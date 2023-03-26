Военное обозрение
Войти Регистрация

Евгений Пригожин подтвердил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности флангов в районе Артёмовска

18
Евгений Пригожин подтвердил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности флангов в районе Артёмовска

В ситуации, когда противник накопил крупные силы в районе Артёмовска (Бахмута) с явным намерением деблокировать свой гарнизон в этом городе и, по возможности, прорваться восточнее, крайне важно не позволить ему ударить во фланги группе российских войск. Ранее с заявлениями о том, что необходимо укрепить фланги ЧВК «Вагнер» и поддержать их за счёт подразделений ВС РФ, выступал Евгений Пригожин. Он направлял соответствующую просьбу в Минобороны страны.


Сегодня куратор ЧВК «Вагнер», отвечая на вопрос журналистов из «Голоса Регионов», сообщил о том, что его просьбы не остались неуслышанными.

По словам Евгения Пригожина, Минобороны страны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах в районе Артёмовска. В самом городе, где накануне бойцы «Вагнера» полностью зачистили завод «АЗОМ» вместе с его многокилометровыми подземными коммуникациями, продолжаются бои. ЧВК «Вагнер» продвигаются к центру.

Бои идут вдоль улиц Мариупольская и Независимости. Российские силы сжимают гарнизон противника в оперативные тиски буквально в паре-тройке сотен метров от районной администрации Артёмовска (Бахмута). Противник пытается цепляться за перекрёсток улиц Широкая и Мариупольская в надежде на то, что «Вагнер» с этого направления не сможет войти в центр города.



Одновременно с этим укреплено направление на северо-западе и юго-западе от Артёмовска, чтобы противник не смог рассечь одновременными ударами группировку российских сил в Бахмутско-Соледарской агломерации. В противном случае противник смог бы свести к нулю все успехи ЧВК «Вагнер» последних месяцев на этом участке фронта.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 20:40
    +3
    Здравствуйте, беспокоит редакция СМИ «Голос Регионов», хотели бы задать вопрос непосредственно Евгению Викторовичу:
    Уважаемый Евгений Викторович, Вы неоднократно заявляли, что Вам нужна поддержка на флангах, в том числе в открытом письме Министру обороны РФ С.К. Шойгу от 20 марта. Были ли приняты какие-либо меры?

    комментарий Евгения Пригожина:
    «Да, Министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах». Удивительно , чрезвычайно и необыччно короткий комментарий Е.В. Пригожина!!!
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 20:47
      +12
      Да хватит уже гениталиями мериться. Это не деревенская дискотека, свой-чужой. СВО - общее дело. Всей страны.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:46
    +4
    МЫ ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!
    НО есть вопросы?
    Почему у нас на севере появился опять поросячий грипп, пардон свиной?
    ПОЧЕМУ ЕГО НЕТ В сша и в ес?
    Где наши спецслужбы, или мы такие миролюбивые. когда у нас под носом ОГРОМНАЯ КУЧА БИОЛАБОРАТОРИЙ, типа в Грузии, на Украине, в Казахстане...........
  3. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 20:50
    +2
    Вот только обстрелы и бомбардировки Краматорска, Константиновки и Часова Яра какие-то редкие и нерегулярные. Хотелось бы видеть более масштабные профилактические мероприятия.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 21:13
      +1
      Цитата: СергейАлександрович
      Вот только обстрелы и бомбардировки Краматорска, Константиновки и Часова Яра какие-то редкие и нерегулярные. Хотелось бы видеть более масштабные профилактические мероприятия.


      После освобождения Артёмовска обстрелы будут регулярные, так как они следующие в очереди.
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 20:52
    +2
    Отличная новость. И Артёмовск цэ Россия smile а вот прилёт в Тульскую область видимо от злобы и бессилия. Как настоящее государство-террорист Украина воюет с мирняком. Подленько так...
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 20:57
    -8
    Не понятны две вещи.
    1.Почему связь Вагнера с общественностью - дело Пригожина, а не основателя и действующего командующего ЧВК - генерала в отставке Уткина?
    Я бы предпочёл узнать мнение профессионального военного, а не провизора - фармацевта.

    2. Как будут расценены открытые сообщения об удовлетворении публичных требований Пригожина за счёт сил и средств, снятых с других направлений, если наступление ВСУ начнётся именно на этих оголенных направлениях?

    Россия будет радоваться, что у Пригожина все в порядке, а все другие - "бездарные" ?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 21:02
      +4
      Цитата: иван2022
      Открытые сообщения об удовлетворении публичных требований Пригожина за счёт сил и средств, снятых с других направлений

      Хм... А где и кто сказал, что "удовлетворение требований" произошло за счёт "оголения других направлений"?
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 21:24
        -2
        О том, что Пригожин сообщил о 80 тысячный группировке ВСУ и не достаточности своих сил не читали? А теперь прочитав статью-сложить. два и два в своей голове-не трудно?
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 21:10
      +4
      Иван, а вы все таки Иван или Мыкола? А кто по вашему должен прикрывать фланги? Поляки или ВСУ, кому это поручить? Если Вагнер воюет в городе, то что ВС России должны безучастно ждать у МКАД, как оно там все повернется?
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 21:28
        -4
        Цитата: Степан S
        Иван, а вы... А кто по вашему должен прикрывать фланги? Поляки или ВСУ, кому это поручить? Если Вагнер воюет в городе, то что ВС....

        Сформулирую свой вопрос специально для Вас по - другому :
        "А без Вас военные не разберутся? А почему мы постоянно слышим Пригожина и он всех уже достал сообщениями на всю страну об оперативных действиях ВСРФ?"
    3. kromer
      kromer Сегодня, 21:15
      +2
      Цитата: иван2022
      а не основателя и действующего командующего ЧВК - генерала в отставке Уткина?


      Вообще то он подполковник в запасе. Или я что то пропустил?
      Он один из основателей, но кто реальный командующий ЧВК никто не знает.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 21:32
        -1
        Цитата: kromer
        Цитата: иван2022
        а не основателя и действующего командующего ЧВК - генерала в отставке Уткина?


        Вообще то он подполковник в запасе. Или я что то пропустил?
        Он один из основателей, но кто реальный командующий ЧВК никто не знает.

        Вообще - то подполковника он давно перерос. И если вы пользуетесь Интернетом, наберите в поисковике вопрос "командующий ЧВК Вагнер". Уткин-генерал-лейтенант ГРУ. А в запасе он у ВС РФ. Потому, что не может коммерческой ЧВК командовать представитель МО.

        Упертым господам комментаторам наверное интереснее читать сообщения провизора фармацевта, а не профессионального военного, кто бы он ни был...
        Да..с...
        Наверное так дела у России идут не слишком хорошо, потому что у нас народ такой талантливый..
  6. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 21:03
    +1
    Что-то меня все это настораживает... Но промолчу...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:34
      0
      Цитата: AlexTires
      Что-то меня все это настораживает... Но промолчу...

      Мне тоже непонятно, почему Запад запретил Зеленскому использовать новые поставки техники для обороны Бахмута, в Украине уже больше 100 танков Leopard, но в бой пустить противник их не может. Большая вероятность наступления. Где появились "Леопарды" там будет наступление, пора разведке выискать где "кошаки" свои хвосты прячут.
      1. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 21:50
        0
        Если танки "в Украине", то противник, то есть РФ, пока ими не распоряжается. Так что спрашивайте у своих.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:36
      +1
      Да,трижды сплюнуть и постучать по дереву.. hi
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:39
    +1
    Просматриваю англицкую прессу .Просто интересно когда появится у них фото в траурной рамочке исполнителя Российского гимна.Пока не появилось.Но наткнулся на такой бред в Дейли Экспресс.Цены их идиотизма нет.Сообщают Шеф ЧВК Вагнер Е.Пригожин выводит свои войска из Артёмовска и переносит свою деятельность в Африку.Разногласия водители у него laughing Когда в Англии такие идиоты ,грех этим не попользоваться.Бесплатная реклама от Дейли Экспресс,боятся однако.