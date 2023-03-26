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В Киеве считают, что бойцы ЧВК «Вагнер» намерены применить в Бахмуте сценарий Мариуполя по созданию нескольких котлов

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В Киеве считают, что бойцы ЧВК «Вагнер» намерены применить в Бахмуте сценарий Мариуполя по созданию нескольких котлов

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" начали сжимать клещи, атакуя оставшиеся в Бахмуте подразделения ВСУ сразу с нескольких сторон. В Киеве считают, что "Оркестр" намерен повторить сценарий Мариуполя.


Американский институт изучения войны (ISW) подтверждает, что штурмовики ЧВК "Вагнер" атакуют на территории города сразу с нескольких направлений, тем самым создавая кучу проблем для украинских военных, которые практически находятся в кольце. Нет, одна стороны города, обращенная к Часову Яру, еще свободна, по дороге даже перебрасываются в Бахмут резервы, но даже в Генштабе ВСУ признают, что она находится под огнем российских сил.

По мнению украинских экспертов, командование "Оркестра" планирует использовать в Бахмуте опыт Мариуполя, разрезав обороняющиеся силы ВСУ на несколько частей, таким образом создав сразу несколько котлов внутри города. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских подразделений, у "вагнеровцев" это получается, они атакуют со всех сторон, тогда как ВСУ вынуждены отбиваться практически в круговой обороне. Следующая неделя будет решающей.

Основная проблема для ВСУ состоит в том, что ЧВК Вагнер в городе атакует со всех сторон (...) Российские войска начали сжимать клещи по нескольким направлениям с целью рассечь украинскую группировку в городе, как было в Мариуполе, чтобы создать несколько котлов в Бахмуте

- пишет украинский ТГ-канал Резидент.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ готовит операцию по "освобождению" Бахмута, командовать ей будет генерал Сырский, получивший карт-бланш от Зеленского. В свою очередь куратор "Оркестра" Евгений Пригожин заявил, что Вагнер" город удержит, если фланги прикроют подразделения Минобороны. Военные поддержку гарантировали, причем на самом высоком уровне.
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12 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SSR
    SSR Сегодня, 20:26
    +10
    Военные поддержку гарантировали, причем на самом высоком уровне.

    Аминь.
    Лично мне от такой информации, гораздо спокойнее.
    Нельзя делить.
    ЧВК, Добровольцы или рег. Части РФ, они все делают одно дело. Защищают нас от западной чумы.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 20:40
      +3
      Здравствуйте, беспокоит редакция СМИ «Голос Регионов», хотели бы задать вопрос непосредственно Евгению Викторовичу:
      Уважаемый Евгений Викторович, Вы неоднократно заявляли, что Вам нужна поддержка на флангах, в том числе в открытом письме Министру обороны РФ С.К. Шойгу от 20 марта. Были ли приняты какие-либо меры?

      комментарий Евгения Пригожина:
      «Да, Министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах».Чрезвычайно необычно и удивительно короткий комментарий Пригожина!!!
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 20:46
      0
      Аминь! Да будет так. Во веки веков Аминь.

      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий

      Толи плакать, толи смеяться .
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:26
    +3
    Если бросить взгляд на карту, то у них это получается.
  3. пешик
    пешик Сегодня, 20:30
    +2
    Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ готовит операцию по "освобождению" Бахмута, командовать ей будет генерал Сырский

    Да ранее (со слов Зеленского) тоже сообщалось, что никакого контрнаступления ВСУ не будет весной, т.к. не хватает им тяжёлой техники.
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:33
    +2
    А жёлтые ленточки - это чьи? Разве не украинцы?
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 20:56
      +1
      Цитата: kakvastam
      А жёлтые ленточки - это чьи? Разве не украинцы?

      Это украинцы, до которых пока ещё не добрались бойцы из Вагнера. Когда доберутся, то с жёлтыми ленточками они уже ходить не будут. Будут тихо лежать, причём вечно.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 21:02
        0
        Цитата: Ныробский
        Это украинцы, до которых пока ещё не добрались бойцы из Вагнера. Когда доберутся, то с жёлтыми ленточками они уже ходить не будут. Будут тихо лежать, причём вечно.


        Кто знает сколько времени этой фотографии. Наверняка уже червей кормят.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:36
    +1
    Удачи наших ребятам. И никаких ,, сталинских ударов,, Только аккуратно и пусть берегут себя.
  6. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 20:48
    +2
    Резидент и Юра из сум два сапога пара и питаются из сетей. Ион даже в киеве не сидит а пишет из за границы.Больше месяца каждые 4 дня обещал наступление.Лично Сырский лично зелёному докладывал,что все готово и в следующую пятницу точно
  7. kromer
    kromer Сегодня, 20:53
    +1
    Генерал Сырский обещал Зеле, что отстоит Артёмовск. Около города стоят 17 бригад и он угробит их все, чтобы обещание выполнить. "Бахмутская мясорубка" начинает раскручиваться по нарастающей.
  8. Простой
    Простой Сегодня, 21:16
    0
    На профильных сайтах пишут что: "абсолютно все подступы к городу под нашим контролем.".