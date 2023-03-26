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Министр обороны Северной Македонии сообщила о согласовании передачи Украине ударных вертолётов Ми-24

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Министр обороны Северной Македонии сообщила о согласовании передачи Украине ударных вертолётов Ми-24

Украина все же получит от Северной Македонии вертолеты Ми-24, Генеральный штаб ВС республики согласовал передачу винтокрылых машин Воздушным силам ВСУ. Об этом заявила министр обороны республики Славянка Петровская.


Северная Македония приняла решение удовлетворить запрос Киева на поставку 12 ударных вертолетов Ми-24 из состава ВВС республики, хотя буквально два дня назад в Минобороны страны отказались отвечать на вопрос о потенциальной передаче техники Украине заявив, что "анализируют" украинский запрос. Видимо анализ показал необходимость поставки Ми-24 Украине.

Пока никакой другой информации, кроме одобрения передачи, нет. Поэтому о сроках поставки писать нечего. Правда стало чуть больше информации о состоянии македонских вертолетов. Как оказалось, четыре машины из двенадцати прошли модернизацию, в рамках которой были адаптированы для взаимодействия с силами НАТО. Они получили новую авионику, систему ночного видения Aviators, систему навигации и инфракрасное освещение. По остальным восьми данных нет.

Примечательно, что данные вертолеты Северная Македония в 2001 году купила как раз у Украины, которая распродавала военное имущество, оставшееся от Советского Союза, направо и налево. А теперь вынуждена возвращать обратно. Также было и с четырьмя штурмовиками Су-25, которые в прошлом году Северная Македония передала Киеву. Они тоже были из "украинских запасов".

Как ранее сообщалось, Киев направил Скопье официальный запрос на потенциальную поставку 12 вертолетов Ми-24 советской сборки. На сегодняшний день в составе Воздушных сил ВСУ почти нет ударных вертолетов, все они были уничтожены еще в первые месяцы СВО. Сейчас основным украинским вертолетом является Ми-8.
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40 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 11:48
    +2
    Добро пожаловать на утилизацию ..Россия запомнила !
    Потом не нойте ,что вас заставили и т.д. Маски сбрасываются со всех мужики и
    то хорошо ! Мочить проще будет чертей
    1. Michael67
      Michael67 Сегодня, 12:02
      0
      Хосподя... Славянка Петровская! Какие же вы жалкие и дешёвые. Даже читать такую инфу мне почему-то стыдно. Стыдно, щенки, за вас! Шакалы позорные! Знаете историю о ЧЁРНОМ ВЕРТОЛЁТЕ? Ждите 6ляди. ОН ПРИЛЕТИТ!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:09
        -2
        Цитата: Дед Пихто
        .Россия запомнила !

        Очень надеюсь, что правда не забудет.
        Только, учитывая, что ДО СИХ ПОР не предъявлено обвинение НАТО в пособничестве нацистам, понимаю, что забудет ...
        Ради прибылей олигархов "нормальные отношения" выстраивать будут, когда санкции отменят.
        Тьфу, 6ля ...
        1. Michael67
          Michael67 Сегодня, 12:17
          -2
          Уважаемый Shurik70 (Александр)!
          Не "Тьфу, 6ля ..." (согласен, но хочу усилить). Противно настолько, что "6ля..! Мы плюнем, вы 6ля..ди, утонете!"
        2. Denis812
          Denis812 Сегодня, 12:21
          +7
          Простите, а пособничество в чём?
          Давайте как положено - объявим войну Украине. Если будет война, то да, все кто помогают Украине будут её союзниками и мы можем спокойно бомбить ту же Северную Македонию.
          Но если объявлена какая-то нелепая СВО, с начальниками меняющимися каждый месяц и непонятными целями, то надо сидеть закрыв рот и внимательно слушать сказки Конаншенкова.
          1. Michael67
            Michael67 Сегодня, 12:32
            -9
            Чьих будешь "Denis812 (Denis)"? Как ты вещаешь: "Как положено - объявим войну Украине" и т.д. Кем положено? Ты с ГШ ВС РФ и Верховным уже согласовал? Прекрати эти типанаполеоновские мотивы. Прослывёшь этим... Как его..? Короче.., Прослывёшь. И ещё! (перечитал твоё мнение) Вот это твоё: "Но если объявлена какая-то нелепая СВО..." эт ты о чём? Ты в общем понимаещь, о чём говоришь?
            1. Владимир М
              Владимир М Сегодня, 13:41
              -2
              Как раз Denic812 прав на 200%. Если бы у нас была объявлена война Украине, мы бы имели полное право уничтожать поставляемое оружие Украине ещё на границе. Сейчас Украина захватила и удерживает уже наши территории, в тех же херсонской и запорожских областях. Ну нельзя быть "немного беременным".
      2. Комментарий был удален.
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:03
        0
        Михаил 67. Срочно отредактируйте сообщение
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:50
    +2
    Вот тебе и братья славяне.
    Давно уже понял что не все славяне нам братья.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:54
      0
      Да забудьте Вы про это "братство". Идет новый передел мира. И каждый старается урвать по максимуму. В том числе и на поставках вооружений.

      Каждый за свое седалище беспокоится в первую очередь. В том числе и китайские партнеры.

      зы КНДР прислала к нам в университет партию своих спецов на повышение квалификации. Вот уж у кого есть запал идти до конца - так это у Сев.Корейцев.
      Либерастни у них нет и терять им тоже нечего.
      1. Michael67
        Michael67 Сегодня, 12:10
        -2
        Не согласен. Братья СЛАВЯНЕ есть и будут. Не забывайте о мощи западной "ципсо". Они миллионы тратят, чтобы ты и я думали о том, что в эуропе изначально жили не СЛАВЯНЕ а педерасты (тьфу на них, прости меня) Боже.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:14
          +4
          я в курсе как нас медийно обрабатывают....
          но и иллюзий по поводу"братства" всё же давно не питаю....
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:54
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      не все славяне нам братья.

      министр обороны республики Славянка Петровская.

      Вот тебе и братья и сестры славяне !
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:59
      +3
      Вот тебе и братья славяне.

      Ну про "братьев" и "братские народы" - это только у нас по ТВ любят говорить. А на деле после начала СВО родственники там и здесь перестали быть роднёй.
    4. Multicam
      Multicam Сегодня, 12:00
      -8
      Да что про македонцев говорить, если АГ Лукашенко, в интервью китайскому телевидению прямо заявил, что Беларусь постоянно участвовала в чужих для себя войнах. Как пример привёл вторжение Наполеона, который шёл на Россию, но при этом прошёл через Беларусь. Это как? В 1812 году Беларусь была отдельным государством? Вот после таких заявлений начинаешь задумываться не над вопросом, кто нам белорусы, а кто мы им и для них
      1. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:10
        -1
        Ну... Батька хлебнул кваса на два глотка больше и его понесло...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:29
          0
          у Батьки есть "козырное" высказывание:
          У нас хоть и маленькая, но своя, отдельная квартира.
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:35
      -2
      Что вы хотите от страны,которая для того чтобы стать в очередь на принятие в ЕС отказалась от своего названия Македония ,превратилась в Северную Македонию.Да и к ним то-ли после Грузии ,то ли она там уже была нарисовывается Анька Ленка Бербок ,а она в очереди может и подвинуть в ЕС.
    6. Potomac
      Potomac Сегодня, 13:13
      +1
      Так одни славяне помогают другим в войне с третьими. Тут все славяне.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 11:50
    -1
    два дня назад в Минобороны страны отказались отвечать на вопрос о потенциальной передаче техники Украине заявив, что "анализируют" украинский запрос
    выглядит так, как будто от этого министерства что-то зависит, сказали фас, они вперед и с песней.
    1. старпом Лом
      старпом Лом Сегодня, 11:59
      -1
      Скорее всего , они рассматривали вопрос, сколько они смогут ( и смогут ли) выторговать для себя в награду за согласие.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    +1
    данные вертолеты Северная Македония в 2001 году купила как раз у Украины, которая распродавала военное имущество
    Показательно. В 2001 г украинские военные и чиновники зарабатывали продавая военную технику, оружие, имущество и сегодня опять зарабатывают получая от Запада деньги на покупку того же.
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:15
      -4
      Логика Македонцев ясна. Машины откровенно старые. Скоро так и так списывать в утиль, да и в связи с санкциями легальных русских запчастей на них не купишь. Так что эта продажа выглядит как программа "трейд-инн" по автомобилям.
  5. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 11:59
    -4
    Малоприятно! Каждое княжество славянских племен хочет приподняться на этой войне! Осадок малоприятный ну да хрен с ними! А они как думают дальше с Россией отношения выстраивать, надеются опять все простим да ещё денег дадим!? Думаю они совершенно в этом уверенны! Не знаю но что то как то надо делать. Пора уже умным головам включать свои головы! Играть на противоречиях этих племен, их соседей не знаю но при желании можно что то нарыть.Уже не до сентиментов! Чтоб эти микрокняжества боялись патрон отдать из своих запасов . Например у Македонии с албанцами нелады ну можно же хоть как то что то попробовать!
    1. Michael67
      Michael67 Сегодня, 12:57
      -3
      Tma197725 (Максим Трусов). "княжество славянских племен" - это ты из каких методичек извлёк?
      1. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 13:20
        +1
        Ну во первых не ты а вы, извините я с вами в подъезде водку не пил,.Во вторых методичками не пользуюсь ,что думаю то и говорю.В третьих можете считать их независимыми демократическими державами ,ради бога. Я с уважением отнесусь к вашему мнению!
        1. Michael67
          Michael67 Сегодня, 13:47
          -1
          Хоршо. Идите "в подъезде водку" пить за "княжество славянских племен". Не забудьте приобрести таблетки от похмелья от "княжество славянских племен". Здоровья вам. Ах, да... У вас в тексте с пунктуацией полная катастрофа.
  6. vbi007
    vbi007 Сегодня, 12:16
    -3
    https://topwar.ru/178438-makedonija-territorija-razdora.html. Подробное описание части истории данной территории. Самые агрессивные устремления со стороны т.наз. женщин - министров обороны, идут по всей европе. Это болезнь, или фантомные боли? Окружение СМ имеет много претензий, начиная от названия и заканчивая стремлением быть угодными для всех; Если работать на противоречиях и "стравить" их между собой, хороший клубок получится. Но это искусство, которое увы скорее нынешнему корпусу дипломатов недоступно.
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 12:24
      -4
      Согласен с вами!Но нужно же что то пробовать!Да и думаю сам факт таких ,,проб и ошибок,, уже заставит чесаться этих воевод в неприличных местах!
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:16
    +1
    На сегодняшний день в составе Воздушных сил ВСУ почти нет ударных вертолетов, все они были уничтожены еще в первые месяцы СВО. Сейчас основным украинским вертолетом является Ми-8.


    Причём здесь СВО? Ми-24 на Украине убило время и небрежное хранение.


    Впрочем, в России с хранением авиационной техники дела не лучше.
  8. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 12:19
    +1
    Я за то, что-бы турки вернули свои исторические земли обратно! Греция, всякие там македонцы северные ,и южные)
    и даже подсобить им в этом вопросе.одно понял.. чем мельче страна, тем мельче историческая память у них.
  9. Tim666
    Tim666 Сегодня, 12:30
    -3
    Цитата: Леха с Андроида.
    Вот тебе и братья славяне.
    Давно уже понял что не все славяне нам братья.

    Так украинцы тоже славяне...
  10. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:47
    -3
    Сушки передали в нелетном состоянии, скорее всего уже и не полетят. Вертушки по всей видимости - аналогично?
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:58
      -3
      Вашингтонский Обком требует от подчинённых стран передавать ВСУ всё движимое и недвижимое.
      Давление такое, что просто отговорками не отделаешься.
      Для Македонцев этот вариант наверное самый приемлемый- передали АВИАЦИЮ!!! Всё- отвалите от нас... А уж летает ли это старьё, это другой вопрос.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      Сушки передали в нелетном состоянии, скорее всего уже и не полетят. Вертушки по всей видимости - аналогично?

      Так это просто ремкомплекты, или наоборот. Наберут им с баз хранения деталей, подшаманят на пару вылетов и в полёт...
  11. Venara
    Venara Сегодня, 13:18
    -3
    С такими друзьями нам врагов не надо. Однако надо понимать, что у них может быть только три ответа: Да. Так точно и Ура Ссуки короче.
  12. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:18
    0
    Северная Македония приняла решение удовлетворить запрос Киева на поставку 12 ударных вертолетов Ми-24 из состава ВВС республики
    Ну что там о праве конечного получателя, что там без разрешения продавца передавать в другие руки нельзя??? Как видим все основные законы, правила. договорённости -побоку...Кто там нам про какие-то правила указывает? Все основы международного права на помойку ещё в марте 1999 выкинули "демократические страны" Запада, а мы пытаемся их соблюдать. Реально какой-то театр абсурда...
  13. Пилот55
    Пилот55 Сегодня, 13:39
    0
    Нет у нас друзей в сторону запада. Самая главная сейчас задача - отодвинуть НАТО подальше от наших границ. А дальше пусть они на западе сами разбираются кто кому друг и брат. Все должно быть прагматично, платишь деньги - покупаешь что нужно, плохо ведешь себя по отношению к России, хрен тебе, а не товар. Зарабатывать тоже нужно. Об'явить войну и всех под корень, тоже не выход. Вы готовы жить в стране среди радиоактивной пустоши? Поэтому медленно спускаемся с горы и медленно пере...м все стадо, торопиться не надо.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:05
      0
      Финляндию каким образом ,,отодвигать, планируете?
  14. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:55
    0
    Северная Македония страна запёрдыш. Выхода к морю нет. Окружают Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина. Население 2 млн. С любой окружающей страной потерпит военное поражение. Похоже она вообще не хочет иметь армию, будет надеяться на НАТО. Оружие продаст любой стране кто даст деньги.
    Россия с ней имеет экспорт 100 млн импорт 100 млн долларов. Их политика что им в коридоре в ЕС скажут то они и делают. По большому счёту ничего они про конфликт Украины и России не знают и знать не хотят.
    Нам проще вообще не иметь с ней никаких отношений, ни дипломатических ни экономических, дешевле будет. soldier