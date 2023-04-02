Луций Лициний Лукулл. Полководец и дипломат, ставший гурманом и сибаритом



Древнеримская фреска из «дома Менандра» в Помпеях. I в. н. э.

Происхождение и семья Лукулла

«О военном таланте Лукулла и личном его участии в воинских подвигах... говорится в таком значительном количестве источников, что сомневаться в сообщаемых сведениях не приходится».

«Последний значительный представитель нобилитета сулланской школы».

«Талантливый римлянин, один из первых вообразивших себя в роли Александра Македонского».



Предполагаемый бюст Лукулла

Начало военной карьеры



Боевая галера, фреска из г. Помпеи

«Лукулл прогнал этих хищных гарпий, вырывавших у народа его хлеб».

Возвращение в Рим

Консульство Лукулла

Боевая кампания против Понта



Бюст Митридата VI, Лувр

Лукулл против Тиграна II



Тигран II Великий на монете I в. до н. э.

Гурман и сибарит

«В жизнеописании Лукулла, словно в древней комедии, поначалу приходится читать о государственных и военных делах, а к концу – о попойках и пирушках, чуть ли не пьяных шествиях с песнями и факелами, и вообще о всяческих забавах».

«Лукулл устраивал ежедневные пиры с тщеславной роскошью человека, которому внове его богатство. Не только застланные пурпурными тканями ложа, украшенные драгоценными камнями чаши, увеселительное пение и пляски, но также разнообразные яства и не в меру хитро приготовленные печенья вызывали зависть у людей с низменными вкусами».



Гюстав Буланже. Летняя трапеза в доме Лукулла