Сотни пилотов ВВС Израиля отказались от явки на службу в знак протеста против правительства

В Израиле ширятся акции гражданского неповиновения среди военных, недовольных продвижением законопроекта о реформе Верховного суда, направленной на то, чтобы ослабить контроль над парламентом и дать возможность правительству влиять на назначение судей.
Военные, в частности, опасаются, что данная реформа может подорвать доверие мира к судебной системе страны и подвергнет их риску преследования в международных трибуналах за действия, выполнявшиеся при несении службы.
Как отмечается в издании The Times of Israel, ещё двести пилотов отказались от совершения тренировочных полётов, включая лётчиков истребителей, вертолётов и транспортной авиации. В начале марта заявлялось об отказе от явки на службу 37 пилотов. В последующие недели к ним присоединились сотни офицеров ВВС. Кроме того, в акции протеста против правительства участвуют диспетчеры ВВС, операторы БПЛА, врачи ЦАХАЛа, военные из сухопутных войск, резервисты из подразделения 8200, отвечающего за сбор разведданных, многие другие.
В элитной 551-й бригаде десантников только 57% резервистов явились на службу на этой неделе, что значительно ниже обычной явки в 90%
- отмечается в издании.
Это нарушение общественного договора. Это не путь государства Израиль
- говорят израильские военные по поводу судебной реформы.
100 недавно ушедших в отставку офицеров бронетанкового корпуса написали письмо начальникам службы безопасности, предупреждая, что в знак протеста «некоторые из нас прекратят службу в резерве, если государственный переворот пройдет».
В пятницу премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что «отказы от несения службы в ЦАХАЛ несут огромную опасность для государства Израиль».