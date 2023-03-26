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Британия начала переброску в Польшу предназначенных для Украины 155-мм самоходных гаубиц AS-90

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Британия начала переброску в Польшу предназначенных для Украины 155-мм самоходных гаубиц AS-90

Великобритания начала поставку на Украину обещанных самоходных артиллерийских установок AS-90. В настоящее время гаубицы перебрасываются в Польшу, откуда их начнут перемещать на территорию Украины.


В Польше замечены британские 155-мм САУ AS-90, транспортируемые по дорогам автомобильным способом. Вероятней всего, идет доставка гаубиц в Жешув, где находится логистический хаб НАТО, созданный специально для переброски военной помощи на Украину. Количество перебрасываемой техники не называется, но ранее в Министерстве обороны Соединенного королевства обещали Зеленскому поставить не менее 30 (тридцать) самоходных установок AS-90.

О том, что Великобритания предоставит Украине "дополнительную поддержку", в Лондоне заявили в середине января этого года. Тогда же премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак позвонил Зеленскому и обрадовал того новыми поставками, пообещав кроме танков также поставить "большую партию" 155-мм самоходных гаубиц AS90. Предварительно, не менее 30 единиц.

В начале февраля Минобороны Британии объявило о запуске программы по подготовке экипажей САУ AS-90, а также прибытию на территорию Великобритании группы украинских военнослужащих. В то же время было подтверждено, что Украина получит 30 самоходных гаубиц.

AS90 — это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания передает, чтобы помочь Украине защитить свою Родину и вернуть территорию

- заявили в британском военном ведомстве.

Между тем, как стало известно, сами британцы намерены заменить отправленные Украине устаревшие САУ AS-90 на шведские колесные гаубицы Archer.
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21 комментарий
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:36
    -6
    ...сами британцы намерены заменить отправленные Украине устаревшие САУ AS-90 на шведские колесные гаубицы Archer.

    СВО показала, для запада, дешевле передать старую и списанную технику Украине, чем её утилизировать.
    А Украине её бросить в случае поломки или повреждения, нежели восстанавливать.
    1. B44
      B44 Сегодня, 10:45
      +11
      На самом деле это очень хорошее оборудование, и его нельзя назвать устаревшим. Если 20-летняя гаубица для вас устарела, то как вы называете наши 60-летние танки, отправленные на фронт? 30 штук - это много и прольется много крови на передовой.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:09
        -2
        Цитата: B44
        наши 60-летние танки, отправленные на фронт

        Т-55 значительно лучше "рапиры" или "БМП-1", массово применяемых в СВО.
        Он значительно лучше использующегося тягача с приваренной корабельной зениткой времен Сталина, или кочующий миномет в кузове КамАЗа. Хотя бы калибром и толщиной.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 11:20
        -2
        Если вы про т55 то они для запчастей на т62. А если про т62 то они пускай стреляют в сторону врага чем лежат на складах! На крайний случай беспокоящий огонь свое дело делает.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:10
      -5
      План есть, иначе бы были серьёзные подвижки на фронте и в тылу, мы пока его не можем уловить, значит и противник в неведении и это есть хорошо. Тем приятнее будет сюрприз. Не зря же СИ в Москву ездил!!!
    3. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 12:57
      0
      эх ише бы не убивала так сказать старя техника бы ! и старую надо ише уничтожить ! так что что они старое передают это не как не легче !
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:41
    -3
    У наших будет проблема с идентификацией.Башня AS 90 выпускается по лицензии в Польше ,устанавливается на Южнокорейское шасси и получите польскую САУ " Краб".Которая хорошо горит ,надеюсь вместе с польским экипажем.Так что в АS 90 вна украине могут сидеть поляки.
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:18
      -1
      Думаю, что оператор "Ланцета" даже думать не будет чьи тушки сидят внутри.
  3. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 10:49
    -3
    Может уже пора мосты через Днепр "калибровать" (разрушать)....
    В контрнаступ ВСУ всё равно пойдут, но пусть их артиллерия будет на 30 стволов меньше...
    request
    1. B44
      B44 Сегодня, 11:01
      -1
      Хорошая идея, напишите в Минобороны, может они это упустили в своих планах. Ведь они профессионалы, знают свое дело, да?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 12:59
        -1
        а может им задачу поставили воевать не чего не разрушать ! как по мне такой приказ проста тупой ! я уже не чему не удивлюсь !
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    +3
    В Польше замечены британские 155-мм САУ AS-90
    Этот польский хаб, как заноза в неудобном месте - доставляет большие неприятности и вытащить пока нельзя. А Европа на украинском конфликте значительно поменяет свой парк боевой техники.
    1. Magellan
      Magellan Сегодня, 11:39
      -1
      Этот польский хаб, как заноза в неудобном месте - доставляет большие неприятности и вытащить пока нельзя.

      Хаб в Жешуве нельзя, а вот мосты через реки на территории в/на - можно.
  5. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 11:05
    +8
    Все знаем, все видим, кто, когда и сколько.. но ничего упредительного не делаем! одни озобоченности, и Конашенков..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:40
      +1
      Ляксандра Грыгоричь договорился о поставке россиского ТЯО в Беларусь - пишут об этом.
      Видимо чует, что если что, то растерзают его страну.
      1. boris ivanov
        boris ivanov Сегодня, 12:16
        +4
        Пора быть частью одной страны.. так будет правильно.
  6. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:25
    -2
    Ve srovnání s životy Ukrajinských vojáků se jeví taková pomoc jako slabá až ubohá!! Ukrajina nechápe, že ta pomoc není zadarmo, ale takto si kupují celou Ukrajinu! A komikovi Zelimu je to jedno, ten uteče na západ za "svými" nakradenými miliardami! Jenže průšvih pro západ bude, jestli se na Ukrajině změní režim, který bude nakloněný přátelstvím k Rusku!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:25
      0
      По сравнению с жизнями украинских солдат такая помощь кажется слабой до жалкой!! Украина не понимает, что помощь не бесплатная, но так покупают всю Украину! А комику Зели все равно, он сбегает на запад за "своими" украденными миллиардами! Но для Запада будет проблемой, если на Украине сменится режим, настроенный на дружбу с Россией!!
      1. Dante77
        Dante77 Сегодня, 12:31
        +2
        Режим никуда не сменится.Владимир Путин сам заявлял,что смена режима на Украине не является целью операции.Зеленский может кататься по фронту как хочет и ничего ему не будет.Наркоман стал уважаемым партнером,с которым Российское правительство хотело бы вести переговоры. Вот и все о смене режима.
  7. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 12:49
    -1
    Англичанка гадит .. negative
    Даешь свободу Ирландии и Шотландии ! И Аргентине острова ..
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:01
      -1
      Да давно пора сделать этот остров необитаемым