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В Сети появилось видео испытаний на Днепре одного из переданных ВСУ американских 40-футовых катеров типа Defiant (40РВ)

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В Сети появилось видео испытаний на Днепре одного из переданных ВСУ американских 40-футовых катеров типа Defiant (40РВ)

США поставили Украине неназванное количество патрульных катеров Metal Shark 40 Defiant (40 PB). В Сети уже появилось первое видео испытаний на Днепре одного из поставленных катеров. До этого момента о них только сообщалось.


В конце июня прошлого года США сообщили, что окажут помощь Военно-морским силам Украины, поставив еще партию патрульных катеров производства компании Metal Shark. В первую партию должны были войти шесть катеров, специально "оптимизированных" для "миссий на Украине". В чем заключается "данная оптимизация" не пояснялось.

В ноябре 2022 года ВМС США объявили о намерении поставить украинскому флоту еще 40 катеров, но сроки поставки не назвали. Речь шла о катерах, обозначающийся в США как 40 PB, данная модель была выбрана американским флотом в 2017 году для замены катеров CRF (Coastal Riverine Force). Войти они должны были в состав так называемой "речной флотилии" ВМС Украины и действовать против российских сил на Днепре.

Катера оснащены двумя дизельными двигателями Cummins QSB 6.7. Максимальная скорость – 40 узлов. Корпус – сварной алюминиевый с баллистической защитой.

Представители компании-производителя заявляют о том, что баллистическая защита позволяет катеру выдерживать попадание пуль различных калибров и «высококинетических» осколков.

Для себя ВМС США оснащают эти катера дистанционно управляемыми боевыми модулями. Также на их борту могут устанавливаться пулемёты M2 калибра .50 Browning, M240 калибра 7,56 мм, автоматический гранатомёт Mk.19 калибром 40 мм. С каким вооружением поставлены катера на Украину, пока не известно.

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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:58
    0
    Что с катером не так ,что то тяжело идёт.А так ,третий сорт не брак,тем более почти на халяву.
    1. Valter1364
      Valter1364 Сегодня, 20:01
      +4
      Для рыбалки сгодится... после победы.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 20:32
        +2
        Цитата: Valter1364
        Для рыбалки сгодится... после победы.

        Первое, о чём я подумал, когда его увидел. На похожем мы с отцом лет пять или шесть назад по Енисею на рыбалку ездили.
        Не знаю, как он в боевом применении, но для рыбацко-охотничьего направления вещь, судя по всему, годная. По крайней мере, далеко переплёвывает то, на чём мы привыкли ездить на рыбалку у себя на Волге. Капитан-механик зовёт его "адмиральский", как серия называется правильно - не знаю, но в советское время был очень распространённый на флоте, фотографий в интернетах полно.
        Такое ощущение, что "адмиралы украинского флота" именно о рыбалке и думают, выпрашивая у американцев такие "лодочки".
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:02
    +2
    Да уж вот это видео.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:07
    +1
    На рыбацкую лодку вместо спиннингов понатыкали пулеметов. Посмотрите на настоящий патрульный катер!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:16
      0
      Вообще то этот боевой корабль-речной монитор.Хотя вы правы.Это настоящий боевой корабль
    2. kromer
      kromer Сегодня, 20:16
      +4
      Цитата: михаилл
      На рыбацкую лодку вместо спиннингов понатыкали пулеметов. Посмотрите на настоящий патрульный катер!


      БКА-44
      Речной катер
      Малый речной бронекатер проекта 1125. Заложен в 1941 г. в городе Зеленодольск, спущен на воду весной 1942 г., вступил в строй осенью 1942 г. и 27.10.1942 г. вошел в состав Волжской флотилии. 14.09.1943 г. перечислен в Днепровскую флотилию. Участвовал в обороне Сталинграда, Белорусской 23.06 - 29.08.1944 г. и Берлинской 16.04 - 8.05.1945 г. наступательных операциях. 7.04.1956 г. исключен из состава ВМФ и сдан в отдел фондового имущества. 21.11.1958 г. переоборудован в водолазный рейдовый бот и получил обозначение «ВРД-363».
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:42
    +1
    Если поставят такие катера,хотя бы половину 20,это серьезный аргумент для десантной операции.Катера держат стрелковое оружие и вооружены.Для десанта самое то.Это уже не баржи бандерлогов,хоть и не ноу-хау но вполне для десанта.
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 20:44
    0
    M240 калибра 7,56 мм

    Нет такого калибра.
    Либо 7,62, либо 5,56 мм.
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:57
    0
    С таким речфлотом они теперь дадут жизни. Посудина - последний писк технологий
  7. Vrun gel
    Vrun gel Сегодня, 21:03
    +2
    Они что-катера -невидимки поставляют ? Почему их не уничтожают при поступлении на территорию Украины ?