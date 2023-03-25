Военное обозрение
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Сотни пилотов ВВС Израиля отказались от явки на службу в знак протеста против правительства

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Сотни пилотов ВВС Израиля отказались от явки на службу в знак протеста против правительства

В Израиле ширятся акции гражданского неповиновения среди военных, недовольных продвижением законопроекта о реформе Верховного суда, направленной на то, чтобы ослабить контроль над парламентом и дать возможность правительству влиять на назначение судей.


Военные, в частности, опасаются, что данная реформа может подорвать доверие мира к судебной системе страны и подвергнет их риску преследования в международных трибуналах за действия, выполнявшиеся при несении службы.

Как отмечается в издании The Times of Israel, ещё двести пилотов отказались от совершения тренировочных полётов, включая лётчиков истребителей, вертолётов и транспортной авиации. В начале марта заявлялось об отказе от явки на службу 37 пилотов. В последующие недели к ним присоединились сотни офицеров ВВС. Кроме того, в акции протеста против правительства участвуют диспетчеры ВВС, операторы БПЛА, врачи ЦАХАЛа, военные из сухопутных войск, резервисты из подразделения 8200, отвечающего за сбор разведданных, многие другие.

В элитной 551-й бригаде десантников только 57% резервистов явились на службу на этой неделе, что значительно ниже обычной явки в 90%

- отмечается в издании.

Это нарушение общественного договора. Это не путь государства Израиль

- говорят израильские военные по поводу судебной реформы.

100 недавно ушедших в отставку офицеров бронетанкового корпуса написали письмо начальникам службы безопасности, предупреждая, что в знак протеста «некоторые из нас прекратят службу в резерве, если государственный переворот пройдет».

В пятницу премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что «отказы от несения службы в ЦАХАЛ несут огромную опасность для государства Израиль».
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14 комментариев
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  1. свой1970
    свой1970 Сегодня, 20:46
    +4
    Весело в Израиле нынче....
    Из Грузии побежали, как бы из Израиля не ломанулись....
    Будем посмотреть..
    1. Маз
      Маз Сегодня, 20:51
      +2
      Военный трибунал за такие вещи полагается, но в израиле нет конституции. Сплошная западная демократия и беспредел Ортодоксов.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 21:12
        0
        Их внутренние проблемы.
        Лично мне п.всё равно, кто и как там чего нареформирует.
        Что внешняя политика изменится - не верю.
        А кто там какие внутри чьи права нарушает - ну, разве туристам надо быть осторожнее. Но это любым туристам где угодно.
        Даже в то, что на время внутренних беспорядков будет меньше внешнего террора - тоже не верю.
  2. Etwas
    Etwas Сегодня, 20:51
    +3
    Похвально, свободные, уважающие себя люди
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:51
    +1
    Ого ,вот это новость!И что грозит таким военным?А как же присяга?Да же спец наз бастует.Как то думал ,что в армии Израиля дисциплина на высоте.Нетаньяху,чудит не по детски пытаясь подмять власть,как бы не переросло во "всеобщую забастовку"военных.
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 20:56
    0
    В Израиле ширятся акции гражданского неповиновения среди военных

    Понятно, что военные - тоже граждане своей страны, но у нас впаяли бы дезертирство, нарушение присяги и т д. Посмотрим, как у них выйдет.
  5. Master2030
    Master2030 Сегодня, 20:58
    +2
    Сотни пилотов ВВС Израиля отказались от явки на службу в знак протеста против правительства
    А что так можно???
    Ceterum censeo Washington delendam esse
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:15
    0
    Прикольно, Израиль независимое государство! Если читать Американскую прессу ,там ясно сказано еврейское лобби в США резко против судебной реформы в Израиле.Кто эти акты неповиновения оплачивает ,просто так без денег митингуют.Нужны флаги ,сцены ,звуковая аппаратура ,доставка митингующих - а это всё деньги.Специалист по майданам- Нуланд в Израиль не собралась.Честно говоря неожиданно.И вишенка на торте - нач.штабов Милли заявил в конгрессе ,Иран в течении двух месяцев ,если начнёт обогщение сечас ,может сделать ядерную бонбу.И Джо подлил огонька ": США не хочет конфронтации с Ираном.Что то американцы задумали.
  7. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 21:17
    -1
    "подвергнет их риску преследования в международных трибуналах за действия, выполнявшиеся при несении службы."
    То есть они четко понимают, что бомбя и обстреливая Сирию и те же палестинские территории, они совершают преступление.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:18
    -1
    Цитата: свой1970
    Весело в Израиле нынче....
    Из Грузии побежали, как бы из Израиля не ломанулись....
    Будем посмотреть..

    Так ждём: для Галкина Чёрный Дельфин, для Пугачёвой Саблино.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:20
    -1
    А в чем кипеш то?
    Как я понял, реформа даст возможность судить граждан Израиля не израильским судом, а каким ни будь международным. Так в чем проблема?
    Международный суд- самый справедливый суд в Мире!
  10. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 21:28
    0
    ЦАХАЛ не должен "бастовать" - а брать ответственность на себя... soldier
    Намёк на "хунту" fellow
    Жители Израиля зарегистрированные на ВО могут высказать своё мнение - им из Израиля должно быть виднее - вот пусть и объяснят в чём "сыр-бор" recourse
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:32
    0
    Ой вей, что я вижу: меня читают любители Галкина, Макаревича и Пугачёвой!!!
  12. IlgizL
    IlgizL Сегодня, 21:33
    0
    По сути солидарность с народом, что очень показательно.