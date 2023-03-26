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Российские военные отмечают большое количество погибших русскоязычных мобилизованных ВСУ

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Российские военные отмечают большое количество погибших русскоязычных мобилизованных ВСУ

Киевский режим намеренно уничтожает русскоязычное население восточных регионов страны, бросая мобилизованных в атаки на самых сложных участках фронта. Таким мнением поделились российские военные, ведущие бои под Марьинкой.


Украинское командование специально бросает в бесплодные атаки на позиции российских войск мобилизованных из русскоговорящих областей Украины. По словам наших бойцов, в последнее время в документах погибших военнослужащих ВСУ звучат, преимущественно, только русские фамилии. А прибывают мобилизованные из Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, где власти Украины проводят тотальную мобилизацию, забирая на фронт всех, кого можно.

В основном большая часть этих документов, которые держу в руках, — погибших, которые шли в атаку на наш укрепрайон. Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают собственная власть украинская, их собственное командование

- приводит РИА Новости слова российского военного.

При этом наши борйцы уверены, что украинское командование скрывает потери, а родственники погибших украинских военных будут долго их искать, так и не узнав где и когда они полегли за Зеленского и его окружение.

(...) псевдовласти украинские гонят на убой в основном русскоязычное, православное население на наше русскоязычное население, тем самым стравливая нас

- добавил боец.
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49 комментариев
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  1. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 07:11
    +19
    Автор, умеют они держать оружие и это наглядно видно когда они расстреливают наших военнопленных. Не надо их жалеть. Они нам заклятые враги.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:20
      +12
      Кто такие "русскоязычные"? Те, кто говорит по-русски.

      Это никак не соотносится с хорошим отношением к России.

      У каждого человека есть выбор. Он может пойти воевать, не идти воевать, сдаться в плен.

      И еще. Самая жесткая борьба, согласно синтетической теории эволюции - внутривидовая. Мы с украинцами, к сожалению, один вид. Один народ.
      1. aars
        aars Сегодня, 07:30
        +7
        Цитата: Ilya-spb
        Это никак не соотносится с хорошим отношением к России.
        Да, именно
        Небезызвестные командиры нацбатов Семенченко, Жорин (командир "Азова") самые настоящие русские
        Кста - в Казахстане так же, много раз слышал как русские превозносят Казахстан и критикуют Россию
        До смешного даже доходит
        Русские однозначно выбирают гражданскую идентичность и верность своему государству
        Как и нерусские - башкиры, буряты вполне себе воюют за Россию
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:29
        -2
        сдаться в плен

        Как по мне - это неправильная идеологическая постановка. Для русского человека, за кого бы он не воевал, плен - мало приемлемо..

        ИМХО - акцент надо делать на предложении русским - переходить на сторону русских. Ты не сдаёшься в плен - ты выбираешь правильную сторону, на которой тебе стоит сражаться. Сторону своей Родины, а не чужой. Ты не украинец - ты русский. Тут бы вот ещё кратко на грамотно разъяснять, а чем собственно наша сторона лучше - но этим похоже никто себя не озабочивает.. Ибо в общем-то для простого человека и там и там буржуи-аллигаторы, а если учесть что мы дали бандерлогам целых восемь лет для накачивания населения - всё ещё печальнее..

        Должны быть краткие, ясные и убедительные тезисы - чем для людей Россия будет лучше. Тогда - возможно что-то и поменяется..

        А так - рядовому цэгабонцу говорят - за тобой весь Запад, который нищая Россия в принципе не способна победить. А ты - уже осенью показал на что способен, когда кляты москали сдали огромные территории.. Сама же РФ - под жуткими санкциями, там ёжиков едят и инет по талонам, и вообще - она вот прям завтра развалится без западных технологий и товаров. Ибо сама - ни черта производить не в состоянии..

        Ну - и смысл ему сдаваться в плен при таких раскладах? Если он вот-вот типа победит? Пока мы не докажем ему что это всё совсем не так - мало что поменяется..
        1. aars
          aars Сегодня, 08:34
          -7
          Цитата: paul3390
          чем для людей Россия будет лучше
          С чего бы лучше?
          С нашего ростоянного и непрерывного обнищания?
          Без развитой экономики, не сырьевого придатка (энергетической сверхдержавы на новоязе) ничего не выйдет
          Пока её нет любые тезисы бессмысленны и смешны
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 08:45
            +2
            . С чего бы лучше?

            Хотя бы с того, что их притеснять бросят и гнобить. А сейчас они на стороне гитлеренка воюют, вообще непонятно за что. У нас они возможно и мобилизации то не подлежат. Работать будут ходить. Строек теперь дофига будет. А ещё нужно завалы разбирать. Плюс они живые останутся
            1. aars
              aars Сегодня, 09:15
              +1
              Если бы их в реале притесняли хрен бы они так храбро воевали на стороне притеснителей
              Послушайте Пригожина - со стойкостью у них полный порядок
              Не нужно серьёзно воспринимать пропагандистский бред
              С обеих сторон
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:33
      -9
      Цитата: ISKANDER_61
      Не надо их жалеть. Они нам заклятые враги.

      С этими врагами я кусок хлеба ломал, на пьянку-рыбалку ходил, и с девушками целовался.
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 07:59
        +13
        А я по ним стрелял и гранатами в них кидал и они по мне. И что? Что они из-за ваших пьянок-гулянок теперь врагами быть перестали? И знаете, это у меня не первая война-так вот во второй кампании, там тоже были наемники со всего света. И русскоязычные в том числе. И все равно врагами были, потому что головы нашим парням отрезали. А ваша позиция как у некоторых наших футбольных тренеров. Ах у меня друзья в киевском динамо. Ну были друзья, было время. А теперь вот так вот. Впрочем это никак не отменяет того что лет через 15 будем жить сними в одном государстве и в одном окопе вместе против поляков или немцев сидеть. Как сейчас с чеченцами.
        1. aars
          aars Сегодня, 08:08
          -12
          Цитата: голос_разуma
          Как сейчас с чеченцами.
          Ха-ха-ха!
          Это до поры до времени...
          Стоит только России ослабнуть...
          Даже Рамзан взялся упрекать Европу за то что не помогла добится независимости
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:46
      +6
      Так автора вроде и нет..Аноним..О том,что гонят на убой...Идут они вполне осознанно.Посмотришь видео с той стороны-на русском большинство и с яростью а голосе и с матом.Их выбор.В Киевском гадюшнике большинство с русскими фамилиями.И с загаженными головами.Статья-яркий образчик пожалеть врага.А эти,русскоговорящие,нас не жалеют
    4. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 08:55
      +1
      Цитата: ISKANDER_61
      умеют они держать оружие и это наглядно видно когда они расстреливают наших военнопленных. Не надо их жалеть. Они нам заклятые враги
      Тоже самое говорят ребята с ЛБС.
      Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята.
      Буквально такая же фраза, но на украинском, прозвучала из уст одного всушника в интервью данному им западному СМИ. Это интервью, всушника, комментировали в 60 минут, если мне память не извиняет.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:13
    +11
    Что то не вижу на видео с той стороны уныния на лицах ,большинство говорит на русском.Западные области и так были приверженцами бандеры ,о за 30 лет Украина переформотировало сознание многим и очень многим в восточных областях.Кто не хочет воевать с нами находят способы этого не делать даже на передовой.Кто не бросил автомат и не поднял руки тот враг.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +5
    Украинское командование специально бросает в бесплодные атаки на позиции российских войск мобилизованных из русскоговорящих областей Украины.
    А, что еще следовало ожидать от укронацистского режима? Они, пользуясь случаем, проводят ускоренную "чистку" избавляясь в первую очередь от русскоязычных тем самым считая, что так добьются не только "чистоты" моногосударства, которое строят, но и избавятся от части населения близкого по духу России.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:20
    +11
    А может действительно хватит.А наши ребята,что не гибнут?Взял в руки оружие,не сдался в плен,значит враг.А на войне врага уничтожают.Знаете не раз писал,что с 2014 года ,ненависть к нам живущим в РФ в часности на границе с Харьковской обл просто зашкаливала.Драки на заправках,в магазинах везде где "брат украинец"русскоязычный заметьте,многие так вообще родственники.Уже тогда все эта злость,ненависть,не принятие всего русского просто зашкаливала.А после присоединения Крыма угрожали уже открыто.А вы все жалеете,сострадание пытаетесь привить.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:16
      +4
      Я вот вспомнил про "жирные"для них начала 2000-х..Русскоговорящие,блин.Командировка на молокозаводе в Вязьме.Работает бригада вахтой оттуда.Ну ,работящие,вроде простые ребята.Но сколько гонору..Вечером выпивать с ними сели..Разговор за разговором,они с гордостью про гривну.Мол в четыре раза ценнее вашего рубля.Я им-а что вы тогда под Смоленском делаете,а не в Харькове или Полтаве?Они опять про гривну..Вообщем,они свой выбор сделали уже давно.Статья слезу не пробила.
      1. aars
        aars Сегодня, 08:23
        -5
        Послушали бы Вы таджиков!
        "У нас самая высокая плотина (нурекская)"
        "У нас готовят плов на 5000 человек"
        Короче - зашкаливает

        А так да, простые ребята, нормальные, адекватные абсолютно
        Обычно человеку свойственно гордится своей страной
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:45
          +1
          Да ну?Интересно,арабы во Франции гордятся своим Марокко,Кот диВуаром?Они утверждают,что французы.Я бы тоже не стал гордится своей страной,если бы вынужден скитаться по миру в поисках работы
          1. aars
            aars Сегодня, 09:21
            0
            Не могу ничего сказать о Франции
            Не случалось бывать
            Не то что во Франции, даже за Уралом, я всю жизнь провёл на родине, в Сибири
            Но таджики своей страной гордятся, это точно
            Казахи и казахстанцы точно так же
            Просто факт жизни
            Но у таджиков это прямо прёт, чисто впечатление
  5. usr01
    usr01 Сегодня, 07:22
    +3
    Что Вы говорите???
    А институт Геллапа в 2012 проводил опрос (и фирма известная, и опрос проводил корректно...) для 70% населения, на ВСЕЙ территории украины (включай Галычыну) родной язык - русский! семьдесят!, Карл!!! (с) вдумайтесь!
    И по данным Гугля ("который знает ФСЁ!") на 2022 только с бандеровщины запросы на украинском еле-еле дотягивают до 27-28%, а с остальной территории и 80 и 90.... fellow
    так может проще "вывеску поменять", чем украину строить???
    Дядя Вова! что-то надо делать... а то народ устал.... negative
    1. Владимирский
      Владимирский Сегодня, 07:30
      +6
      Подобные выкладки в начале 2022 года подсунули Путину и убедили его, что украинский народ не будет воевать. Но эти цифры - тухлые, им 10 лет. Реального положения дел Путин не знал. Наша разведка и аналитика сработали на "неуд".
      1. aars
        aars Сегодня, 07:33
        -7
        Скорее не хотел знать
        Не мог отказатся от сладостных фантазий
        1. Комментарий был удален.
  6. НСВ
    НСВ Сегодня, 07:23
    +7
    Ну если ...они же братья,то почему не сдаются?!?Треть мира говорит по английски,но воюет друг с другом!!!Знания русского языка,укробендерами,это просто пережитки советского образования!Не более!!!
    1. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Сегодня, 08:15
      +2
      Не пережитки, а НАСЛЕДИЕ. Пережитки - это когда от чего-то было ущемление по многим жизненным направлениям.
  7. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 07:25
    -5
    Это уже давно очевидно. Только совершенно непонятны две вещи. Первая, ориентация наших начальников на "перемалывание" живой силы, ведь идейные нацики либо во втором эшелоне, либо, вообще, в Турции сил набираются. И вторая, почему люди безропотно идут на убой, видя и понимая ситуацию? Или, действительно, за эти годы им мозги промыли до полного отсутствия?
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 07:58
      -3
      Тут то как раз всё просто и понятно. Во первых захват всей территории Украины бессмысленен и даже вреден, т.к. чем дальше на запад, тем более негативно относится население к России и русским. Война в данном случае хорошо переформатирует сознание, отметая колеблющихся, но для этого необходимо время. Насильно мил не будешь. Во вторых, это война не с Украиной, а на территории Украины, а это огромная разница. Западное оружие едет непрерывным огромным потоком через территорию Польши. Война идёт с консолидированным западом в целом. А вот запад победить обычными танками, самолётами и ракетами нельзя, ибо их промышленная мощь в целом выше Российской. Поэтому руководство России уже не раз заявляло, что с выявившимися новыми обстоятельствами крайне агрессивных действий западных стран было принято решение о срочной модернизации армии. И это не просто танки и самолеты, а нечто больше. Прямо сейчас в срочнейшем порядке производится самое разрушительное оружие в необходимых количествах. Просто лично вы и такие как вы не хотите не слышать не слушать ни пытаться анализировать ничего из того, что не входит в ваши узкие рамки познания этого мира. Почему не используется то, что уже есть, просто руководство России слишком мягкое и неагрессивное, но скоро их окончательно загонят в угол и запад узнает, что такое настоящий армагеддон!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:23
      +3
      Они идут "защищать ридну неньку".Так им внушили,и они в этом искренне уверены.Все.Все разговоры,что киевские ложат русскоговорящих,является чушью.
  8. aars
    aars Сегодня, 07:25
    -8
    Киевский режим намеренно уничтожает русскоязычное население восточных регионов страны, бросая мобилизованных в атаки на самых сложных участках фронта. Таким мнением поделились российские военные, ведущие бои под Марьинкой.
    У нас тоже донецко-луганские закончились после массовой мобилизации 18-65 и дерьмового снабжения их формирований.
  9. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:25
    +2
    Умеют американцы реализовывать свои стратегические планы, здесь они мастера. Поставили цель уничтожить русских, и прекрасно всё обтяпали. Сами друг друга убиваем, а они еще и наживаются, и конкурентов опускают европейских. А мы всё хнычем что нас обманывают...
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 08:30
      -1
      Мы то же учимся и могущество запада скоро загонят ниже плинтуса.
  10. Комментарий был удален.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:42
      -4
      Цитата: Невский_ЗУ
      Русскоязычные, более стойкие и выносливые.

      А факты говорят о том, что полмира говорят на английском.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 08:31
        0
        Цитата: мордвин 3
        А факты говорят о том, что полмира говорят на английском.


        А ещё эти факты говорят, что страны говорящие на английском, в прошлом являлись колониями Великобритании. Где то английский прижился как в США или Австралия, а где то нет как Индии.
      2. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 08:33
        0
        Пол мира говорят на Китайском и наречиях и диалектах индусов, а не английском и в ближайшее время количество людей учащих английский будет стремительно падать.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:28
    0
    Как это не печально, но для того, чтобы одержать победу в этой войне, необходимо, как и в 1945 "кастрировать нацисткий дух нации", как это делали в 1944-1945 гг, с немцами и японцами, наши предки и тогда ещё наши союзники, англосаксы.
  12. литий17
    литий17 Сегодня, 07:29
    -1
    Понятно что русский язык это основа национального единения... Помнится была такая национальность - советский народ! Но будем честными, после уничтожения СССР говорить об этом бессмысленно! И вообще по статье , получается что с самого начала воевали украиногорящие или "воины" НАТО? У нас тоже наши горе генералы погнали на убой наших ребят, думая что там нас встречать будут! И как? Не надо думать что режим Зеленского преступный, там имеют все основания полагать так же, как раз из-за просчетов, в результате мы потеряли доверие рускоговорящих. Да и я считаю, что нам надо также спросить с нашего режима за преступную деятельность-бездеятельность, приведшего к гибели наших солдат. Только сначала нам надо победить с результатом!
    1. Комментарий был удален.
  13. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:34
    -2
    Инфа смахивает на правильную пропаганду, направленную на раздрай в украинском войске. Но со стороны ВСУ это может подаваться как логическое обстоятельство, ведь бои идут на территориях проживания этих "русских". Они и должны в первую очередь защищать "свои" земли. А насколько эти русские "наши братья", можно вспомнить РОА Власова и кто сейчас в стране пытается реабилитировать эту предательскую братию. Или посмотреть, сколько штук местных "братьев" записалось в добровольческие батальоны Запорожской и Херсонской областей. Там ждунов гораздо больше и крайнехаточников.
  14. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 07:44
    0
    Просто дальше пойдёт не русскоязычная часть. Нечего врага жалеть.
  15. rusich
    rusich Сегодня, 07:49
    +2
    А кто им не дает сдаться в плен. Они сделали свой выбор и попали в могилизацию
  16. север 2
    север 2 Сегодня, 07:52
    +7
    а как у погибшего узнать , на каком языке он говорил ? Да и зачем. Поражает вечнная наивность русских - ой , может не тех мы бьём .?
    Это до тех пор , пока эти не те , нас самих не убили , пока мы будем рассуждать . Вы ещё паспорта погибших ВСУшников проверьте , там 90% русские фамилии . Да и у пока у живых ещё у типа Даниловых и Будановых тоже русские фамилии . Так что бить надо по морде , а не по паспорту или по фамилии , за стремление этих морд нас убить
  17. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 08:08
    +1
    Не русские они уже. Вырусь. Воюют как они говорят, за свою землю. За запрет русского языка, за запрет образования на русском для детей, за запрет церкви. Может земля уже не своя? Мимикрируют в подвид хохла третьесортного, раз это их устраивает, значит пусть и погибают за псевдогосударство.
    1. aars
      aars Сегодня, 08:11
      -6
      Можно их называть как угодно, но это их страна, их государство и они его защищают от иностранных захватчиков
      Они граждане
      У нас в точности так же
      Никто не смотрит русский или татар при мобилизации или на фронте
  18. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 08:09
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Так автора вроде и нет..Аноним..О том,что гонят на убой...Идут они вполне осознанно.Посмотришь видео с той стороны-на русском большинство и с яростью а голосе и с матом.Их выбор.В Киевском гадюшнике большинство с русскими фамилиями.И с загаженными головами.Статья-яркий образчик пожалеть врага.А эти,русскоговорящие,нас не жалеют

    Может наоборот, попытка вбить клин между русскими и западенцами, на РИА это же сообщение сегодня проходило, поэтому видимо и автор аноним..
  19. Шайтан-труба
    Шайтан-труба Сегодня, 08:12
    0
    Тактика известная англосакская Разделяй и влавствуй и это у них получилось ..Но еще посмотрим чья возьмет ,маски сброшены и нас теперь не уболтать о дерьмократии западной Слава Богу все поняли Страна очищается и это главное !
  20. U-58
    U-58 Сегодня, 08:13
    +2
    Вот сколько можно клеймить режим Зеленского всяческими ярлыками, но при этом заявлять, что не с Зеленским мы боремся а с неким неонацизмом?!
    Тут уж или трусы надеть или крестик снимать.
    1. bulava74
      bulava74 Сегодня, 08:49
      -1
      Вопрос к вам. А почему " с неким неонацизмом"?
      Все признаки махрового разделения по нациям - налицо. Геноцид по национальному признаку - налицо. Дискредитация по национальному признаку - налицо.

      Это и есть самый не прикрытый нацизм и никакой он не новый. Яснее выражайте свои мысли и "люди к вам потянутся".
  21. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 08:24
    0
    Наших уродов, которые свалили из страны впору тоже звать русскоязычными, потому как россиянами их звать язык не поворачивается.
  22. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:26
    0
    К сожалению, не имею возможности написать личное письмо автору.
    Сейчас пишу книгу о истории славян, выкладываю бесплатно.
    Что касается использования одних славян, чтобы убивать других, то это древняя практика.
    Ей пользовались римляне, народы степей.
    У тюркских народов этот обычай назывался Девширме.
    В Турции это был набор янычар.
    Ссылка на книгу в моем профиле.
  23. bulava74
    bulava74 Сегодня, 08:41
    +1
    Они не только стравливают русских с обеих сторон - это главная цель.

    Бросая в атаки неподготовленных людей, из восточных областей Украины, руководство страны тем самым режет ПОД КОРЕНЬ, пласт людей с потенциально возможным уровнем лояльности к России.

    Так-же преследуется цель, если данные области отойдут к России, предварительно . уничтожение жилищной, инфраструктурной и индустриальной компоненты данных территорий.

    Так-же, подобным образом, уничтожается трудовой потенциал и как следствие, малая экономическая отдача и большая социальная нагрузка на бюджет России - от содержание данных территорий.

    Есть еще ряд вопросов, что скрыты под вроде рядовым сообщением. Но это необходимо обсуждать в большой объемной статье на основе имеющейся аналитики.
  24. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:45
    +1
    Я вот одного не могу понять, два пленных из Мариуполя - "Волына", офицер морской пехоты, пусть и вражеской армии, вполне вменяемый и адекватный (в интернете есть интервью с ним уже в нашем плену), без нацистских наколок. То что он оказался по ту сторону, больше вопросов к разным медведчукам, сурковым, абрамовичам, ахметовым.... Он вполне мог быть на нашей стороне. И "Калина", отпетый нацист, весь в наколках. Так вот первого "Волыну" наше телевидение показало с тряпкой, веником и ведром, а вот второго нациста "Калину" показать с тряпкой, веником и ведром почему то "постеснялись". Тем самым слепило из "Калины" хероя. И теперь этот нацист рассказывает таким же нацистам, как перед ним "охранники вставали и честь ему отдавали". Неужели у нашего ФСИН не хватило "смелости вручить" этому нацисту "Калине" тряпку? Это что, просто глупость или все же здесь что то другое?