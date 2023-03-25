Военное обозрение
Войти Регистрация

Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия

9
Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия

Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, возведение хранилищ для него уже завершается. Кроме того, Минск получил оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты с ядерными боеголовками. Об этом рассказал Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24".


Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, Москва и Минск об этом уже договорились. При этом никакого нарушения ДСНВ с российской стороны не будет, мы ТЯО не передаем, а размещаем на территории союзной нам страны. То есть делаем все, чем на протяжении десятилетий занимаются США, размещая свое ядерное оружие не территории европейских стран.

Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они делали десятилетие. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и попросил

- заявил российский лидер.

По словам Путина, на сегодняшний день Белоруссия получила ОТРК "Искандер", способный применять ядерное оружие, к 1 июля завершается возведение на белорусской территории специального хранилища, где будет размещено российское тактическое оружие. Кроме того, Россия помогла Белоруссии переоборудовать самолеты для применения ядерного оружия.

Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер", он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажа и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии

- добавил российский президент.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 21:18
    +4
    Огонь, а не новость. А и правильно , давно пора!!!Ох щас начнётся вой и скрежет[email protected]со всех евроутюгов и помоек!

    Заявления В.В. Путина:

    -поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков, за это время мы произведем свыше 1600 новых танков, общее количество танков армии России более чем в 3 раза будет превышать количество танков ВСУ

    - 1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии

    - заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко, но Минск давно просит разместить у них российское тактическое ядерное оружие

    - мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия

    - мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и обучим военных, как США в Европе

    Тактическое оружие в Белоруссии снижает вероятность захода Польши на Запад Украины и усиливает безопасность самой Белоруссии-наших братьев и союзников.Также это важный сигнал Западу, что на поставки урановых боеприпасов Россия может применить свое ТЯО
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:23
      +1
      У британского заклинателя кобр видимо сегодня энурез случится, а американский дед вообще в прострацию впадет и неделю его не беспокойте. Сильный ход на размещенные ядерного оружия США в Европе, как говорится за что боролись то и получите.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 21:21
    0
    Вооооот зачем было наращивание объеденной группировки в Белоруси ! А се предполагали, что для удара по Украине с этого направления... очень правильный шаг. Вообще же можно побольше построить и аэродромов, и ракетных площадок.
  3. kromer
    kromer Сегодня, 21:22
    +2
    Поляки сейчас на дыбы встанут. Они такого явно не ожидали.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:28
      0
      Следующая площадка для размещения это Иран, иудеи просто в восторге аплодируют стоя.
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:23
    +1
    Для Искандера-К можно адаптировать Калибр и будет дальность 2500 километров.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 21:24
    -2
    Да уж.

    Ну что, а теперь ждем в ответ размещения ЯО на территории Прибалтики и Польши?
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 21:25
    0
    Прошло чуть больше года и вот то, о чем " говорили большевики" - начинает сбываться. С этого.... еклмн... . надо было начинать. И не в Белоруссии, а в Авдеевке.
    Ох как туго идёт все......
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 21:26
    0
    Давно пора. Пусть прочувствуют и проникнутся в Европе, каково это, когда буквально над башкой ядерная дубина висит