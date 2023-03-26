Российские войска в ночное время нанесли удары по Краматорску и Авдеевке

Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв

Российские войска в ночь на воскресенье нанесли серию ударов по Краматорску и Авдеевке, применялась как ствольная и реактивная артиллерия, так и ракеты. О последствиях "прилетов" пока информации нет.Украинские источники подтверждают ночные обстрелы Краматорска, также об этом заявил "губернатор" подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Кириленко. По его словам, целью российских ударов стала промышленная зона Краматорска, по которой был нанесен ракетный удар. Имеются разрушения, но о жертвах ничего не сообщается.- написал Кириленко в своем ТГ-канале.По Авдеевке ночью работала артиллерия и "Грады", разбивая созданные укрепления. Под удар попала территория Авдеевского коксохимического завода, а также некий объект "на пересечении четырех улиц", другой информации пока нет. Возможно, что-то станет более ясным из новой сводки Минобороны.Между тем сообщается, что на авдеевском направлении артиллеристы 6 стрелкового батальона 9 бригады 1 Донецкого армейского корпуса уничтожили пункты временной дислокации противника. Где это точно произошло, не уточняется.В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки украинская армия отразила все атаки российской, не допустив прорывов, в том числе и на Авдеевском направлении.