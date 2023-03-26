Министр обороны Северной Македонии сообщила о согласовании передачи Украине ударных вертолётов Ми-24

Украина все же получит от Северной Македонии вертолеты Ми-24, Генеральный штаб ВС республики согласовал передачу винтокрылых машин Воздушным силам ВСУ. Об этом заявила министр обороны республики Славянка Петровская.Северная Македония приняла решение удовлетворить запрос Киева на поставку 12 ударных вертолетов Ми-24 из состава ВВС республики, хотя буквально два дня назад в Минобороны страны отказались отвечать на вопрос о потенциальной передаче техники Украине заявив, что "анализируют" украинский запрос. Видимо анализ показал необходимость поставки Ми-24 Украине.Пока никакой другой информации, кроме одобрения передачи, нет. Поэтому о сроках поставки писать нечего. Правда стало чуть больше информации о состоянии македонских вертолетов. Как оказалось, четыре машины из двенадцати прошли модернизацию, в рамках которой были адаптированы для взаимодействия с силами НАТО. Они получили новую авионику, систему ночного видения Aviators, систему навигации и инфракрасное освещение. По остальным восьми данных нет.Примечательно, что данные вертолеты Северная Македония в 2001 году купила как раз у Украины, которая распродавала военное имущество, оставшееся от Советского Союза, направо и налево. А теперь вынуждена возвращать обратно. Также было и с четырьмя штурмовиками Су-25, которые в прошлом году Северная Македония передала Киеву. Они тоже были из "украинских запасов".Как ранее сообщалось, Киев направил Скопье официальный запрос на потенциальную поставку 12 вертолетов Ми-24 советской сборки. На сегодняшний день в составе Воздушных сил ВСУ почти нет ударных вертолетов, все они были уничтожены еще в первые месяцы СВО. Сейчас основным украинским вертолетом является Ми-8.