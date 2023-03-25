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В районе Артёмовского центрального рынка идёт сильный бой

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В районе Артёмовского центрального рынка идёт сильный бой

Подразделения ВСУ оборудовали в Артемовске (Бахмут) опорные пункты. Как минимум два из них располагаются в районе центрального городского рынка.


Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В сообщении говорится, что в районе артемовского центрального рынка идет сильный бой. В его окрестностях украинские боевики создали подземные ходы, проходящие под зданиями и соединяющие их опорные пункты с другими частями города. По ним они передвигаются по Артемовску и добираются до набережной реки Бахмутки.

Благодаря сети подземных ходов, выкопанных под домами, подразделения 93-й ОМБр «Холодный яр» и части 130-го батальона территориальной обороны могли передвигаться вглубь города со стороны улицы Мира и выходить севернее в районе улиц Гагарина, Соборной и Нижней в районе бахмутской набережной

- рассказывают подробности авторы канала.

Стоит подчеркнуть, что интенсивные боестолкновения сегодня проходят уже в центральной части города.

Похоже, командование ВСУ отлично подготовило город к обороне, у него было на это достаточно времени.

Сегодня утром оно пыталось подтянуть в город подкрепления, но эта попытка не была успешной. По колонне боевиков, передвигавшейся на технике, нанесли удар наши военные.

В черте города Артемовска действуют подразделения ЧВК «Вагнер».

Специальная военная операция российских войск на Украине началась в феврале прошлого года. Таким образом, она продолжается уже второй год.
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32 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:56
    +7
    Правда без карты как то уж непонятно.



    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:21
      +3
      Сегодня утром оно пыталось подтянуть в город подкрепления, но эта попытка не была успешной. По колонне боевиков, передвигавшейся на технике, нанесли удар наши военные.

      Молодцы, ВагнерА, сумели сделать из укроповских засад, западни для них bully
      1. Лелик 56
        Лелик 56 Сегодня, 19:38
        +1
        Городок то не большой. Засыпать 1500 кг бомбами и сами убегут....
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 19:52
          +1
          3 500 населения ,не эвакуировалось ,как их не пытались выгнать ВСУшники.
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 20:50
          0
          Зачем? арта хорошо работает по подъездам и выездам.
          А без патронов/снарядов и еды долго не повоюешь.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:59
    +2
    Бойцам удачи и выйти живыми, а некоторым тормоза проверить не держут.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:11
    +4
    Судя по карте можно организовать хороший котел! Но это нам все видно, а вот ГШ не знаю. Или сил не хватает?
    А музыкантам победы!
    Оставайтесь только живы!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:14
      +3
      Сейчас туда украинцы завели свой армейский спецназ,поставив ему задачу продержаться две недели.Около Бахмута у них там около 17 бригад с потерями до половины личного состава.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 20:07
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Около Бахмута у них там около 17 бригад с потерями до половины личного состава.


        И каждый день из этих бригад уходят подразделения в Артёмовск для восполнения потерь и не возвращаются. Бригады тают как снег летом.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 20:13
          0
          Цитата: kromer
          Бригады тают как снег летом.

          Быстрее бы таяли, и превращались в грязь.
    2. kromer
      kromer Сегодня, 19:16
      +5
      Цитата: ваш вср 66-67
      Судя по карте можно организовать хороший котел!


      Город берут музыканты, люди умные. И если не берут в полноценное физическое кольцо, значит есть на то основания.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:22
      +4
      Цитата: ваш вср 66-67
      вот ГШ не знаю. Или сил не хватает?

      Возможно, считают, что главное сражение не это.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:38
        +2
        Возможно.Но накал боев очень высок.И перемалываются обе стороны.Я считаю,что не хватает огневой поддержки крупным калибром.Тем же "Тюльпаном"
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 20:52
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Я считаю,что не хватает огневой поддержки крупным калибром.Тем же "Тюльпаном"

          Вам с ЛБС это видно или с дивана?
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:13
    +8
    Нарыли чубатые,нор,как крысы. Надеюсь,в этих норах они и сдохнут. Жили как крысы- воровали,врали. И подохнут,как крысы.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:24
      +4
      Цитата: Андрей Николаевич
      Нарыли чубатые,нор,как крысы. Надеюсь,в этих норах они и сдохнут. Жили как крысы- воровали,врали. И подохнут,как крысы.

      Норы, они первоначально помогают, а если постоянно их применять, то уже западня для крыс. yes
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:16
    +2
    На картах британских военных кроме действий чвк вагнер отмечены действия других подразделений РФ. Они их почему-то делят
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:25
      +1
      Так британцы записали Пригожина в оппозицию Путину,вот и делят. lol Тут ещё Гиркин помог ,как они его цитировали на днях.И сделали вывод что нам хана.Клюнули на нашу развесистую клюкву.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:25
      +3
      Цитата: igorbrsv
      Они их почему-то делят

      Просто они с ЧВК глаз отвести не могут laughing
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 19:38
        +1
        Просто полезно знать границы зон ответственности подразделений. И бить туда.
  6. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 19:22
    -6
    На разных ресурсах начали появляться критические обращения наших бойцов , они были и до этого, вспомним вагнеровцев с их снарядами. почитал коменты ужаснулся . Комментаторы не дают не малейшего шанса тому что эти люди наши , поливают их грязью как будто они не в окопе родину защищают, а в ресторане в Москва Сити на говядину жалуются. Обидно до жути , если мужики в окопе ноют то точно не от жира, может нужно больше для них делать, а не говорить что они ряженые????конечно проще от них отречься и пропустить их слова мимо ушей чем переделать без полезный авто ваз под выпуск снарядов.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:26
      +7
      Везде дезинформация. Никто не отрицает проблем в армии, но и верить в то, что каждый первый в форме ВС РФ, рассказывающий о проблемах, вещает не из студии, тоже сложно в наше время фейковой информации. В любом случае, мы, простые люди, не узнаем, как там оно, пока сами не попадём на место, да только просто так оттуда будет уже не вернуться (а можно вообще не вернуться), поэтому лично проверять никому не охота. И раз правды я всё равно не узнаю, то предпочитаю просто избегать таких тем, чего и другим советую.
      1. Жан Батист
        Жан Батист Сегодня, 20:11
        +1
        Когда сами туда поедем нашим голосом так же подотрутся как и мы их голосами , гражданское общество.))
  7. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:22
    +4
    Если они в туннелях, почему бы не заполнить их каким-нибудь тяжёлым газом? Даже что-то смертельное не нужно. Главное, чтоб тяжелее воздуха. Да вроде бы даже слезоточивый газ пойдёт.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 19:28
      +2
      Зачем газ ? Бензин туда и малость обождать пока пары разойдутся , а после гранату бух получается знатный ,действует славно .
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:47
        +1
        А вдруг у них там подземные склады боеприпасов, и половину города вместе с ними снесётся? Там, конечно, и так всё, мягко говоря, не целое, но тем не менее. Хотя да, тяжёлый легковоспламеняемый газ тоже вариант. Пропан, к примеру. Заметно тяжелее воздуха.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:28
      +2
      Цитата: Тарелка
      Если они в туннелях, почему бы не заполнить их каким-нибудь тяжёлым газом?

      Почему думаете, что не поменяют?
    3. biznaw
      biznaw Сегодня, 19:30
      +1
      Хлорпикрин? Хотя возни много. Проще было бы термобаром, или ФАБами от 1500 и выше осыплются все норы и ходы. План сетей бахмута то наверно есть?
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:36
    +3
    Подразделения ВСУ оборудовали в Артемовске (Бахмут) опорные пункты. Как минимум два из них располагаются в районе центрального городского рынка.

    Какой в Артёмовске центральный городской рынок остался?
    Плюс минус полтора метра от прежнего асфальта?
    Какие там опорные пункты могут быть после нескольких месяцев боёв на захват или отстаивание переулков, подворотен и подвалов с канализационными коммуникациями?
    Эти проклятые украинцы, которые от нас ни чем, кроме их идей, не отличаются, продолжают воевать за непонятно что.
  9. Романенко
    Романенко Сегодня, 19:55
    +2
    Давите гнид фашистских братки, никого выпускать нельзя!
  10. zenion
    zenion Сегодня, 20:09
    0
    Немцы знали, как бороться с катакомбами. Неужели Россия забыла, как это делается, или нет средств. Как говорят в народе, или мультиках средстов на это не выделили. Их спёрли раньше, чем о них вспомнили.
  11. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 20:13
    0
    Специальная военная операция российских войск на Украине началась в феврале прошлого года. Таким образом, она продолжается уже второй год.
    Спс, Кэп!