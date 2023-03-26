Советник офиса Зеленского призвал Францию сделать «исторический выбор» и поставить Украине боевые самолёты

Европа должна усилить санкции против России и поставить как можно больше вооружений Украине для проведения успешного контрнаступления ВСУ. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Представитель киевского режима дал интервью французскому телеканалу LCI, в котором призвал Францию показать пример всей Европе, как надо помогать Украине. По его словам, Париж должен сделать "исторический выбор" и поставить Украине боевые самолеты, в частности, истребителей Mirage. При этом французы должны возглавить "авиационную коалицию", которая, по примеру "танковой", соберет несколько стран, готовых поставлять самолеты Киеву.
Сегодня нужно создавать эффективную авиационную группировку. И да, Франция могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров на этом направлении с другими странами
- заявил Подоляк.
Говоря о возможном контрнаступлении, советник Ермака пожаловался, что на данный момент у Киева нет всего необходимого для его проведения, поэтому Европе нужно поднапрячься и обеспечить Киев недостающим.
Мы пока еще не собрали достаточно ресурсов. Не хватает 155-миллиметровых снарядов, танков, тактической аммуниции. Не обеспечив наступление, мы рискуем столкнуться с потерями
- добавил он.
Между тем, как сообщает испанское издание El País, на прошедшем в четверг европейском саммите, Зеленский буквально умолял поставить как можно больше оружия Украине и в самые кратчайшие сроки. Он обвинил западные страны в намеренной задержке поставок уже выделенных вооружений и потере интереса к поддержке Украины, но так и не добился ничего. Поставки военной помощи сохранятся, но на прежнем уровне, никто форсировать их не будет.