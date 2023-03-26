Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль

Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем

(...) любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России (...), — это временное явление. (...) Оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, мы заложим бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян