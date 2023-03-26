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Зеленский объявил о выделении средств на закупку беспилотников для ВСУ в преддверии контрнаступления

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Зеленский объявил о выделении средств на закупку беспилотников для ВСУ в преддверии контрнаступления

Украина намерена вложится в производство и закупку новых беспилотников различного назначения, правительство страны приняло решение об ускорении поставок дронов в ВСУ перед контрнаступлением. Об этом заявил Зеленский в очередном видеообращении.


Киев принял решение направить около 20 млрд. гривен (541 млн. долларов) на закупку беспилотников для ВСУ. Однако, как подчеркнул Зеленский, это еще не предел. Режим намерен как можно быстрее насытить украинскую армию беспилотниками, уже доказавшими, что в современной войне без них не обойтись.

На неделе было принято несколько важных решений нашего правительства. В частности, отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов

- говорится в обращении.

В планах Киева ускорить производство дронов именно украинскими производителями, отдавая предпочтение отечественным разработкам перед иностранными. В то же время отказываться от поставок дронов из-за рубежа украинцы тоже не собираются.

Как ранее сообщалось, в Генштабе ВСУ планируют массово применять беспилотники для нанесения поражения российским войскам. Особое внимание будет уделено небольшим дронам-камикадзе, способным уничтожать как личный состав, так и бронетехнику. Всего планируется создать 60 ударных рот "армии дронов", которые должны пойти первой волной при наступлении. Средств для поражения такого количества небольших дронов, по мнению Киева, у России просто нет.

Кстати, по информации источника в офисе президента Украины, Тайвань передал киевскому режиму почти тысячу БПЛА, способных действовать в составе роя и взаимодействовать между собой в автоматическом режиме. Украинские генералы планируют применить их при контрнаступлении на Крым, тем самым вызвать эффект неожиданности и паники у российских войск.
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34 комментария
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  1. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 10:03
    +5
    Дроны- сила, тут и сказать нечего. И в принципе все мы знаем чьего производства будет их львиная доля. Если наши китайские друзья хоть немного затормозят процесс их приобретения - уже хорошо.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:25
      +3
      Наверное против роя Дронов хорошо будет РЭБ и ЗУшки времён ВОВ, где снаряды с большим количеством мелких осколков. Или нет таких у нас? Почему нет шилок ещё не понятно
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:27
        0
        Почему нет шилок ещё не понятно

        Всю неделю минувшую по ТВ только и показывали "Шилки" морпехов ТОФ как они кошмарят укрепы.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:05
      -3
      И верят же этому клоуна, ну пусть попробует, я хочу посмотреть как его вояки будут наступать на подготовленную и насыщенную оборону, По минным полям и пристрелянным площадям, при полном отсутствии укроавиации. Чудес не будет. Будет крах и агония
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:40
      +1
      "Наши китайские друзья"сразу заканчиваются.Когда на кону становится прибыль.Да и вообще,не друзья они.За улыбками дипломатов стоит одно-каждый играет свою партию
      1. Klaus8691
        Klaus8691 Сегодня, 12:37
        +1
        Нет у нас друзей, одни "приятели". От нас- дешевые нефть и газ, а от них разный ширпотреб. Ничему наша власть не учится или не хочет. Все расчитывает на доброго дядьку. Мы должны сами все производить и надеяться только на себя.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:04
    +3
    Уж прямо таки "закупку", пол ярда зелени. Где деньги Зин? Опять сейчас включат свою шарманку: дайте, вы должны, надо больше, сами мы сиротинушки , а вы там жируете.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:20
      +4
      То что зеля требует от них это правильно! Они же втянули окраину в это СВО и они же обещали всевозможную поддержку. Ну вот и требует. конечно подаётся все это это под соусом защиты демократии. Но все же междусобойчик был таков
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:05
    +2
    Я считаю, что украинцы, заслужили власть Зеленского. Честно, заслужили.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:18
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Я считаю, что украинцы, заслужили власть Зеленского. Честно, заслужили.

      правительство страны приняло решение об ускорении поставок дронов в ВСУ перед контрнаступлением. Об этом заявил Зеленский в очередном видеообращении.

      Кто ещё не слышал о готовящемся контрнаступлении?
      Секретность подготовки контрнаступления, особенно от Зеленского, впечатляет.

      Одного опасаюсь - для наших, например, коммунальных служб зима, традиционно, наступает внезапно.
      Никогда такого не было - и, вдруг, опять...

      Проводить аналогию с нашим ГШ и контрнаступлением ВСУ даже как-то боюсь...
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 11:36
        +3
        У наших МО и ГШ сейчас других забот хватает - парад всё ближе, десятки тысяч военнослужащих уже с февраля готовятся, строевую отрабатывают. 10 тысяч, как писали, только по Красной площади будут маршировать. Вот после 9 мая можно будет и прочими делами заняться.
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 12:04
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Проводить аналогию с нашим ГШ и контрнаступлением ВСУ даже как-то боюсь...

        Здесь не аналог, а простая логика. Контрнаступление предполагает сначала отступление, а точнее бегство ВСУ. Вопрос до куда после Артёмовска как будут бежать бандеровцы?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:13
          +1
          А вот интересно.Откуда,когда и куда они бежали.Хотя бы разок?Все время упираются до последнего.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:21
      +2
      Конечно заслужили. Они всем миром его выбирали. Уж больно фильм понравился ))). Наивным людям всегда нужен умный еврей! )))
      1. Arsen1
        Arsen1 Сегодня, 10:24
        -4
        Они то хоть выбирали в отличии от нас
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 11:02
          0
          Угу, выбирали они)) Типа как выбираете из 10 сортов водки но все они оказываются из одной бочки спирта. Производитель один и тот же.
        2. Minus
          Minus Сегодня, 11:06
          +3
          А при чем тут в отличие от нас? Я вот ходил на пару выборов последних. Голосовал не за ЕР. Однако и на этом сайте видел огромное количество призывов не голосовать, портить биллютени.... В принципе ,90 процентов людей с кем общаюсь против ЕР. Только на выборы ходил в лучшем случае один из двадцати!!!! Отмазка-- что все равно выберут кого надо, главное как считают.... Вот сначала пусть зад свой оторвут проголосуют, а потом только говорят что от их выбора ничего не зависит!!!!
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:05
    0
    Тайвань - сволота, сам на ладан дышит, но шаденышам помогает.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:24
      +1
      Я так чувствую там тысяча квадрокоптеров. Ну украинском ресурсе читал что в наступлении их планируют использовать на глубину 3-5 км. Видно гранаты приладят. Знать бы где будет, рэб усилить. Хотя мне кажется с Запорожья попрут и десант в районе Каховки. А то кто-то предполагает наступление на Белгород. Сомневаюсь
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 12:43
      0
      Тайвань под матрасом плотно лежит. Без покровительства амеров Китай их просто сожрёт. Скорее всего из-за лужи дали указание помогать чубатым. Вот только интересно: бесплатно поставили эти дроны или за денежку? И если не бесплатно, то кто платил?
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:07
    0
    Так они так отмывают деньги на этих закупках как никто и никогда!!! Сколько они там, 300+ млн гривен просто в карман положили разведя лохов на идею запуска собственного спутника-шпиона, а в итоге, оплатили доступ к каким то снимкам коммерческого спутника, орбита которого даже над Украиной не проходит.
    Вот во истину - для кого - война, а для укровласти - просто золотое дно. О каком тут окончании войны он может думать, когда для него это просто источник невероятного обогащения.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:12
    -2
    Зеленский объявил о выделении средств на закупку беспилотников для ВСУ


    Чё со своего кармана? Да подавится!
    Опять по всей Европе с протянутой рукой ходить будет, да у старичка Джо клянчить.
  7. aars
    aars Сегодня, 10:12
    0
    Пока выделит, пока сделают...
    Значит наступать в ближайшее время не намерены
    Если только это не дезинформация, военная хитрость
  8. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 10:16
    +1
    А МО России планирует подобное или бойцов по прежнему волонтёры будут дронами экипировать?
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:07
      +1
      Нет конечно, у нас пластиковые хвостовики для бомбочек с коптеров, ГОД !!! не могут промышленно произвести.
      Парни в землянках сверлить детонаторы ВОГ-17 могут, а на заводе выпустить партию спецом для дронщиков не могут.
      МО в плане дронов видимо сделало ставку только на Ланцет и Орлан. Про Куб- даже уже не слышно. Гераньки- нашими язык не поворачивается назвать.
  9. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 10:23
    0
    А где "наш ответ Чемберлену"? Дождемся, пока и впрямь наклепают тысяч -дцать дронов-убийц.
    Срочно нужен мегазавод по пр-ву Ланцетов, желательно государственный. Ну или куча мелких заводиков.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:24
    +2
    А не от Юры Подоляки это новость о Рое БПЛА с Тайваня ,он недавно ссылася на свой Инсайд. .Просмотрел Тайвань,да уних на вооружении есть такой комплекс ,до боли похожий на наши Гераньки.На украинских телеграмах ,появилась информация что кто то выводит из строя их электронику ,на расстоянии до 7 ми км от передовой.Но готовится надо,неизвестно что ВСУ поставили в тихую.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:47
      -1
      Юрика слушать-последнее дело.Михаил Онуфриенко вовремя понял,что за тип.А новостей этих про дроны,и поставку полно.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:27
    0
    Фамилию попутали: не Зе, а Байден и Борель.
  12. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 11:02
    0
    Зеленский объявил о выделении средств на закупку беспилотников для ВСУ в преддверии контрнаступления




    Откуда он всё это выделяет
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:06
    0
    Украина намерена вложится в производство и закупку новых беспилотников различного назначения
    По закупке ясно - Запад активно помогает деньгами, а вот с производством на своей территории проблематично. Такие цели рано или поздно, но выявляются и по возможности уничтожаются.
    планируется создать 60 ударных рот "армии дронов", которые должны пойти первой волной при наступлении... вызвать эффект неожиданности и паники у российских войск
    Посмотрим, что из этого получится, да и по поводу паники слишком уж высокомерно по отношению к российской армии.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 11:40
      0
      Такие цели рано или поздно, но выявляются и по возможности уничтожаются.

      Так расположение мостов через Днепр до сих пор не выявили? Хорошо же их маскируют - до сих пор стоят и даже исправно функционируют.
  14. пешик
    пешик Сегодня, 11:15
    -2
    Контрнаступления кого?
    Вчера (позавчера) была тема, где писалось, что Зеленский сказал - наступления ВСУ весной не будет.
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:30
    -1
    я очень надеюсь что у укрр и нато не чего не получится ! а если получится то кто то кого предал будет !