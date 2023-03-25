В Сети появилось видео испытаний на Днепре одного из переданных ВСУ американских 40-футовых катеров типа Defiant (40РВ)

США поставили Украине неназванное количество патрульных катеров Metal Shark 40 Defiant (40 PB). В Сети уже появилось первое видео испытаний на Днепре одного из поставленных катеров. До этого момента о них только сообщалось.
В конце июня прошлого года США сообщили, что окажут помощь Военно-морским силам Украины, поставив еще партию патрульных катеров производства компании Metal Shark. В первую партию должны были войти шесть катеров, специально "оптимизированных" для "миссий на Украине". В чем заключается "данная оптимизация" не пояснялось.
В ноябре 2022 года ВМС США объявили о намерении поставить украинскому флоту еще 40 катеров, но сроки поставки не назвали. Речь шла о катерах, обозначающийся в США как 40 PB, данная модель была выбрана американским флотом в 2017 году для замены катеров CRF (Coastal Riverine Force). Войти они должны были в состав так называемой "речной флотилии" ВМС Украины и действовать против российских сил на Днепре.
Катера оснащены двумя дизельными двигателями Cummins QSB 6.7. Максимальная скорость – 40 узлов. Корпус – сварной алюминиевый с баллистической защитой.
Представители компании-производителя заявляют о том, что баллистическая защита позволяет катеру выдерживать попадание пуль различных калибров и «высококинетических» осколков.
Для себя ВМС США оснащают эти катера дистанционно управляемыми боевыми модулями. Также на их борту могут устанавливаться пулемёты M2 калибра .50 Browning, M240 калибра 7,56 мм, автоматический гранатомёт Mk.19 калибром 40 мм. С каким вооружением поставлены катера на Украину, пока не известно.