ВСУ потеряли очередной вертолет, российские зенитчики сбили четырнадцать украинских беспилотников, продолжаются бои по всей линии соприкосновения. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, снова отличились летчики истребительной авиации ВКС РФ. Украинскую винтокрылую машину наш истребитель перехватил в районе населенного пункта Димитров ДНР. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 украинских беспилотников различных типов.
На основных направлениях продолжаются встречные бои, российские войска находятся в "активной обороне", на некоторых участках продвигаясь потихоньку вперед. Речи о наступлении не идет, это отмечают как наши, так и западные военные эксперты, видимо ожидая контрнаступления ВСУ, при этом продолжая перемалывать украинские войска.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по противнику в районах Стельмаховка ЛНР, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 70 всушников, один броневик и четыре пикапа. В районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады ТРО.
На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в районах Червоная Диброва, Невское ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР. За сутки уничтожено до 90 человек личного состава ВСУ, четыре броневика, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Донецком подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более двухсот украинских военных, девять броневиков, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, польскую САУ Krab и две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В Краматорске уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ. По-видимому, это и есть результат ночного удара, о котором ранее сообщали украинские источники, но не было подтверждения.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" ведут бои в районах Угледар, Пречистовка ДНР и Малиновка Запорожской области. Общие потери противника - до 60 человек личного состава, два броневика, три автомобиля и две гаубицы Д-30. На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военных, САУ "Акация" и одна гаубица М777 производства США.