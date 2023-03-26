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Под Бахмутом ликвидирован воевавший в 90-е годы в Чечне украинский националист с позывным «Живой»

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Под Бахмутом ликвидирован воевавший в 90-е годы в Чечне украинский националист с позывным «Живой»

Бойцы подразделений ЧВК "Вагнер" продолжают утилизировать в боях в Бахмуте и его окрестностях украинских националистов. Очередным радикалом, отправившимся к своему кумиру Бандере, оказался некий Станислав Каплуновский, более известный под кличкой "Живой".


Как сообщается в ТГ-канале ЧВК "Вагнер", Каплуновского ликвидировали на днях в боях под Бахмутом, где боевик воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной по личному приказу командующего СВ генерала Сырского на основе некоторого числа боевиков запрещенного в России и признанного террористической организацией полка "Азов"*, полностью разгромленного в Мариуполе.

Каплуновский являлся идейным сторонником Бандеры и участником запрещенной в России экстремистской организации УНА-УПСО*, против российских войск воевал еще в первую Чеченскую войну, присоединившись с националистами к чеченским террористам. В 2014 и 2015 годах принимал участие в боях на Донбассе, в так называемой АТО, причастен к геноциду населения, грабежам, мародерству и убийствам мирных жителей.

После начала российской спецоперации вступил в полк "Азов"*, имел звание старший солдат, был пулеметчиком отделения взвода оперативного назначения. Утилизирован в боях под Бахмутом, скорей всего на южном направлении, где и держали оборону националисты.

Стоит отметить, что за последние дни "музыканты" хорошо накрошили украинских нациков, которых бросили под Бахмут с задачей остановить продвижение штурмовиков "Оркестра". Украинские ресурсы каждый день публикуют некрологи с очередным захистником националистического толка. Да и среди иностранных наемников потери также сильно возросли, недавно в Варшаве жаловались, что за последнюю неделю потеряли троих польских граждан и еще двоих удалось эвакуировать в тяжелом состоянии.
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6 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 18:14
    +5
    Ещё на одного упоротого укронациста-русофоба стало меньше.
    Земля ему стекловатой!
  2. rusich
    rusich Сегодня, 18:15
    +3
    Он поменял позывной на "Мертвый". Еще одним нациком меньше стало
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 18:20
      +1
      Так то, менять позывной плохая примета. am Да и не мёртвый он а дохлый теперь.
  3. Пензяк
    Пензяк Сегодня, 18:15
    +4
    Земля стекловатой. На этом некролог закончен.
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 18:21
    +2
    Земля ку стекловатой... молодцы, парни!
  5. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 18:23
    0
    Под Бахмутом украинский националист с позывным «Живой» ликвидирован


    Парам-парам-пам---пам пуууу. Каламбурчик