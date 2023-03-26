Евгений Пригожин подтвердил, что Минобороны взяло на себя обеспечение безопасности флангов в районе Артёмовска

В ситуации, когда противник накопил крупные силы в районе Артёмовска (Бахмута) с явным намерением деблокировать свой гарнизон в этом городе и, по возможности, прорваться восточнее, крайне важно не позволить ему ударить во фланги группе российских войск. Ранее с заявлениями о том, что необходимо укрепить фланги ЧВК «Вагнер» и поддержать их за счёт подразделений ВС РФ, выступал Евгений Пригожин. Он направлял соответствующую просьбу в Минобороны страны.Сегодня куратор ЧВК «Вагнер», отвечая на вопрос журналистов из «Голоса Регионов», сообщил о том, что его просьбы не остались неуслышанными.По словам Евгения Пригожина, Минобороны страны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах в районе Артёмовска. В самом городе, где накануне бойцы «Вагнера» полностью зачистили завод «АЗОМ» вместе с его многокилометровыми подземными коммуникациями, продолжаются бои. ЧВК «Вагнер» продвигаются к центру.Бои идут вдоль улиц Мариупольская и Независимости. Российские силы сжимают гарнизон противника в оперативные тиски буквально в паре-тройке сотен метров от районной администрации Артёмовска (Бахмута). Противник пытается цепляться за перекрёсток улиц Широкая и Мариупольская в надежде на то, что «Вагнер» с этого направления не сможет войти в центр города.Одновременно с этим укреплено направление на северо-западе и юго-западе от Артёмовска, чтобы противник не смог рассечь одновременными ударами группировку российских сил в Бахмутско-Соледарской агломерации. В противном случае противник смог бы свести к нулю все успехи ЧВК «Вагнер» последних месяцев на этом участке фронта.