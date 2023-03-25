В районе Артёмовского центрального рынка идёт сильный бой

Подразделения ВСУ оборудовали в Артемовске (Бахмут) опорные пункты. Как минимум два из них располагаются в районе центрального городского рынка.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
В сообщении говорится, что в районе артемовского центрального рынка идет сильный бой. В его окрестностях украинские боевики создали подземные ходы, проходящие под зданиями и соединяющие их опорные пункты с другими частями города. По ним они передвигаются по Артемовску и добираются до набережной реки Бахмутки.
Благодаря сети подземных ходов, выкопанных под домами, подразделения 93-й ОМБр «Холодный яр» и части 130-го батальона территориальной обороны могли передвигаться вглубь города со стороны улицы Мира и выходить севернее в районе улиц Гагарина, Соборной и Нижней в районе бахмутской набережной
- рассказывают подробности авторы канала.
Стоит подчеркнуть, что интенсивные боестолкновения сегодня проходят уже в центральной части города.
Похоже, командование ВСУ отлично подготовило город к обороне, у него было на это достаточно времени.
Сегодня утром оно пыталось подтянуть в город подкрепления, но эта попытка не была успешной. По колонне боевиков, передвигавшейся на технике, нанесли удар наши военные.
В черте города Артемовска действуют подразделения ЧВК «Вагнер».
Специальная военная операция российских войск на Украине началась в феврале прошлого года. Таким образом, она продолжается уже второй год.