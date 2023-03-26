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В Вашингтоне отреагировали на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

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В Вашингтоне отреагировали на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Вашингтон не намерен менять степень готовности ядерных сил в связи с решением России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Соответствующее заявление выпустил Пентагон.


В США отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина о строительстве на территории Белоруссии хранилищ для российского тактического ядерного оружия, причем довольно спокойно. Неизвестно, что творилось за закрытыми дверями того же Пентагона, но заявление было выпущено в весьма сдержанном тоне. Как говорится в пресс-релизе, выпущенном американским военным ведомством, разведка США не увидела намерений России применить ядерное оружие, а переброска части ядерных зарядов на территорию соседней страны не меняет общий расклад сил в мире. Поэтому США не будут корректировать размещение своих ядерных сил.

Мы видели сообщения о заявлении России (...) Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие

- заявили в Пентагоне.

Заявление аналогичного содержания прозвучало и из Белого дома.

Накануне вечером Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, строительство специального хранилища должно завершиться к 1 июля. Российский президент подчеркнул, что Россия не нарушает ДСНВ, так как не передает ТЯО, а просто размещает на другой территории. Также Белоруссия получила ОТРК "Искандер", способные применять ракеты с ядерными боеголовками, а боевые самолеты белорусских ВВС прошли специальную модернизацию, получив возможность нести ядерное оружие.
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47 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:33
    +4
    Вполне обосновано в нынешней обстановке.И ТЯО,и "Исаандеры"со СБЧ, и самолеты.Вопрос в применении этого
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:37
      +6
      Цитата: dmi.pris1
      Вполне обосновано в нынешней обстановке.И ТЯО,и "Исаандеры"со СБЧ, и самолеты.Вопрос в применении этого

      Погано. Что то назревает нехорошее.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 06:51
        +7
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: dmi.pris1
        Вполне обосновано в нынешней обстановке.И ТЯО,и "Исаандеры"со СБЧ, и самолеты. Вопрос в применении этого

        Погано. Что то назревает нехорошее.

        Вы, Владимир, про А.П.Чехова и его "ружьё"? Так там было и продолжение этой мысли -
        А если не будет стрелять, не должно и висеть.
        Да только жаль, что жизнь - не литература и у нас так, как у Антона Палыча, не получится. Не будет "висеть на стене" наше, так в третьей главе ОБЯЗАТЕЛЬНО выстрелит американское.
      2. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 09:02
        +2
        У нас с момента киевско-сумских жестов доброй воли уже давным давно назревает что то нехорошее
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:44
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Вполне обосновано в нынешней обстановке

      Вполне обоснована и реакция США.
      заявление было выпущено в весьма сдержанном тоне. Как говорится в пресс-релизе, выпущенном американским военным ведомством, разведка США не увидела намерений России применить ядерное оружие
      Судя по всему, единственное, чего они боятся сейчас - что их таки объявят у нас стороной конфликта и т.д. Короче, Последней Войны они опасаются всё-таки.
      Их "несдержанная" реакция на эти наши действия - Карибский кризис 2.0. А при сегодняшних средствах доставки ТЯО вовсе неважно - на Кубе он или в Европе.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:11
        +17
        А при сегодняшних средствах доставки ТЯО вовсе неважно - на Кубе он или в Европе.
        Вы не путаете стратегическое и тактическое ЯО? Наше ТЯО угрожает только Европе, отсюда и столь спокойная реакция США. А что у них происходило, когда мы подсунули ЯО на Кубу? Сдаётся, что США даже не начнет с нами ядерную войну, если такая разразится в Европе, им и это выгодно. А нам, для отрезвления Европы, стоило бы хорошо потроллить их с таким раскладом, чтобы это дошло до населения ЕС. winked
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:40
          0
          Так это вполне логично.В Европе есть ЯО США.Вот и политический ход.
        2. Миллер
          Миллер Сегодня, 08:23
          +1
          В частности до "шпрот" и "пшеков", а то они не на шутку раздухарились.
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:37
    +7
    Как говорится в пресс-релизе, выпущенном американским военным ведомством, разведка США не увидела намерений России применить ядерное оружие, а переброска части ядерных зарядов на территорию соседней страны не меняет общий расклад сил в мире. Поэтому США не будут корректировать размещение своих ядерных сил.
    Странно примирительный, чуть ли не дружелюбный тон. К добру ли?
    1. У.Ченый
      У.Ченый Сегодня, 07:08
      +8
      Не примирительный, а пофигистский. Чем это опасно для них? Наоборот, они всеми силами стараются разжечь крупную войну, но не на своей территории. Так что может даже, удовлетворенный тон.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 07:34
        +1
        Чем это опасно для них?
        Дело не в том, что это для их опасно. Они почему -то не воспользовались моментом разжечь очередную компанию по запугиванию, сплочению, очернению и т.д. Устали что ли?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    +6
    США не будут корректировать размещение своих ядерных сил... не увидели признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие
    На редкость спокойная реакция Пентагона. А зачем американцам что-то корректировать когда их тактическое ЯО давно находится в странах-членах НАТО и недалеко от России (Германия, Турция). Своим заявлением Пентагон хочет показать, что у него все под контролем и он готов отреагировать на развитие любой ситуации. Хотя совсем недавно американцы плакались о необходимости обновления стратегического ЯО считая, что с тактическим проблем нет.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:44
      +1
      Цитата: rotmistr60
      что у него все под контролем и он готов отреагировать на развитие любой ситуации.

      Да, к сожалению.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:11
      +3
      Спокойная реакция, видимо, потому что размещение оружия в Белоруссии для них было ожидаемо ещё с тех пор, как самолёты стали готовить под это.

      Вот на что они не обратили внимания, так это на то, что рубикон перейден и Россия разместила оружие за рубежом. Теперь можно пойти и дальше, разместить в других странах. Вот это должно вызвать волнение
      1. Normann
        Normann Сегодня, 08:42
        +1
        Республика Беларусь - это не рубеж, де факто мы одна страна с РФ.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 09:19
          0
          Цитата: Normann
          де факто мы одна страна с РФ.

          как называется эта страна? она конечно признана всеми другими странами? и законы действуют одни? де факто РФ и Беларусь- просто союзники на сегодня.. это де-факто.. остальное слова и эмоции.. а одной страной они в СССР были..
  4. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 06:43
    +8
    Конечно Пентагон спокойно на это отреагировал, так как знают, что все угрозы и воины в мире исходят и развязываются только из за них
  5. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 06:44
    +4
    Для США это праздник..*Смотрите европейцы,Путин расширяет и готовит против вас ЯО..Значит вы правильно санкции ввели..ещё надо..И надо больше оружия и расходов на оборону*..
    Как то так
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:47
    +7
    Цитата: мордвин 3
    Погано. Что то назревает нехорошее.

    Для кого? smile
    По реакции Вашингтона видно что размещение ТЯО в Белоруссии еще не красная черта...идем дальше.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:48
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Для кого?

      Для всех.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 08:44
      0
      Уже всем ясно и понятно что это добром не закочится, к сожалению...
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 09:23
        0
        по мне - так СМИ активно работают над тем, чтобы мыслей про "ядерную войну" в мире было побольше.. а вот зачем? это другой вопрос..
  7. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 06:54
    +1
    "Сдержанная реакция" это хорошая реакция для внешнего потребителя этой информации.значит США поняла. Что все идет не по их плану! Ждем Иран, и Венесуэлу!
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 07:00
      -15
      Какие то глупые мечты..
      Вам так не терпится стать полным изгоем в мире?
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 07:46
        +5
        Какие то глупые мечты..
        Вам так не терпится стать полным изгоем в мире?
        В какой части мира изгоем? Если в т. н. "цивилизованном", с враньём, фашизмом, концлагерями, паразитизмом, аутодафе и прочими прелестями дерьмократии, то нормальные люди должны стремиться держаться от этого гнойника подальше, чтобы не заразиться хотя бы. У нас и так много больных, к сожалению. И вполне вероятно, что этот гнойник ещё и вырезать придётся или хотя бы блокировать.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:57
    +3
    Зеленский и Дуда получили предупреждение.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:58
    +4
    Пентагон не та контора которая будет истерить.Они прекрасно понимают ,что Россия перенацелит те свои силы СЯС стратегического назначения , которые ранее были нацелены на страны восточной Европы намного западнее.А так ничего не изменилось,только порог применения ТЯС в Европе повысился .И эти ТЯС ,для Польши ,а то раздухарились.Ждём от Столтеберга завывания о применении 5 статьи НАТО .До них должно дойти ,что все наши ТЯС по НАТО ,а не как по Украине.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 07:05
      -8
      Чего им истерить то? В случае чего они в течении пары часов выжгут все в Беларуси да и весь сказ
      1. Normann
        Normann Сегодня, 08:47
        0
        Это каким таким образом? Только если захотят развязать Третью мировую...
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:10
    +3
    Цитата: ИВЗ
    Странно примирительный, чуть ли не дружелюбный тон. К добру ли?

    Ну а зачем переживать, если не досчитаются Польши или ещё какого прибалтийского вымирата? Они и так через какое-то время превратятся в полностью отработанный материал. Вполне сгодятся на роль сакральной жертвы.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 07:14
      -3
      Ещё один мечтатель..вам так не терпится сгореть со всей семьёй в ядерном огне?
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 07:52
        0
        Ещё один мечтатель..вам так не терпится сгореть со всей семьёй в ядерном огне?
        Да не пугайте. Вы думаете либерасты этого не боятся, или они смелее нас?
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:17
    +2
    Цитата: ishinmaikl
    Какие то глупые мечты..
    Вам так не терпится стать полным изгоем в мире?

    Забыли написать про "весьмир".
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 07:22
      -5
      Весь мир,да..Или думаете раздавание ЯО кому ни попадя кому то понравится?
      Израиль напугать хотите? Ну останется от Ирана рожки да ножки,дел то.
      1. Normann
        Normann Сегодня, 08:49
        0
        Не пробовали почитать про КСИР и ЦАХАЛ, кто и кого)
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:18
    0
    Ну значит и в Иране с Винесуэлой появится в скорости. Было бы неплохо непосредственно Израиль и США обложить поближе.
    1. MaxKruh
      MaxKruh Сегодня, 09:20
      0
      А сейчас,в наше время,разве есть такая необходимость,подлодки тогда на что?
  13. михаилл
    михаилл Сегодня, 07:26
    +1
    А как еще можно реагировать?
    Наложить еще больше санкций? Выдать очередной ордер на арест? Еще более активно спонсировать деструктивные элементы внутри РФ?
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:29
    +1
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: Леха с Андроида.
    Для кого?

    Для всех.

    А если поконкретнее... что назревает и кому конкретно достанется.?
    what
    Пингвинов Антаркиды думаю это не коснется и Австралии тоже. request
  15. mark1
    mark1 Сегодня, 07:31
    0
    Лично для Америки ни чего не меняется, где США и где Белоруссия. Можно не менять готовность вплоть до ядерной войнушки в Европе, ТЯО то у них уже готово.
  16. vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 07:44
    -1
    ТЯО в Белоруссии... смешно ! Что это меняет ? У нас проблема с средствами доставки ТЯЗ ? Надувание щёк и ничего более! Белоруссия настолько мала , что это ничего не меняет , а для амеров вообще не понятно , им все равно , +_ 500 , ну 700 км ...
  17. Дмитрий_Семашко
    Дмитрий_Семашко Сегодня, 07:45
    -2
    В Пентагоне понимают что при нынешнем политическом руководстве применять ЯО Россия не посмеет. Все действия России это блеф. Можно не реагировать.
  18. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:51
    0
    Цитата: ishinmaikl
    Весь мир,да..Или думаете раздавание ЯО кому ни попадя кому то понравится?
    Израиль напугать хотите? Ну останется от Ирана рожки да ножки,дел то.

    "Весьмир" - это та малая часть, которая возомнила себя пупом Земли? Да пусть они себя считают кем угодно.
    До сего времени "раздавание" ЯО(что не совсем так) противной стороной никого не смущало почему-то. А тут прям заволновались, когда Россия начала поступать ровно так же. Чего так-то?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:19
      0
      Цитата: Tagan
      "Весьмир" - это та малая часть, которая возомнила себя пупом Земли? Да пусть они себя считают кем угодно.

      Проблема в том что эта часть создает 90% технологий
  19. Шайтан-труба
    Шайтан-труба Сегодня, 08:08
    +1
    Россия имеет право защищаться любыми способами ! Теперь Батька может выдохнуть спокойно и черт ему не брат западный .У России за спиной Китай и все это обсуждалось явно .
  20. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 08:40
    0
    Для штатов это ничего не меняет. В их планах территория Беларуси как имела ЯО, так и имеет, что в составе СССР, что в союзе с РФ - даже корректировать ничего не надо.
  21. PVV66
    PVV66 Сегодня, 08:59
    0
    А чего американцам переживать о размещении российского ТЯО в Белоруссии? Это пусть теперь у европейцев голова болит. Америкозы накалили обстановку, подняли градус противостояния, а отдуваться будет как всегда старуха европа.Чем хуже европе, тем лучше америке.