Луций Лициний Лукулл. Полководец и дипломат, ставший гурманом и сибаритом

Древнеримская фреска из «дома Менандра» в Помпеях. I в. н. э.
В предыдущей статье мы говорили о царе Понта Митридате VI и начале его противостояния с Римом. Наш рассказ мы закончили сообщением о начале Третьей Митридатовой войны, в которой командовать римскими войсками был назначен Лукулл. Вот о нем мы сегодня и поговорим, а также расскажем о первом этапе третьей войны Рима и Понтийского царства.
Происхождение и семья Лукулла
Луций Лициний Лукулл знаменит сейчас, в основном как сибарит и гурман, пресловутые «лукулловы пиры», что называется, вошли в поговорку. Между тем современникам он был известен как крупный политик и весьма успешный полководец. Помпей, например, называл его «римским Ксерксом».
Деятельность Лукулла высоко оценивают и поздние историки. Г. С. Кнабе писал:
«О военном таланте Лукулла и личном его участии в воинских подвигах... говорится в таком значительном количестве источников, что сомневаться в сообщаемых сведениях не приходится».
Теодор Моммзен, считал его «достойным преемником своего учителя и друга Суллы».
О том же пишет Корнеманн:
«Последний значительный представитель нобилитета сулланской школы».
Г. Ферреро называл Лукулла «Наполеоном последнего века республики».
А Р. Ю. Виппер сравнивал его с другим великим полководцем:
«Талантливый римлянин, один из первых вообразивших себя в роли Александра Македонского».
Бенгтсон характеризует Лукулла как «полководца и дипломата высшего ранга».
Предполагаемый бюст Лукулла
Герой нашей статьи был плебеем, однако его предки входили в состав первой коллегии народных трибунов. Секст Помпей Фест писал, что когномен (третье имя) Лукулл (Lucullus) носили предводители племени лелигнов, когда-то переселившихся в Италию из Иллирии. А Секст Юлий Фронтин упоминает о Лукулловом поле близ Рима, сообщая, что «некоторые считают его тускуланским».
В 364 году до н. э. один из представителей рода Лукулла стал консулом. Однако затем эта семья отошла в тень и в течение примерно 150 лет не упоминалась в исторических документах.
По материнской линии Луций Лициний был в родстве с влиятельной плебейской семьей Цецилиев Метеллов. Его прадед и дед по матери занимали должности консулов, родственником Лукулла был известный полководец Цецилий Метелл Македонский. А Квинт Цецилий Метелл Нумидийский, подчиненным которого во время Югуртинской войны некоторое время был сам Гай Марий, приходился Лукуллу дядей. Квинт Цецилий Метелл Пий, один из полководцев Суллы, участник Союзнической и Серторианской войн, и Лукулл были двоюродными братьями. Младший брат Луция Лициния был усыновлен семейством Теренциев и известен как Марк Теренций Варрон Лукулл. Он также сделал неплохую карьеру, был консулом и наместником Македонии.
Отец героя статьи в 102 году до н. э. был назначен наместником охваченной восстанием рабов Сицилии, но лавров на этом поприще не снискал. Более того, его обвинили в казнокрадстве и изгнали из Рима. Что касается матери Лукулла, то у нее, по утверждению Плутарха, была репутация «женщины дурных нравов». Так что, несмотря на наличие влиятельных родственников, стартовые условия у Лукулла все же были не слишком хорошие.
Начало военной карьеры
Лукулл родился около 117 года до н. э. О его детстве сведений не сохранилось. Известно, что он принимал участие в Союзнической войне 91–88 гг. до н. э., после которой Рим вынужден был дать италийским племенам права гражданства.
В 88 году до н. э. мы видим Лукулла квестором в армии Суллы (он будет занимать этот пост до 80 г. до н. э.). Лукулл принимал участие в первом походе будущего диктатора на Рим, затем был отправлен в Грецию, чтобы провести подготовительные работы по приему основной армии Суллы, которая должна была начать боевые действия против царя Понта Митридата VI Эвпатора. Позже, в 87–86 гг. до н. э., Лукулл занимался чеканкой денег, которыми римляне расплачивались за поставки продовольствия, фуража и снаряжения.
Эти монеты по римскому обычаю были названы по его имени – Лукуллеи (Лукулловы деньги). Затем Сулла поручил ему сформировать военный флот из кораблей, собранных у союзников. Предприятие было опасным, поскольку восточную часть Средиземного моря контролировали эскадры Митридата и союзные Понту киликийские пираты. Лукулл посетил Крит, Кирену (провинция в Северной Африке), Египет, где правил Птолемей IX, Кипр и Родос. Близ Родоса собранные им корабли одержали победу над понтийской эскадрой. Удалось захватить острова Книд, Кос, Хиос и Самос. Были одержаны победы в новых морских сражениях – у мыса Лектон и при Тенедосе.
Боевая галера, фреска из г. Помпеи
Затем на своих кораблях Лукулл переправил армию Суллы на территорию Малой Азии. Митридат запросил мира, и Сулла отправился в Италию, где его ждала новая война с захватившими власть в Италии и Риме популярами. А Лукулл был оставлен в Малой Азии для устройства дел и взыскания с Понта наложенной на него контрибуции. И потому, по словам Плутарха, «он остался непричастен к тем ужасам, которые творили в Италии и Сулла, и Марий».
Сообщают, что в Малой Азии Лукулл управлял достаточно мягко и великодушно. А Плутарх рассказывает о борьбе Лукулла со злоупотреблениями публиканов – римских откупщиков налогов:
«Лукулл прогнал этих хищных гарпий, вырывавших у народа его хлеб».
Однако ему пришлось силой подавить восстание на острове Лесбос. Около 6 тысяч жителей города Митилена тогда были обращены в рабство. Во Второй Митридатовой войне (83–81 гг. до н. э.), которую самовольно начал его родственник – проконсул Луций Лициний Мурена, Лукулл участия не принимал.
Возвращение в Рим
На родину Лукулл вернулся лишь в 80 году до н. э. Здесь он вместе с братом – знакомым нам Марком Теренцием Варроном, принял участие в выборах на должность курульных эдилов – были выбраны оба. В 79 году до н. э. они принимали участие в организации игр, которые были высоко оценены современниками. Затем Лукулл исполнял обязанности городского претора Рима (praetor urbanus), по истечении полномочий был направлен наместником в провинцию Африка. Сведения об этом периоде его жизни очень скудны, в одном из источников сообщается лишь, что Лукулл «правил Африкой с высочайшей степенью справедливости».
После второго возвращения в Рим Лукулл женился на младшей дочери Аппия Клавдия Пульхра. Выбор, судя по всему, был не слишком удачным. Плутарх, описывая Клодию, не стесняется в выражениях: «разнузданная», «бесчестная», «крайне развратная женщина». Позже Лукулл развелся с ней и женился на сестре Катона Сервилии, но и этот брак оказался неудачным и закончился разводом. Но мы забегаем вперед.
Любопытно, что именно Лукуллу Сулла в своем завещании поручил опекунство над сыном Фавстом и дочерью Фаустой, хотя все ожидали, что их опекуном станет Помпей. Лукуллу Сулла посвятил и 22 книги своих мемуаров.
Консульство Лукулла
В 74 году до н. э. Лукулл занял наконец высшую магистратуру – стал консулом. Другим консулом был избран Марк Аврелий Котта – сводный брат матери Юлия Цезаря. Лукулл выступил сторонником сохранения законов, принятых во время диктатуры Суллы. В период его консульства было принято решение о превращении Кирены в римскую провинцию. Лукулл также с пониманием отнесся к просьбам Помпея, воевавшего на Пиренеях против Сертория, ходатайствуя перед сенатом об отправке ему подкреплений и выделении дополнительных средств.
По окончании консульских полномочий Лукулл рассчитывал направиться в Цизальпинскую Галлию, однако в связи с кончиной наместника Киликии Луция Октавия, он был отправлен в эту неспокойную и «славную» своими пиратами провинцию, получив заодно и пост главнокомандующего в Третьей Митридатовой войне.
Боевая кампания против Понта
В предыдущей статье мы уже говорили, что причиной новой войны стало присоединение Римом Вифинии, царь которой Никомед IV Филопатор умер бездетным. Свое государство он завещал Риму, что очень не понравилось Митридату VI. И повод для вмешательства нашелся – претензии незаконнорожденных детей Никомеда, о защите прав которых заявил Митридат VI.
Бюст Митридата VI, Лувр
К этому царю тогда бежали многие враги Суллы, которые помогли понтийцам реорганизовать армию по римским образцам. Кроме того, Митридат заключил договор с киликийскими пиратами, которые в то время чувствовали себя хозяевами Средиземного моря. Римляне же снова были скованы войной – на этот раз с мятежным проконсулом Испании Серторием, талантливым полководцем и организатором, доставившим им много хлопот.
Сообщается, что Митридату удалось установить связь с Серторием и получить от него некоторое количество солдат и офицеров, которые в понтийской армии стали инструкторами и военными советниками. Войну с Серторием вели Квинт Метелл Пий и Помпей. А на на войну с Митридатом были отправлены проконсулы – Марк Аврелий Котта и Лукулл.
Котта отправился в новообретенную Вифинию, где потерпел поражение в столкновении с Митридатом, а его флот был разбит у Халкедона, потери составили до трех тысяч человек и 64 боевых корабля. Лукулл двинулся на войну во главе одного набранного в Италии легиона, но по пути он присоединил к нему два легиона ветеранов, служивших ранее под командованием Гая Флавия Фимбрии, и два легиона, которыми когда-то командовал Публий Сервилий Исаврик.
Численность пехоты армии Лукулла Плутарх и Аппиан определяют в 30 тысяч человек. Кроме того, по оценке Плутарха, у него было около двух с половиной тысяч всадников, Аппиан же считает, что таковых было не более полутора тысяч. Лукулл двигался к Понту, но, узнав о поражении Котты, развернул армию и привел ее в Вифинию. Собрав под своим началом корабли греческих полисов Малой Азии, он разгромил флот Митридата у Илиона и Лемноса. Численно превосходящие его армию неприятельские войска осаждавшие город Кизик, были блокированы и понесли большие потери от голода и болезней.
Митридату удалось бежать (утверждают, что при отступлении он разбрасывал золотые монеты, что очень «затрудняло» его преследование), но его вифинская армия практически перестала существовать. При попытке прорваться в Эгейское море понтийский флот потерял много кораблей. Митридат укрылся в Никомедии, был осажден в ней Коттой, но снова сумел вырваться, избежав плена. А Лукулл двинул свои войска против Митридата, разгромив его в последнем большом сражении при Кабире. Понтийский царь бежал в Армению к своему зятю Тиграну II, а Лукулл, не преследуя его, закончил завоевание земель этого монарха.
Лукулл против Тиграна II
В 71 году до н. э. Лукулл отправил к армянскому царю царей Тиграну II послов во главе со своим шурином Аппием Клавдием Пульхром. В доставленном письме содержалось требование выдачи Митридата, при этом Тигран был назван просто царём, что, вероятно, было сознательным оскорблением гордого армянина – Лукулл желал не мира, но войны. А Тигран II, получив первое известие о движении римлян, приказал казнить гонца: настолько он уверен был в своих силах и в страхе, который он якобы внушал соседям.
Тигран II Великий на монете I в. до н. э.
В 70 году до н. э. свои войска Лукуллу передал Котта. В 69 году римская армия осадила новую столицу Армении – Тигранакерт (в настоящее время на этом месте находится турецкий город Сильван). У стен этого города произошла решающая битва, о которой Антиох в сочинении «О богах» писал, что «солнце еще не видело ей подобной». А Тит Ливий утверждал, что никогда до тех пор римляне не вступали в бой с врагом, настолько превосходящим их численностью.
После поражения Тигран отошел на север, чтобы защитить старую столицу Армении – Артаксату (в настоящем время – город Арташат в Армении). Но Лукулл направился не за ним, а на юго-восток – в находившееся на границе с Парфией королевство Кордуэн. И он, и Тигран вступили в переговоры с парфянским царём Арсаком XVI, стараясь перетянуть его на свою сторону, но он в это время сам вел войну с оспаривавшим его власть Фраатом III.
Летом 68 года до н. э. армия Лукулла, совершив тяжелый переход через Антитаврский хребет, атаковала и разбила войска Тиграна II у реки Арсания. Однако дальнейший поход к Артаксате сорвался из-за ухудшения погоды, и Лукулл отвел своих солдат в Северную Месопотамию, где удалось захватить большую армянскую крепость Нисибис, которую римляне сделали своей базой в дальнейшей войне. Зимой 68–67 гг. до н. э. Лукулл, оставив часть армии в Нисибисе, направился на юг и возвёл на престол Сирии (которая в 83 году была завоёвана Арменией) Селевкидского принца, вошедшего в историю как Антиох XIII Азиатский (по названию Римской провинции, где он жил в изгнании).
А в это время еще один шурин Лукулла – Публий Клодий Пульхр практически взбунтовал войска, оставленные в Нисибисе. Это был тот самый Клодий, будущий трибун, которого Плутарх назвал «наглым и преисполненным заносчивости», а Веллей Патеркул – «человеком знатным, красноречивым, дерзким, ни в делах, ни в речах не знавшим меры… энергичным исполнителем дурных замыслов». Позже Моммзен назовет Клодия «беспринципным демагогом», а итальянский историк Г. Ферреро – «одним из тех дегенератов, которые иногда встречаются в знатных фамилиях в последней степени их падения».
Клодий опирался на те самые легионы ветеранов, солдаты которых во время Первой Митридатовой войны вначале убили своего первого командующего, Луция Валерия Флакка, а потом, оставив второго, Гая Флавия Фимбрию, ушли к Сулле (Фимбрия, не выдержав позора, покончил жизнь самоубийством). Плутарх сообщает, что, помимо объективных причин, связанных с трудностями похода, недовольство воинов было вызвано еще и тем, что Лукулл «не умел быть ласковым, но обращался высокомерно».
Ситуация поистине парадоксальная: Лукулл был непопулярен в армии, которая под его руководством одерживала одну победу за другой. А в Риме в это время Помпей и его сторонники обвиняли Лукулла в затягивании войны с целью личной наживы. Между тем пришли известия о том, что вернувшийся в Понт Митридат разгромил оставленные там римские войска легатов Сорнатия Барбы и Фабия. Весной 67 года до н. э. Лукулл отвел войска в Каппадокию. Скоро на посту командующего его заменил Помпей.
Гурман и сибарит
В 66 году до н. э. Лукулл вернулся Италию. С собой он привез (предположительно, из малоазиатского города Керасунд, в настоящее время – Гиресун) вишневые деревья, которые были посажены в его знаменитых садах. Из них они распространились по Италии, а потом – и по всей Европе.
Лукулл просил сенат о триумфе, который после долгих споров позволили устроить лишь в 63 году, но, по сообщению Плутарха, для торжественного шествия было выделено оскорбительно мало солдат. В результате Лукулл ушел в частную жизнь, которая разительно отличалась от той, что он вел прежде. Плутарх сообщает:
«В жизнеописании Лукулла, словно в древней комедии, поначалу приходится читать о государственных и военных делах, а к концу – о попойках и пирушках, чуть ли не пьяных шествиях с песнями и факелами, и вообще о всяческих забавах».
Имея, как полководец, право на часть добычи, которая была очень велика, в Рим Лукулл вернулся чрезвычайно богатым человеком. Снова послушаем Плутарха:
«Лукулл устраивал ежедневные пиры с тщеславной роскошью человека, которому внове его богатство. Не только застланные пурпурными тканями ложа, украшенные драгоценными камнями чаши, увеселительное пение и пляски, но также разнообразные яства и не в меру хитро приготовленные печенья вызывали зависть у людей с низменными вкусами».
Гюстав Буланже. Летняя трапеза в доме Лукулла
Плутарх сообщает также, что для каждой комнаты дворца Лукулла были установлены уровень размаха пира и сопровождающих его развлечений, а также закреплено меню: Лукуллу достаточно было сказать управляющему, в каком зале он сегодня собирается принимать гостей. Но в изысканных кушаньях он не отказывал себе даже в их отсутствии, поскольку в этом случае «Лукулл обедал у Лукулла». Особенно любил он блюда из рыбы, так что его друг Цицерон даже называл его «Рыбником».
Однако известно также, что Лукулл собрал большую библиотеку, рукописи которой могли брать на время все желающие.
Умер он в 56 году до н. э. – через 10 лет после возвращения в Рим, и его смерть связывают с передозировкой какого-то «любовного напитка».
В следующей статье мы вернемся к рассказу о царе Понта Митридате VI.