Если Россия и Китай управляют переменами, то США уже не у мирового геополитического руля?

Когда мы вместе, мы двигаем перемены, которых не было последние 100 лет.

Когда Си Цзиньпин покидал Кремль, он, обращаясь к Владимиру Путину, произнёс фразу, которая вполне заслуживает того, чтобы стать крылатой:Американские репортёры вместо слова «двигаем» использовали термин «управляем», ещё более усилив психологический эффект для Запада той фразы, которую произнёс председатель КНР в Москве.Озадаченность и тревога в США в этом плане связана с тем, что впервые за несколько десятков лет кто-то ещё в мире двигает кардинальные перемены или же этими переменами управляет. Есть в той же Америке и ещё более радикальные выводы: Россия и Китай осуществляют перемены, а Соединённые Штаты вообще остаются за бортом глобальной геополитики. А если Россия и Китай управляют переменами, то получается, что США уже не у мирового геополитического руля? Или это пока всё же слишком громкое заявление?В любом случае, в последнее время происходят действительно невероятные перемены в мировом масштабе. Саудовская Аравия восстанавливает отношения с Ираном, в результате чего прекращается многолетняя война в Йемене. Те же саудиты переходят к продаже своей нефти Китаю не в долларах, а в юанях. Произошедший в США банковский кризис больно ударил по банкам стран-сателлитов США, но на банковской системе России, Китая, ряда стран Юго-Восточной Азии практически не сказывается. США окончательно расписываются в том, что у них нет никаких инструментов для стимулирования экономики за исключением нового повышения потолка государственного долга и развязывания новых и новых войн. И это только малая часть глобальных перемен, которые США уже не в состоянии контролировать.Мнение по этому поводу Михаила Леонтьева представлено в программе «Однако».