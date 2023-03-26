Зеленский объявил о выделении средств на закупку беспилотников для ВСУ в преддверии контрнаступления

На неделе было принято несколько важных решений нашего правительства. В частности, отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов

Украина намерена вложится в производство и закупку новых беспилотников различного назначения, правительство страны приняло решение об ускорении поставок дронов в ВСУ перед контрнаступлением. Об этом заявил Зеленский в очередном видеообращении.Киев принял решение направить около 20 млрд. гривен (541 млн. долларов) на закупку беспилотников для ВСУ. Однако, как подчеркнул Зеленский, это еще не предел. Режим намерен как можно быстрее насытить украинскую армию беспилотниками, уже доказавшими, что в современной войне без них не обойтись.- говорится в обращении.В планах Киева ускорить производство дронов именно украинскими производителями, отдавая предпочтение отечественным разработкам перед иностранными. В то же время отказываться от поставок дронов из-за рубежа украинцы тоже не собираются.Как ранее сообщалось, в Генштабе ВСУ планируют массово применять беспилотники для нанесения поражения российским войскам. Особое внимание будет уделено небольшим дронам-камикадзе, способным уничтожать как личный состав, так и бронетехнику. Всего планируется создать 60 ударных рот "армии дронов", которые должны пойти первой волной при наступлении. Средств для поражения такого количества небольших дронов, по мнению Киева, у России просто нет.Кстати, по информации источника в офисе президента Украины, Тайвань передал киевскому режиму почти тысячу БПЛА, способных действовать в составе роя и взаимодействовать между собой в автоматическом режиме. Украинские генералы планируют применить их при контрнаступлении на Крым, тем самым вызвать эффект неожиданности и паники у российских войск.