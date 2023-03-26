В Киеве считают, что бойцы ЧВК «Вагнер» намерены применить в Бахмуте сценарий Мариуполя по созданию нескольких котлов

Основная проблема для ВСУ состоит в том, что ЧВК Вагнер в городе атакует со всех сторон (...) Российские войска начали сжимать клещи по нескольким направлениям с целью рассечь украинскую группировку в городе, как было в Мариуполе, чтобы создать несколько котлов в Бахмуте

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" начали сжимать клещи, атакуя оставшиеся в Бахмуте подразделения ВСУ сразу с нескольких сторон. В Киеве считают, что "Оркестр" намерен повторить сценарий Мариуполя.Американский институт изучения войны (ISW) подтверждает, что штурмовики ЧВК "Вагнер" атакуют на территории города сразу с нескольких направлений, тем самым создавая кучу проблем для украинских военных, которые практически находятся в кольце. Нет, одна стороны города, обращенная к Часову Яру, еще свободна, по дороге даже перебрасываются в Бахмут резервы, но даже в Генштабе ВСУ признают, что она находится под огнем российских сил.По мнению украинских экспертов, командование "Оркестра" планирует использовать в Бахмуте опыт Мариуполя, разрезав обороняющиеся силы ВСУ на несколько частей, таким образом создав сразу несколько котлов внутри города. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских подразделений, у "вагнеровцев" это получается, они атакуют со всех сторон, тогда как ВСУ вынуждены отбиваться практически в круговой обороне. Следующая неделя будет решающей.- пишет украинский ТГ-канал Резидент.Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ готовит операцию по "освобождению" Бахмута, командовать ей будет генерал Сырский, получивший карт-бланш от Зеленского. В свою очередь куратор "Оркестра" Евгений Пригожин заявил, что Вагнер" город удержит, если фланги прикроют подразделения Минобороны. Военные поддержку гарантировали, причем на самом высоком уровне.