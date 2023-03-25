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Российские силы приступили к решающему штурму Артёмовска

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Российские силы приступили к решающему штурму Артёмовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут наступление на центр Артемовска с трех направлений – южного, восточного и северного. Похоже, российские силы приступили к решающему штурму Артемовска (или Бахмута, как его называют на Украине).

Об этом сообщают как российские источники, так и украинские.

Наступлению предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка, длившаяся более суток. Сегодня «вагнеровцы», подтянув резервы, большими силами начали атаковать позиции противника. Сообщается, что на северном направлении идет боестолкновение в районе кафе «Медная бочка». Это означает, что «Вагнер» в хорошем темпе продвигается вперед, полностью заняв городскую промзону.

Наиболее интенсивные бои отмечаются в районе центрального рынка, а также на улицах Базарной и Независимости.

Украинские военные эксперты сообщают, что ситуация на фронтах складывается не лучшим образом для киевских силовиков, а обстановку в Артемовске они оценивают как наиболее тяжелую.

К северу от Авдеевки российские войска продолжают продвижение в районе Новобахмутовки, которая уже контролируется нашими силами. Под полным контролем Вооруженных сил РФ также оказался поселок Каменка, расположенный к северо-востоку от города.

В Запорожской области в районе Орехова армия России сорвала попытку украинской контратаки, нанеся удар по позициям противника, а также его складам военной техники и боеприпасов. В результате ВСУ потеряли около сотни военнослужащих.
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31 комментарий
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  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 20:26
    -18
    Мда...а какими силами дается все это сегодня в очередной раз рассказали ребята из-под Авдеевки...которых тут же охранота диванная записала в ципсо...как там,главное ребят бережем...по-моему,тому кто это заварил в 14м году самое место в суде...только не в Гааге,а перед российским народом. И перед матерями тех,кого его длинный доверчивый нос забрал в могилу...если в 41м в безнадежных штурмах и окружениях,парни понимали за что погибают...то сейчас за что? За добрые воли,зерновые сделки и медведчуков??? В России и так мало мужчин..да ещё тех немногих вот так ни за понюшку табака...зато про оружие на новых физических принципах рассказываем и про 1500 танков,хотя единственный завод способен около 300 выпускать...
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 20:35
      +8
      За добрые воли,зерновые сделки и медведчуков???

      Вам из первых уст, первые лица государства так и доложили? Если не докладывали, зачем фантазировать? Если фантазируете то хотя-бы приписывайте: "Изложенное мнение является моим художественным вымыслом" - так больше на правду будет похоже smile
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 20:58
        0
        Не обращайте внимание на сотрудников украинской пропаганды (ЦИПСО). Они именно так аккуратно давят на тонкое. Ищут проблемы в нашей стороне и подносят в нужном месте!
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:40
      +7
      Если бы меня взяли в июне добровольцем, то я бы умер за то чтобы Киев стал российским. А что сейчас изменилось? Да ничего. Я не за кого-то пошёл бы, за Родину. Правда я родился не в РФ, а в СССР. Если жив бы остался, со временем разберемся и внутри. На неделе снова пойду проситься.
      "охранота диванная".
      Я чё виноват чтоли?
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:40
      +1
      В Запорожской области в районе Орехова армия России сорвала попытку украинской контратаки, нанеся удар по позициям противника, а также его складам военной техники и боеприпасов. В результате ВСУ потеряли около сотни военнослужащих.



      Сорванное наступление ВСУ на Положско-Ореховском направлении.
      На 23-24 марта на Запорожском направлении командованием ВСУ планировалось начало контрнаступления. По замыслу противника, основной удар должен был прийтись на Ореховский участок: в городе была создана ударная группировка численностью до усиленной батальонно-тактической группы.
      По информации @ZSU_Hunter_2_0, командованием 58-й общевойсковой армии ВС РФ было принято решение нанесения массированного огневого поражения по вскрытым позициям и складам противника. Наступление было сорвано, даже не начавшись.
      С 21.00 до полуночи 22 марта в городе были поражены гостиницы, школы, использовавшиеся для размещения личного состава как ВСУ, так и не так давно сформированной штурмовой бригады Нацгвардии Украины «Червона Калина» – всего накрыто свыше 20 целей.Выведено из строя несколько складов с боеприпасами, артиллерийскими снарядами, ПТУРами, стоянки техники.
      Оценочно, потери противника достигают полутысячи человек убитыми и ранеными. В городе был отключён интернет, чтобы не допустить утечек информации. Раненых вывозят через Зализничное в сторону Гуляйполя, пишет Телеграм-канал Рыбарь.

      https://odnarodyna.org/article/yuzhnyy-front-nastuplenie-vsu-zakonchilos-ne-nachavshis
    4. красноярск
      красноярск Сегодня, 20:47
      +2
      Цитата: Николай310
      ..если в 41м в безнадежных штурмах и окружениях,парни понимали за что погибают...то сейчас за что?

      До сих пор не знаете за что?
      Вам же Верховный разжевал и в рот положил, а Вы все никак проглотить не можете.
      Кто затевал майданы на Окраине? С какой целью? Цель была не только в том, чтобы оторвать Окраину от России, но и стравить в братоубийственной войне. Для чего разожгли, ранее никогда не стоящий, языковый вопрос? Для того, чтобы разжечь национальное самосознание и сделать его наиглавнейшим вопросом.
      И у матрасников все получилось. И если Вы думаете, что если бы мы не ударили год назад, то ничего и не было бы, то Вы глубоко ошибаетесь. Матрасники все это затевали не для мира, но для войны. И вопрос не в том, когда Окраина ударила бы, вопрос в том, что она ударила бы обязательно. И на Донбасс и на Крым.
      Вам же Верховный русским языком сказал - "Если драка неизбежна, бей первым".
      1. Маз
        Маз Сегодня, 21:00
        0
        Почему название статьи " Российские силы приступили к решающего штурму артемовска, " , а не ЧВК ВАГНЕР приступили к решающему штурму артемовска????честно стыдно за того кто озаглавил статью. Вот интересная тенденция у наших журналистов и СМИ....
        запрос РИА «Новый День» и ответ:
        Здравствуйте, Евгений Викторович. Вчера в Telegram-канале вашей пресс-службы был опубликован кадр из фильма RT про участвующих в СВО бывших заключенных. Мы внимательно посмотрели фильм и не заметили там упоминания ЧВК "Вагнер". Можете ли вы пояснить, откуда взялся этот фрагмент?

        комментарий Евгения Пригожина:
        «RT, прежде чем опубликовать фильм, дали нам его для просмотра. У оригинала этого фильма есть определенные отличия от того, что увидели зрители.
        А именно то, что в первой половине фильма максимально убрано всё о ЧВК «Вагнер». Почему это произошло? Любая война ложится в историю государства, и задача власти сегодня — оставить в истории для будущих поколений не то, что простые русские мужики, в том числе с зон, выигрывали сражения в этой войне. Задача власти — убедить всех, что это делали напомаженные генералы и дамы-генералы, щелкая наманикюренными пальцами по красному дереву в своих кабинетах. Поэтому слово ЧВК «Вагнер» тщательно убирается, замазывается. И, если вы обратили внимание, на основных телевизионных каналах вместо слова ЧВК «Вагнер» всегда рассказывают о каких-то мифических штурмовиках в мультикаме, у которых иногда проскакивают черепа на бронежилетах, а иногда это просто замазанное пятнышко, как гениталии в фильме про баню. Я не исключу, что в следующей серии фильма выяснится, что это вовсе не война, а красавец-мужчина двигает солдатиков на полированном столе, сидя в белом кожаном кресле».         для СМИ это Подло, бессовестно и мерзостно
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 21:03
        +1
        Слыхал как то про разговор укропов ещё в2017м. Типа война будет обязательно и кое кто за океаном сделал на это ставки и делает все ч чтоб потом все списать аккуратно под войну
    5. Маз
      Маз Сегодня, 20:49
      +1
      Бахмут практически окружен, единственная дорога из города находится под огнем артиллерии — боец "Оркестра" об актуальной обстановке на бахмутском фронте.

      Коммуникация с городом у противника осуществляется с большими трудностями, не без потери в технике и личном составе.

      Любые попытки выбить с занимаемых позиций, в том числе с западной части города, тщетны: бойцы "Вагнера" держатся и не отдают занятые территории.

      Единственная проблема - это боеприпасы, их мало, а для продвижения требуется больший объем.

      "Будем выполнять задачи, как бы там ни было, нам нужны боеприпасы, чтобы эффективно работать с минимальными потерями. Хочу попросить: дайте нам боеприпасов!"
      ДайСнарядыВагнерам
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 21:18
        -1
        Да, в Артёмовске всё так печально, что даже Зеленский на днях приезжал через ту самую дорогу посмотреть, как там дела в Артёмовске. Даже Скабеева спрашивала у некоторых военкоров: "Как же так: Зеленский в Артёмовске?" Они что-то вообще уже третий месяц не бегут с "родины украинского страха". Интересно, к началу лета эта огромная и ужасная крепость Артёмовск всё таки будет взята? Думаю нет. Но во всем есть свои положительные стороны. За то можно будет написать очередной заголовок про "Начался самый последний решительный окончательный и бесповоротный штурм Артёмовска".
    6. Rage66
      Rage66 Сегодня, 21:27
      0
      Насчет "единственного завода" можно поподробнее?
      Нет, просто интересно yes
  2. kromer
    kromer Сегодня, 20:28
    +3
    Похоже, российские силы приступили к решающему штурму Артемовска


    Пора с Артёмовском заканчивать. Впереди ещё много неосвобождённых городов.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 21:32
      0
      Ну что вы? Мы ж даже ещё не начинали! Информация от очень авторитетного и влиятельного источника. Правда носоводимого.
  3. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 20:31
    +3
    А что по вашему , надёжный штурм,? И кто по вашему в 14 все это заварили? И за что погибают? Если вам не понятно то и не объяснить!Касаемо штурмов, штурм есть способ избежать длительной осады, которую противник может и выдержать. А безнадежность это по ходу ваше обычное состояние.Мое поколение даже служа по срочке штурмовали и Грозный и Аргун , совхоз Бамутский и несли потери и даже от них19 летних я не слышал таких соплей!
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 20:37
      -12
      Заварили это в 1991. Никакое нормальное общество не допустило бы очевидных манипуляций.

      Три чувака разделяют СССР ночью в лесу. "Обустраивают Россию" - под лозунгом "хватит их кормить". А теперь "вернём земли"...... Плач обманутого в 2014 президента, который 8 лет ждал когда окрепнут ВСУ....

      Не.. а... В нормальном обществе вся эта фантастическая дичь с ночным разделом страны и возвращением земель. никак бы не прошла..... Дичь, Африка отдыхает.

      Классное было пророчество у Гайдая :"Сеня - - дичь!"
      1. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 20:58
        0
        Насчет "хватит их кормить" это вы явно с больной головы на здоровую. Как раз таки после того как разбежались и выяснилось, что высасывали Россию как пиявки.
        1. иван2022
          иван2022 Сегодня, 21:12
          -2
          Цитата: Bulrumeb
          Насчет "хватит их кормить" это вы явно с больной головы на здоровую. Как раз таки после того как разбежались и выяснилось, что высасывали Россию как пиявки.

          Еклмн.. Кто выяснил, вы что ли? А может американцы или британцы, которые теперь высасывают и бывшие республики и особенно Россию на сотни миллиардов баксов в год? ...

          Во--во и я про то же. В обществе, которое состоит из людей психически нормальных---решили бы все вопросы с долгами внесением поправок в законы. Но чтобы свою стран раздолбать в мирное время??
          Не... . такое может....... в голову... Только таким как вы.
      2. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 21:01
        +2
        Сколько можно списывать на трёх чуваков?Да это более 200 миллионов просрали Союз и хватит кого то обвинять.У нас у всех был выбор стать горой за Союз или молча жуя ножкиБуша наблюдать.Мы выбрали второй вариант.И потом все до усрачки поплатились кто то от бандитов за свое бабло, кто то спился потеряв смысл жизни,кто то как я под Грозным, Осетино Ингушским конфликтов,Таджикистане , да много где!Мы все платим по счетам хотя и не брали в долг. Платим по счетам профуканной Родины!
        1. иван2022
          иван2022 Сегодня, 21:16
          -2
          Цитата: Tma197725
          Сколько можно списывать на трёх чуваков?Да это более 200 миллионов просрали Союз и хватит кого то обвинять.У нас у всех был выбор стать горой за Союз ы!

          А я про что писал? Вы господин хороший сначала читать нормально научитесь. И понимать смысл. В стране, населённый такими, как вы, иначе и быть не может
      3. Havoc
        Havoc Сегодня, 21:09
        +3
        Цитата: иван2022
        Плач обманутого в 2014 президента, который 8 лет ждал когда окрепнут ВСУ

        Да не когда окрепнут ВСУ, а ждали , когда создадут надёжную банковскую систему, вы представляете какой бы был коллапс если бы в одночасье отключили бы карты населению .Я привёл только один пример, а таких десятки и не только в банковской сфере, ту же Силу Сибири только в 2019 году построили.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 20:38
      -13
      Пусть только попробуют стрелять в тех,за чьими спинами будем стоять мы...не помните,кто сказал? Ну так попробовали...только этот наивный длинноносый персонаж так и остался стоять за спиной женщин и детей...переваливая свою ответственность то на половцев,то на печенегов.

      А вы и дальше продолжайте в ладоши хлопать и считать,что раз Шойгу с июля о потерях не говорил,то их и нет...у вас,скорее всего,и БДК Саратов с Москвой до сих пор по морю ходят...
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:47
      +1
      Заварили не мы, но всё к этому шло. Правильный ваш вопрос. Вовремя ответили. Пора дать по сусалам. Всё одно к этому идёт. Или помрём все, или победим.
    4. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 21:28
      +1
      Вам просто не известны случаи в истории, когда грамотная осада заканчивалась раньше чем глупые непрестанные мясные штурмы. История знает такие примеры. Да и штурмы отнюдь не всегда заканчиваются положительным результатом.
  4. tTшка
    tTшка Сегодня, 20:46
    -1
    Хоть вообще новости не читай... одни пишут про штурм, другие (петушарий и.т.п) про то, что кто-то выдохся... тут же видосы всплывают про то, как парней на передке бросают на убой. Фиг победить, правда или нет... че происходит, хрен пойми. Телевизор (новости) так же, там кОнашенков всех врагов, уже по второму кругу уничтожает. Не жизнь, а сказка какая-то.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:02
      0
      Всё нормально там. Артемовск будет взят. Дело времени. И всушников там действительно дофига. Только даже не фашиков, просто мяса. Но стрелять то им приходится
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 21:25
        0
        Я думаю со взятием Артёмовска главное процесс, а не результат. Главное не взять, а вот это вот: "Мы каждый день нанометр за нанометром продвигаемся к взятию Артёмовска. За день боёв мы снова уничтожили аж 30 украинских боевиков (из полуторамиллионной армии). Сразу видно, что они нас просто закидывают мясом".
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:46
    +3
    Значит в Артёмовске совсем плохо ВСУ.Надо смотреть Пригожина,как он скажет такая и есть обстановка .Слишком много ещё сил рядом с Артёмовском у ВСУ.
  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 20:50
    -1
    Похоже, российские силы приступили к решающему штурму Артемовска

    Стесняюсь спросить: а предыдущие штурмы, начиная с августа прошлого года, были не решающими?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:03
      0
      Незнаю как насчет решающих. Я жду слова завершающих
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:13
    +3
    Цитата: Николай310
    Мда...а какими силами дается все это сегодня в очередной раз рассказали ребята из-под Авдеевки...которых тут же охранота диванная записала в ципсо...как там,главное ребят бережем...по-моему,тому кто это заварил в 14м году самое место в суде...только не в Гааге,а перед российским народом. И перед матерями тех,кого его длинный доверчивый нос забрал в могилу...если в 41м в безнадежных штурмах и окружениях,парни понимали за что погибают...то сейчас за что? За добрые воли,зерновые сделки и медведчуков??? В России и так мало мужчин..да ещё тех немногих вот так ни за понюшку табака...зато про оружие на новых физических принципах рассказываем и про 1500 танков,хотя единственный завод способен около 300 выпускать...

    Возникает вопрос: "чем вы лично отличаетесь от ципсоты?". Тем, что наматываете сопли на кулак, попутно пытаясь внести раскол, как и они? Или тем, что возможно проживаете на территории России и не на зарплате, как они? На мой взгляд, такое положение ещё позорнее.
    Российским воинам нужно явно не то, чем вы тут занимаетесь. Ну, похоже на другое вы не способны.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:30
    0
    Цитата: Николай310
    Пусть только попробуют стрелять в тех,за чьими спинами будем стоять мы...не помните,кто сказал? Ну так попробовали...только этот наивный длинноносый персонаж так и остался стоять за спиной женщин и детей...переваливая свою ответственность то на половцев,то на печенегов.
    ...

    Методичку менять не пробовали? Небратья таким старьем уже давно не пользуются. Разве что совсем замшелые персонажи.