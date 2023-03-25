В районе Артёмовского центрального рынка идёт сильный бой

Благодаря сети подземных ходов, выкопанных под домами, подразделения 93-й ОМБр «Холодный яр» и части 130-го батальона территориальной обороны могли передвигаться вглубь города со стороны улицы Мира и выходить севернее в районе улиц Гагарина, Соборной и Нижней в районе бахмутской набережной

Подразделения ВСУ оборудовали в Артемовске (Бахмут) опорные пункты. Как минимум два из них располагаются в районе центрального городского рынка.Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».В сообщении говорится, что в районе артемовского центрального рынка идет сильный бой. В его окрестностях украинские боевики создали подземные ходы, проходящие под зданиями и соединяющие их опорные пункты с другими частями города. По ним они передвигаются по Артемовску и добираются до набережной реки Бахмутки.- рассказывают подробности авторы канала.Стоит подчеркнуть, что интенсивные боестолкновения сегодня проходят уже в центральной части города.Похоже, командование ВСУ отлично подготовило город к обороне, у него было на это достаточно времени.Сегодня утром оно пыталось подтянуть в город подкрепления, но эта попытка не была успешной. По колонне боевиков, передвигавшейся на технике, нанесли удар наши военные.В черте города Артемовска действуют подразделения ЧВК «Вагнер».Специальная военная операция российских войск на Украине началась в феврале прошлого года. Таким образом, она продолжается уже второй год.