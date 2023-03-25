Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия

Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они делали десятилетие. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и попросил

Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер", он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажа и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии