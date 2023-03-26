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Бойцы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над заводом АЗОМ в Артёмовске

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Бойцы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над заводом АЗОМ в Артёмовске

Штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Артемовский завод обработки металлов (АЗОМ), который, согласно заявлениям Киева, должен был стать "второй Азовсталью". На сегодняшний день территория завода находится под контролем подразделений "Оркестра".


Официального заявления об установлении контроля над заводом АЗОМ в северной части Артемовска (Бахмута) пока не было, но находящиеся на территории города бойцы "музыкантов" это подтверждают. Огромная территория предприятия была взята за довольно короткое время, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. В этом штурмовикам помогла смекалка и применение нестандартных ходов, которых от них противник не ожидал.

Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. (...) Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех

- приводит РИА Новости слова одного из командиров штурмовых групп.

О том, что "вагнеровцы" прорвались на территорию завода АЗОМ, сообщалось 10 марта, 13 марта появилась информация, что штурмовые отряды "Оркестра" добрались до подземелий завода и начали штурм подземной части "Бахмутской Азовстали". Бои шли в подземных коммуникациях завода, а также на поверхности. 17 марта бойцы "Оркестра" взяли завод "Востокмаш", расположенный на данной территории, больше известный тем, что в его цехах Зеленский лично вручал награды "защитникам Бахмута". Сегодня 26 марта, сообщается, что завод полностью наш.

Между тем, накануне подразделения ЧВК "Вагнер" усилили натиск на противника, стремясь выйти к административному центру города. Сообщалось об ожесточенных боях в районе рынка, района Собачевка и т.д.
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13 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 09:12
    +2
    Вот оно , нестандартное решение и вуаля. Надеюсь эти кроты поймут ,что копают норы не только для себя но и против. )))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:14
      +2
      Против нор хорошо работает ТОС,но там еще есть местные жители,по сообщениям
      1. mihey
        mihey Сегодня, 09:21
        0
        ТОС в городской застройке, а тем более в пром.зоне? Ну такое себе. Как на глубину 100-200 м она повлияет?
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:21
      +2
      Цитата: Аргон
      Вот оно , нестандартное решение и вуаля.

      Лучше бы решение было стандартным, что было вполне возможно. Как пример:
    3. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:24
      +1
      Цитата: Аргон
      Вот оно , нестандартное решение и вуаля.

      Молодцы музыканты ! Думал долго будут штурмовать ,как Мариуполь ..И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
      Опыт боевых действий в городах и т.д Великая вещь и пленных как я понял нет СОВСЕМ ! .
      Спасибо бойцам и вечная память павшим за Отечество !
      Стоя не чокаясь soldier drinks
      Додавить нужно бандеровскую гадину и потом с их хозяевами разберемся обязательно
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: Аргон
      Вот оно , нестандартное решение и вуаля.

      А, кое где winked сейчас бы стали требовать проведение служебной проверки, и наказания виновных за нарушение требований священного Устава am
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:12
    +2
    Сильные бои идут в центре города,в сообщениях телеги.Там многоэтажная застройка,но промзоны и завод в наших руках.Давите гадов,музыканты
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:15
      +1
      Практика показывает,что промзоны брать тяжелее ежели жилые кварталы. У меня один вопрос почему? Требуют не бить по цехам,максимально беречь или что?
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 09:18
        -1
        Цитата: Аргон
        У меня один вопрос почему? Требуют не бить по цехам,максимально беречь или что?

        Была и такая информация от вернувшихся. Правда я слышал только по поводу шахт.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:27
        0
        Цитата: Аргон
        У меня один вопрос почему? Требуют не бить по цехам,максимально беречь или что?

        И это в том числе. Но, по возможности. Если таковой нет, то разносят в хлам yes
      3. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 09:29
        0
        Промышленность Украины была более развита при СССР чем России. К сожалению даже импортозамещённые позиции продолжают страдать плохим качеством. Более современные Российские заводы не могут делать то, что делала Украина ни по качеству ни по количеству и это является одной из самых больших проблем в нынешней оборонной промышленности.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:18
    +3
    Вперёд Оркестр: страна смотрит и слушает Вас: "...Музыка вечна..."
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Вперёд Оркестр: страна смотрит и слушает Вас: "...Музыка вечна..."

      Реально, бойцы, внуки про вас скажут: "Дед - красава!" good