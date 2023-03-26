В Вашингтоне отреагировали на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Мы видели сообщения о заявлении России (...) Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие

Вашингтон не намерен менять степень готовности ядерных сил в связи с решением России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Соответствующее заявление выпустил Пентагон.В США отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина о строительстве на территории Белоруссии хранилищ для российского тактического ядерного оружия, причем довольно спокойно. Неизвестно, что творилось за закрытыми дверями того же Пентагона, но заявление было выпущено в весьма сдержанном тоне. Как говорится в пресс-релизе, выпущенном американским военным ведомством, разведка США не увидела намерений России применить ядерное оружие, а переброска части ядерных зарядов на территорию соседней страны не меняет общий расклад сил в мире. Поэтому США не будут корректировать размещение своих ядерных сил.- заявили в Пентагоне.Заявление аналогичного содержания прозвучало и из Белого дома.Накануне вечером Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, строительство специального хранилища должно завершиться к 1 июля. Российский президент подчеркнул, что Россия не нарушает ДСНВ, так как не передает ТЯО, а просто размещает на другой территории. Также Белоруссия получила ОТРК "Искандер", способные применять ракеты с ядерными боеголовками, а боевые самолеты белорусских ВВС прошли специальную модернизацию, получив возможность нести ядерное оружие.