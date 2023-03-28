Первый или последний эсминец современной России

Модернизация

Необходимое

Нужное

Возможное

«ГТД ДЕ59 сводились в ГТА МЗ, которыми оснащались ВПК пр. 61 в процессе их постройки. Во время проведения среднего ремонта на этих кораблях ГТА М 3 заменялись на ГТА М ЗН.1 с ГТД ДН59. Двигателями ДЕ59 также оснащались ВПК пр. 1134Б, но сводились они в ГТА М 5. Во время проведения среднего ремонта эти ГТА заменялись на ГТА М 5Н.1 с ГТД ДН59. На ВПК пр. 1155 устанавливались ГТА М 9, каждый из которых включал в себя форсажный ГТД ДТ59 и маршевый ГТД ДС71. СКР пр. 1135 в процессе постройки оснащались ГТА М 7. Данный ГТА включает в себя форсажный ГТД ДК59 и маршевый ГТД М-62 мощностью 9 000 л. с. Во время проведения среднего ремонта эти ГТА заменялись на ГТА М 7Н.1 с ГТД соответственно ДТ59 и ДС71».

P. S.

Биография А. Т. Чабаненко

«Десять лет на Северном флоте были самыми напряженными и яркими…

Удалось добиться создания мощной строительной организации, без которой нельзя было преодолеть отставание в устройстве базирования. Завершил разработку тактики действий подводных лодок в ударно-поисковых и разведывательных завесах и практически отработал на учениях».