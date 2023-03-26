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Требующая разместить на своей территории ядерное оружие Польша осудила решение России разместить ТЯО в Белоруссии

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Требующая разместить на своей территории ядерное оружие Польша осудила решение России разместить ТЯО в Белоруссии

Польша, выступающая за размещение ядерного оружия на своей территории, лицемерно осудила планы России разместить часть тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. В Варшаве увидели в этом большую угрозу для своей безопасности.


В Польше забегали, планы российского президента Владимира Путина разместить ТЯО в Белоруссии, очень не понравились польскому президенту Анджею Дуде, который увидел в этом "большую угрозу" для Польши. Дуда уже успел затребовать от Генштаба польских ВС доклад о размещении российского ядерного оружия, причем приказал подготовить его в экстренном порядке.

Не забыл он и выступить с осуждением планов Москвы, почему-то забыв, что в октябре прошлого года вместе с лидером правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским требовал от американцев размещения ядерного оружия на польской территории. Тогда предлагалось присоединить Польшу к программе по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing, в рамках которой страны не только хранят на своей территории американское ядерное оружие, но и получают право участвовать в учениях по его применению и планировании. Однако США в очередной раз полякам отказали.

Мы осуждаем это усиление угрозы миру в Европе и во всем мире

- приводит польский МИД официальное заявление Варшавы.

В Польше понимают, что своим решением Путин поставил крест на блицкриге, который планировали в Варшаве в отношении Белоруссии. Теперь республика находится под ядерным зонтиком России и попытка напасть на нее может сразу перевести конфликт на более высокий уровень. Не зря Лукашенко два года уговаривал Путина на это.
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39 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:13
    +13
    Скоро наступит очередь Польши, подождите немного.
    1. Замира
      Замира Сегодня, 19:18
      +6
      Цитата: Carlos Sala
      Скоро наступит очередь Польши

      Очередь на что?
      На размещение ядерного оружия?
      Ну, если это будет российское ЯО, то лично я не против...:)
      1. Telur
        Telur Сегодня, 19:26
        +10
        Цитата: Замира
        Очередь на что?
        На размещение ядерного оружия?
        Ну, если это будет российское ЯО, то лично я не против...:)

        ну если доставка своим ходом то и я двумя руками ЗА :)
        1. Napayz
          Napayz Сегодня, 20:18
          +4
          За наш счёт только отправка, ну, и сопровождение. Приём обеспечивает "заказчик" )))))
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 20:33
          +2
          Цитата: Telur
          ну если доставка своим ходом то и я двумя руками ЗА :)

          только после того как ВЫ ЛИЧНО приедете жить в калининградскую область
        3. carpenter
          carpenter Сегодня, 21:23
          0
          Цитата: Telur
          Скоро наступит очередь Польши

          Очередь на что?

          На "подарки" пасхальные от Путина и Лукашенко, боятся что прибалты опередят.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 19:19
      +6
      Польские лицемеры , что и говорить. Мирные голуби наоборот. Поделом. ЕС уже требует новых санкций. ....Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 19:41
        +3
        Цитата: Маз
        Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Twitter.


        Интересно, что Боррель ещё такое придумает, чтоб все сектора промышленности с Европы переехали подальше от ЕС?
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 19:41
        +6
        ....забегали.....!!!!,

        Так им и надо! Пусть подёргуются! Знают, что у Батьки к ним свои счёты! am Он про все их интриги и подстрекания к майдану не забыл!
      3. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 21:27
        0
        Цитата: Маз
        Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

        Это сейчас за размещение ЯО в Белоруссии.
        А если Россия вдруг передумает, то санкции введут за неразмещение.
        Какая разница за что они примут очередной санкционный пакет?
    3. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 20:31
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Скоро наступит очередь Польши, подождите немного.

      Не совсем скоро, НО!
      Помимо Польши есть еще и трибалтика, фИНЛЯНДИЯ.....
    4. Призывник
      Призывник Сегодня, 20:52
      0
      Удар по польской доктрине в плане от моря до ...
  2. kromer
    kromer Сегодня, 19:20
    +7
    В Польше забегали, планы российского президента Владимира Путина разместить ТЯО в Белоруссии, очень не понравились польскому президенту Анджею Дуде, который увидел в этом "большую угрозу" для Польши. Дуда уже успел затребовать от Генштаба польских ВС доклад о размещении российского ядерного оружия, причем приказал подготовить его в экстренном порядке.


    Это хорошо что забегали. Теперь поляки будут осторожней в своих действиях, а то мало ли чего ещё Григорич у Путина попросит.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:55
      0
      Пока не забегали.Но зашевелились.Если все у нас будет удачно и всуки начнут массово сдаваться,то вот тогда они точно забегают
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:26
    +5
    Поляки еще не ответили нам за геноцид Смуты.
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку Сегодня, 19:37
      +5
      Поляки еще не ответили нам за геноцид Смуты.

      Желание ясновельможных дружить с Западом каждый раз заканчивалось тем, что о них вытирали ноги. Или их просто предавали.
      Но.. кто гонористым панам Добрый Доктор?..
      1. Балу
        Балу Сегодня, 19:46
        +2
        Хотят оттяпать западную украину, все никак не решаются. Поражает недальновидность европы. Превратили свои страны в мишени для наших ракет, разорили экономики своих стран санкцями против россии под диктовку США. На что надеются?
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:27
    +5
    Говорил Черчилль пресловутую фразу или не говорил, уже не важно.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 21:25
      0
      Цитата: михаилл
      Говорил Черчилль пресловутую фразу или не говорил, уже не важно.

      Из той же серии..
      Польша-гиена Европа (его реальные слова). Занятие это доходное, но очень опасное...
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:29
    +5
    Между Лодзью и Минском, около 700км. Т.е ракеты типа "кинжал", прилетят в течении 3 минут где-то, а может и ещё раньше. Просто теория what
    1. kromer
      kromer Сегодня, 19:32
      +6
      Цитата: МятныйПряник
      Между Варшавой и Минском, около 700км.


      Расстояние Минск - Варшава по трассе составляет 546 км, а по прямой - 476 км.
      1. МятныйПряник
        МятныйПряник Сегодня, 19:33
        +4
        Я посчитал по дорожной трассе, для ракеты конечно путь более короткий, это да. Перепутал не от Варшавы, а чуть далее, Лодзь.
        1. kromer
          kromer Сегодня, 19:46
          +3
          Это не важно, главное Варшава под прицелом Искандера с ТЯО. А это не может не напрягать поляков.
        2. Офицер запаса
          Офицер запаса Сегодня, 20:37
          +1
          Ну, Кинжал, надеюсь, не по дорожной трассе пойдет. А то пункты оплаты, светофоры, пробки, ГАИ, таможня. Документы, сертификаты, запрещенные товары, грин-карты...
          Нет. По воздуху точно быстрее будет.
    2. Diger
      Diger Сегодня, 21:08
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Между Лодзью и Минском, около 700км. Т.е ракеты типа "кинжал

      на аэродроме в Мачулищах! Минск то тут причём?
      Цитата: МятныйПряник
      Просто теория

      9-А-7660 выдаёт 14688 км/ч или 4080 м/с.
      Много раньше, чем 3 минуты
      1. Альф
        Альф Сегодня, 21:26
        0
        Цитата: Diger
        Много раньше, чем 3 минуты

        Даже ус-ться не успеют...
  6. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 19:30
    +4
    Лицемеры!
    Да, короткое сообщение...
  7. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 19:38
    +3
    Ясновельможные сутки сглатывали после информации о размещении ТЯО в РБ. Вот теперь прорвало, заверещали.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 19:48
      +1
      Цитата: Slon_on
      Ясновельможные сутки сглатывали после информации о размещении ТЯО в РБ. Вот теперь прорвало, заверещали.


      Они переваривали реакцию Пентагона и Госдепа США.
  8. Александр Бетонкин
    Александр Бетонкин Сегодня, 19:43
    +3
    Пущай осуждают, пущай запрещают. Надо делать как нам нужно! И точка good
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 20:05
    +3
    И тут до "поленьев" стало доходить то, что у соседа появились "спички", которые могут помочь спалить всю их "поленницу" вместе с Варшавой. smile
  10. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 20:09
    +1
    чтобы оценить логику и последовательность действий Польши слова есть)))))) правда неразрешенные на этом ресурсе...... многозначительно промолчу тогда - за умного сойду
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:22
    0
    Самое главное Пентагон понял для кого мы выдвигаем своё ТЯО в Белоруссию и это не Украина.Байден не хочет быть последним Президентом США ,есть ещё вариант он остаётся Президентом но уже без страны.Будем посмотреть.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:30
    +1
    Требующая разместить на своей территории ядерное оружие Польша осудила решение России разместить ТЯО в Белоруссии
    Польша, выступающая за размещение ядерного оружия на своей территории, лицемерно осудила планы России разместить часть тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

    В Европе у политиков начинается весеннее обострение суицидальных намерений?
    Гонка за право получить первый удар, после которого простые люди, которые этот удар каким то чудом смогут пережить и выжить?
    Какие б поляки ни были ненавистниками русских, как бы польшанские власти ни хотели назаграбастать себе Украины с черноземом и портами, а бессмертные только в правительстве Польши. Так верят власти Польши.
  13. horiszahari
    horiszahari Сегодня, 20:30
    +3
    У Дуды дуда сломалась. Он не понимает, что стал значительно ближе к ядерному оружию, как и хотел....
  14. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:33
    +2
    Польша, выступающая за размещение ядерного оружия на своей территории

    Ну конечно, "это же другое".
    Дойдёт ли наш ответ до "гиены Европы" ?
  15. vitalm
    vitalm Сегодня, 20:44
    0
    И тут у пшеков задымились пердаки, за свой базар не хотят отвечать.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:58
    0
    Польша, выступающая за размещение ядерного оружия на своей территории, лицемерно осудила планы России разместить часть тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. В Варшаве увидели в этом большую угрозу для своей безопасности.
    . Вариант ответа... пошли на.... хутор бабочек ловить soldier
  17. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:17
    0
    Очень надеюсь, что все что надо- уже на месте. И, не там, где все думают.