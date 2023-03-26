Тихановская потребовала от Запада ввести против Путина и Лукашенко «жёсткие санкции» за размещение ТЯО в Белоруссии

Белорусская оппозиция, засевшая на территории соседней Прибалтики, находится в панике и требует срочно ввести санкции против Лукашенко и Путина. А причиной стало заявление российского президента о размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия.
Лидер белорусской оппозиции и самоназначенный "президент в изгнании" Светлана Тихановская призвала "международное общество" немедленно отреагировать на заявление Путина, ввести "самые жесткие" санкции против России и "нелегитимных" властей Белоруссии, потребовать вывода российских войск из республики, а также прекращения участия Белоруссии в "агрессии" против Украины.
По ее словам, размещение российского тактического оружия на белорусской территории якобы противоречит воле народа республики и нарушает Конституцию, гарантирующую безъядерный статус республики. При этом Россию она назвала "враждебной" для белорусской государственности.
(...) Россия прямо нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Беларуси. Россия действует как оккупирующая сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на путь столкновения со своими соседями и международным сообществом
- заявила Тихановская.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что договорился с Лукашенко о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, а также передачи белорусской армии ОТРК "Искандер", способных применять ракеты с ядерными боеголовками.