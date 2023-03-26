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Представитель ВВС США не ответил на вопрос журналиста о том, насколько успешно прошли очередные лётные испытания гиперзвукового оружия

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Представитель ВВС США не ответил на вопрос журналиста о том, насколько успешно прошли очередные лётные испытания гиперзвукового оружия

В ВВС США подтвердили информацию о продолжении проведения лётных испытаний своих гиперзвуковых ракет Air-Launched Rapid Response Weapon (AGM-183 ARRW), однако до сих пор остаётся непонятным вопрос об их успешности.


Как сообщили в американских военно-воздушных силах, пуск прототипа ARRW, выпущенного компанией Lockheed Martin, был произведён стратегическим бомбардировщиком Boeing B-52 Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния. При проведении второго по счёту испытания гиперзвукового оружия (первое состоялось в декабре прошлого года), особое внимание было уделено его боевой эффективности.

Что же касается первого испытания, то, как утверждали в ВВС страны, гиперзвуковая скорость ракеты превысила 5 Махов, затем, завершив свою траекторию полёта, она взорвалась. Также там уточнили, что инженеры и специалисты, занимавшиеся производством ARRW, продолжили сбор всех необходимых данных для проведения дальнейшего анализа. В первом же случае испытание прошло при участии подразделения 412th Test Wing ВВС США на авиационной базе «Эдвардс» в Калифорнии.

Примечательно, что один из представителей американских ВВС на вопрос корреспондента одного из американских изданий о том, было ли оно успешным, отказался предоставлять какие-либо подробности, сославшись на меры обеспечения секретности операций. В самих США это дало повод усомниться в тех результатах, которые хотели получить по итогам испытаний. Ведь ранее любой, даже самый малый успех, на испытаниях тут же озвучивали и демонстрировали весьма активно.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 08:41
    +1
    Пусть США пыль глотают ))))) Нас не догонят ..
    Низкий поклон нашим конструкторам-инженерам ..Ведь эти разработки еще в СССР начали разрабатывать ..Сохранили не продали на запад ,хотя многие голодали и т.д. СПАСИБО им !
  2. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 08:41
    +1
    У нас гиперзвуковые ракеты и боеголовки уже на вооружении и массовом производстве и это не только ракета кинжал, но и десяток разновидностей других, включая маневрирующие блоки стратегических ядерных ракет.
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:43
    0
    На самом деле, проблема шире чем озвучено в статье. Ну не сегодня США создаст гиперзвуковую ракету, так создаст ее завтра. Это надо четко понимать. Враг у нас сконцентрировал и огромные денежные средства, и научные, и кадровые ресурсы, потому надо понимать - надолго они не отстанут. Потому, что понимают - когда они пронесут от нас поражение, то весь мир увидит их с голой пятой точкой. И вчерашние сателлиты начнут из рвать первыми.
    А проблема в том, что зачастую передовые технологии производства вооружений появляются в менее развитых, а главное - менее политически стабильных и предсказуемых странах - Иран, Турция, КНДР, Азербайджан и т.д. и теперь БПЛА спокойно появляются в мелких конфликтах, ЯО может в ближайшее время появиться в тех странах, за решение руководства которых возникают опасения, как в случае с КНДР и т.д. И потому возникает три аспекта проблемы:
    1. Лидерство. Это как раз то, что позволяет нам находиться в лидерах с тем же гиперзвуком. Финансирование науки, техники, производства и тд в приоритетном порядке.
    2. Ответственность. Понятно, что хочется врагу твоего врага дать в руки оружие. Но та же Ирано-иракская история свидетельствует о том, что сегодня они за нас, а завтра быстро переметнуться могут.
    3. Анализ . Постоянный мониторинг тенденций, их анализ, разработка и внедрение мер противодействия новым системам врага. Желательно, в превентивном порядке.

    Но надо понимать, что все это возможно лишь в одном случае - незамедлительные и реальные меры по искоренению коррупции и установлению социальной справедливости в стране.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:01
      0
      Гиперзвук сам по себе не проблема, с 50-х годов летают аппараты, проблема наведение и управление в облаке плазмы, у нас, судя по всему, как-то решили, а вот у америкосов не срастается, когда я писал что трём моим товарищам, выпускникам МИФИ, предлагали пойти работать на войну, суля охрененные зарплаты, но они отказались и пошли в науку, меня заминусовали, но, видимо, не все отказываются, иначе откуда такой прогресс в вооружении?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:04
      0
      . Но надо понимать, что все это возможно лишь в одном случае - незамедлительные и реальные меры по искоренению коррупции и установлению социальной справедливости в стране.

      Надо требовать введение смертной казни. Только в ЗС никто почему-то этот вопрос не продвигает. Да и существующие меры наказания пересмотреть. Я бы предложил прям поочередно их на народное электронное голосование выносить,например с помощью приложения госуслуги. А то за кражу лярда - домашний арест, а за неуплату кредита - реально посидеть можно
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:47
    +2
    Представитель ВВС США не ответил на вопрос журналиста о том, насколько успешно прошли очередные лётные испытания гиперзвукового оружия

    Гиперзвуком Пентагон было похвалился...
    Только видно, этот «гипер» звуком подавился.
  5. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 09:20
    0
    Ну если бы испытания были успешными, уже из каждого утюга новости были