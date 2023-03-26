В Вашингтоне отреагировали на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Вашингтон не намерен менять степень готовности ядерных сил в связи с решением России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Соответствующее заявление выпустил Пентагон.
В США отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина о строительстве на территории Белоруссии хранилищ для российского тактического ядерного оружия, причем довольно спокойно. Неизвестно, что творилось за закрытыми дверями того же Пентагона, но заявление было выпущено в весьма сдержанном тоне. Как говорится в пресс-релизе, выпущенном американским военным ведомством, разведка США не увидела намерений России применить ядерное оружие, а переброска части ядерных зарядов на территорию соседней страны не меняет общий расклад сил в мире. Поэтому США не будут корректировать размещение своих ядерных сил.
Мы видели сообщения о заявлении России (...) Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие
- заявили в Пентагоне.
Заявление аналогичного содержания прозвучало и из Белого дома.
Накануне вечером Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, строительство специального хранилища должно завершиться к 1 июля. Российский президент подчеркнул, что Россия не нарушает ДСНВ, так как не передает ТЯО, а просто размещает на другой территории. Также Белоруссия получила ОТРК "Искандер", способные применять ракеты с ядерными боеголовками, а боевые самолеты белорусских ВВС прошли специальную модернизацию, получив возможность нести ядерное оружие.