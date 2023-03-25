В ходе сегодняшнего телефонного разговора президенты России и Турции обсудили зерновую сделку и другие вопросы

Пользуясь случаем, Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан

В то время как Джо Байден пять недель кряду пытается дозвониться до Си Цзиньпина, а Владимир Зеленский безуспешно ждет звонка от председателя КНР, Владимир Путин принимает высоких гостей в Кремле и активно общается с мировыми лидерами по телефону.Пресс-служба Кремля сообщает на официальном сайте, что сегодня состоялся очередной телефонный разговор президентов России и Турции. В основном обсуждалась зерновая сделка, но были затронуты и другие темы.Путин и Эрдоган выразили удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».Президент Турции поблагодарил российского коллегу за оперативную и всестороннюю помощь в преодолении последствий землетрясения. Стороны обсудили поставку российских стройматериалов для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.Турецкий лидер позитивно оценил согласованное ранее продление зерновой сделки еще на 60 дней. Эрдоган согласился, что обязательства в рамках этого пакетного договора должны выполняться в полном объеме с учетом интересов России по снятию ограничений со стороны западных стран на вывоз из РФ продовольствия и удобрений.Президенты обсудили ситуацию в Сирии, особое внимание уделив нормализации отношений между Анкарой и Дамаском при активном посредничестве Москвы.— сообщили в пресс-службе Кремля.В официальном сообщении пресс-службы президента Турции по поводу состоявшихся телефонных переговоров лидеров двух стран, помимо выше означенных тем, упомянуто и обсуждение украинского конфликта. Сообщается, что президент Эрдоган подчеркнул важность, которую Турция придает немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров.