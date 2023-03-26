В результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. (...) Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег

Морские мины, установленные ВМС Украины вдоль черноморского побережья Украины еще в прошлом году для предотвращения высадки российского морского десанта, начали возвращаться к своим хозяевам. Как сообщили в горсовете Одессы, две мины вынесло на берег в Одесской области во время шторма.Две морские мины, явно сорванные начавшимся в Черном море штормом, были обнаружены в районе побережья у села Сычавка Одесской области. По данным оперативного командования "Юг", одну из них удалось уничтожить, а вот вторая врезалась в причал и сдетонировала. В результате взрыва повреждения получил как сам причал, так несколько построек. О жертвах ничего не сообщается.В Одесской областной военной администрации попытались свалить всю вину на русских, якобы это российская морская мина взорвалась на побережье. Об этом заявил некий Сергей Братчук, занимающий пост спикера Одесской ОВА. Он же объявил о минной опасности.- заявил он.Однако, свалить вину на российский ВМФ не получится, на Украине все знают, что в прошлом году ВМС Украины устанавливала целые поля морских мин вдоль побережья, которые потом начало срывать во время штормов и выбрасывать на побережья. В районе той же Сычавки в прошлом году произошло несколько взрывов морских мин, при этом украинская пресса радостно писала, что данными минами Береговая оборона "подорвала планы РФ по созданию риска для Одесской области с моря". Так что это не первый и не последний взрыв на украинском побережье Черного моря, поскольку разминировать его никто не собирается.