Британия начала переброску в Польшу предназначенных для Украины 155-мм самоходных гаубиц AS-90

Великобритания начала поставку на Украину обещанных самоходных артиллерийских установок AS-90. В настоящее время гаубицы перебрасываются в Польшу, откуда их начнут перемещать на территорию Украины.
В Польше замечены британские 155-мм САУ AS-90, транспортируемые по дорогам автомобильным способом. Вероятней всего, идет доставка гаубиц в Жешув, где находится логистический хаб НАТО, созданный специально для переброски военной помощи на Украину. Количество перебрасываемой техники не называется, но ранее в Министерстве обороны Соединенного королевства обещали Зеленскому поставить не менее 30 (тридцать) самоходных установок AS-90.
О том, что Великобритания предоставит Украине "дополнительную поддержку", в Лондоне заявили в середине января этого года. Тогда же премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак позвонил Зеленскому и обрадовал того новыми поставками, пообещав кроме танков также поставить "большую партию" 155-мм самоходных гаубиц AS90. Предварительно, не менее 30 единиц.
В начале февраля Минобороны Британии объявило о запуске программы по подготовке экипажей САУ AS-90, а также прибытию на территорию Великобритании группы украинских военнослужащих. В то же время было подтверждено, что Украина получит 30 самоходных гаубиц.
AS90 — это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания передает, чтобы помочь Украине защитить свою Родину и вернуть территорию
- заявили в британском военном ведомстве.
Между тем, как стало известно, сами британцы намерены заменить отправленные Украине устаревшие САУ AS-90 на шведские колесные гаубицы Archer.