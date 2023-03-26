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Тихановская потребовала от Запада ввести против Путина и Лукашенко «жёсткие санкции» за размещение ТЯО в Белоруссии

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Тихановская потребовала от Запада ввести против Путина и Лукашенко «жёсткие санкции» за размещение ТЯО в Белоруссии

Белорусская оппозиция, засевшая на территории соседней Прибалтики, находится в панике и требует срочно ввести санкции против Лукашенко и Путина. А причиной стало заявление российского президента о размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия.


Лидер белорусской оппозиции и самоназначенный "президент в изгнании" Светлана Тихановская призвала "международное общество" немедленно отреагировать на заявление Путина, ввести "самые жесткие" санкции против России и "нелегитимных" властей Белоруссии, потребовать вывода российских войск из республики, а также прекращения участия Белоруссии в "агрессии" против Украины.

По ее словам, размещение российского тактического оружия на белорусской территории якобы противоречит воле народа республики и нарушает Конституцию, гарантирующую безъядерный статус республики. При этом Россию она назвала "враждебной" для белорусской государственности.

(...) Россия прямо нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Беларуси. Россия действует как оккупирующая сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на путь столкновения со своими соседями и международным сообществом

- заявила Тихановская.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что договорился с Лукашенко о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, а также передачи белорусской армии ОТРК "Искандер", способных применять ракеты с ядерными боеголовками.
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71 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
    1. JD1979
      JD1979 Сегодня, 12:57
      -5
      Вот интересно, у вас и подобных вам комментаторов, есть хоть малеенькая способность к элементарному анализу?
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:12
        +10
        Чего же эта продажная Западу "скотинка" Тихановская не возмущалась на поставки Западом Укрорейху снаярядов с обеднённым ураном?
        Ведь укронацисты по распоряжению Вашингтона будут бить и по территории её родной Р.Беларусь! Тихановская ведь сама же этого хотела и хочет - силовым путём любым образом - сбросить Лукашенко от власти!
        1. AC130 Ganship
          AC130 Ganship Сегодня, 13:36
          -11
          Вы понимаете разницу между ТЯО и снарядами с обедненным ураном? Это - как Мерседес и ржавый велосипед
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 13:42
            +6
            Цитата: AC130 Ganship
            Вы понимаете разницу между ТЯО и снарядами с обедненным ураном? Это - как Мерседес и ржавый велосипед

            Да какая разница, если речь идёт о ВОЙНЕ - о внешнем нападении и о собственной защите страны от внешнего врага?!
            А как Вы сами-то по-другому хотели и хотите? По-другому никак не будет. Не получится.
            Для Лукашенко и Р. Беларусь - это закономерная ОТВЕТНАЯ мера на поставки Западом Укрорейха снарядов с обеднённым ураном.

            Этой Тихановской как громкоговорителю Запада на народ Р.Беларусь абсолютно наплевать! Она карьеристки заботиться исключительно о своём личном благополучии и о материальном содержании себя на Западе в его пользу.
          2. Hitriy Zhuk
            Hitriy Zhuk Сегодня, 13:55
            +3
            Ты не умный человек, абсолютно.
            Вообще-то разница лишь в массированости и том что в одном их случаев есть красивый грибочек, воронка и куча жерт от взрыва.
            Ну и в том, что ЯО применяться будет с небольшой вероятностью, а вот эти "урановые ломы" - с огромной.

            Те снаряды-ЭТОДРУГОЕ засерают так среду, что сразу видна преемственность от рейха и США(привет дусту,агенту оранж)...
            Югославия не даст соврать.

            Да и япошки было дело выкатывали к США претензию имено осле применения этих снарядов на одной из баз в японии(учения). Но да, ЭТОДРУГОЕ, снаряды НАТО нешут тока демократию.
          3. 75Сергей
            75Сергей Сегодня, 13:56
            +2
            Конечно, обеднённый уран заражает территорию на более длительный срок - в несколько раз.
            Пример - Хиросима и Чернобыль, в одной живут, а в другой нельзя ещё сотню ++ лет
      2. Маз
        Маз Сегодня, 13:35
        +8
        А разнесло её на западноевропейских харчах. Отрабатывает
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:09
          0
          Цитата: Маз
          А разнесло её на западноевропейских харчах. Отрабатывает

          Да она уже сама без западных харчей жить не может - давно подсела на них, как на наркотик! Боится, как бы её пинком под зад не долбанули просто на улицу!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:10
      +1
      Цитата: Дед Пихто
      Вот она ( западная) сразу появилась ,когда ТЯО в Белоруссии появилось

      Я третье слово из Вашего коммента убрал, но имейте в виду, что Вам прилетит от Смирнова. Моего отца забанили за мат, именно третье замечание было за такое слово. Жаль он семь лет был на сайте.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:22
      +2
      Цитата: Дед Пихто
      Ну ну Пусть поет шавка !

      Плохи знать дела у Запада, если уже вытащили из нафталина заезженную "сестру киевского клоуна", про которую даже белорусская оппозиция забыла.
      Сейчас даже оппозиция понимает, чем может закончится заигрывание с западом и особенно с англосаксами.
  2. Грац
    Грац Сегодня, 12:37
    +2
    я надеюсь Лукашенко пошлёт нового Меркадера с ледорубом за этой дамочкой
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 12:52
      +2
      Цитата: Грац
      я надеюсь Лукашенко пошлёт нового Меркадера с ледорубом за этой дамочкой

      Ледорубов и кувалд много нужно .
      .Они все вскрылись ! bully
      Работы много впереди . soldier
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 13:06
        +1
        Цитата: Дед Пихто
        Ледорубов и кувалд много нужно .

        Вот то-то я и гляжу, что с кувалдами в России напруга. Ну был приказ на продление срока службы кувалд, продлили на 5 лет. И из состава радиостанций вывели одну штатную кувалду. Раньше в составе РРС было 3 штуки, за одну отвечал водитель-электрик. теперь её нет... Не справляется промышленность!!!!!!! laughing laughing laughing laughing drinks
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 13:10
          -2
          Цитата: Fitter65
          Цитата: Дед Пихто
          Ледорубов и кувалд много нужно .

          Вот то-то я и гляжу, что с кувалдами в России напруга. Ну был приказ на продление срока службы кувалд, продлили на 5 лет. И из состава радиостанций вывели одну штатную кувалду. Раньше в составе РРС было 3 штуки, за одну отвечал водитель-электрик. теперь её нет... Не справляется промышленность!!!!!!! laughing laughing laughing laughing drinks

          Ничего не понял ,но поддерживаю !!! laughing drinks
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:56
      0
      Вот от чего "оппозиция"дрлжна находиться в панике..А не как в статье.."от размещения ТЯО на территории Белоруссии"
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 13:18
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        Вот от чего "оппозиция"дрлжна находиться в панике.

        500-е теперь еще дальше побегу от испуга bully
        Эта колонна бегает из Грузии и Армении ..В Израиль их не пускают уже ..Деньги кончаются ! Мама мия
        Куды бежать ? В России их военкомы ждут с ухмылкой ,штрафбаты будут из них делать !!! Этакие голубые батальоны с испуганными глазами надевшие на себя по два броника западного очки и прочии прибамбасы за свой счет И визги на весь фронт мамааа И блоги их так будут заканчиваться ..Погиб за Отечество АУТ !
        Перчисляйте деньги на счет МО,на памятник
        wink
    3. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 13:59
      0
      Чисто теоритически, а если я приеду в Белорусию с отрезаной головой Тихановской, я смогу получить гражданство в обмен на неё?
      Или посодют?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:38
    +6
    Никогда не думал что Тихановская сексуальная извращенка ,вроде Света - Котлета и тут такие фантазии. wassat
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 13:21
      +1
      Странно! Я её всегда считал дамой " с низкой социальной... и т.д. по В.В.Путину. По гостиницам Москвы таскали "чревовещателя" Арестовича и жену "зели". Зеля консультировался у поп "короля" Киркорова в кружке у Галкина. Тихановскую тягают по гостиницам гейропы = всё по Гегелю. Спираль бытия.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 13:24
      0
      Цитата: tralflot1832
      Никогда не думал что Тихановская сексуальная извращенка

      Да там всем дедам передавала в ЕС ..! Хотя они там предпочитают мальчиков ,типо Зеленского
  4. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:38
    +5
    Во-первых, Тихановская- политический ноль.
    Во-вторых, мы ничего не делаем уж такого, что бы выходило за рамки действий наших оппонентов. ЯО на территории дружественных евростран янки разместили давным давно. Вот если бы мы поставили ракеты в Венесуэле или на Кубе.... )))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:45
      +1
      вот если б так было - пен до сов бы кондрат хватил... но этого к сожалению не будет.

      зы кстати, какие еще санкции против ВВП. его и так уже арестовать МУС собрался.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 13:08
      +2
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      Вот если бы мы поставили ракеты в Венесуэле или на Кубе.... )))

      Значит стране из Америки Вы допускаете возможность размещать свое ТЯО в Европе, а европейской стране, что запрещает размещать свое ТЯО в Америке?
      1. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 14:04
        0
        Вероятно- скромность. )
        Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий .Видимо умудрённые опытом админы считают, что короткий комментарий ну никак не может быть ёмким.
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 13:12
      -1
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      Во-первых, Тихановская- политический ноль.

      Хотя на северах, на вахте была бы №1... Эх Света такую вакансию потеряла. А так реально была бы Света- суперстар. laughing laughing laughing
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:52
      +2
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      Во-вторых, мы ничего не делаем уж такого, что бы выходило за рамки действий наших оппонентов. ЯО на территории дружественных евростран янки разместили давным давно.

      Как напомнили в МИД России, в пяти неядерных странах НАТО находится около 200 американских ядерных бомб. При этом в конце 2021 г. в Альянсе опять пригрозили переместить заряды «к востоку от Германии».
      Как сообщает национальная польская газета Gazeta Polska, президент Анджей Дуда заявил, что Польша и США начали переговорный процесс о том, что страна может принять участие в специальной программе обмена ядерным оружием. «Прежде всего, проблема заключается в отсутствии ядерного вооружения в нашей стране», — сказал Дуда 5 октября. «Однако для нас это не проблема. У нас, как у члена альянса НАТО существует возможность принять участие в ядерном обмене. Мы уже обсуждали с США такую возможность. На данный момент этот вопрос пока остается подвешенным».
      Ну и чего теперь пыль нафталиновую с медам Тихановской стряхивать, вы господа из США сами затеяли ядерную возню.
      С "грязным ЯО " на Украине пролетели, начали возню с обеднённым ураном из Британии, но уже подготовлена передача "по обмену" ЯО с Польшей.
      Англосаксы на "полных парах", как "Титаник", летят в айсберг ядерной войны.
      Искусственно рождённый Голем, кое как выживет, а вот родитель мало вероятно.
    5. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 14:00
      0
      Вот в Мексике бы.
      Там и ЯО, и танки можно.
      К последнему курвы матрасные вообще мало готовы, они же только нападать привыкли.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:39
    +3
    Тихановская потребовала от Запада
    И эта туда же - требует. Сама никто, звать никак, но западные деньги хоть и небольшие, а главное внимание со стороны СМИ, амбиции подняли до небес. Вспомнила про Конституцию, а когда пытались совершить госпереворот почему-то о ней не вспоминали. Зря Лукашенко ее выпустил, как впрочем и мы некоторых своих "революционеров".
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: rotmistr60
      Зря Лукашенко ее выпустил, как впрочем и мы некоторых своих "революционеров".

      Да нет, пускай орути визжат ..Хуже если бы кто то умный был на их месте ..А так путь визжат .. laughing
      Смешно все это !
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:59
      -3
      А почему бы ей и не потребовать?Глядя на Зелю,и как относится Запад ко всему этому.Особенно "ливерный"..Аппетит приходит во время еды..
    3. g_ae
      g_ae Сегодня, 13:46
      +1
      Очень даже не зря. Шветка с Падл Падлычем Латушка за два года сделали больше для сближения нас с Россией, чем было сделано за предыдущие десятилетия. А уж за развал и дискредитацию змагарского движеяка их вполне можно к госнаграде представить. Благодаря им слово "змагар" стало для большинства белорусов синонимом "лох", "дегенерат", "неудачник" и т.п.
      1. Hitriy Zhuk
        Hitriy Zhuk Сегодня, 14:03
        0
        Змагары это Белорусские свидомиты?
        Просто недавно видывал кадр у которого жопу разорвало от слова Белоруссия(ему видите ли "Беларусь" подавай). Крайне похоже про шизу с "в Украине".
  6. Khakas
    Khakas Сегодня, 12:39
    +1
    Всё первые начали ныть))) ждём остальных(триебалтов и пшексков)
    1. Юра
      Юра Сегодня, 13:00
      -1
      Цитата: Khakas
      Всё первые начали ныть))) ждём остальных(триебалтов и пшексков)

      Отойдут от шока, подотрутся и начнут.
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 12:40
    0
    вот эта Света умоляет раба Америки Европу , чтобы Европа научила бы свободе Россию и Белоруссию ? Света ,Света ,твои котлеты пригорели ...
  8. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 12:41
    0
    Да какой народ откажется от ядерного зонтика!А санкции да куда еще то?В.В. в розыске!А.Г. идёт как соучастник! Или мадам не в курсе? Или коксовая пелена с глаз спала? Так вот мадам - нас Гаагой стращают! Уже русскоговорящих надзирателей ищют! А вы -санкции! Али прессу польскую не почитываем?
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:49
      0
      Зачем русскоговорящих? Владимирович и на немецком превосходно шпрехает, английский на бытовом- дай тетрадку, вытри сопли... тоже вполне.
      Другое дело, что Булава сразу прилетит если жандармы арестовывать дёрнуться.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:45
    +2
    Одним из условий восстановления отношений с Западом должна быть выдача г-жи Тихановской справедливому суду РБ.
    1. Lako
      Lako Сегодня, 14:06
      0
      Да кому она там нужна, хватит, что муженек её нары задарма пролеживает и бесплатную бульбу жрёт.
  10. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 12:49
    +1
    Et cette marionnettr ne demande pas de sancyion pour les u.s qui ont placé des armes nucleaires rn Turquie, en Italie et en Allemagne entre autres ? Elle ne se tend même pas compte de sa stupidité... C'est grave d'être zussi handicapee mentale lirsqu'on a des responsabilités !
  11. Загребун
    Загребун Сегодня, 12:52
    +1
    Не все котлеты одинаково полезны. Это я как постоянный пользователь каклет говорю.
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:52
    0
    Давненько эту котлетницу не видно было. Видать, поиздержалась…)
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 13:23
      0
      Точно, мяско закончилось. А порядочные содержатели глаз не хотят положить, а только.... В общем, и на старуху бывает проруха.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:39
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Давненько эту котлетницу не видно было. Видать, поиздержалась…)

      День скунса наступил. laughing
  13. Koronik
    Koronik Сегодня, 12:53
    +2
    Ура!!! Ну наконец то лед тронулся,следующими должны быть Куба,Венесуэла,Сирия. И не надо всегда оправдываться что это сделано в ответ и т.д и т.п.И пусть воют всякие недобитки и прихвастни на западе, они уже давно перешли все наши красные линии.
  14. horiszahari
    horiszahari Сегодня, 12:54
    -1
    В чем проблема? Тихановская сама не первый год размещает котлеты в Литве.
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:54
    0
    ей что говорят то они и говорит вот и все запад )))))))))))
  16. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 12:55
    0
    Как в том фильме... Слышь, а кто такой Аль Капоне?...
    Кто такая Тихоновская?)))). Белорусский аналог Навального на свободе....
  17. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 13:00
    -1
    Интересно, а на Западе задумывались, что кто-то может создать их "правительства в изгнании" и начать действовать от их имени и по их требованию? Известно же, что Тихановская озвучивает требования нужные Западу и не от имени белорусов!
  18. Ваўкалак
    Ваўкалак Сегодня, 13:03
    +2
    Пускай потребует у США убрать свое ТЯО из 5 стран Европы. Хотя стоп,это другое,кто же на хозяев рот открыть посмеет)))
  19. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 13:04
    0
    Такое чувство, что у этой дамы шизофрения. Сидит где-то там, считает себя президентом. Думает что на что-то влияет, и что-то из себя представляет. Убогая. laughing
  20. HAM
    HAM Сегодня, 13:05
    0
    Мадам плохо знает Конституцию Республики Беларусь.....там уже нет статьи о без ядерном статусе страны...а про Будапештский меморандум вообще бы помалкивала,и кто и когда его собирался соблюдать?
    Вообще то ожидались вопли возмущения поляков,а тут какая то "мать белорусской демократии" нарисовалась поперёд всех....
  21. svp67
    svp67 Сегодня, 13:05
    0
    Иногда они возвращаются....
    -----
  22. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:14
    0
    выпустили собачку погавкать... значит знатно задели..
  23. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:14
    0
    Оу, я думал она уже сдохла давно. А тут судя по фотке располнела. Жирует на западных грантах видать.
  24. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 13:14
    +5
    Смех да , и только.. курица для бульона ,что -то требует)
  25. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:18
    0
    Тихановская потребовала
    . Всё, дальше читать не обязательно, а обсуждать такон, пф-е.
  26. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 13:21
    0
    Хоспади, сиди ты там где сидела а?
    А то не слышно не видно было и вылезла
  27. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:26
    +1
    У неё котлеты на кухне подгорают, а она какие-то заявления делает.
    1. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Сегодня, 13:39
      0
      А что, в хосписах кухни бывают? Может, у нее какой-то люксовый хоспис.
  28. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:28
    -1
    Вот какой может иметь практический смысл размещение ТЯО на территории Беларусь? Вряд-ли мы решимся первыми применить ТЯО. Мы все "стесьняемся" разбить НПЗ на Украине, разбить переходы на границе Украины и запада. Вооружение и топливо они таскают морским и ж/дорожным транспортом, столько просто фурами и цистернами не навозишь. На Украине в розницу на АЗС подешевело топливо и это перед посевной. Значит им вполне хватает топлива и на армию. Если евролюди первыми нанесут удар, то удар будет в первую очередь по местам хранения ТЯО. Плюс они тоже разместят ТЯО на территориях Финляндии и "прибалтийских килек". Я говорю именно про ТЯО, ну не имеет это практического смысла. А вот ответить британии за поставки снарядов с обедненым ураном нам не чем или "не хотим". Заявление, что у нас тоже сотни тысяч таких снарядов - так себе заявление. Получается мы будем применять эти снаряды на своих территориях - Запорожская, Херсонская ... областях? И что в этом хорошего? Я понял бы применение этих снарядов на территории той же польши.
  29. Чёрный Полковник
    Чёрный Полковник Сегодня, 13:37
    0
    О! Клоунесса откуда-то вылезла! Она что, газеты не читает? Не знает, что со Скрипалями произошло (якобы)? Ну, Огонь-баба!!!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:38
      0
      Цитата: Чёрный Полковник
      О! Клоунесса

      не оскорбляйте профессию
  30. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:38
    +2
    а эта курица на себя не много берет?
    или про неё забывать стали, решила напомнить?
  31. bambr731
    bambr731 Сегодня, 13:42
    0
    Тихановская потребовала от Запада ввести против Путина и Лукашенко «жёсткие санкции»

    Ещё одна "требовательница". Господи, да что-ж Запад "лидеров" выбирает с такими тупыми лицами? Или они потом, в процессе, тупеют?
  32. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:48
    0
    laughing Кухарку включили. Или сама решила о себе напомнить котлетожарка соросовская?
  33. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 13:49
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    Доставить осужденную и водворить в место отбывания наказания.
  34. rusich
    rusich Сегодня, 13:53
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    Кухарка требует. Это что-то новенькое. Света лучше жарь свои котлеты и не лезь в политику
  35. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:04
    0
    В Бельгии, Германии, Голландии, Италии, Турции на своих военных базах США держат своё ЯО. Никого из еврогейцев это особо не волнует. Не так давно ещё Польша подсуетилась разместить у себя ТЯО.
    Стоило России только начать размещать, как тут же пошли стоны со всех сторон :
    все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!

    Какие то уже тройные стандарты.
  36. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:04
    0
    (...) Россия прямо нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Беларуси. Россия действует как оккупирующая сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на путь столкновения со своими соседями и международным сообществом

    - заявила Тихановская
    Молитвы Тихановской в польской редакции во имя белорусского народа и ранее отличались оригинальностью. request
  37. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:06
    0
    Александр Григорьевич давно должен был арестовать эту самку представителей семейства псовых с последующим содержанием в местах заключения...Таких останавливает либо арест, либо...