Советник офиса Зеленского призвал Францию сделать «исторический выбор» и поставить Украине боевые самолёты

Сегодня нужно создавать эффективную авиационную группировку. И да, Франция могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров на этом направлении с другими странами

Мы пока еще не собрали достаточно ресурсов. Не хватает 155-миллиметровых снарядов, танков, тактической аммуниции. Не обеспечив наступление, мы рискуем столкнуться с потерями