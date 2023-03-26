Мощный взрыв прогремел в городе Киреевске Тульской области

Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших - 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города - на улице Дорожников, 29

В городе Киреевске Тульской области прозвучал взрыв, по предварительным данным пострадало два человека, в соседних домах имеются повреждения. Причина взрыва пока не установлена, выдвигаются две версии - украинский беспилотник и снаряд времен ВОВ.По словам очевидцев, взрыв был достаточно сильным, повреждения получили три частных домовладения, а также один многоэтажный дом. От вылетевших стекол ранения получили два человека, им оказана медицинская помощь. По уточненным данным, взрыв произошел на приусадебном участке одного из частных домов по улице Дорожников Киреевска.- сообщили в экстренных службах.На месте взрыва работают правоохранители, саперы и экстренные службы. Предварительная версия - взрыв снаряда, оставшегося со времен Великой Отечественной войны, так как Киреевск в те годы стал ареной ожесточенных сражений бойцов Красной армии с фашистскими захватчиками. В городе до сих пор находят боеприпасы тех времен.В пользу этой версии говорит большая воронка и отсутствие каких-либо явных частей от беспилотника , хотя версию с украинским БПЛА также со счетов не сбрасывают. Некоторые ТГ-каналы уже заявили, что это мог быть беспилотник "Стриж" Ту-141 советского производства, некоторое количество таких БПЛА имеется на вооружении ВСУ, Киев их довольно активно применяет. Например, 6 февраля украинский "Стриж" упал в Калужской области.