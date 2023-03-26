Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль

Одесса должна перейти под контроль России, это условие должно быть одним из основных для завершения специальной военной операции, наряду с полной безоговорочной победой над Украиной на поле боя. С таким заявлением выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Одесса по итогам спецоперации на Украине должна перейти под российский контроль или обрести нейтральный статус, это обязательное условие мирного договора, который будет подписан в будущем и обязательно на российских условиях и при полном уничтожении украинского фашистского и антироссийского государства.
Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем
- приводит РИА Новости слова Константинова.
Также крымский политик подчеркнул, что мира без уничтожения нацистской идеологии не будет, иначе Запад продолжит использовать Украину против России и дальше. По его словам, если не добить нацистский режим Зеленского, то будет оставлена бомба замедленного действия, которая может сработать в будущем и ее нельзя оставлять для следующих поколений россиян.
(...) любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России (...), — это временное явление. (...) Оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, мы заложим бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян
- добавил Константинов.
Таким образом, мирное соглашение должно быть подписано только на условиях России и после ее полной победы на поле боя, не оставляющей противнику никаких шансов на реванш.