Киевский режим намеренно уничтожает русскоязычное население восточных регионов страны, бросая мобилизованных в атаки на самых сложных участках фронта. Таким мнением поделились российские военные, ведущие бои под Марьинкой.
Украинское командование специально бросает в бесплодные атаки на позиции российских войск мобилизованных из русскоговорящих областей Украины. По словам наших бойцов, в последнее время в документах погибших военнослужащих ВСУ звучат, преимущественно, только русские фамилии. А прибывают мобилизованные из Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, где власти Украины проводят тотальную мобилизацию, забирая на фронт всех, кого можно.
В основном большая часть этих документов, которые держу в руках, — погибших, которые шли в атаку на наш укрепрайон. Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают собственная власть украинская, их собственное командование
- приводит РИА Новости слова российского военного.
При этом наши борйцы уверены, что украинское командование скрывает потери, а родственники погибших украинских военных будут долго их искать, так и не узнав где и когда они полегли за Зеленского и его окружение.
(...) псевдовласти украинские гонят на убой в основном русскоязычное, православное население на наше русскоязычное население, тем самым стравливая нас
- добавил боец.