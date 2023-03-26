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Российский истребитель сбил вертолёт Ми-8 Воздушных сил ВСУ в районе Димитрова ДНР - Минобороны

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Российский истребитель сбил вертолёт Ми-8 Воздушных сил ВСУ в районе Димитрова ДНР - Минобороны

ВСУ потеряли очередной вертолет, российские зенитчики сбили четырнадцать украинских беспилотников, продолжаются бои по всей линии соприкосновения. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, снова отличились летчики истребительной авиации ВКС РФ. Украинскую винтокрылую машину наш истребитель перехватил в районе населенного пункта Димитров ДНР. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 украинских беспилотников различных типов.

На основных направлениях продолжаются встречные бои, российские войска находятся в "активной обороне", на некоторых участках продвигаясь потихоньку вперед. Речи о наступлении не идет, это отмечают как наши, так и западные военные эксперты, видимо ожидая контрнаступления ВСУ, при этом продолжая перемалывать украинские войска.

На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по противнику в районах Стельмаховка ЛНР, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 70 всушников, один броневик и четыре пикапа. В районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады ТРО.

На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в районах Червоная Диброва, Невское ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР. За сутки уничтожено до 90 человек личного состава ВСУ, четыре броневика, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Донецком подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более двухсот украинских военных, девять броневиков, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, польскую САУ Krab и две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В Краматорске уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ. По-видимому, это и есть результат ночного удара, о котором ранее сообщали украинские источники, но не было подтверждения.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" ведут бои в районах Угледар, Пречистовка ДНР и Малиновка Запорожской области. Общие потери противника - до 60 человек личного состава, два броневика, три автомобиля и две гаубицы Д-30. На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военных, САУ "Акация" и одна гаубица М777 производства США.

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21 комментарий
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 15:29
    -6
    Слабовато чёт. Надеямся на наше наступление
  2. Маз
    Маз Сегодня, 15:30
    -9
    Воюет только мо рф? А чвк Вагнер не воюет? Воюет только мо рф. Ну, молодцы. Хорошо воюют. Герасимов, Аж похудел.
    Военный обозреватель Михаил Онуфриенко о Шойгу:

    «У нас министр обороны кто – спасатель. Как министр обороны может быть спасателем? У него психология спасателя. Простите, но министр обороны должен быть убийцей»
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 15:36
      -4
      Маз, угомонись ныть.
      Люблю поджигать пятые точки нытиков-караулпатриотов)))
      Поехали. Сначала цитата по памяти из канонической сцены про поединок Миямото Мусаси и Сасаке Кадзиро:
      «Ты уже проиграл. Ты выбросил ножны своего меча в воду, потому что не собираешься возвращать его в ножны».
      На украине до мизера сокращают количество ВУЗов и общеобразовательных школ. Ибо понимают, что у этой территории нет будущего (Россия открывала новые школы и институты даже в разгар Гражданской войны, ибо верила в свою победу).
      Намёк понятен?
      Без образования у страны нет будущего. У украины при любом раскладе нет будущего (даже в случае призрачной гипотетической перемоги в головах вялого заокеанского хихимона Тарасик должен быть тупым и обученным только самому примитивному труду, что, как по мне, равнозначно поражению).
      Теперь к современности.
      Для начала короткое видео с передовой:
      https://youtu.be/EbC_nWAwfWc
      Четыре «коробочки» ВСУ пытаются наступать по голому полю, две из них уничтожаются, олна подбита, оставшаяся беспорядочно отступает.
      Почему из тысяч видео взял именно это? Потому что оно шаблонное, стандартное. Таких «наступов» в день ВСУ предпринимает несколько в день. Иногда при поддержке 2 танков, иногда количество бронетранспортёров до 8-10, но общий сюжет неизменен – их обнаруживают, расстреливают издалека, выжившие отступают.
      День изо дня, по несколько таких шаблонных сюжетов. Если внимательно читать «скупые и скучные» сводки МО, то поймете что картина именно такая по факту. Многочисленные видео это подтверждают.
      Вот эта фигня с «лететь по открытой местности, пока не подстрелят», в американских доктринальных документах называется «высокоманёвренная война». Против регулярной армии, выстроившей сплошной фронт, не работает от слова вообще. Но ничего другого американцы (и НАТО в целом) просто не умеют – ввиду отсутствия опыта столкновений с регулярной армией других стран (объяснять, почему одинокий полубеззащитный обескровленный до войны Ирак не считается, надо?).
      То есть львиная доля потерь ВСУ происходит вообще без контакта с противником. Они даже не видят, кто и откуда их уничтожает.
      Исключение только действия штурмовых отрядов в местах типа Артёмовска. Но и там штурмовики идут вперёд после «размягчения» артподготовкой с преимуществом в снарядах в сутки в 5-10 раз(чего бы Пригожин не вкидывал на публику, специалисты поймут).
      Тем временем клоуны из украинского минбобороны заявляют, что «за год 8 раз убили всех российских морпехов».
      Когда спрашиваю, в какой игре, они обижаются, много и грязно ругаются, но на вопрос не отвечают. Видимо, секретные сведения)))
      Чубатые геббельсята продолжают кормить своих сторонников предельно убогим враньём(отечественные истерички-мультимиллионеры-военУкуры аналогично). В частности, сказками, что "в России заканчиваются танки и на фронт отправляют Т-54".
      К сведению. По британским источникам один «УВЗ» в прошлом году производил в месяц более 20 новых танков Т-90М "Прорыв-3" и модернизировал ещё не менее 80 танков прежних моделей. То есть более 1200 новых и модернизированных танков за прошлый год. В 2023-м российский танкомпром и ВПК в целом безусловно увеличил объемы еще серьезнее.
      Товарищ Мартьянов из США(писавший годами до этого аналитику для Пентагоновских "финк тэнк", также с десяток книг по тематике) называет цифру произведённых в России танков за прошлый год в 1500 (УВЗ является не единственным танковым заводом в России, если что). И говорит, что в этом произведут ~3000 танков.
      Так что скорее вна украине кончатся Тарасы и Мыколы и в НАТО останется Ноль снарядов, чем в России "закончатся танки".
      Но, конечно, надо верить Арестовичу и прочим Подлякам. Вот прямо завтра танки закончатся, ога.
      23 марта, кстати, была годовщина того, как «БиБиСи» написало, что у российской армии закончились снаряды и еда. И уже год голодные русские воюют сапёрными лопатками.
      Как там было? Новостью «смотри, Россия разваливается» свидомого раба и отечественного караулпатриота можно обманывать до 600 раз в сутки.
      Из речи Путина.
      1. Расход Украины в сутки до 5 тысяч снарядов. Нынешнее раскрученное производство в США в месяц (!) 14-15 тысяч. То есть на трое суток для ВСУ&наёмников.
      2. НАТО поставит на Украину в 2023 году еще до 400 танков(в реальности по детальным расчетам менее 300, ну пусть тешатся, не будем спорить). Россия произведет 1600 танков (Мартьянов считает, что гораздо больше, а Владимир Владимирович «скромничает»).
      От себя добавлю, что Резников требовал от Европы по 250 тысяч снарядов в месяц, но таких ачтрономических для ЕС чисел в Европе просто нет.
      тоже записала обращение, где плакалось, что самолётов не дают, танков мало, снарядов не дают и так далее. Хотя тут всё предсказуемо: видишь Зеленского – сейчас будет врать и попрошайничать.
      В общем, ужасный «наступ», которым нас пытаются пугать с осени, постоянно переносится на неопределённый срок. Уж полночь близится, а наступа всё нет…
      Кстати, украинское ПВО, несмотря на усиление НАТОвскими поставками и многотысячной спутниковой и ДРЛО-группировкой, как единая система перестало существовать. Если раньше ракетно-дроновые налёты были массовыми, подавляющими возможности укроПВО по перехвату, то теперь выцеливают по мере нужды, не заморачиваясь. Да и авиация работает более активно (при этом воздушные тревоги по украине идут почти непрерывно, а укроминобороны как-то затихло с победными реляциями про «сбили 100 из 10», приуныло).
      Смотрел ещё западных экспертов, ржал. Говорят, киевский режим постоянно рассказывает «будем наступать тут, будем наступать там», а российская армия хоть бы слово о своих планах сказала… Ага, щаз! Наши же не чубатые тебилы, чтобы в открытый доступ свои планы выкладывать.
      Хотя на самом деле складывается впечатление, что никакого «наступа» не будет. Или будет, но такой позорный пшик, что лучше бы даже не пытались.
      Между тем, эксперты спорят, сколько в Артёмовске в котле сидит воякив ВСУ. Некоторые называют цифры в 15-20 тысяч. Раньше называли меньше, но теперь говорят, появились уточнённые сведения. Ещё один котёл назревает в районе Авдеевки, плюс 3-5 оперативных окружений намечается в других районах фронта.
      Все эксперты согласны, что у ВСУ стремительно падает связность (cohesion). А это значит что? Что фронт может в любой момент посыпаться. В весьма неожиданных местах.
      У американцев настроение как-то резко изменилось. То они визжали «никакого перемирия, никакого китайского мирного плана». А буквально через пару дней тот же Блинкен, который до этого бредил, что «перемирие противоречит уставу ООН» (ЩИТО?!), уже заявляет в Конгрессе «Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, чтобы положить конец агрессии, мы набросимся на эту возможность».
      А как же устав ООН? А что случилось?
      Макрону, кстати, привет от 3,5 миллионов митингующих. Хотели «режим чендж» в России, а будет поговорка про «не рыть другим яму».
      Хотя я, если честно, больше жду, когда демократы всё же арестуют Трампа. Очень хочется, попкорн прокисает…
      1. kromer
        kromer Сегодня, 15:56
        +10
        Начал Вас читать и тут же понял, что это я только что читал это здесь:
        https://e-news.su/mnenie-i-analitika/455663-nevoennyj-analiz-22-26-marta-2023-goda-aleksandr-rodzhers.html
        Только там Вы пишите как автор статьи. lol
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 16:24
          +2
          Цитата: kromer
          Только там Вы пишите как автор статьи.

          Он банальный тролль-охранитель, пишущий дифирамбы "мудрому" кормчему и его свите.
          пишет о расходе боеприпасов ВСУ, в то время когда у нас у самих проблемы со снарядами. И это при том. что промышленный потенциал ЕС, США. и остальных стран западного блока в сотни раз превышает наш.
          Именно охранители являются пособниками предателей, потому что они годами замазывали проблемы оптимистичными красками. Если есть проблема. нужно не замалчивать её, а решать. hi
          1. kromer
            kromer Сегодня, 17:03
            +2
            Цитата: Ингвар 72
            Он банальный тролль-охранитель


            Он копипастер. Ради интереса посмотрел его другие комментарии и все они через поиск упираются в статьи из сомнительных интернет ресурсов. Откуда он не стесняясь перекопирует целые статьи в комментарии сюда, даже не редактируя их.
      2. Комментарий был удален.
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:03
        +1
        И бидона на трон вновь усадить. Он давно с духами общается
      4. Пилот55
        Пилот55 Сегодня, 16:12
        0
        5 баллов!!! Молодец, все в точку. Тоже очень хочется посмотреть сериал про Трампа.
      5. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:14
        -1
        Цитата: Сармат Саныч
        Поехали.

        Поехали.
        Цитата: Сармат Саныч
        поединок Миямото Мусаси и Сасаке Кадзиро:
        «Ты уже проиграл. Ты выбросил ножны своего меча в воду, потому что не собираешься возвращать его в ножны».

        Японская философия к нам мало применима.
        Цитата: Сармат Саныч
        На украине до мизера сокращают количество ВУЗов и общеобразовательных школ. Ибо понимают, что у этой территории нет будущего (Россия открывала новые школы и институты даже в разгар Гражданской войны, ибо верила в свою победу).


        Цитата: Сармат Саныч
        Хотя на самом деле складывается впечатление, что никакого «наступа» не будет. Или будет, но такой позорный пшик, что лучше бы даже не пытались.

        Позорный пшик был у нас, когда Херсон сдали.
        Цитата: Сармат Саныч
        Все эксперты согласны, что у ВСУ стремительно падает связность (cohesion). А это значит что? Что фронт может в любой момент посыпаться. В весьма неожиданных местах.

        Вот именно. Как бы у нас он не посыпался.
        Цитата: Сармат Саныч
        Макрону, кстати, привет от 3,5 миллионов митингующих. Хотели «режим чендж» в России, а будет поговорка про «не рыть другим яму».

        Это что, забастовку во Франции мы устроили? Наверно нам обидно стало, что у них пенсионный возраст меньше, чем у нас сделали.
        Цитата: Сармат Саныч
        Хотя я, если честно, больше жду, когда демократы всё же арестуют Трампа.

        За что? Покажет свой кривой член, как Клинтон, поймут и простят.
      6. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 17:40
        0
        По данным РБК (статья 2019 года):
        "
        По данным ведомства, за годы оптимизации системы образования число сельских школ в России сократилось почти вдвое, а городских — на четверть

        России грозит дефицит мест в школах, предупреждает Счетная палата (СП). Сейчас в школах России учится 16 млн детей и подростков, однако уже в ближайшие годы численность учащихся должна резко вырасти, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на аудитора Счетной палаты Светлану Орлову.

        «К 2024 году численность школьников составит почти 20 млн и система общего образования должна отвечать этому вызову», — заявила Орлова, выступая в Госдуме.
        "
        И на 2023 не сильно изменилось состояние дел. Так что остальную порядку можно и не читать!
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 16:03
      +2
      Цитата: Маз
      «У нас министр обороны кто – спасатель. Как министр обороны может быть спасателем? У него психология спасателя. Простите, но министр обороны должен быть убийцей»

      Онуфриенко рууулллиииит, своими познаниями wassat
      У нас Министр Обороны вообще-то строитель по образованию и призванию. То что Герасимов схудал, так на то и война (не путать с СВО)
  3. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:31
    +4
    Неплохо бы было узнать про состав пассажиров сбитой вертушки.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:33
      +8
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      Неплохо бы было узнать про состав пассажиров сбитой вертушки.

      В последнее время много видео с "той" стороны, по которым становится понятно, что украинцы используют "восьмерки" в качестве ударных, что говорит о том, что "крокодилов" в ВВСУ явно нехватка...
      1. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:38
        0
        Ого... не знал, видать действительно дела плохи
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 15:41
          +2
          Цитата: Колхоз-дело добровольное.
          не знал, видать действительно дела плохи

          Потому то и стали их сбивать, так как, для применения своего оружия, а это НУРы, даже с кабрирования, им надо приблизиться к линии боевого соприкосновения и сделать горку, вот в этот момент их видимо и "ловят"
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 15:52
        0
        Всё зависит от задачи. Если надо уничтожать бронетехнику, то "шмель" безусловно в приоритете.
        Но ежели речь о банальном пуске НАР с кабрирования, то "пчела" лучше, боезапас больше.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 16:06
          0
          Цитата: vovochkarzhevsky
          Но ежели речь о банальном пуске НАР с кабрирования, то "пчела" лучше, боезапас больше.

          А двигатели они продолжают выпускать и запчасти к ним? Или уже только на каннибализм расчёт?
          1. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 16:13
            +1
            С двигателями у них проблемы нет. А вот с лопастями таки да.
          2. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 16:19
            0
            НДР-791 hi, так со всего мира тащат, да и бывшие из Варшавского договора подкидывают.
          3. Колхоз-дело добровольное.
            Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:20
            0
            Однозначно никто не скажет. "Мотор Сич" выпускал и успешно в Азию и Африку продавали. Но крылатые ракеты, несмотря на просьбы китайцев, на эти заводы падали и проблемы с электроснабжением их стороной не обошли. ИМХО- каннибализм.
  4. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 16:33
    +1
    - Доктор, мой сосед говорит, что он может за ночь три раза с женой. Что мне делать?
    - Так и вы говорите всем, что можете три раза, даже больше...
    У них есть свой конашенков, которые сбивает российские самолеты и уничтожает ВС РФ вместе с танками пачками и пучками. За раз. Самолетов кажется три сотни, как и вертолетов. Личного состава примерно 170 тыс. И это приподносится ежедневно местным аборигенам утром, днем и вечером. Не нужно всему этому верить. Это информационная война.
    Когда дело дойдёт до тактического ядерного оружия, цифры будут расти как на дрожжах. А когда в ход пойдёт стратегическое оружие...
    Об этом я сказал ещё в самом начале мирового ковида. Мир устал без мировой войны, планета якобы перенаселена, нужен передел ресурсов и жизненного пространства. Китаю нужны природные ресурсы и жизненное пространство. Европе нужны природные ресурсы и жизненное пространство, но меньше чем Китаю. США нужно только мировое паразитирование на планете.
    Так что всё было решено давно и к этому давно подводилось. Если вы не можете изменить жизнь, измените свое отношение к жизни. Это модификация знаменитой фразы: если насилия не избежать, расслабьтесь и получайте удовольствие...