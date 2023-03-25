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В ходе сегодняшнего телефонного разговора президенты России и Турции обсудили зерновую сделку и другие вопросы

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В ходе сегодняшнего телефонного разговора президенты России и Турции обсудили зерновую сделку и другие вопросы

В то время как Джо Байден пять недель кряду пытается дозвониться до Си Цзиньпина, а Владимир Зеленский безуспешно ждет звонка от председателя КНР, Владимир Путин принимает высоких гостей в Кремле и активно общается с мировыми лидерами по телефону.


Пресс-служба Кремля сообщает на официальном сайте, что сегодня состоялся очередной телефонный разговор президентов России и Турции. В основном обсуждалась зерновая сделка, но были затронуты и другие темы.

Путин и Эрдоган выразили удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».

Президент Турции поблагодарил российского коллегу за оперативную и всестороннюю помощь в преодолении последствий землетрясения. Стороны обсудили поставку российских стройматериалов для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.

Турецкий лидер позитивно оценил согласованное ранее продление зерновой сделки еще на 60 дней. Эрдоган согласился, что обязательства в рамках этого пакетного договора должны выполняться в полном объеме с учетом интересов России по снятию ограничений со стороны западных стран на вывоз из РФ продовольствия и удобрений.

Президенты обсудили ситуацию в Сирии, особое внимание уделив нормализации отношений между Анкарой и Дамаском при активном посредничестве Москвы.

Пользуясь случаем, Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан

— сообщили в пресс-службе Кремля.

В официальном сообщении пресс-службы президента Турции по поводу состоявшихся телефонных переговоров лидеров двух стран, помимо выше означенных тем, упомянуто и обсуждение украинского конфликта. Сообщается, что президент Эрдоган подчеркнул важность, которую Турция придает немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров.
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Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:32
    -3
    Надеюсь до Эрдогана дошло на какие переговоры мы согласны.Ох уж эта дипломатия.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:43
      0
      Ну и на какие???
      Мы уже один раз изображали выход из сделки. Турки спокойно провели караваны и мы снова продлили сделку.
      Турки контролировали маршрут по которому вывезли взрывчатку для подрыва крымского моста.
      Эрдоган закрыл транзит санкционных товаров в Россию совсем недавно.
      Кого мы там пугаем очередными красными линиями? Ну самому то не смешно - "надеюсь до Эрдогана дошло...".
      Хватит уже ерунду писать. Плевать Эрдоган хотел на все наши озабоченности. Он будет делать только то, что ему нужно. Пока не получит реального отпора - от финансирования оппозиции до поставки оружия рабочей партии Курдистана.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 18:46
      0
      Пока укрорейх воюет и разваливается, у нас всё путём, строится, создаётся, возводится, находится....Дорогие друзья, субботняя лоботомия не только вредна, но и крайне полезна. Это Россия, детка.

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  2. ААК
    ААК Сегодня, 18:37
    0
    То есть, другэрдоган в принципе не возражает, чтобы мировым "недружественным" сообществом когда нибудь были-бы сняты санкции на российский продовольственный экспорт, но вот зерно из бандеростана надо продолжать вывозить... всё таки Турция как-ни-как второй-третий бенефициант по зерновой сделке, и они самые-самые горячие сторонники свободного российского продэкспорта, а лучше продимпорта... да-да именно из Турции...
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 18:37
    -1
    В то время как Джо Байден пять недель кряду пытается дозвониться до Си Цзиньпина, а Владимир Зеленский безуспешно ждет звонка от председателя КНР,
    Так естественный процесс. Один на номер звонит, он и светится что постоянно занят, а Зеленский и не дождётся , пока Байден не дозвонится... А так смешно звучит, Зеленский ждёт звонка от Си Цзиньпина, типа начальник в ожидании, скока можа!!! laughing laughing
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:39
    +1
    Торговые интересы похоже превалируют над суверенитетом и политическим весом страны
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:41
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Торговые интересы похоже превалируют над суверенитетом и политическим весом страны

      В этом вся наша власть. Причём надо заметить,что личные торговые интересы,а не государственные.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:42
    0
    О чём КОНКРЕТНО договорились и договорились ли вообще нам вряд-ли объявят. Каждый увидит свое, либо плюс, либо минус. По другим вопросам промолчу а вот по поводу зерновой думаю что и через 60 дней нашу часть сделки не разморозят. И наше зерно и удобрения остануться там же.