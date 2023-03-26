Противовоздушную оборону Украины усилили польскими зенитными самоходными установками ЗСУ-23-4 «Шилка»

Фото иллюстрационное

Польша поставила Украине неназванное количество самоходных зенитных установок ЗСУ-23-4 "Шилка", украинские ресурсы сообщают о появлении на вооружении ВСУ зенитных установок в характерной для польской армии расцветке.Украинскую противовоздушную оборону усилили польскими зенитными установками "Шилка". Количество переданных ЗСУ не называется, но высказывается предположение, что Украина получила оставшуюся не модернизированной часть стоящих на вооружении польской армии ЗСУ-23-4 еще советского производства. На украинских интернет-ресурсах сообщают, что одна из польских "Шилок" была замечена на одном из участков у линии соприкосновения. Фото свежее, так как на установку нанесены белые кресты, которые ВСУ начали использовать не так давно.Между тем первая информация о том, что Польша передала Украине какое-то количество "Шилок" появилась еще в прошлом году, но никаких подробностей об этом не было. Впрочем, как и сейчас.Стоит отметить, что на вооружении ВСУ и до начала спецоперации стояли ЗСУ-23-4 "Шилка", Минобороны Украины в конце 2020 года заявляло о планах проведения модернизации данных установок до уровня 3СУ-23-4М-А1 "Шилка", в рамках которой зенитная установка получает новую многофункциональную радиолокационную станцию с цифровой антенной решеткой вместо аналоговой РЛС, а также аналоговая вычислительная система заменяется на цифровую. Кроме того, модернизированная "Шилка" получает навигационную систему, систему обеспечения и блок цифро-аналоговых преобразователей.Польша тоже проводила модернизацию зенитных самоходных установок ЗСУ-23–4 "Шилка" до новой версии ZSU-23–4MP Biała. Обновленные машины получили цифровую оптико-электронную систему управления огнем с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях, а также зенитные ракеты Grom. РЛС с установки была демонтирована – вместо нее цели определяет оптическая система. Кроме того, ЗСУ оборудовали системой ночного видения.Кстати, ЗСУ-23-4 "Шилка" используется и нашими войсками в зоне СВО. Недавно был показан ролик про одну такую установку, которую бойцы ласково называли "бабушка". Несмотря на свой почтенный возраст, комплекс весьма успешно поражает воздушные цели.