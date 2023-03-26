Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские войска в ночное время нанесли удары по Краматорску и Авдеевке

27
Российские войска в ночное время нанесли удары по Краматорску и Авдеевке

Российские войска в ночь на воскресенье нанесли серию ударов по Краматорску и Авдеевке, применялась как ствольная и реактивная артиллерия, так и ракеты. О последствиях "прилетов" пока информации нет.


Украинские источники подтверждают ночные обстрелы Краматорска, также об этом заявил "губернатор" подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Кириленко. По его словам, целью российских ударов стала промышленная зона Краматорска, по которой был нанесен ракетный удар. Имеются разрушения, но о жертвах ничего не сообщается.

Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв

- написал Кириленко в своем ТГ-канале.

По Авдеевке ночью работала артиллерия и "Грады", разбивая созданные укрепления. Под удар попала территория Авдеевского коксохимического завода, а также некий объект "на пересечении четырех улиц", другой информации пока нет. Возможно, что-то станет более ясным из новой сводки Минобороны.

Между тем сообщается, что на авдеевском направлении артиллеристы 6 стрелкового батальона 9 бригады 1 Донецкого армейского корпуса уничтожили пункты временной дислокации противника. Где это точно произошло, не уточняется.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки украинская армия отразила все атаки российской, не допустив прорывов, в том числе и на Авдеевском направлении.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:14
    +4
    Максим Шугалей, президент Фонда защиты национальных ценностей, направил обращение Председателю комитета по обороне Госдумы с просьбой рассмотреть возможность для контрактников и мобилизованных переходить в ряды ЧВК "Вагнер".
    "Я постоянно получаю от военнослужащих и мобилизованных просьбы помочь перевестись в ЧВК "Вагнер", как в более эффективную организацию и несправедливо, что такой возможности нет".


    Народ сам выбирает своих героев. Молодцы оркестранты. Виват Пригожину! Слава ЧВК Вагнер растёт, вопреки мнению функционеров, бюрократов и псевдоратриотов чиновников.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 11:18
      +11
      Цитата: Маз
      Максим Шугалей, президент Фонда защиты национальных ценностей, направил обращение Председателю комитета по обороне Госдумы с просьбой рассмотреть возможность для контрактников и мобилизованных переходить в ряды ЧВК "Вагнер".

      Лучше бы разрешили Вагнерам снова заключенных набирать. Там тоже ребятки в бой рвутся. Пользы от них на передовой будет намного больше, чем в зоне.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:27
        +1
        Грица
        Пользы от них на передовой будет намного больше, чем в зоне.

        Кому как не Шугалею это понимать. К нему самому это тоже относится. Почему он до сих пор не Герой РФ?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 11:37
          +8
          Максим Шугалей это тот человек ,ради которого Е .Пригожин подвёл к Триполи 2000 вагнеровцев ,для его освобождения.Был жестокий бой ,как Пригожин говорит,не без потерь.Есть внутренняя награда в ЧВК " За Триполи".Кому то в Триполи Вагнеровцы задницу надрали и задачу выполнили.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:27
        +11
        Я вот официально не слышал про этот запрет.Возможно желающих резко поубавилось?На зонах котингент определенный.Сейчас много за наркоту сидят.Эти не пойдут на защиту Родины.Много с небольшими сроками,этим тоже "не выгодно"..Хотя,это мое мнение.По поводу перехода из одной военной структуры в другую..Тут никто не позволит,тем более с такой формулировкой
        1. DenD
          DenD Сегодня, 13:05
          +2
          Сейчас много за наркоту сидят.Эти не пойдут на защиту Родины.
          Те кто сидит за торговлю сидит, возможно пойдут. Там сроки от 10 до 20 лет, а вот те кто за употребление, те вряд ли.
          А вот переходы не допустят, на фоне увеличения контрактников до 1,5 мил.
        2. Сергей250455
          Сергей250455 Сегодня, 13:07
          -1
          В основном и идут те, кто за наркоту сидит.
      3. nin
        nin Сегодня, 13:51
        +1
        Лучше бы разрешили Вагнерам снова заключенных набирать

        не понятно, почему заключённым нельзя за родину умирать (( Может быть недостойны... Так самые достойные в Думе сидят, но в рядах ВагнерОв пока не замечены...
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:46
      +7
      Краматорский партизан: Прилёт в бывшее здание тромвайного депо и возможно НКМЗ.По заводу НКМЗ ,расположен на 320 гектарах.При СССР был поставщиком деталей для для подводных аппаратов,Байконура, АПЛ и на нем точили гребные валы для серии атомных ледоколов Арктика (соаетских).Украина подарок неоценила.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:54
        +3
        Много чего там делали..Морские орудия и башни,артсистемы "дуплекс"и "триплекс",шагающие экскаваторы..
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:58
      +4
      Как Шугалей это себе представляет? Так себе каждый военнослужащий часть выбирать начнёт и место службы. И вообще формулировка "многие" - это сколько? Чтоб под них законы переделывать. Я считаю это очередной пиар. Либо способ своих из регулярных частей к себе перетащить. Может даже сослуживцев
      1. nin
        nin Сегодня, 13:54
        +1
        И вообще формулировка "многие" - это сколько? Чтоб под них законы переделывать.

        Вопрос почему нельзя, если законом не запрещено? А закон можно и принять, если он хоть как-то приблизит победу..
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:23
    +2
    применялась как ствольная и реактивная артиллерия, так и ракеты.

    Печалька. Гефест не применялся.(((
    За всё время т.н. СВО ни одна т.н. АВБПМ не использована, а цели для неё есть.
  3. Маз
    Маз Сегодня, 11:24
    +2
    Цитата: Грица
    Цитата: Маз
    Максим Шугалей, президент Фонда защиты национальных ценностей, направил обращение Председателю комитета по обороне Госдумы с просьбой рассмотреть возможность для контрактников и мобилизованных переходить в ряды ЧВК "Вагнер".

    Лучше бы разрешили Вагнерам снова заключенных набирать. Там тоже ребятки в бой рвутся. Пользы от них на передовой будет намного больше, чем в зоне.

    Набор с зон закрыли для Вагнера и набирают оттуда в мо рф в так названные отряды "Шторм", Пригожин же набирает из спортивных клубов. Открытая инфа в СМИ и прессслужбы чвк Вагнера
    1. nin
      nin Сегодня, 13:55
      +1
      Набор с зон закрыли для Вагнера и набирают оттуда в мо рф в так названные отряды "Шторм"

      МО самой нужно - конкуренция, однако..
  4. Николай310
    Николай310 Сегодня, 11:27
    -4
    Тем временем украинцы выкладывают видео из Водяного под Авдеевкой. Если это не фейк,то очередные потери в бестолковых лобовухах закончились ...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:34
      +6
      Ссылкой поделитесь.Интересно все же посмотреть глазами с той стороны.Фейк легко отличить,по сезону,погоде,даже иной раз по месту происходящего.Главное ,не верить на слово.Я не джентельмен hi
    2. nin
      nin Сегодня, 13:57
      +1
      очередные потери в бестолковых лобовухах закончились

      что-то не очень верится, зная вспыльчивый украинский характер..
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:43
    +3
    Переход, насколько я понимаю, возможен только через увольнение в запас с последующим обращением на общих основаниях. Слишком уж разные по принадлежности структуры.
    Я бы скорее потребовал анализа и внедрения наработок "Вагнера" в специализированных армейских частях, а уж в них можно и переводить. Понятно, что штурмовые части и обычные мотострелки не совсем одно и то же.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:57
      +1
      Основа тактики Вагнера лежит в тактике спецназа ГРУ.И этим все сказано.
      1. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 12:06
        +5
        И где же масштабные операции того спецназа?
        Или всё проще - его отставные офицеры и есть основа "Вагнера"?
    2. Маз
      Маз Сегодня, 12:00
      -2
      Цитата: kakvastam
      Переход, насколько я понимаю, возможен только через увольнение в запас с последующим обращением на общих основаниях. Слишком уж разные по принадлежности структуры.
      Я бы скорее потребовал анализа и внедрения наработок "Вагнера" в специализированных армейских частях, а уж в них можно и переводить. Понятно, что штурмовые части и обычные мотострелки не совсем одно и то же.

      Кстати, разрешение подобного перехода, это отличный тест на главный критерий, а именно на эффективность того или иного соединения. Из хорошей дивизии или армии, никто никуда переходить не будет, а вот если народ толпой повалит в ЧВК, то это должно вызывать большие вопросы к командному составу данного соединения.

      Правда тут необходимо уточнить, если все же подобный переход одобрят, то денежное содержание не должно быть решающим фактором, я имею ввиду, что в ЧВК не должны платить больше.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:07
      0
      Переход, насколько я понимаю, возможен только через увольнение в запас

      А что так просто уволиться в запас из зоны СВО ?
      1. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 12:57
        -1
        Вы не умеете читать?
        "Только" означает "только", ничего более.
  6. certero
    certero Сегодня, 12:11
    +5
    Цитата: dmi.pris1
    Основа тактики Вагнера лежит в тактике спецназа ГРУ.И этим все сказано.

    Спецназ предназначен не для захвата населённых пунктов а для выполнения специальных задач. Например совершить диверсию в глубине захватить важного офицера или установить местонахождение штаба или ракетные установки.
    Вагнер применяет штурмовые действия которые придумали ещё в первую мировую войну.
    Просто для их применения нужен мотивированный и смелый личный состав.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:06
      +1
      Цитата: certero
      Вагнер применяет штурмовые действия которые придумали ещё в первую мировую войну.
      Просто для их применения нужен мотивированный и смелый личный состав.

      Не надо говорить фигню.
      Вагнер штурмует очень просто. Сначала обнаруживают точки сопротивления, потом их накрывает Арта и авиация, потом постановка дымовой завесы или другой отвлекающий маневр, и уже потом идет разминирование и штурм пехотой, далее закрепление на рубеже. И так мелкими группами постоянно, без предоставления передышки противнику. И не важно сколько метров удастся занять, 20 или 50.
      А еще пол года назад, ВСУшники жаловались, что не знают что делать, если откроешь огонь по Музыкантам, то выдашь позицию и тебя начнут бомбить, а если не откроешь, то зачем ты там нужен.
    2. nin
      nin Сегодня, 14:01
      +1
      нужен мотивированный и смелый личный состав

      парни со стальными яйцами..