Британское издание: Потери ВСУ в Бахмуте составляют от ста до двухсот военнослужащих в сутки

Украинская армия ежедневно теряет в боях за Бахмут от ста до двухсот военнослужащих, большие потери ставят под вопрос необходимость обороны этого города, пишет британская газета The Sunday Times.ВСУ несут большие потери в боях за Бахмут, в сутки украинская армия теряет от 100 до 200 человек личного состава, что может вынудить командование принять решение об оставлении города. По мнению западных аналитиков, Киеву необходимо как можно больше принять окончательное решение об отводе войск на подготовленные позиции в Славянске и Краматорске, или продолжать удерживать Бахмут любой ценой, теряя личный состав в городских боях.При этом на Западе уже неоднократно заявляли, что Бахмут не имеет никакого стратегического значения и совсем непонятно, почему до сих пор не принято решение об отводе войск. Заявление Киева о том, что при оставлении Бахмута ВСУ придется оборонять другие города, не выдерживает критики, так как это делать все равно придется, но уже меньшими силами, положив все резервы в боях.Немецкая разведка пришла к такому же выводу в отношении потерь ВСУ в Бахмуте, но немного ранее. Еще в конце января немцы предупреждали Киев, что при потерях более ста человек в день только в одном городе, никаких резервов для планируемых контрнаступлений не хватит. По данным украинских источников, в самом Бахмуте и в его окрестностях ВСУ потеряли половину подготовленных на Западе военных, которые должны были составить костяк нового наступления.В то же время Зеленский уперся, а командующий СВ ВСУ Сырский, мечтающий примерить погоны главкома, сумел убедить клоуна, что отбить город у ЧВК "Вагнер" вполне реально, нужно только собрать побольше сил. В итоге генерал получил карт-бланш на любые действия и теперь бросает в "бахмутскую мясорубку" все новые и новые силы.