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Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль

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Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль

Одесса должна перейти под контроль России, это условие должно быть одним из основных для завершения специальной военной операции, наряду с полной безоговорочной победой над Украиной на поле боя. С таким заявлением выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов.


Одесса по итогам спецоперации на Украине должна перейти под российский контроль или обрести нейтральный статус, это обязательное условие мирного договора, который будет подписан в будущем и обязательно на российских условиях и при полном уничтожении украинского фашистского и антироссийского государства.

Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем

- приводит РИА Новости слова Константинова.

Также крымский политик подчеркнул, что мира без уничтожения нацистской идеологии не будет, иначе Запад продолжит использовать Украину против России и дальше. По его словам, если не добить нацистский режим Зеленского, то будет оставлена бомба замедленного действия, которая может сработать в будущем и ее нельзя оставлять для следующих поколений россиян.

(...) любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России (...), — это временное явление. (...) Оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, мы заложим бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян

- добавил Константинов.

Таким образом, мирное соглашение должно быть подписано только на условиях России и после ее полной победы на поле боя, не оставляющей противнику никаких шансов на реванш.
Использованы фотографии:
https://t.me/va_konstantinov
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44 комментария
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 16:14
    +15
    Надеюсь в МО и Кремль такого же мнения....
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 16:22
      +16
      Только нужен референдум о вхождении в состав РФ. Никаких независимых городов!
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:30
        -11
        Ну уж третий вариант между "Остаться в составе Украины" и "Войти в состав России" надо предоставить, чтоб снизить вероятность победы первого. Можно, конечно, и подделать... но я бы не стал подделывать итоги, по которым регион захочет стать независимым. Это вот если первый вариант начнёт побеждать, тогда да, надо будет уже фальсификации запускать. Причём именно в пользу независимости.
        В независимом городе можно будет посадить фактически российскую администрацию и через 5 лет, когда будет на глазах пример других вошедших в Россию городов Украины, повторить заход. Тут уж можно будет фальсифицировать даже, поскольку силовые структуры к тому времени не будут так нагружены, чтоб полный нелояльных граждан город стал проблемой.
        1. КызымсИзымович
          КызымсИзымович Сегодня, 17:58
          +2
          Капец, чего в мозгах...Зачем вам референдум, если вы собираетесь всё сфальсифицировать? И если вы будете всё фальсифицировать, это никто не заметит? Для чего референдум то?
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:31
        +4
        Цитата: Николай310
        Только нужен референдум о вхождении в состав РФ.

        А если они откажутся?
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:03
          +2
          Цитата: мордвин 3
          А если они откажутся?

          Если откажутся, значит не поняли, кто их в Доме Профсоюзов сжигал.
      3. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 16:53
        +7
        Цитата: Николай310
        Только нужен референдум о вхождении в состав РФ.


        Думаю что до этого, вообще дело не дойдет....

        Представим ситуацию, дела у ВСУ плохи - фронт рухнул, что сделает Зеленский ? Пойдет на переговоры, а зная наших - сразу же после согласия таких переговоров, всё продвижение остановится, и начнутся торги/интриги/сделки.... а не пойти на них мы не можем т.к. Европа/США с одной стороны будут давить, а с другой подключатся наши "союзники" - Турция/Китай/Индия которые тоже будут пытаться посадить нас за стол переговоров.

        В итоге судьба будет решаться Херсонской/Запорожской областей + ДНР/ЛНР, + признание Крыма... а вот с Одессой врятли выгорит) т.к. если сил у Киевского режима воевать не будет, то остановятся на самом лучшем для них варианте (капитуляции но с ограниченными потерями, потом дома будут рассказывать как развели нас... и как Европа помогла им сохранить ключевой порт, для транзита Европейских товаров).
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 17:39
          +1
          Цитата: Aleksandr21
          Представим ситуацию, дела у ВСУ плохи - фронт рухнул, что сделает Зеленский ? Пойдет на переговоры, а зная наших - сразу же после согласия таких переговоров, всё продвижение остановится, и начнутся торги/интриги/сделки.... а не пойти на них мы не можем т.к. Европа/США с одной стороны будут давить, а с другой подключатся наши "союзники" - Турция/Китай/Индия которые тоже будут пытаться посадить нас за стол переговоров.

          И что мешает сесть за стол переговоров с требованием передачи Одесской области под юрисдикцию России, если, как вы пишете - "фронт рухнул и дела у ВСУ плохи"?. В данной ситуации переговорные позиции России будут гораздо сильнее, чем у бандерлогов с матрасами. Тем более наш интерес ещё и в том, что бы Россия имела сухопутный коридор с Приднестровьем.
          Не захотят принимать условия России с одесским интересом, значит им останется принимать вариант - полное уничтожение украины как государства, который в условиях потери инициативы и потрёпанности чубатого войска будет очень даже достижим.
          Самые наилучшие условия мы им(матрасам) предлагали в декабре 2021 года. Если бы они их приняли, то не было бы СВО, а раз дело дошло до "ответа военно техническими методами", то теперь кроме себя им винить некого. Опять же, передача Одессы в пользу России должно восприниматься ими как лучший вариант их двух возможных.
      4. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 18:13
        0
        Цитата: dnestr74
        Надеюсь в МО и Кремль такого же мнения....

        НЕТ!
        ВСЯ УКРАИНА ДОЛЖНА ПЕРЕЙТИ ПОД КОНТРОЛЬ РОССИИ!
        А дальше Россия САМА определит где будут Российские территории, а где будет ПРОТЕКРОРАТ Российской Федерации!
        И ни какого запада там и в помине не должно быть!!!
    2. ААК
      ААК Сегодня, 16:27
      +3
      Вопрос только в том, когда примут такое решение и начнут его воплощать практически... судя по прошедшему году СВО командование почти ничему не научилось... сначала - отсутствие надлежащей и всесторонней подготовки к СВО, затем необдуманные действия, повлёкшие хаос и вынужденные "передислокации", потом позиционное топтание и лобовые "перемалывания" на отдельных участках... в общем верхи так ничего и не смогли, а низы пока в тяжёлом раздумье...
  2. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 16:15
    +8
    Целиком, и полность поддерживаю Константинова!
    Мне и добавить нечего.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 16:32
      -1
      Цитата: boris ivanov
      Целиком, и полность поддерживаю Константинова!
      Мне и добавить нечего.

      А мне вот есть чего добавить!!!
      Константинов уже в окопах, пусть даже в должности замполита? То что до Румынии всё брать надо это и так все знают, но похоже на наш диванный трындёж. Только мы (диванные) электричество тратим для компа, а эта встреча "высоких договаривающихся сторон" не хилых денег стоила. Если не хотите или не можете идти сами на фронт, то нефиг и пиариться
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:41
        +9
        Как такового государства,как Украина не должно быть в помине.Одесса-просто важный город с областью.Но не больше
    2. guest
      guest Сегодня, 17:21
      +1
      Согласен, жаль только, что у него влияния на верховного нет.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:21
    +13
    Никаких "или", только российским городом без всяких нейтральных статусов, там будет размещена военно-морская база ВМФ России для контроля устья Дуная и турецких проливов. Причерноморье это наиглавнейшая цель СВО, без него и Украина теряет привлекательность для Запада.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 16:49
      +4
      Цитата: Silver99
      Никаких "или", только российским городом без всяких нейтральных статусов


      Полностью с Вами согласен. В регионы с нейтральным статусом тут же прилетит многомилионная орава беженцев находящихся сейчас временно в Европе. А их убеждения известны всем. После их прибытия на родину, американцам сделать очередной майдан не составит труда. И тогда назад к 2014 году всё вернётся в этих нейтральных территориях.
  4. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:21
    +7
    Незачем хохлам выход к морю, только и могут, что минами акваторию засорять.
    1. guest
      guest Сегодня, 17:23
      +2
      Ну ещё могут всякие беспилотники от туда запускать для атак на Крым.
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 16:23
    +2
    Украинские "дерипаски" работают на Украину, российские, судя по всему, тоже.
    Население живёт обычной мирной жизнью. Спортсмены, изображаемые богатырями и героями, катают свои мячики или забавляются иными игрушками.
    Никакой мобилизации ни на каком уровне.
    Какая уж там Одесса...
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:28
      -3
      Так вам "Российские Дерипаски" и рассказали сколько они вваливают в "Вагнер" биткоинами. Хоть и не по своему желанию, но всё же.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 17:06
        0
        Цитата: Колхоз-дело добровольное.
        Так вам "Российские Дерипаски" и рассказали сколько они вваливают в "Вагнер" биткоинами. Хоть и не по своему желанию, но всё же.

        Доказуху, пожалуйста, с документами. Я пока вижу только Абрамовича и то как обиженку с 404й, ну ещё Чубайся который с голой жопой поехал аэродромы с золотыми парашютами для нашей знати готовить
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 17:02
      +1
      Цитата: kakvastam
      Спортсмены, изображаемые богатырями и героями, катают свои мячики или забавляются иными игрушками.

      Вы хотели сказать - "Сидят в Думе и снимаются в рекамме?" Не бойтесь, говорите открытым текстом. От них не убудет, Родине от них не прибавится.
  6. termos
    termos Сегодня, 16:26
    +6
    Логично, бандеровскую звездобратию надо оттеснить по максимуму на запад, чтобы у них чисто физически не хватило мобресурса брыкаться. В идеале границу надо как минимум от Приднестровья через Ровно до Беларуси. А лучше вообще в Галицию их упаковать, пусть там скачут.
  7. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 16:26
    +8
    Да и ещё Сувалкский коридор в обмен на польский город Львов равные по площади
  8. VasyaRules
    VasyaRules Сегодня, 16:27
    +3
    С такой скоростью на фронте как-то рановато заявлять такое.
  9. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 16:31
    +8
    Цитата: boris ivanov
    Мне и добавить нечего.

    А мне есть, надо и Николаевскую область освобождать.
  10. Vlad Gor
    Vlad Gor Сегодня, 16:31
    -1
    Снова возгласы делить, поставить условия не умолкают. Что делить? К чему пришли ВС РФ спустя год. Шли вперед, пришли назад, оказался круглым ....... Власти не нужна победа и не нужно поражение, ей нужен процесс, позволяющий капиталистам делать деньги и держать народ в узде.
  11. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 16:36
    -3
    А всех одесситов переселить в благодатный и гостепреимный Биробиджан.
    Но для начала нужно вернуть Херсон.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:13
      +1
      Думаю что одесситы будут против, и Одессу ждёт судьба Мариуполя.
  12. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 16:38
    +4
    Всё морское надо забирать, иначе будут гадить. Это факт.
    В идеале все АЭС(или изъять стержни и повредить уже безопасную станцию так чтобы не починить было, тогда те что на западенщине можно и не рассматривать).
    ГЭС тоже.
    В конце концов, пусть уж оно будет еще и выгодно стране.
  13. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:43
    +4
    Прочитал я биографию этого человека. Похоже, так, популист, держит нос по ветру.
  14. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 16:49
    +2
    Цитата: dnestr74
    Одесса должна перейти под контроль России

    Правильно говорить - не должна, а обязана.
    И главное условие (в т.ч. окончания СВО) - переход ВСЕЙ украины под контроль России (а лучше вхождение в её состав).
    А по поводу перемирия - не с кем заключать перемирие,
    и правда - "розовые слоны" в головах "у людей наверху".

    Что касается Одессы - ну хотя бы это в РФ понимают:
    т.к. главное условие запада (и США) - чтобы Одесса не стала нашей, ведь для войны с Россией им КРАЙ НУЖЕН выход в Черное море.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:12
      +2
      Есть Болгария, Румыния, Грузия, всё с удовольствием встретят ВМФ США.
  15. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:53
    +1
    Есть такая поговорка: "Его слова да богу в уши". Надеюсь всё так и будет как сказал Константинов.
  16. Chimp
    Chimp Сегодня, 16:55
    +5
    Вы верните хотя бы те территории которые наши по референдуму.
  17. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 17:01
    -3
    Обычно заявления тем громче чем хуже положение..
    Видимо под эти духоподьемные речи чиновников веселей копать окопы и строить оборонительные сооружения в Крыму
  18. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 17:09
    0
    Одним из двадцати семи условий. Иных вариантов быть не может.
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:21
    +1
    Никакого нейтрального статуса для Одессы нет и быть не может: она город политой русской кровью. Во вторых: только физическое отсечение для нацисткой Украины от выхода к морю, обеспечит безопасность для будущих поколений граждан России. Всё правобережье тоже наше.
  20. Cronus
    Cronus Сегодня, 17:31
    0
    Из всех городов Украины и ДНР,ЛНР больше нравится Одесса.Надеюсь возьмем без уничтожения города,больно красив но как другой вопрос.
  21. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 17:37
    0
    Если намечать войну на уничтожение армии Украины,то как сюда вписать мирные переговоры,зерновые сделки и прочее? Так что нет такой цели,иначе уже надо вводить военное положение.
  22. mark1
    mark1 Сегодня, 17:44
    0
    Одесса должна перейти под контроль России

    Брать надо, сама не перейдет...
    Сейчас срочно примут оставшиеся территории в Евросоюз под любым названием (в НАТО не будут) и всем кодлом , с громким криком, будут держаться за них , для многих наших соплежуев это неодолимое препятствие.
  23. Egor53
    Egor53 Сегодня, 17:50
    0
    Не должно остаться никакого государства "Украина". Такое государство может быть только нацистским. Верховный поставил задачу о демилитаризации и денацификации не только киевского режима, но и всей Украины. Пока Киев не будет освобожден война не закончится.
  24. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:10
    -1
    Falls es nicht bereits soweit ist, wird sich auch in Moskau
    zwangsläufig die unbestreitbare Tatsache durchsetzen, dass
    diese "Sonderoperation" nur dann erfolgreich sein kann, wenn
    das gesamte Territorium der heutigen Ukraine bis an die Grenze
    zu Polen von der US-infizierten Krankheit ukrainischer Nazis
    befreit wurde...!

    Deswegen hat es auch keinen Sinn einen Friedensvertrag, oder
    ähnliches zu schließen, da Russland das gesamte Gebiet der
    heutigen Ukraine als Pufferzone benötigt, um allen noch kommenden
    Intrigen rechtzeitig den politischen Hals umzudrehen, bevor es jemals
    wieder zu einem Angriff auf russisches Territorium kommen kann...!!!
  25. Андрей ставропольский
    Андрей ставропольский Сегодня, 18:14
    0
    Про источник фашизма не сказал. При сохранении этого источника, гарантий от возникновения этой идеологии где либо, нет.