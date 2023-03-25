Азербайджанская армия нарушила договоренности и продвинулась за линию соприкосновения в одном из районов Нагорного Карабаха

5 марта 2023 года подразделение ВС Азербайджана в нарушение пункта 1 заявления (...) от 9 ноября 2020 года пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2 054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинили Азербайджан в нарушении договоренностей и продвижении азербайджанской армии на участке Шуши-Лисагор на территории Нагорного Карабаха. Одновременно Степанакерт обратился к российским миротворцам с просьбой вмешаться в ситуацию.Как заявили в Минобороны, в настоящее время миротворческие силы РФ принимают меры к предотвращению возникшей ситуации. До азербайджанской стороны доведены требования соблюдать положения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, достигнутых на встрече глав России, Азербайджана и Армении.Как оказалось, азербайджанские военные пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе Карабаха, заняли одну из господствующих высот и начали возводить на ней укрепления. Одновременно в Мартунинском районе был нарушен режим прекращения огня, о пострадавших не сообщалось.- говорится в сообщении российского Минобороны.Накануне российские миротворцы зафиксировали три нарушения режима огня, произошедшие в Мартакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре. Азербайджанские военные осуществляют медленное наступление на территорию Нагорного Карабаха, заявляя, что она является исконно азербайджанской. По сути сейчас непризнанная республика находится в блокаде, единственная дорога, связывающая НКР с Арменией, блокирована азербайджанцами с декабря прошлого года.