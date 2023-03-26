Бойцы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над заводом АЗОМ в Артёмовске

Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. (...) Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех

Штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Артемовский завод обработки металлов (АЗОМ), который, согласно заявлениям Киева, должен был стать "второй Азовсталью". На сегодняшний день территория завода находится под контролем подразделений "Оркестра".Официального заявления об установлении контроля над заводом АЗОМ в северной части Артемовска (Бахмута) пока не было, но находящиеся на территории города бойцы "музыкантов" это подтверждают. Огромная территория предприятия была взята за довольно короткое время, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. В этом штурмовикам помогла смекалка и применение нестандартных ходов, которых от них противник не ожидал.- приводит РИА Новости слова одного из командиров штурмовых групп.О том, что "вагнеровцы" прорвались на территорию завода АЗОМ, сообщалось 10 марта, 13 марта появилась информация, что штурмовые отряды "Оркестра" добрались до подземелий завода и начали штурм подземной части "Бахмутской Азовстали". Бои шли в подземных коммуникациях завода, а также на поверхности. 17 марта бойцы "Оркестра" взяли завод "Востокмаш", расположенный на данной территории, больше известный тем, что в его цехах Зеленский лично вручал награды "защитникам Бахмута". Сегодня 26 марта, сообщается, что завод полностью наш.Между тем, накануне подразделения ЧВК "Вагнер" усилили натиск на противника, стремясь выйти к административному центру города. Сообщалось об ожесточенных боях в районе рынка, района Собачевка и т.д.