Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия

Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, возведение хранилищ для него уже завершается. Кроме того, Минск получил оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты с ядерными боеголовками. Об этом рассказал Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24".
Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, Москва и Минск об этом уже договорились. При этом никакого нарушения ДСНВ с российской стороны не будет, мы ТЯО не передаем, а размещаем на территории союзной нам страны. То есть делаем все, чем на протяжении десятилетий занимаются США, размещая свое ядерное оружие не территории европейских стран.
Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они делали десятилетие. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и попросил
- заявил российский лидер.
По словам Путина, на сегодняшний день Белоруссия получила ОТРК "Искандер", способный применять ядерное оружие, к 1 июля завершается возведение на белорусской территории специального хранилища, где будет размещено российское тактическое оружие. Кроме того, Россия помогла Белоруссии переоборудовать самолеты для применения ядерного оружия.
Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер", он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажа и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии
- добавил российский президент.