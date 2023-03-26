Если Россия и Китай управляют переменами, то США уже не у мирового геополитического руля?

Когда Си Цзиньпин покидал Кремль, он, обращаясь к Владимиру Путину, произнёс фразу, которая вполне заслуживает того, чтобы стать крылатой:
Когда мы вместе, мы двигаем перемены, которых не было последние 100 лет.
Американские репортёры вместо слова «двигаем» использовали термин «управляем», ещё более усилив психологический эффект для Запада той фразы, которую произнёс председатель КНР в Москве.
Озадаченность и тревога в США в этом плане связана с тем, что впервые за несколько десятков лет кто-то ещё в мире двигает кардинальные перемены или же этими переменами управляет. Есть в той же Америке и ещё более радикальные выводы: Россия и Китай осуществляют перемены, а Соединённые Штаты вообще остаются за бортом глобальной геополитики. А если Россия и Китай управляют переменами, то получается, что США уже не у мирового геополитического руля? Или это пока всё же слишком громкое заявление?
В любом случае, в последнее время происходят действительно невероятные перемены в мировом масштабе. Саудовская Аравия восстанавливает отношения с Ираном, в результате чего прекращается многолетняя война в Йемене. Те же саудиты переходят к продаже своей нефти Китаю не в долларах, а в юанях. Произошедший в США банковский кризис больно ударил по банкам стран-сателлитов США, но на банковской системе России, Китая, ряда стран Юго-Восточной Азии практически не сказывается. США окончательно расписываются в том, что у них нет никаких инструментов для стимулирования экономики за исключением нового повышения потолка государственного долга и развязывания новых и новых войн. И это только малая часть глобальных перемен, которые США уже не в состоянии контролировать.
Мнение по этому поводу Михаила Леонтьева представлено в программе «Однако».