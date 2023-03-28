Первый или последний эсминец современной России

Модернизация
Большой противолодочный корабль проекта 11551 «Адмирал Чабаненко» строился без малого десять лет (заложен 28.02.1989 г.; спущен на воду 14.12.1992 г.; вступил в строй 28.01.1999 г.), что стало почти нормой для современной России при постройке кораблей первого ранга. До ввода в строй успел дважды поменять бортовой номер, и Всевышний уберёг от переименования, чем исторически грешил Советский и по наследию и Российский флот.
С 2014 года корабль официально встал на капитальный ремонт и модернизацию, пропуская в своей биографии и сирийский поход кораблей Северного флота, и теперь напряжённый момент вялотекущей СВО на Украине. И тогда, и сейчас корабли первого ранга очень нужны стране не столько в качестве демонстраторов флага, но в качестве реальных боевых единиц флота в дальней морской зоне, с которыми нельзя не считаться.
Из смутной и противоречивой информации за девять лет простоя трудно понять реальные цели модернизации. В 2016 году планировалось: заменить РЛС общего обнаружения МР-760 «Фрегат-МА» на более современную версию радара 5П-30Н «Фрегат-Н»; поменять двуствольную 130-мм артустановку АК-130 на более лёгкую и современную одноствольную 130-мм артустановку А-192; демонтировать ПУ для восьми ПКР «Москит» с последующей заменой на ПУ для 16 ПКР «Уран». Гвоздём программы модернизации и пиара стала врезка двух УВП 3С14 для номенклатуры современного ракетного вооружения.
Видимо, в зависимости от сроков модернизации корабля в целом и планов принятия на вооружение ЗРПК «Панцирь-М», оставался открытым вопрос замены ЗРПК «Кортик-М». Наверное, в первоначальной версии по сбалансированному вооружению и ходовым качествам «Адмирал Чабаненко» был лучшим БПК или даже универсальным эсминцем. Столь невнятная, если не сказать, бездарная модернизация, как по содержанию, так и по срокам, действительно превратит корабль во фрегат второго сорта. По двум УВП он будет равен фрегатам двух адмиральских серий и даже двум типам МРК. С ПКР «Уран» – падение ещё глубже – до уровня модернизированных советских МРК пр. 1234.
Можно понять замену устаревших 6 ракет П-120 на 16 современных и дальнобойных Х-35 на сорокалетних корабликах в семь раз меньше эсминца. Но променять восьмёрку тяжёлых сверхзвуковых «Москитов» на дозвуковые «Ураны» для эсминца?! Изначально в соперниках были авианосцы, крейсера и эсминцы – теперь дисквалифицируем корабль первого ранга на борьбу с корветами и катерами. Именно «антикорветной» считается ПКР Х-35. Она же с успехом может быть применена с двух вертолётов на обсуждаемом корабле.
А какую смысловую нагрузку несёт рокировка 130-мм артиллерийских установок на корабле, которому служить осталось 10–15 лет? Кроме пресловутого распила бюджета и гипотетической борьбы с ростом стандартного водоизмещения корабля, это не даёт прироста боевых возможностей, зато запчастей для АК-130 хватит до конца службы со списываемых в металлолом эсминцев пр. 956.
Примерно так же выглядит и замена обзорной РЛС, вряд ли ожидается прорыв в тактическом плане, но здесь есть надежда на улучшение эксплуатационных показателей. Новая элементная база позволяет сократить массогабаритные характеристики, увеличить время наработки на отказ, уменьшить энергопотребление и, возможно, сократить обслуживающий персонал. Согласитесь, для эсминца, а тем более фрегата двадцать первого века экипаж численностью за четыре сотни человек будет выглядеть неадекватно.
Необходимое
Замена двух ЗРАК «Кортик-М» на два ЗРАК «Панцирь-М». В настоящее время, когда зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» принят на вооружение флота и внедряется на современные корабли уже на этапе проектирования, становится необходимым мероприятием в процессе модернизации его внедрение и на корабли, срок службы которых будет значительно продлён. Для наглядности обоснования проведём сравнение с новейшим фрегатом.
Что может противопоставить залпу восьми ПКР, направленному в борт, фрегат пр. 22350? Загибаем пальцы, способность ЗРК «Полимент-Редут» навести на четыре цели по две ракеты, возможно, обстрелять ещё две цели из 130-мм артустановки, ещё две цели останутся на совести расчёта ЗАК «Палаш». При обнаружении атакующих ПКР на расстоянии около 30 километров исход боестолкновения решится за две минуты. При идеальном раскладе, когда все упомянутые зенитные средства и средства их управления включены, боеготовы, цели грамотно распределены и нет преднамеренных помех – надежда на успешное отражение налёта остаётся.
Добавлю, вероятно, ЗРК сможет обстрелять и больше целей, ведь зенитной управляемой ракете 9М100 коррекция нужна только до захвата ИК ГСН назначенной цели, дальше наведение выполняется независимо от комплекса, и последний, возможно, успеет обстрелять ещё пару целей. Только надо учесть, что дальность гарантированного поражения 9М100 составляет всего 15 километров, и для уничтожения цели на этой дальности кнопку пуска надо нажать по факту обнаружения.
Теперь подсчитаем возможности БПК пр. 11551 с ЗРАК «Панцирь-М». Между прочим, указанный комплекс после установки на корабль становится «главным калибром» ПВО корабля по дальности. Четыре цели для поражения ракетами ЗРАК на дальности до 20 километров, добавляем по четыре цели двумя модулями ЗРК «Кинжал» на дальности до 16 километров, не забываем двустволку калибра 130-мм и дострел прорвавшихся ракет металлорезками ЗРАК. Такая огневая мощь на ближней дистанции внушает уважение и уверенность.
К преимуществам БПК перед новейшим фрегатом стоит добавить несколько большую высоту расположения антенных постов как средств обнаружения, так и средств поражения, что даёт прирост дальности обнаружения маловысотных целей. К тому же вдвое более тяжёлый БПК в сравнении с фрегатом будет более устойчивой платформой для снайперской стрельбы. Такое же почти трёхкратное преимущество сохранится за БПК при атаке с кормовых углов и только с носового направления первенство на уровне паритета можно отдать фрегату с учётом технологического совершенства современного оснащения.
Замена ПУ и ПКР «Москит» на УВП УКСК 3С14 с расширенной номенклатурой ракетного оружия. Исходя из исключительно наивного желания автора получить от модернизации корабля максимальную ударную мощь, как показано на рисунке, предлагается установка шести установок вертикального пуска 3С14 универсального корабельного стрельбового комплекса. Исходя из габаритных размеров УВП и реальных объёмов корабля в предполагаемом месте их установки, теоретически влезли бы и 12 УВП. Но мы должны понимать, что до модернизации этот объём не был зарезервирован проектом, и он не пустовал на корабле до последнего времени. Функционал занимаемых помещений придётся перераспределять по кораблю, урезать, уплотнять и т. д. и т. п. На фрегате «Маршал Шапошников» для установки двух УВП пришлось отказаться от одного башенного орудия.
Расширение надпалубной надстройки за счёт пусковых для «Москитов» должно помочь сгладить противоречия между возможным и желаемым. Но даже если получится вставить 2–3 УВП, а лучше 4–5, то по-любому 16 и более «Ониксов» или «Цирконов» будут более чем адекватной заменой восьми сверхзвуковых «Москитов». Вновь обретаемая возможность применения с корабля и противолодочных ракет, и крылатых ракет средней дальности для ударов по наземным целям, и возможно, и ЗУР СД, даёт реальный шанс сохранить классификацию «Адмирала Чабаненко» в когорте универсальных эсминцев или даже презентовать его как лидера эсминцев.
Нужное
Казалось бы, двумя представленными выше необходимыми мероприятиями по модернизации возрастного уже корабля можно было бы и ограничиться. Получается приличный эсминец за разумные деньги с не эфемерным ростом боевых возможностей. Но предела совершенству нет, и девять лет простоя для этого неоправданно много.
Изменить расположение антенных постов многофункционального радиолокационного корабельного комплекса «Минерал-М» и системы управления артиллерийским огнём «Лев-218». Вся эволюция морской артиллерии на вершинах совершенства конкретных классов орудийных систем подтверждала неизменный постулат о том, что достижение максимальной точности наведения при ведении артиллерийского огня достигается за счёт максимально возможного сближения линии ствола с линией прицеливания. Так было и в период господства на море линкоров, когда в монструальных башнях главного калибра размещались собственные оптические дальномеры, так остаётся и в наше время при борьбе артиллерии с ПКР и авиацией, когда наибольшая эффективность огня достигается при совмещении на единой платформе орудия и локатора наведения (американский «Вулкан-Фаланкс»; китайский «Тип 1130»).
У нас на корабле оси вращения радиолокатора наведения и орудийной башни, находящиеся в продольной плоскости, только по горизонтали разнесены на расстояние более тридцати метров. Разнос по вертикали близок к пятнадцати метрам. Стоит напомнить, что радиус гарантированного поражения зенитным 130-мм снарядом 3С-44Р цели типа ПКР составляет всего 8 метров и достигает 15 метров по самолёту.
Таким образом, наиболее эффективный огонь может вестись прямо по курсу корабля и по возможности направления полёта цели строго на него. Чем больше цель будет отклоняться вправо или влево от курса корабля, тем значительнее будут возрастать ошибки прицеливания. Перенос антенного поста двухдиапазонной РЛС МР-184 на крышу ходовой рубки приблизит его к объекту управления в общей сложности не менее чем на 13 метров (на 11 метров по горизонтали и 7 метров по вертикали), что положительно скажется на точности наведения артиллерийского орудия главного калибра.
Уменьшение высоты расположения поста снизит и влияние бортовой качки на стабильность работы аппаратуры. На новом месте электрический центр антенны РЛС будет располагаться на уровне 18 метров от поверхности воды. В таком случае ПКР, летящая на высоте 9 метров, будет обнаружена на дальности почти в 30 километров.
Учитывая, что максимальная дальность стрельбы артустановки АК-130 составляет 23 километра, а эффективная по воздушным целям вряд ли превышает 12 км (потому как снаряд с начальной скоростью 850 м/с туда долетит примерно через 15 секунд), такое перемещение антенного поста практически не повлияет на информационные возможности комплекса в целом. С другой стороны, увеличение высоты размещения антенного поста КРС-27 «Минерал-М» положительно скажется и на его работе.
Перевооружение ЗРК «Кинжал». Система была принята на вооружение в 1986 году и отлично себя зарекомендовала на БПК и эсминцах. Сухопутный аналог комплекса прошёл успешно как минимум одну полноценную модернизацию и не менее успешно подтверждает реальные боевые возможности в СВО на Украине.
Может быть, я что-то пропустил, но, судя по внешнему виду модулей ЗРК на корабле и наличию на них антенных систем зеркального типа, модернизации ЗРК не подвергался и, как вывод, вполне удовлетворяет потребности флота. Другой бы спорить стал, а я соглашусь. В то же время посмею предложить для адаптации в пусковые установки вертикального старта ракеты нового поколения.
Семейство ракет 9М330–9М331 никто не уговаривает утилизировать, предлагается внедрить на ПУ и в комплекс в целом их более продвинутую радиокомандную версию 9М338 и расширить и дополнить боевые возможности комплекса за счёт сопряжения с ракетой 9М100Е из комплекта ЗРК «Полимент Редут», дополнительно оснащённой инфракрасной головкой самонаведения. Специалисты могут сопоставить три ракеты по критериям стоимости, эффективности, особенностей применения. Такая адаптация позволит увеличить количество одновременно обстреливаемых целей.
Возможное
Длинная рука. Основным недостатком корабля проекта 11551 как универсального эсминца изначально считалось отсутствие зенитного ракетного комплекса средней дальности. С момента постановки корабля на ремонт и модернизацию на вооружении ВМФ уже были приняты универсальные установки вертикального пуска УКСК 3С14, зенитные ракеты средней дальности с активной РЛ ГСН 9М96 и внедрялся комплекс «Полимент-Редут». Сейчас все эти компоненты уже устанавливаются на серийные фрегаты.
За прошедшие годы не было ли возможности попытаться применить двухдиапазонную РЛС системы управления артиллерийским огнём МР-184 для коррекции полёта ракеты 9М96 под управлением инерциальной системы до момента включения активного самонаведения?
Само собой разумеется, что на старый корабль нет смысла пытаться установить полноценный ЗРК «Полимент-Редут». Но если есть теоретическая возможность организовать управление хотя бы одной-двумя ЗУР СД даже по единственной воздушной цели в пределах досягаемости указанных ракет с использованием наличных средств разведки и управления на корабле, нельзя беспечно упускать такой шанс. Практически пусковые и ракеты на корабле могут быть размещены.
Менять нельзя оставить. Во всемирной паутине трудно найти достоверную и объективную информацию про радиолокаторы. Цензура, военная тайна, конкуренция, недобросовестная реклама – факторы важные и оправдывающие причины их появления. Примерно так же тяжело разобраться и с двигателями для кораблей. Поэтому заранее прошу прощения у специалистов и профессионалов за возможные ошибки в информационном потоке сознания следующих абзацев. Для примера, вот вам ставшая широко распространённой после выступления Президента РФ об импортозамещении таблица.
И информация с официального сайта производителя.
Разброс по мощности агрегатов в пределах 30 процентов, смотря что брать за основу: лошадиные силы или мегаватты… Не знаю, как вы, а я за цензуру не только политическую, но и техническую!
Извиняюсь за лирическое отступление, но обнародованы планы постройки в недалёком будущем кораблей проекта 22350М, которые должны иметь полностью отечественную энергетическую установку из двух газотурбинных маршевых двигателей М70ФРУ и двух форсажных ГТД М90ФР. «Википедия» уже озвучила водоизмещение и размеры будущих фрегатов, ну очень похожие на размеры БПК пр. 11551. Но вражеские информаторы до сих пор не разведали, по какой же схеме будут работать агрегаты: COGAG или COGOG? А не могли бы мы испытать перспективную ГЭУ на сопоставимом корабле ещё до их закладки?
Злые языки утверждают, что новое поколение российских газотурбинных двигателей было создано не на голом месте и не с нуля, а является дальнейшим развитием их украинских предшественников. Но ведь никто и не возражает. Судя по мощности, то маршевые ДО90 и М70ФРУ практически идентичны. Разницу в габаритах, указанную в таблице, отношу на различное происхождение и подход к принципам замеров от различных источников. Иначе не было бы смысла мериться единицами процентов КПД в «синей» таблице.
Таким образом, предлагаю считать указанные двигатели взаимозаменяемыми и рассмотреть возможность замены украинских по происхождению ДО90 (UGT15000) с выработанным за тридцать лет ресурсом на свеженькие современные российские М70ФРУ.
Предлагать с такой же некомпетентной наглостью замену форсажных украинских ДТ59 (UGT16000) на очевидно более мощные новейшие российские М90ФР автор остерегается, но рекомендует.
Во-первых, прирост мощности от 20 до 24 процентов от исходного варианта может угробить не рассчитанные на такую нагрузку редукторы уже на этапе полноценных испытаний без поблажек и искусственных ограничений. Хотя, с другой стороны, в создаваемые в Союзе изделия закладывался кратный запас прочности. История модернизаций и ремонтов кораблей с заменой двигателей на более мощные вносила только буквенные изменения в наименование главных турбозубчатых агрегатов, умалчивая о каких-либо заменах или реконструкциях их редукторов. Вот цитата одного компетентного человека без купюр:
«ГТД ДЕ59 сводились в ГТА МЗ, которыми оснащались ВПК пр. 61 в процессе их постройки. Во время проведения среднего ремонта на этих кораблях ГТА М 3 заменялись на ГТА М ЗН.1 с ГТД ДН59. Двигателями ДЕ59 также оснащались ВПК пр. 1134Б, но сводились они в ГТА М 5. Во время проведения среднего ремонта эти ГТА заменялись на ГТА М 5Н.1 с ГТД ДН59. На ВПК пр. 1155 устанавливались ГТА М 9, каждый из которых включал в себя форсажный ГТД ДТ59 и маршевый ГТД ДС71. СКР пр. 1135 в процессе постройки оснащались ГТА М 7. Данный ГТА включает в себя форсажный ГТД ДК59 и маршевый ГТД М-62 мощностью 9 000 л. с. Во время проведения среднего ремонта эти ГТА заменялись на ГТА М 7Н.1 с ГТД соответственно ДТ59 и ДС71».
Исходя из приведённых в ней аналогий, упомянутый в ней ГТА М9 на БПК пр. 1155 отличается от ГТА М9Б на БПК пр. 11551 только маршевым двигателем увеличенной мощности ДО90. Прирост составил, по разным источникам, не менее 40 процентов.
Во-вторых, остающиеся неизвестными реальные габаритные размеры ГТД М90ФР, судя по меньшему весу, не должны значительно превышать подтверждённые габариты ГТД ДТ59. Следовательно, отсутствует материальная причина отказа от размещения новых двигателей в моторном отделении корабля.
И опять ради объективности рассуждений и неоспоримости выводов должен испортить благостную картинку сомнениями от недостатка достоверной информации об оборотах всех рассматриваемых ГТД. Если исходить из таблицы, пара из старого и нового маршевых двигателей, несмотря на родственное происхождение и равную мощность, просто становятся невзаимозаменяемыми на существующем редукторе из-за совершенно не совместимой частоты вращения. У пары форсажных двигателей эти характеристики более близки между собой, что может быть следствием увеличения мощности и КПД более современной модели М90ФР, нашедшем воплощение в увеличении частоты вращения.
Базируясь на предложенной в статье информации к размышлению, сделаю два неутешительных вывода.
БПК «Адмирал Чабаненко» простоит в ремонте не менее десяти лет.
В результате мероприятий по ремонту и модернизации корабля главная энергетическая установка останется в первозданном виде.
В условиях импортозамещения и СВО на Украине эпопея с энергетической установкой для более крупных фрегатов пр. 22350М нас ждёт не менее захватывающая, чем с их предшественниками. Но обнадёживает факт успешного завершения дальнего похода фрегата «Адмирал флота Касатонов», значит – сможем и новую ГЭУ.
P. S.
Наконец-то боевой корабль избавится от парадно-маскарадных 45-мм салютных орудий 21КМ. В честь великой победы не грех шмальнуть и из орудий главного калибра. Проводить в последний путь достойного человека или встретить уважаемого гостя может и дюжина матросов в парадной форме с традиционными СКС с блестящими штыками.
Чтобы не заканчивать в миноре, вспомним биографию достойного человека, чьё имя носит корабль.
Биография А. Т. Чабаненко
Андрей Трофимович Чабаненко родился 30 октября 1909 года в семье рабочего в городе Верхнеднепровске. Украинец. В 1927 году он поступил в военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. С 1931 года вахтенный начальник, штурман, минер подводной лодки на Черном море. В 1932 году окончил учебный отряд подводного плавания им. С. М. Кирова, назначен старшим помощником командира подводной лодки Морских сил Черного моря. В 1933 году Чабаненко стал командиром подводной лодки на Тихоокеанском флоте. В 1938 году он был назначен командиром дивизиона подводных лодок.
Во время Великой Отечественной войны Чабаненко командовал бригадой подводных лодок Тихоокеанского флота, находившихся в состоянии постоянной боевой готовности. Участвовал в Сахалинской наступательной операции, высаживая десант у порта Маока.
В 1946 году Андрей Трофимович Чабаненко окончил академические курсы при Военно-морской академии, получив по завершению обучения должность командира Южно-Сахалинской военно-морской базы. В 1948–1950 гг. был слушателем военно-морского факультета Военной академии Генштаба. С 1950 года на Балтике, командир военно-морской базы Порккала-Удд, начальник штаба 8-го ВМФ. С 1951 года вице-адмирал. В апреле 1952 года был назначен командующим Северным флотом, позднее А. Т. Чабаненко писал:
«Десять лет на Северном флоте были самыми напряженными и яркими…
Удалось добиться создания мощной строительной организации, без которой нельзя было преодолеть отставание в устройстве базирования. Завершил разработку тактики действий подводных лодок в ударно-поисковых и разведывательных завесах и практически отработал на учениях».
Удалось добиться создания мощной строительной организации, без которой нельзя было преодолеть отставание в устройстве базирования. Завершил разработку тактики действий подводных лодок в ударно-поисковых и разведывательных завесах и практически отработал на учениях».
Под его руководством были совершены первые полярные и дальние походы подводных лодок. 17 июля 1962 года атомная подводная лодка «Ленинский комсомол», совершив переход подо льдами Арктики, всплыла в районе Северного полюса. Задачи такого уровня сложности были решены впервые в истории мирового флота. А в сентябре 1960 года состоялся первый в мире пуск баллистической ракеты из подводного положения, с борта подлодки Б-67.
В июне 1962 года Андрея Трофимовича назначили помощником начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР по Военно-морскому флоту. В мае 1972 был направлен профессором-консультантом в Академию Генерального штаба, а в ноябре 1976 года вышел в отставку. Андрей Трофимович Чабаненко скончался 19 декабря 1986 года.