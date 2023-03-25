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Азербайджанская армия нарушила договоренности и продвинулась за линию соприкосновения в одном из районов Нагорного Карабаха

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Азербайджанская армия нарушила договоренности и продвинулась за линию соприкосновения в одном из районов Нагорного Карабаха

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинили Азербайджан в нарушении договоренностей и продвижении азербайджанской армии на участке Шуши-Лисагор на территории Нагорного Карабаха. Одновременно Степанакерт обратился к российским миротворцам с просьбой вмешаться в ситуацию.


Как заявили в Минобороны, в настоящее время миротворческие силы РФ принимают меры к предотвращению возникшей ситуации. До азербайджанской стороны доведены требования соблюдать положения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, достигнутых на встрече глав России, Азербайджана и Армении.

Как оказалось, азербайджанские военные пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе Карабаха, заняли одну из господствующих высот и начали возводить на ней укрепления. Одновременно в Мартунинском районе был нарушен режим прекращения огня, о пострадавших не сообщалось.

5 марта 2023 года подразделение ВС Азербайджана в нарушение пункта 1 заявления (...) от 9 ноября 2020 года пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2 054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста

- говорится в сообщении российского Минобороны.

Накануне российские миротворцы зафиксировали три нарушения режима огня, произошедшие в Мартакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре. Азербайджанские военные осуществляют медленное наступление на территорию Нагорного Карабаха, заявляя, что она является исконно азербайджанской. По сути сейчас непризнанная республика находится в блокаде, единственная дорога, связывающая НКР с Арменией, блокирована азербайджанцами с декабря прошлого года.
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12 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:47
    +8
    МУС Армении в помощь. Главное нам туда не влезать.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:53
      +6
      Наверняка тут США вмешалось.
      Последовательность прямая - если врежем Азербайджану, Турции это не понравится.
      А Турция сейчас достаточно сильно тормозит НАТО, и ссориться с ней поэтому не следует.
      Так что да.
      Армяне стелились перед Пелоси, устраивали демонстрации в знак протеста против России.
      Оно нам надо за них вписываться?
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 20:58
      +3
      Цитата: Виктор Сергеев
      МУС Армении в помощь. Главное нам туда не влезать.

      Так мы туда уже влезли. Ситуация очень сложная. Если мы попытаемся поставить азеров на место, то это грозит российско- азербайджанским конфликтом. Нам это никак невыгодно. Если и дальше позволим азербайджанцам наглеть, то рискуем потерять лицо. И не только свое, но и всего ОДКБ. А может все-таки нанести ракетно-бомбовый удар по этой высоте, чтобы на ней не осталось ничего живого? Так сказать - в назидание.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 21:08
        +2
        А почему Россия должна ставить Азербайджан на место?
        Как оказалось, азербайджанские военные пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе Карабаха, заняли одну из господствующих высот и начали возводить на ней укрепления.
        Пусть ЕС и США с Украиной объявят Азербайджан агрессором напавшим на невинных и введут санкции против Азербайджана! Да и против Турции за компанию, за то что она вошла в Сирию и Ирак громить курдов. Смогут так сделать?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:04
      +5
      Согласен, пусть теперь Армении МУС помогает, хватит крутить эту пластинку за спиной гадить России и взывать о помощи когда их окучивают.
    4. Master2030
      Master2030 Сегодня, 21:06
      -2
      Так может вообще никуда не лезть? Вывести войска из на Донбасса и Таврии, Крым отдать, Калининград , Курилы. Нефть и Газ за 15 баксов продавать? И тогда будет всё беньчь, потому что нас не будет.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 21:17
        0
        После заявления Британии о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном Россия приняла решение разместить ядерное оружие на территории Белоруссии.
        Россия истинных союзников не бросает. Вот вам и бенч.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:53
    0
    Второй фронт случайно не Азербайджан, анонсируемый всу? Может действительно решить этот вопрос. А то они подзадолбали
  3. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 20:58
    +1
    Нужно наладить массовое производство оружия массового поражения, хватит всем!!!
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 20:58
    +2
    Пора выводить оттуда и наших миротворцев, и нашу базу. Пусть армяне в МУС иски подают, там разберутся.
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 21:08
      0
      Цитата: УАЗ 452
      Пора выводить оттуда и наших миротворцев, и нашу базу. Пусть армяне в МУС иски подают, там разберутся.

      ---
      Не лезь в пекло и не дёргайся зря впереди Батьки... Кремлю намного виднее,чем тебе и таким,как ты...
  5. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 21:13
    -1
    Пока не будет коридора в Нахичевань это не закончится......
  6. Комментарий был удален.