Представитель ВВС США не ответил на вопрос журналиста о том, насколько успешно прошли очередные лётные испытания гиперзвукового оружия

В ВВС США подтвердили информацию о продолжении проведения лётных испытаний своих гиперзвуковых ракет Air-Launched Rapid Response Weapon (AGM-183 ARRW), однако до сих пор остаётся непонятным вопрос об их успешности.
Как сообщили в американских военно-воздушных силах, пуск прототипа ARRW, выпущенного компанией Lockheed Martin, был произведён стратегическим бомбардировщиком Boeing B-52 Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния. При проведении второго по счёту испытания гиперзвукового оружия (первое состоялось в декабре прошлого года), особое внимание было уделено его боевой эффективности.
Что же касается первого испытания, то, как утверждали в ВВС страны, гиперзвуковая скорость ракеты превысила 5 Махов, затем, завершив свою траекторию полёта, она взорвалась. Также там уточнили, что инженеры и специалисты, занимавшиеся производством ARRW, продолжили сбор всех необходимых данных для проведения дальнейшего анализа. В первом же случае испытание прошло при участии подразделения 412th Test Wing ВВС США на авиационной базе «Эдвардс» в Калифорнии.
Примечательно, что один из представителей американских ВВС на вопрос корреспондента одного из американских изданий о том, было ли оно успешным, отказался предоставлять какие-либо подробности, сославшись на меры обеспечения секретности операций. В самих США это дало повод усомниться в тех результатах, которые хотели получить по итогам испытаний. Ведь ранее любой, даже самый малый успех, на испытаниях тут же озвучивали и демонстрировали весьма активно.