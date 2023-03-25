Российские силы приступили к решающему штурму Артёмовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут наступление на центр Артемовска с трех направлений – южного, восточного и северного. Похоже, российские силы приступили к решающему штурму Артемовска (или Бахмута, как его называют на Украине).Об этом сообщают как российские источники, так и украинские.Наступлению предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка, длившаяся более суток. Сегодня «вагнеровцы», подтянув резервы, большими силами начали атаковать позиции противника. Сообщается, что на северном направлении идет боестолкновение в районе кафе «Медная бочка». Это означает, что «Вагнер» в хорошем темпе продвигается вперед, полностью заняв городскую промзону.Наиболее интенсивные бои отмечаются в районе центрального рынка, а также на улицах Базарной и Независимости.Украинские военные эксперты сообщают, что ситуация на фронтах складывается не лучшим образом для киевских силовиков, а обстановку в Артемовске они оценивают как наиболее тяжелую.К северу от Авдеевки российские войска продолжают продвижение в районе Новобахмутовки, которая уже контролируется нашими силами. Под полным контролем Вооруженных сил РФ также оказался поселок Каменка, расположенный к северо-востоку от города.В Запорожской области в районе Орехова армия России сорвала попытку украинской контратаки, нанеся удар по позициям противника, а также его складам военной техники и боеприпасов. В результате ВСУ потеряли около сотни военнослужащих.