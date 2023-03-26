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Мощный взрыв прогремел в городе Киреевске Тульской области

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Мощный взрыв прогремел в городе Киреевске Тульской области

В городе Киреевске Тульской области прозвучал взрыв, по предварительным данным пострадало два человека, в соседних домах имеются повреждения. Причина взрыва пока не установлена, выдвигаются две версии - украинский беспилотник и снаряд времен ВОВ.


По словам очевидцев, взрыв был достаточно сильным, повреждения получили три частных домовладения, а также один многоэтажный дом. От вылетевших стекол ранения получили два человека, им оказана медицинская помощь. По уточненным данным, взрыв произошел на приусадебном участке одного из частных домов по улице Дорожников Киреевска.

Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших - 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города - на улице Дорожников, 29

- сообщили в экстренных службах.

На месте взрыва работают правоохранители, саперы и экстренные службы. Предварительная версия - взрыв снаряда, оставшегося со времен Великой Отечественной войны, так как Киреевск в те годы стал ареной ожесточенных сражений бойцов Красной армии с фашистскими захватчиками. В городе до сих пор находят боеприпасы тех времен.

В пользу этой версии говорит большая воронка и отсутствие каких-либо явных частей от беспилотника, хотя версию с украинским БПЛА также со счетов не сбрасывают. Некоторые ТГ-каналы уже заявили, что это мог быть беспилотник "Стриж" Ту-141 советского производства, некоторое количество таких БПЛА имеется на вооружении ВСУ, Киев их довольно активно применяет. Например, 6 февраля украинский "Стриж" упал в Калужской области.

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28 комментариев
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  1. kromer
    kromer Сегодня, 17:38
    +2
    Если это снаряд, то от чего он сдетонировал? Ведь про то что до взрыва велись какие то работы на этом месте не пишут тоже.
    Моё мнение что беспилотник, но дождёмся подтверждений.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:46
      +2
      Стриж 141 начиненный взрывчаткой, видать не долетел, трое раненых. Предварительно, в Киреевске Тульской области взорвался Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой — источник Shot воронка от взрыва не хилая
      1. kromer
        kromer Сегодня, 17:54
        +2
        Источник Shot бежит впереди паровоза. Пока это только предположения сотрудников МЧС в интернете.

        Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника с боеприпасом.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 18:02
      +2
      Цитата: kromer
      Если это снаряд, то от чего он сдетонировал? Ведь про то что до взрыва велись какие то работы на этом месте не пишут тоже.
      Моё мнение что беспилотник, но дождёмся подтверждений.

      Тут интересный коммент про советские бпла стриж и рейс....
      Сегодняшний Стриж взорвавшийся в Тульской области, это скорее всего агрегат из той партии,про которую я писал не так давно. Немцы модернизируют Стрижи и Рейсы, складируют на базе в Рамштайне, недавно там их было до 50 штук. Подобным одиночным запуском наверняка хотели протестировать нашу систему ПВО и выявить бреши перед главным,массовым запуском.

      В очередной раз хотел бы повторить,что враг нам пощады не даст и только окончательный разгром его, без всяких полумер,может гарантировать России мирную жизнь,процветание и достойное место на пьедестале главных мировых держав. Без внутреннего осознания важности данного процесса большей частью населения и подавляющей частью элиты, до победы нам будет очень далеко.....
    3. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 18:09
      +2
      Он не сдетонировал, а взорвался. Взрывчатые вещества не вечны, в них проходят необратимые химические процессы. Не просто так старые боеприпасы утилизируют.
    4. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 18:19
      0
      Крот со слепу догрыз взпыватель! Не?
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:39
    +5
    От бпла класса Стриж всегда чтото весомое остается при прилете. 150мм снаряд притащить,это какой бпла надо, и опять же незаметно улететь. Версия со снарядом с войны пока что реалистичнее выглядит.
    1. Diger
      Diger Сегодня, 18:18
      +1
      Цитата: evgen1221
      Версия со снарядом с войны пока что реалистичнее выглядит.

      На снаряд не очень похоже

      Цитата: evgen1221
      150мм снаряд притащить,это какой бпла надо

      У ТУ-141 масса полезной нагрузки =1200 кг, он 10 спокойно 155 мм принесет.
      Стриж тяжелее (нормальная взлетная масса) миг-15 почти на 1,5 тонны и почти, как миг-17
  3. литий17
    литий17 Сегодня, 17:39
    +6
    Снаряд? При такой воронке? И куда катимся, хоть бы научились... , ладно бы сказали бы про авиабомбу времен ВОВ. Как обычно, прохлопали!
    Добавляю, в ленте новостей говорится об беспилотнике!
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 18:17
      +2
      Ленту новостей составляют люди которым плевать на истину, им важна сенсация. Второе - от любого снаряда/мины/ракеты остаются фрагменты. Подождём. Третье - такой аппарат как Стриж или Рейс незаметно телепортироваться во двор в Тульской области не мог, его наверняка бы увидели местные жители, хотя бы при падении. И четвёртое - не надо паники и истерик, не надо работать на врага.
  4. ASAD
    ASAD Сегодня, 17:39
    +3
    Пострадавшим скорейшего выздоровления, а нам думаю необходимо дождаться выводов специалистов. Надеюсь на правдивую информацию.
  5. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 17:40
    +12
    Я не удивлен. Посмотрел интервью Путина. И его ответ на вопрос, почему техника НАТО достигает линии фронта. Я не ожидал такого позорного ответа от президента. И теперь Тула. Остается один вопрос. Как скоро по Москве прилетит и каким цветом следующую типа линию нарисуют? Печально…
    1. Комментарий был удален.
    2. Третий район
      Третий район Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Русский ватник
      Я не удивлен. Посмотрел интервью Путина. И его ответ на вопрос, почему техника НАТО достигает линии фронта. Я не ожидал такого позорного ответа от президента.

      Интересно что он сказал по этому поводу. Просто не видел это выступление на ТВ.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 17:42
    +1
    Пишут стриж это был, вот часть обшивки с видео оттуда.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:09
      +3
      Это не видео. Это скрин телефона....
      Воронка похожа. Но куда он летел? Если это стриж
    2. kromer
      kromer Сегодня, 18:16
      +3
      Цитата: spirit
      Пишут стриж это был, вот часть обшивки с видео оттуда.


      Вы когда ни будь видели как работают оперативные и следственные органы. Нашли что то подозрительное флажок втыкают рядом, а чаще линейку рядом кладут.
      А тут увидели , в руки схватили и давай быстрее фоткать чтоб в интернет выложить.
      Так что это фото явно не от туда.
  7. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 17:50
    +2
    Если это действительно был Стриж, то хорошо что он не достиг назначенной цели.
  8. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 17:58
    +4
    И где наше хваленое ПВО? КАК такой, по существу, небольшой реактивный самолет спокойно пролетел больше 400 км над Россией? Вообще Путин понимает, что может прилететь, не только по простым людям, но и к нему в бункер? После Энгельса выводов так и не сделали. Древние стрижи продолжают летать, а верхи продолжают болтать.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:17
      +2
      Если это стриж, то зачем он уничтожил приусадебный участок?
    2. vorobejti
      vorobejti Сегодня, 18:20
      0
      Стриж летит по заданной программе на ПМВ, частично объектовый принцип построения системы ПВО видимо не позволяет своевременно обнаружить и сбить эту сложную по своим характеристикам цель.
  9. Странац
    Странац Сегодня, 18:01
    +4
    Львов надо превратить во второй Дрезден.
  10. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 18:05
    +3
    Взрыв прозвучал в Киреевске под Тулой, два человека получили осколочные ранения. Предварительно, взорвался Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой.


    Если это так, то до тошноты уже воротит от властей. 10-ки случаев и никакой реакции. Никаких вывод. Ничего. Власть в анабиозе. Никаких расследований, как такое происходит и улучшения работы и ПВО. Какие-то другие выводы. Молчаливое согласие с происходящим.
    1. Хибинский Пластун
      Хибинский Пластун Сегодня, 18:14
      +2
      Что тут не понятно, на чердаке сидят друзья, преданные своему карману и "телу", но профессионалов нет. Что говорить, если даже министр обороны ряженый генерал. Результат того, что руль держат не профессионалы.
  11. Chack Wessel
    Chack Wessel Сегодня, 18:08
    +1
    Ага... Снаряд... Немцы выстрелили, и он в облаках застрял на все эти годы. А потом облака разошлись, он на землю и грохнулся...
    ...На видео НТВ есть около воронки какая -то шняга из дюраля... Снаряды из дюраля? Да?
  12. Михаил Кононов
    Михаил Кононов Сегодня, 18:12
    -1
    Ну и доколе это будет продолжаться ? . Пока по Рублевке не прилетит похоже н не начнут чесаться. По моему пора кому то по шапке дать .
  13. НСВ
    НСВ Сегодня, 18:17
    0
    А власть всё какие-то интервью даёт .....Уже Тульская область!!!Куда дальше-то???Чего дальше ждать???Хотя другой альтернативы даже в 2024,вряд ли появится...
  14. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 18:24
    0
    Я не понял. А ПВО где? Видимо пора кремль потревожить...
  15. Million
    Million Сегодня, 18:25
    0
    Это как минимум 3 взрыв беспилотника в Тульской области.
    Когда долетит до Москвы,то может только тогда власть начнет хоть немного шевелить мозгами.