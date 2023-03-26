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Советник офиса Зеленского призвал Францию сделать «исторический выбор» и поставить Украине боевые самолёты

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Советник офиса Зеленского призвал Францию сделать «исторический выбор» и поставить Украине боевые самолёты

Европа должна усилить санкции против России и поставить как можно больше вооружений Украине для проведения успешного контрнаступления ВСУ. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.


Представитель киевского режима дал интервью французскому телеканалу LCI, в котором призвал Францию показать пример всей Европе, как надо помогать Украине. По его словам, Париж должен сделать "исторический выбор" и поставить Украине боевые самолеты, в частности, истребителей Mirage. При этом французы должны возглавить "авиационную коалицию", которая, по примеру "танковой", соберет несколько стран, готовых поставлять самолеты Киеву.

Сегодня нужно создавать эффективную авиационную группировку. И да, Франция могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров на этом направлении с другими странами

- заявил Подоляк.

Говоря о возможном контрнаступлении, советник Ермака пожаловался, что на данный момент у Киева нет всего необходимого для его проведения, поэтому Европе нужно поднапрячься и обеспечить Киев недостающим.

Мы пока еще не собрали достаточно ресурсов. Не хватает 155-миллиметровых снарядов, танков, тактической аммуниции. Не обеспечив наступление, мы рискуем столкнуться с потерями

- добавил он.

Между тем, как сообщает испанское издание El País, на прошедшем в четверг европейском саммите, Зеленский буквально умолял поставить как можно больше оружия Украине и в самые кратчайшие сроки. Он обвинил западные страны в намеренной задержке поставок уже выделенных вооружений и потере интереса к поддержке Украины, но так и не добился ничего. Поставки военной помощи сохранятся, но на прежнем уровне, никто форсировать их не будет.
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25 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:36
    +4
    "Бодливой корове Бог рог не дает". Самолетов ему не хватает! А ничего, что у Франции сейчас внутренние проблемы? Нет, Украина важнее! Бегом! Поставляйте! Но вот если поставят, Макрону только и останется, что в Англию бежать.
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 07:47
      0
      Цитата: Егоза
      Нет, Украина важнее! Бегом! Поставляйте! Но вот если поставят, Макрону только и останется, что в Англию бежать.

      Конечно украина важнее. Прибегут и всё поставят. Тут уж как главный скажет, так и и будет. А протесты , они чего, они не против поставок, а против реформы пенсионной. Похулюганють и успокоются. Мы ж вон работаем до 65, и ничего...
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 08:02
        +2
        Мы ж вон работаем до 65, и ничего...

        Ну да 52% мужчин не доживают до 65, а так ни чё работаем.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:44
        +1
        .
        По словам Подоляки, Париж должен сделать "исторический выбор" и поставить Украине..!

        От могилы всегда будет пахнуть землёй, как и от исторического выбора Украины с её: "Щэ не вмерла...". winked
        Это все понимают, как два пальца об асфальт yes
        Другое дело - Россия, солнце, цветочки, акации, гиацинты, хризантемы, гвоздики, тюльпаны, васильки, пионы... drinks Ну, все поняли!
      3. 4ekist
        4ekist Сегодня, 09:07
        +1
        Подоляк..... в котором призвал Францию показать пример всей Европе, как надо помогать Украине.

        хитромудрий хoхол забыл про подводные лодки напомнить, чтобы "гарант"- Макрон передал за просто так нацистскому режиму и показал пример всем остальным.

        Макрону только и остается, что самолеты нацикам поставлять, других проблем нет.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:59
      +2
      Но вот если поставят, Макрону только и останется, что в Англию бежать.

      Не сомневайтесь обязательно поставят, про танки тоже сперва сомнения были. А насчёт бежать это вряд ли введут войска и посадят на попу зачинщиков беспорядков ну в край по придержат реформы и само собой всё рассосётся.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:43
        +1
        Цитата: частное лицо
        Но вот если поставят, Макрону только и останется, что в Англию бежать.

        Вот ему как раз сейчас до Подоляка и крайны и самолётов и танков и прочего дерьмеца wassat
        Сдаётся мне что ему и без этого всего скоро в Англию дёргать.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:47
        +1
        Цитата: частное лицо
        Не сомневайтесь обязательно поставят,

        А, кого Вы тут, из адекватных, увидели сомнения? winked
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 07:37
    +3
    Французы уже делали исторический выбор в 1812, в ПМВ, в 40-м (защищать ли страну или стать рабами рейха) и во Вьетнаме о защите колоний. Что то не очень у них получалось... wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:51
      +1
      Зато очень у них получается работать на поработителя
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 07:57
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Зато очень у них получается работать на поработителя


        А когда поработителя нагнут другие - очень хорошо получается ГЕРОИЧЕСКИ побрить своих жён, матерей, сестёр и голыми ГЕРОИЧЕСКИ протащить по своим улицам...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:08
          +3
          Вот такие они,французы.За малым исключением....По ним и сказать больше нечего.Кстати,тот же полк "Нормандия"жег напалмом вьетнамцев в 50-е..
          1. lubesky
            lubesky Сегодня, 08:25
            +3
            Цитата: dmi.pris1
            Кстати,тот же полк "Нормандия"жег напалмом вьетнамцев в 50-е..

            Ирония французского бесславия и позора в ВМВ ещё и в том, что ПОСЛЕДНИМИ и яростными защитниками Рейхстага и площади были именно французы.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:51
          +1
          Цитата: lubesky
          Цитата: dmi.pris1
          Зато очень у них получается работать на поработителя


          А когда поработителя нагнут другие - очень хорошо получается ГЕРОИЧЕСКИ побрить своих жён, матерей, сестёр и голыми ГЕРОИЧЕСКИ протащить по своим улицам...

          Смотрел эти материалы. Да, уж, этими "героическими" поступками, сами же работавшие на немцев мужеподобные французы, в моих глазах... потухли, как огарки свечи.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:00
    -1
    Солянку из танков Украине уже обещали и даже начали поставлять. Но чтобы переобучить летчиков надо потратить год, как минимум. Это будет мёртвому припарка. И вопрос, что может поставить Франция: Мираж 2000? Но это машина уровня МИГ-29. Рафалей им никто не даст.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:09
    -1
    Цитата: частное лицо
    Мы ж вон работаем до 65, и ничего...

    Ну да 52% мужчин не доживают до 65, а так ни чё работаем.

    Что, уже до 65? По-моему, вы немного забежали вперёд. Но сама перспектива конечно не радует.
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:17
    +1
    Поставки военной помощи сохранятся, но на прежнем уровне, никто форсировать их не будет.

    А тогда... тогда они в наступление не пойдут! Вот!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:54
      0
      Цитата: Керенский
      Поставки военной помощи сохранятся, но на прежнем уровне, никто форсировать их не будет.

      А тогда... тогда они в наступление не пойдут! Вот!

      Пойдут в наступление обязательно, и даже добегут до какого-то места. Это условие запада дальнейшей накачки Украины всем и вся. yes
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:18
    +2
    Как каждый порядочный попрошайка, 404 соблюдает кодекс. Проси немедленно пока клиент не передумал( власть не сменилась), держи нос по ветру, чтоб вовремя смытся.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: evgen1221
      Как каждый порядочный попрошайка, 404 соблюдает кодекс. Проси немедленно пока клиент не передумал( власть не сменилась), держи нос по ветру, чтоб вовремя смытся.

      Этот кодекс Мазепы: "и вашим и нашим - за пятак спляшем", у них исторически в генах.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    +2
    Европа должна усилить санкции против России и поставить как можно больше вооружений Украине
    Как все дежурно и пресно, очевидно "95 квартал" выдохся, а креативщики в запое.
    Париж должен сделать "исторический выбор" и поставить Украине боевые самолеты
    И опять дежурно-требовательное "должен". Макрона самого могут за причинное место подвесить, а тут еще Киев со своими требованиями. Интересно, начнут или нет европейцы в скором времени шарахаться от представителей Украины, как от чумы, чтобы не слышать требований и не видеть протянутой руки?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:59
      0
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, начнут или нет европейцы в скором времени шарахаться от представителей Украины, как от чумы, чтобы не слышать требований и не видеть протянутой руки?

      Нет no Это могли бы сделать суверенные граждане суверенной страны, а эти толерантные все под пятой англосаксов.
      И всё, на что они способны, когда их лупят палкой по спине, это ниже наклоняться и шире улыбаться yes
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:37
    0
    Зубы заговаривают, что у них и всего мало и наступление и не возможно.
    Им вооружений напихали столько - что на два наступления хватит.
    Надеюсь наши полководца смотрят на объективные данные разведки ( надеюсь она нас есть), а не только публикации в СМИ.
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 08:56
    0
    Советник офиса Зеленского призвал Францию сделать «исторический выбор» и поставить Украине боевые самолёты

    Эк они о себе возомнили! fellow laughing
  10. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 09:08
    0
    Представитель киевского режима дал интервью французскому телеканалу LCI, в котором призвал Францию показать пример всей Европе, как надо помогать Украине.
    Да вам помогают с 2014 года, накачивают оружием как только могут.