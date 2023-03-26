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Британское издание: Потери ВСУ в Бахмуте составляют от ста до двухсот военнослужащих в сутки

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Британское издание: Потери ВСУ в Бахмуте составляют от ста до двухсот военнослужащих в сутки

Украинская армия ежедневно теряет в боях за Бахмут от ста до двухсот военнослужащих, большие потери ставят под вопрос необходимость обороны этого города, пишет британская газета The Sunday Times.


ВСУ несут большие потери в боях за Бахмут, в сутки украинская армия теряет от 100 до 200 человек личного состава, что может вынудить командование принять решение об оставлении города. По мнению западных аналитиков, Киеву необходимо как можно больше принять окончательное решение об отводе войск на подготовленные позиции в Славянске и Краматорске, или продолжать удерживать Бахмут любой ценой, теряя личный состав в городских боях.

При этом на Западе уже неоднократно заявляли, что Бахмут не имеет никакого стратегического значения и совсем непонятно, почему до сих пор не принято решение об отводе войск. Заявление Киева о том, что при оставлении Бахмута ВСУ придется оборонять другие города, не выдерживает критики, так как это делать все равно придется, но уже меньшими силами, положив все резервы в боях.

Немецкая разведка пришла к такому же выводу в отношении потерь ВСУ в Бахмуте, но немного ранее. Еще в конце января немцы предупреждали Киев, что при потерях более ста человек в день только в одном городе, никаких резервов для планируемых контрнаступлений не хватит. По данным украинских источников, в самом Бахмуте и в его окрестностях ВСУ потеряли половину подготовленных на Западе военных, которые должны были составить костяк нового наступления.

В то же время Зеленский уперся, а командующий СВ ВСУ Сырский, мечтающий примерить погоны главкома, сумел убедить клоуна, что отбить город у ЧВК "Вагнер" вполне реально, нужно только собрать побольше сил. В итоге генерал получил карт-бланш на любые действия и теперь бросает в "бахмутскую мясорубку" все новые и новые силы.
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21 комментарий
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 13:42
    +2
    Исправляем ошибки Хрущева ,по Судоплатову !
    Тактика чудовищна, но по другому никак с предателями Русского и Православного мира ..Только мочить
    А там Аллах разберется
    1. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 13:53
      +5
      Думаю англосаксы и во сне не могли такое представить. С каким остервенением русский, убивает русского!
      они конечно счастливы, что у них это получилось..
    2. Умник
      Умник Сегодня, 14:10
      0
      К сожалению математика говорит о том что таким образом Украину придется побеждать десятки лет
  2. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:44
    -14
    Если ВСУ кинут туда 80К людей, то безпроблемно отберут Бахмут.
    Будет очень интересная ситуация, так как Пригожин говорил, что Вагнер не оставляет нас.пункты, которые забрал.
    Получается соврёт. На чём его ещё не ловили.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:48
      +1
      Формально - не соврёт, так как Бахмут ещё полностью не взят.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 13:54
        -4
        Ах ну да, формально не взят, вы правы :)
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 13:52
      +6
      Цитата: Denis812
      Если ВСУ кинут туда 80К людей, то безпроблемно отберут Бахмут.

      Это будет самая большая глупость от ВСУ. Ибо на таком маленьком участке фронта будут просто ужасные потери. Грубо если сейчас 1 снаряд забирает 1 бойца ВСУ, то будет 1 снаряд - 4 бойца.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 13:56
        -5
        Разметав Вагнера они выйдут на простор, где за ЧВК нет частей. Прорыв 20-40 километров.
        Отличная цель для ВСУ. Мало того, что уничтожат лучшие части, так ещё и организуют прорыв.
        О лучшем исходе бахмутской битвы и мечтать не надо.
        1. голос_разуma
          голос_разуma Сегодня, 14:06
          +4
          успокойтесь, покушайте сала, умерьте свои фантазии. Вам то откуда знать что там есть позади Вагнеров, сбоку и снизу и повсюду? Вы же сейчас так просто сами это придумали, насчет беспроблемного наступления 80 тысяч. А я вам скажу что вагнера без проблем утилизируют все эти 80 тысяч по частям и выйти укробандеровские вояки смогут только в ад к бандере где им самое и место. Запомните, ещё с первой мировой войны количестве не решает ничего. Возможно нарколоун зелебобик и сможет подготовить такую группировку-но прорваться через Артёмовск и Соледар она не сможет никогда и низачто. Вот такая вот аксиома.
        2. Болторез
          Болторез Сегодня, 14:09
          0
          Вагнера они выйдут на простор
          Сколько при этом потеряют сами?
        3. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 14:15
          0
          Разметав Вагнера они выйдут на простор, где за ЧВК нет частей.

          Ну чтобы разметать всу нужно окружить и ввести в Артёмовск не мало войск а это чревато чудовищными потерями как "Вагнеров" так и как-лов. Наступать дальше украм будет затруднительно. "Вагнеры" будут биться до последнего .
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:05
      +2
      Получается соврёт. На чём его ещё не ловили.

      А на чём ловили? Можно по подробнее ? Так то он и не скрывает что ситуация у "Вагнеров" может поменяться не в лучшую сторону если как-лы попрут на них в контрнаступления а наши ВС РФ не придут на помощь.
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:50
    -1
    ВСУ несут большие потери в боях за Бахмут, в сутки украинская армия теряет от 100 до 200 человек личного состава

    Это общие потери, включая санитарные, или только безвозвратные? Если общие, то вряд ли "Вагнер" теряет меньше, возможно что и больше.
    1. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 13:57
      +2
      Они не идут в лоб, скачала работает разведка вскрывают места а там потом работает Арта а вот потом идут штурмовики для зачистки
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:00
      +1
      Цитата: УАЗ 452
      Это общие потери, включая санитарные, или только безвозвратные?

      Санитарные гораздо "напряжнее". Так что если санитарные, то нам только лучше, а им хуже. А фотка к статье ваащще правильная - "Бахмут любит крайну...и "залюбит" до смерти". Вообще наличие отсутствия л/с обуславливается его капельным подтягиванием. Что мы и видим. Большого слона кушаем по кусочку, он же кончится, понятие бесконечности действительно только для математики и для космоса
  4. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 13:52
    +2
    Побольше бы нам таких укрогенералов. А нам повторить город Грозный. "Запускайте следующих". И по пристреляным точкам.
  5. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 13:58
    -1
    Война до последнего православного воина.. увы они с обеих сторон. Я обвиняю наши власти, которые упустили ситуацию с братским народом.в погоне за наживой!
    А свято место, пусто не бывает! На 30 лет оставить один на один с англосакмами , беследно не проходит! Сегодня пожинаем.
  6. monetam
    monetam Сегодня, 14:01
    0
    Данные " британской разведки", " немецкой разведки" - это те цифры, которые фактически официально озвучивает военным представителям Британии и Германии руководство ВСУ. Какой либо " своей" агентуры у этих разведок в ВСУ нет, отношения " партнерские", и поэтому те просто озвучивают те цифры, которые ВСУ сочло одновременно и " реалистичными", и " приемлемыми".
  7. КызымсИзымович
    КызымсИзымович Сегодня, 14:05
    -2
    Если уж цитируете западные СМИ, то не выдёргивайте, что поприятнее. На днях эти же СМИ писали, что потери в Бахмуте 1 к 5, не в нашу пользу.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:09
    0
    Еще в конце января немцы предупреждали Киев, что при потерях более ста человек в день только в одном городе, никаких резервов для планируемых контрнаступлений не хватит.
    Немцы ошибаются, на Украине еще мобрезерв на закончился. В районе, да и в самом Артёмовске со стороны ВСУ воюют в основном "мобики-бобики" и тербаты, которых бросают "котёл войны" в неограниченных количествах. Продвижение войск РФ практически стоит на месте, мотивированные бойцы "Вагнера" несут на себе всю нагрузку, но их с каждым боевым днём становится меньше. В тоже время пока не видно, вновь подготовленных за кордоном и прошедших бои украинских бойцов ВСУ и нацбатов, да и "гуси" тоже где то прячутся.
  9. vet
    vet Сегодня, 14:16
    0
    То есть, позиционные бои местного значения. Учитывая численность ВСУ, такими темпами "перемалывать" лет 10-15 придется.