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Противовоздушную оборону Украины усилили польскими зенитными самоходными установками ЗСУ-23-4 «Шилка»

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Противовоздушную оборону Украины усилили польскими зенитными самоходными установками ЗСУ-23-4 «Шилка»

Фото иллюстрационное



Польша поставила Украине неназванное количество самоходных зенитных установок ЗСУ-23-4 "Шилка", украинские ресурсы сообщают о появлении на вооружении ВСУ зенитных установок в характерной для польской армии расцветке.

Украинскую противовоздушную оборону усилили польскими зенитными установками "Шилка". Количество переданных ЗСУ не называется, но высказывается предположение, что Украина получила оставшуюся не модернизированной часть стоящих на вооружении польской армии ЗСУ-23-4 еще советского производства. На украинских интернет-ресурсах сообщают, что одна из польских "Шилок" была замечена на одном из участков у линии соприкосновения. Фото свежее, так как на установку нанесены белые кресты, которые ВСУ начали использовать не так давно.

Между тем первая информация о том, что Польша передала Украине какое-то количество "Шилок" появилась еще в прошлом году, но никаких подробностей об этом не было. Впрочем, как и сейчас.

Стоит отметить, что на вооружении ВСУ и до начала спецоперации стояли ЗСУ-23-4 "Шилка", Минобороны Украины в конце 2020 года заявляло о планах проведения модернизации данных установок до уровня 3СУ-23-4М-А1 "Шилка", в рамках которой зенитная установка получает новую многофункциональную радиолокационную станцию с цифровой антенной решеткой вместо аналоговой РЛС, а также аналоговая вычислительная система заменяется на цифровую. Кроме того, модернизированная "Шилка" получает навигационную систему, систему обеспечения и блок цифро-аналоговых преобразователей.

Польша тоже проводила модернизацию зенитных самоходных установок ЗСУ-23–4 "Шилка" до новой версии ZSU-23–4MP Biała. Обновленные машины получили цифровую оптико-электронную систему управления огнем с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях, а также зенитные ракеты Grom. РЛС с установки была демонтирована – вместо нее цели определяет оптическая система. Кроме того, ЗСУ оборудовали системой ночного видения.

Кстати, ЗСУ-23-4 "Шилка" используется и нашими войсками в зоне СВО. Недавно был показан ролик про одну такую установку, которую бойцы ласково называли "бабушка". Несмотря на свой почтенный возраст, комплекс весьма успешно поражает воздушные цели.
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22 комментария
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  1. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 08:29
    +7
    Украина получила оставшуюся не модернизированной часть стоящих на вооружении польской армии ЗСУ-23-4 еще советского производства.
    И?.... Буквально в четверг, 23 марта по Россия 24 прошёл репортаж об использовании российскими морпехами ЗСУ-23-4, причём как говорил командир экипажа они практически с самого начала СВО "кошмарят" как пехоту так и БПЛА... Судя по внешнему виду машина тоже не сильно модернизирована, Внутренности не показывали... Поэтому ничего удивительного. Такая "метла" очень даже полезная вещь, даже без модернизации...
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:05
      +1
      Цитата: Fitter65
      "кошмарят" как пехоту так и БПЛА... Такая "метла" очень даже полезная вещь, даже без модернизации...

      А с модернизацией ещё полезнее ! Сейчас ведутся разговоры о разработке снарядов для "Шилки" с дистанционным подрывом и с повышенным осколочным действием ! Очень нужная весчь тогда получится для борьбы с БПЛА,в первую очередь ,но ,возможно , и с "химерсами" тоже,хотя бы в качестве "последнего шанса" ! Ну,и вертолёты ..."наземные цели" -клиенты этих "Шилок" !
      В общем ,как ни старались "похоронить" "Шилки";но всё это зря ! Рано ещё ! "Шилка" прямо "сказала": Не спеши ты меня хоронить !
      1. Чёрный Полковник
        Чёрный Полковник Сегодня, 09:17
        0
        Наш ВПК не смог "дистанционный подрыв" в 30 мм всунуть, а в 23 мм уж точно наврядли получится.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:29
    +4
    В конце статьи про нашу "Шилку".Их в свое время наклепали-мама не горюй..И поляки оценили и модернизировали.Что нам мешало это сделать?Ведь как обьектовое ПВО против беспилотника-милое дело..
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:36
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Что нам мешало это сделать?Ведь как обьектовое ПВО против беспилотника-милое дело..

      Мы тут про Шилки месяц назад поудивлялись что их на фронте у нас не видно. Зато сразу видно кто сайт читает и как реагирует. Наш воз и ныне там, а 404е сразу тему просекли.
      1. Oleg812spb
        Oleg812spb Сегодня, 08:57
        +1
        Мы тут про Шилки месяц назад поудивлялись что их на фронте у нас не видно. Зато сразу видно кто сайт читает и как реагирует. Наш воз и ныне там, а 404е сразу тему просекли.

        Наверное, у нас решение принимают слишком много голов, каждая из которых считает себя самой умной...
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 09:03
          +1
          Цитата: Oleg812spb
          Наверное, решения принимают слишком много голов, каждая из которых считает себя самой умной...

          Бяда что за год у нас этого не поняли.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 09:16
          0
          Сколько шилок на фронте мы незнаем..... wassat
          А всё остальное прям знаем. И сколько с-400, и сколько танков, и орудий... Да мы численность войск то задействованных незнаем wassat
      2. Чёрный Полковник
        Чёрный Полковник Сегодня, 09:21
        0
        "Зато сразу видно кто сайт читает и как реагирует"
        Как я понял, все решения Генштаб принимает только после прочтения всех новостей и, главное, комментариев на Военном Обозрении. О, как! good
    2. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 08:44
      +2
      И поляки оценили и модернизировали.Что нам мешало это сделать?
      У нас, к сожалению планы модернизации принимаемые во время ведения БД по результатам применения в них техники, как правило забываются сразу после окончания БД. В Афгане "Шилки" использовались для борьбы с наземными целями. По результатам применения была создана модификация без РЛС, но с увеличенным БК. По-моему после завершения БД в Афгане о ней просто забыли, а в Грозном она здорово пригодилась бы.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:50
        +2
        Я надеюсь,что на хранении эти самоходные миниганы имеются,а не были попилены и растащены.До "Деривации"пока еще дойдет...
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:45
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      .Что нам мешало это сделать?

      Сделать ? Дык,делали ! Даже, на "оружейных" выставках прошлых лет демонстрировали ! И с ПЗРК "Игла" на "горбу"!А что толку ?Причина одна и та же...денег у МО нема ! Умом Расею не понять ! Как с бюджета своровать , так на это миллиарды находятся "легко" ! А как армии дать нужное ей вооружение -так пенёнзе немае !
    4. faiver
      faiver Сегодня, 09:03
      0
      Их в свое время наклепали-мама не горюй.
      - далеко не "мама не горюй", с учетом того что выпускали почти 20 лет. Прилично ушло на экспорт, часть давно выработали свой ресурс и утилизированы, осталось не много...
    5. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 09:15
      0
      Цитата: dmi.pris1
      х в свое время наклепали-мама не горюй..И поляки оценили и модернизировали.Что нам мешало это сделать?

      Не знаю что и кому мешало, но в ВС РФ Шилка о сих пор стоит на вооружении
      Цитата: dmi.pris1
      Ведь как обьектовое ПВО против беспилотника-милое дело..
      Как объектовое незнаю, вроде как
      Предназначена для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях до 2500 м и высотах до 1500 м, летящих со скоростью до 450 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 2000 м с места, с короткой остановки и в движении. В СССР входила в состав подразделений ПВО сухопутных войск полкового звена.
      Зенитный артиллерийский комплекс ЗСУ-23-4 «Шилка». Предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных объектов, подразделений Сухопутных войск во всех видах боя и на марше в различное время года и суток, в любых погодных условиях, а также для поражения легкобронированных наземных и надводных целей.
  3. Eug
    Eug Сегодня, 08:35
    +1
    Ой, а в уличных боях какая полезная штука... правда, охранения требует нешуточного, но тут уж как любая ЛБТ.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    +3
    Польша поставила Украине неназванное количество самоходных зенитных установок ЗСУ-23-4 "Шилка"
    И по низколетящим целям отлично работает и по наземным разметает в пух и прах. В 1978 г на учениях "Рота в обороне с боевой стрельбой" мне придали для усиления "Шилку". Отстрелялась по движущимся мишеням БТР. Руководство полигона потом жаловалось, что мишени восстановить не возможно (каркасы в щепки) и повреждены некоторые автоматические мишенные устройства. Поэтому хоть и стара ЗСУ по дате производства, а вреда принести может с лихвой.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 08:50
      +2
      Цитата: rotmistr60
      И по низколетящим целям отлично работает и по наземным разметает в пух и прах.

      В Афгане эти штучки духи жутко боялись ..Все разносило в пух и прах Но расход боеприпасов огромный !!
    2. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 09:20
      0
      Когда был на практике в бригаде морской пехоты (1982 год) нам показывали практическое применение всего комплекса оружия и вооружения. Так вот, майор, который проводил занятие, пустил сигнальную ракету и "Шилка" ее поразила прямым попаданием в первом же залпе, только искры в разные стороны. Не знаю, может эьл и случайно было, но впечатление до их пор осталось.
  5. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 08:48
    +4
    Вообще-то допущен в статье некорректный термин . Не бывает "цифровых
    антенных решеток" . Были и есть фазированные антенные решётки и есть
    понятие про цифровые протоколы обмена данными . Меня так учили...
  6. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 08:48
    +2
    Все собрали по сусекам запад ..Ну ну !
    И это перемолотим хоспода Россия и не такое выдерживала ,вспомните ВОВ Все те же против СССР были А сейчас и "бывшие братья" против нас продажные .
    Россия только сильнее становится и спалачивается !
  7. KCA
    KCA Сегодня, 08:50
    +1
    Шилка зверь, про ИИ и разговоров ещё не было, а экипаж Шилки заводил турбогенератор и уходил с машины, она сама крутила башню и определяла свой/чужой, против И-Б, может, и не эффективна, а вот ветролёты, или в нонешних реалиях БПЛА самое то, модернизировать, ОЛС поставить и снова в строй
  8. faiver
    faiver Сегодня, 08:58
    +1
    часть стоящих на вооружении польской армии ЗСУ-23-4 еще советского производства.
    - разве есть Шилки не советского производства?