега Дерипаски стал миноритарным владельцем Саяногорского алюминиевого завода.

    ???
    Организатор хренов! Что для своей страны сделал, чтобы мог тут кого-то учить? Спекуляция и близость к криминальным структурам (ОПГ) - все преференции...
    Мы помним всё...И про яхту, и про малолеток...Может хватит искать «не умных», которые поверят и поймут? Одного поля ягоды вместе с трудягой Абрамовичем (который в жизни не сказал ничего толкового, и написать без ошибок ничего не сможет - начальник Чукотки).
    Женщин с низкой социальной ответственностью было не принято приглашать в высшее общество...Видимо на волне всплывших «героев» и «заслуженных» решил показать себя?
    НЕ ВЕРЮ!!!
  23. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 17:34
    +1
    Странно всё это. Однако пассаж о закреплении уворованного впечатляет. В моей семье гражданская война прокатилась поделив её поровну. После её окончания остался в живых один мой дед. Воевал во Второй Конной Армии. Лучше бы депутаты озаботились проблемами СВО, а о Гражданской войне пускай спорят историки.
  24. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 17:36
    +2
    На Донбассе уже несколько лет как полный "меморандум": нацболы, коммунисты со звёздочками, казаки, монархисты и многие тысячи бойцов без идеологической чепухи.

    Если Дерипаска хочет единство, то он должен профинансировать снарядное изобилие, а не "реституцию". Идея примирения очень важна, только не надо придавать ей карикатурный вид в стиле Жириновского.
  25. faiver
    faiver Сегодня, 17:39
    0
    Это что за ахинея? я и про меморандум и про высказывания Дерипаски
  26. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:44
    0
    А вообще что это было?Счас кто то скажет ,хорош ерундой заниматься и тишина.
  27. volodimer
    volodimer Сегодня, 17:45
    0
    Вот сейчас мы увидели, кто реальные казаки: те, кто с лампасами и с нагайками ходят или те, кто на Донбассе воюют.
    Многие эксперты, комментируя и подписание меморандума, и ответ Дерипаски, считают, что сама поднятая тема гражданского примирения (грубо говоря, тех – кто за «белых», и тех – кто за «красных») сегодня крайне важна.

    Важна аж до "неможна" ... Mлят.. свою "паляницу" придумали?
    Примерение между "красными" и ""белыми" давно произошло.. Умерли все участники. Поднимать сейчас этот вопрос- как ворошить угли в потухшем костре. Кому-то хочется пожар здесь поджечь.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:10
      +1
      Вот сейчас мы увидели, кто реальные казаки: те, кто с лампасами и с нагайками ходят или те, кто на Донбассе воюют.
      Это было видно с 2014 года - казаки Дрёмова воевали, а ряженые казаки Козицина занимались серыми угольными схемами.
  28. север 2
    север 2 Сегодня, 17:46
    +2
    вся комедия есть в том , что эти себя возомнившие кем -то персоны . надеются таким вот образом войти в историю . Безусловно , многие долго репетировали перед зеркалом , что бы придать своим физиономиям будь-то интеллектом обогащённые лица , накручивали усы по-дворянски , но забыли что Дерипаски должны вернуть народу украденные у народа и у государства миллиарды , прежде чем говорить об примирении . А в историю вошли те , кто 1922 году победили в Гражданской войне и на Гражданской войне в России поставили точку .Больше Гражданских войн в России не было и не надо их изобретать , а то накличете ...
    Кстати , вот этому Антоновскому из фото за столом в статье , следует знать , что необязательно накручивать себе усы по -дворянски , чтобы ныне изобразить из себя господина дворянина. Вот у Михалкова усы опавшие как осенний лист . но по своей сути он до сих пор перед нами изображает господина Паратова ... , только к придачу заводам и пароходам , владеющим ещё и кино в России.
    А что и Зюгановские коммунисты примкнули к этой комедии , то это лишь от благодати , что сейчас нету тех кто тогда выиграли ту Гражданскую войну, противном случаи эюгановцев ждала бы участь контры и белогвардейцев ..
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 18:43
      0
      братва зюги в лучшем случае эсдеки до коммунистов им как до Китая раком обычная левацкая партейка с бабулями и дедулями в красных сдаваемых после мероприятия партийных шарфах)))
  29. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 17:55
    +2
    Белые воевали за британских иноагентов, которые и свергли русского Царя. А большевики свергли эту британскую мразь. И это справедливо. И нет им прощения мерзким изменникам и предателям родины, нарушившим присягу. Удивительно, может, именно поэтому все эти почитатели тех предателей и их последователей предпочитают жить именно в Лондоне? А еще, наверно, надо Николая 2 деканонизировать, а Керенского причислить к лику святых. Только это убедит этих уважаемых подписантов в нашей благонадежности.
  30. камо
    камо Сегодня, 18:00
    +1
    Это вот с этими полупокерами на фото миры подписывать, и брататься!? Нет уж, благодарю покорно, они и людей,и страну сольют при первом же серьезном кризисе. stop am вот здесь про этих хорошо написано: https://norg-norg.livejournal.com/957500.html
  31. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 18:06
    0
    Гражданскую войну выиграли красные, точка.
    Если и подписывать меморандум о примирении, то выносить на обсуждение события 1991-93гг и их последствия. Этот период разделяет людей гораздо сильнее, чем воспоминания столетней давности.
  32. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 18:24
    0
    Какой то лютый бред. В 1921-м правительством РСФСР была издана амнистия по которой всем участникам белого движения обьявлялась амнистия. Кто хотел тот вернулся. Вернулся даже генерал Слащев а уж на нем то кровушки было не по локти, а выше. И ничего, преподавал в академии. Не вернулись только те кто в 30-х пошли на службу к Гитлеру а потом творили зверства на своей бывшей Родине. Мало того что депутаты элементарную историю не знают так похоже у них еще и свободного времени навалом на всякую чушь.
  33. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 18:40
    0
    да уж Дерипаску бы раскулачить)))добра у него богато натырено