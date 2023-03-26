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В Одесской области сдетонировала сорванная штормом и вынесенная на берег украинская морская мина

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В Одесской области сдетонировала сорванная штормом и вынесенная на берег украинская морская мина

Морские мины, установленные ВМС Украины вдоль черноморского побережья Украины еще в прошлом году для предотвращения высадки российского морского десанта, начали возвращаться к своим хозяевам. Как сообщили в горсовете Одессы, две мины вынесло на берег в Одесской области во время шторма.


Две морские мины, явно сорванные начавшимся в Черном море штормом, были обнаружены в районе побережья у села Сычавка Одесской области. По данным оперативного командования "Юг", одну из них удалось уничтожить, а вот вторая врезалась в причал и сдетонировала. В результате взрыва повреждения получил как сам причал, так несколько построек. О жертвах ничего не сообщается.

В Одесской областной военной администрации попытались свалить всю вину на русских, якобы это российская морская мина взорвалась на побережье. Об этом заявил некий Сергей Братчук, занимающий пост спикера Одесской ОВА. Он же объявил о минной опасности.

В результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. (...) Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег

- заявил он.

Однако, свалить вину на российский ВМФ не получится, на Украине все знают, что в прошлом году ВМС Украины устанавливала целые поля морских мин вдоль побережья, которые потом начало срывать во время штормов и выбрасывать на побережья. В районе той же Сычавки в прошлом году произошло несколько взрывов морских мин, при этом украинская пресса радостно писала, что данными минами Береговая оборона "подорвала планы РФ по созданию риска для Одесской области с моря". Так что это не первый и не последний взрыв на украинском побережье Черного моря, поскольку разминировать его никто не собирается.

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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:49
    +4
    Все это цветочки.Ягодки впереди.Хотя союзники-эстонцы ,на своей шкуре это прочуствовали в прошлом году
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 14:53
      +6
      навыпускали советских мин Дурни !!!
      Нет эту территорию нужно гасить и по полной ! И не дай бог ,если ее сделают вторым израилем ..Тогда тушим свет !
      Крым еще во времена Сталина евреи запрашивали как территорию обетованную ..
      Создали Еврейскую АО ,с тремя евреями и ждем их всех
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:26
        +5
        В Одесской области сдетонировала сорванная штормом и вынесенная на берег украинская морская мина

        Чего все ожидали - то и случилось! И будет случаться ещё и ещё много раз!
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:27
        -2
        Создали Еврейскую АО ,с тремя евреями и ждем их всех
        Михан, принимай гиюр, езжай туда и возглавь группу laughing . А то им втроем скушно поди. Кстати, будешь третьим там- ведь фининспектор и Финкельштейн- одно и то же лицо yes .
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:20
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      .Хотя союзники-эстонцы ,на своей шкуре это прочуствовали в прошлом году

      А эти хлопцы, чего ещё натворили и где ?
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:54
    +7
    Что же их всех на берег то выносит? Нет чтобы на фарватер тянуло. Может поставщики "гуманитарного оружия" задумались бы?
    1. kromer
      kromer Сегодня, 15:11
      +4
      Цитата: НДР-791
      Что же их всех на берег то выносит? Нет чтобы на фарватер тянуло. Может поставщики "гуманитарного оружия" задумались бы?


      Скажут что сухогруз или что там взорвётся, торпедирована российской подлодкой. Россию по любому крайней сделают.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 15:12
      +9
      Цитата: НДР-791
      Что же их всех на берег то выносит? Нет чтобы на фарватер тянуло. Может поставщики "гуманитарного оружия" задумались бы?

      Да так то бы не все. Было уже пару случаев, когда турки Босфор для судоходства перекрывали из за того, что эти "подарки" от бандерлогов до них додрейфовали, да и болгары их обезвреживали в своей акватории. Короче, эти куевские бесы, кроме проблем, ничего полезного для черноморских соседей не сделали. Море от них надо отрезать однозначно, пусть в прудах у своих хуторов плещутся. Так эти бандерлоги и там чего ни будь взорвут.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:36
        +5
        Цитата: Ныробский
        Море от них надо отрезать однозначно, пусть в прудах у своих хуторов плещутся.

        Чёрное море для незалежных вредно, но оно очень уж нужно обеим англосаксам. Они ещё во времена Крымской войны 1853—1856 годов, к Чёрному морю пристраивались, это ихняя "хрустальная мечта детства", для этого и нужна им Руина. Не отдай большевики Одесскую область УССР, и войны бы с Украиной сейчас не было. Морская граница это самая главная составляющая государства, но она и самая опасная.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:15
      +7
      Цитата: НДР-791
      Что же их всех на берег то выносит? Нет чтобы на фарватер тянуло. Может поставщики "гуманитарного оружия" задумались бы?

      Жаль, что морские мину как метеозонды не летают.
      Вот бы её сквозняком до Банковой донесло...
  3. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 15:04
    +6
    Оно то, может, и "все знают", чьи в лесу шишки, то есть - чьи в море мины - но это сейчас. А будут продолжать "наваливать" инфу о "вражеских минах" и заодно затыкать рты правдорубам - через поколение-другое "укроверсия" уже будет "историческим фактом".
    Вон, можно судить по "мировой исторической памяти" о ВОВ, атомных ударах и т.д... Потому, если Россия сейчас не победит и не продвинет свою правду - потом не отмоется...
  4. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 15:17
    +2
    Вот было бы здорово, если бы на эти мины напоролись турецкие сухогрузы и затонули - вся позорная и кабальная для РФ зерновая сделка пошла бы к чёрту!
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 15:29
    +2
    А я бы завалил Одесскую акваторию минами.
  6. VORON538
    VORON538 Сегодня, 16:02
    +2
    Подарок жителям Одесской области от зЕленского!
  7. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:09
    0
    Морская мина + металлический причал= бадабум!!!
  8. oldzek
    oldzek Сегодня, 16:20
    -1
    и сам то ты горбат,жена твоя горбата;кто в этом виноват?Россия виновата.в оригинале,правда евреи,но теперь...мы за них виноватимся.
  9. Napayz
    Napayz Сегодня, 17:51
    0
    Вернулась к родным пенатам )))))
    PS да, короткий комментарий и что?