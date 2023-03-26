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Минобороны РФ: Беспилотник Ту-141 «Стриж» ВСУ упал в Тульской области после воздействия комплекса РЭБ «Поле-21»

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Минобороны РФ: Беспилотник Ту-141 «Стриж» ВСУ упал в Тульской области после воздействия комплекса РЭБ «Поле-21»

Российское Минобороны прокомментировало сегодняшний инцидент в Тульской области. Как уже сообщало «Военное обозрение» в одном из новостных материалов, в городе Киреевск прогремел взрыв. Изначально сообщалось, что могла произойти детонация боеприпаса, оставшегося со времён Великой Отечественной войны.


Однако российское оборонное ведомство сообщает, что причиной взрыва стал украинский беспилотник. Речь идёт о БПЛА Ту-141 «Стриж», который пролетел несколько сотен километров в воздушном пространстве РФ.

Минобороны РФ подтверждает, что ВСУ использовали именно ударную версию беспилотника.

Из сообщения:

Группировка российских средств ПВО, развернутая в Тульской области: ЗРК С-300, «Панцирь-С1», а также комплексы РЭБ «Поле-21» обеспечивают надежное прикрытие с данного направления
.
На «Стриж» ВСУ было осуществлено воздействие указанным средством РЭБ, что вывело из строя его навигационное оборудование.

Из сводки Минобороны:

Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов.
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46 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 21:15
    -1
    Пострадавшим от этого не легче.
    Может стоит средства РЭБ использовать не надо населенными пунктами?
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:16
      +5
      Может стоит средства РЭБ использовать не надо населенными пунктами?

      Может вообще не надо было сбивать? Пусть себе летит. Правда потом напишут "Где наша ПВО" и прочее в таком же духе.
      P.S. Не сбили плохо! Сбили, тоже плохо! Вы или крестик снимите или трусы оденьте.
      1. Михаил Кононов
        Михаил Кононов Сегодня, 21:24
        +9
        Сбивать надо обязательно , но не над городом .Это хорошо , что ни кто не погиб. .. Но по факту для гражданских по фиг сам беспилотник упал или его МО приземлило им на головы ..ОН 500 - 600 КМ пролетел . но остановили его над городом..Других мест не нашлось.
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 21:34
          0
          Сбивать надо обязательно , но не над городом

          Никто и не говорит что его сбили над населённым пунктом. После нарушения работоспособности летательный аппарат переходит в неуправляемый полёт со снижением и где он упадёт никому не известно. Говоря проще, сбивать будут, а обломки сыпаться будут тоже. Здесь ничего не поделать. Всё рухнет на землю и сбитый бомбардировщик рухнет, и истребитель, и ракета, и воздушный шар, и параплан с дельтапланом, все они окажутся на земле. И хорошо если в месте их падения никого не окажется.
        2. kapitan92
          kapitan92 Сегодня, 21:54
          0
          Цитата: Михаил Кононов
          ..ОН 500 - 600 КМ пролетел . но остановили его над городом..Других мест не нашлось.

          Очередной обсЁр ПВО РФ !!! Если брать от Харькова до Тулы , по прямой 570 км,
          Даже не могу представить , если бы это была "грязная бомба", доставленная этим "аппаратом"!
          Как бы сейчас "пело" наше МО и "любимый Гарант". fool
      2. Million
        Million Сегодня, 21:27
        +3
        Разницы не понимаете?Сбили над полем или сбили над городом.Неужели совсем ума нет?
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 21:36
          +2
          Разницы не понимаете?Сбили над полем или сбили над городом.Неужели совсем ума нет?

          Сбили над полем, упал на город. Инерция, понимаете-ли...
          1. kakvastam
            kakvastam Сегодня, 21:38
            +2
            Вы бы на карту посмотрели, гугль, поди, на Украине не отключили.
        2. kromer
          kromer Сегодня, 21:54
          0
          Цитата: Million
          Сбили над полем или сбили над городом.


          Еще раз статью перечитал, чтоб убедится, что его не сбили, а вывели из строя навигационное оборудование беспилотника. После чего он летел уже не управляемый.
          Из статьи:
          На «Стриж» ВСУ было осуществлено воздействие указанным средством РЭБ, что вывело из строя его навигационное оборудование.
      3. ЦШВС
        ЦШВС Сегодня, 21:29
        +5
        Что то вас бандеровцев много на ВО появилось.
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 21:38
          +1
          Что то вас бандеровцев много на ВО появилось.

          Угу. Косяками ходя... Пардон, плавают! Наблюдаем, ржём и наблюдаем :)
        2. 30 вис
          30 вис Сегодня, 21:51
          0
          Цитата: ЦШВС
          Что то вас бандеровцев много на ВО появилось.

          Размножаются почкованием ... Как гидра .... ципсобандеровском болоте ...
      4. Простой
        Простой Сегодня, 21:32
        0
        Цитата: Million
        Может стоит средства РЭБ использовать не надо населенными пунктами?


        [quote =Gnefredov]Может вообще не надо было сбивать? Пусть себе летит. [/quote]

        Видать были на то основания "сбивать" РЭБ, а не ракетой.
        Из сложившейся ситуации это был возможно единственный, но как оказалось, правильный выбор- возникшие разрушения и человеческие жертвы оказались минимальны
        1. Million
          Million Сегодня, 21:41
          0
          По случайности упал в частном секторе районного центра.
          1. Простой
            Простой Сегодня, 21:45
            0
            Да, что жертв и разрушений практически нет - это чистая случайность .
            В следующий раз может не свезти.
        2. kakvastam
          kakvastam Сегодня, 21:42
          0
          В России, даже в европейской части, попасть в город - это постараться надо.
          Возле того Киреевска сплошь леса да поля, а попали в райцентр.
      5. rosomaha
        rosomaha Сегодня, 21:35
        +3
        тут другое хотят сказать - сбивать их на подлёте к нашей границе, чтобы они падали у кордона или (что лучше) на позиции "отправителя", чтобы у нас не было ущерба никакого. И 2 типичный вопрос к ПВО - почему БПЛА залетают так глубоко на нашу тер-рию...как они находят бреши в ПВО, почему после скольких эпизодов нет усиления ПВО вдоль всей границы СВО - не очагово, а сплошные 2 эшелона ЗРК, ЗСУ и компл РЭБ + авиация и спутн разведка на предмет пуска БПЛА. Если в зоне боёв атака ожидаема, то такие выпады - это удар по нашему престижу, вере в 100% защиту мирных городов вне зоны СВО, а им поднимает моральн дух и даёт очередной повод для инф атак. Порабы уже самим атаковать превентивно, а не исходить из обороны - ударили-ответили...и бить нужно по самым больным местам..постоянно массово...НО дня начала сделать невозможным их ответку по нашей тер-рии.
      6. Замира
        Замира Сегодня, 21:53
        0
        Цитата: Gnefredov
        Не сбили плохо! Сбили, тоже плохо!

        В первую очередь - плОхо то, что он вообще туда прилетел, этот чёртов беспилотник. Сбивать их надо не на подлёте к цели, а на вылете из пункта запуска, а ещё лучше уничтожить эти самые пункты запуска и все вражеские беспилотники, и не только...
        Так нельзя?
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 21:25
      0
      Тоже подумалось, а где же ПВО? Почему они могут залетать так далеко или это была наша ракета и упала неудачно, не долет так сказать?
    3. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:26
      0
      Да кто вам сказал, что РЭБ использовалась над этим самым населённым пунктом? Вы как работу комплексов РЭБ представляете? Наверное - облучили БПЛА, и он камнем вниз рухнул? Даже если бы двигатель мгновенно остановился (если фантазировать), то БПЛА самолётного типа упадёт в зависимости от скорости и высоты полёта на некотором расстоянии от точки поражения. А если РЭБ вызывает проблемы со связью, навигацией, то аппарат сбивается с курса, что, по всей видимости, и произошло. Или ПВО должно было пропустить беспилотник туда, куда он летел? Но всё это не отменяет того факта, что сбивать такие "гостинцы" нужно много раньше, а не за сотни км от границы, тем более - Ту-141 не самая сложная цель. Если старые советские "Стрижи" на сотни км углубляются на нашу территорию, то какие-нибудь "Томагавки" и до Кремля долетят.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 21:37
        +3
        Цитата: УАЗ 452
        А если РЭБ вызывает проблемы со связью, навигацией, то аппарат сбивается с курса, что, по всей видимости, и произошло.


        Плюс надо учитывать, что даже потеряв управление он может планировать ещё не 1 километр.
      2. AVA77
        AVA77 Сегодня, 21:47
        0
        Чё за бред, что там осталось старого советского,
        Движок, планер. и КТ315. А полётное задание записано на грампластинку. crying
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 21:31
      -3
      Воронка Больше похожа была от точки-у. Уж слишком большая
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 21:43
        0
        Воронка Больше похожа была от точки-у. Уж слишком большая

        Только похожа т.к. по дальности - до 120 км - "не прокатывает".
    5. Маз
      Маз Сегодня, 21:40
      -1
      На немецкой базе Рамштайн наши "партнеры" германцы и прочие переделывают советские реактивные беспилотники рейс и стриж на ударные бпла камикадзе, нашпиговывая их современными средствами ориентации, управления и противодействия пво. По подсчётам экспертов их там уже на складе 50 штук готовых. И эта атака имела цель прощупать ПВО. Видимо по этому ракетой и не сбивали, а использовали РЭБ, чтоб не раскрывать систему ПВО. Так что расслабляться не время.
    6. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:42
      -1
      Уважаемые форумчане, а тот факт, что это ТУЛЬСКАЯ область разве никого не смущает? Где они, эти линии ЛЮБОГО цвета начинаются/заканчиваются? А я скажу, их нет, не было и не будет. Кукольный театр в виде огромной страны в руках аналоговвмиренет старателей в действии. Тошнит от беспомощности. Извините, накипело!
  2. bambr731
    bambr731 Сегодня, 21:23
    +11
    Я всё постигнуть не могу, как запущенная с Украины бандура более 5 метров в длину пролетает такие расстояния над нашей территорией. «Стриж» не маленький коптер. Создаётся впечатление, что у нас в стране вся ПВО заточена только на баллистические ракеты. Который раз уже такая фигня - могли бы и прикрыть уже это направление recourse
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 21:36
      +1
      бандура более 5 метров в длину

      Если точно, то 14 метров в длину.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:27
    +2
    Аккуратно посадили прямо в огород. Модернизированный советский БПЛА Ту-141 "Стриж", который традиционно нес авиабомбу - осколочно-фугасный боеприпас ОФАБ-100-120. Данный десептикон, оставшийся хинзирам в наследие из светлого советского прошлого, согласно ленте новостей совершает регулярные полеты в Россию.

    1. ankir13
      ankir13 Сегодня, 21:33
      0
      Да Да, Россия сильно перенаселённая страна, где не сбей, фсе равно в огород какой упадёт.... Или .... ооо...щщщ... на стратегических бомбёров авиабазу....шшш!!!
    2. Касатик
      Касатик Сегодня, 21:52
      0
      То, что Вы умеете копипастить фото с другого ресурса - хорошо. То, что Вы слышали про ФАБ - еще лучше. Но если Вы видели на картинке воронку от ОФАБ-100, то она размером 2 (два) метра на полтора. Здесь воронка во много раз больше. Ваша версия? Чур, в Вики не смотреть!
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 21:29
    0
    Скорее всего так и есть. Обнаружили и вывели из строя. Людям конечно не легче. Но если бы проспали, людям было бы не легче ни тяжелее, им бы было все уже равно.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:51
      +1
      Цитата: nellyjuri
      Но если бы проспали, людям было бы не легче ни тяжелее, им бы было все уже равно.

      Каким людям? В Тульской области не люди, что ли?
  5. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 21:30
    +1
    Цитата: Gnefredov
    Может стоит средства РЭБ использовать не надо населенными пунктами?

    Может вообще не надо было сбивать? Пусть себе летит. Правда потом напишут "Где наша ПВО" и прочее в таком же духе.
    P.S. Не сбили плохо! Сбили, тоже плохо! Вы или крестик снимите или трусы оденьте.


    - А если, случайно, объект куда РЭБ "ПРИЗЕМЛИЛА" беспилотник ооказался бы во много раз "важнее" , чем тот , на который направлялся дрон...? Вывод один - перехватывать надо при пресечении границы .
  6. rafat
    rafat Сегодня, 21:30
    +3
    Ну слава богу что все таки разродились и сказали СМИ что это РЭБ отработала но все же это глубоко и населённый пункт и упал в огороде а если бы в дом а если бы дет сад, школу страшно подумать.
  7. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 21:31
    +2
    Проблема в том что нет постоянного дежурства А 50 в небе, а бпла летит очень низко не все радары засекают.
  8. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 21:34
    +4
    Цитата: bambr731
    Я всё постигнуть не могу, как запущенная с Украины бандура более 5 метров в длину пролетает такие расстояния над нашей территорией.

    «Стриж» предназначался для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров от линии фронта на трансзвуковых скоростях.
    Понимаете? Он СПЕЦИАЛЬНО для этого сделан.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:49
      0
      acetophenon
      «Стриж» предназначался для ведения разведки

      Изначально он как раз и разрабатывался как ударный БПЛА, как тогда говорили "крылатая ракета". Но тупые генералы зарубили проект и чтобы не выбрасывать деньги на ветер стали использовать как разведчика и мишени.
  9. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 21:36
    0
    обеспечивают надежное прикрытие с данного направления

    Прикрытие чего/кого? Уж точно не "населенного пункта Киреевск Тульской области".
    То, что до Москвы (или куда там он направлялся) не долетел и цель не поразил, безусловно, хорошо, но вот то, что он так далеко забрался, и уронили его не в окружающих лесах, а на территории райцентра, как-то не очень. Это же специально надо было постараться, чтобы угодить не в чащу или болото, а прямо в город!
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:39
    +1
    Так какого мужского полового органа ВКС РФ не используют такие БПЛА для разрушения стратегических мостов на Днепре????
    "Ах, не получицца, ах ПВО ВФУ."
    Так пустите сразу десяток по одному мосту под прикрытием РЭБ, тепловых ловушек, ложных целей.
    1. Million
      Million Сегодня, 21:50
      0
      Уже писали неоднократно,что по этим же мостам наши бизнесмены с Европой торгуют,поэтому их нельзя трогать.
    2. ZeeD
      ZeeD Сегодня, 21:50
      0
      Может потому что у нас этих "Стрижей" не осталось, их поэтому за всё СВО и не используют?
      Да и на разрушение "стратегических мостов" такого маловато. Они и большее выдерживают.
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:45
    0
    надо уничтожать все в укррр от полит силы до солдат нато притом по полной чем дальше тем они наглее будет ! если есть такая возможность !
  12. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 21:48
    0
    Ну, не сказал бы, что "надежное"... Иначе он бы на несколько сотен километров на территорию РФ не залетел. Но хоть как то уронили.
    Плохо что в черте населенного пункта.
    Хорошо, что не попал в цель.
  13. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 21:52
    0
    ПВО не хватает,на прикрытие зоны возможных пусков надо сотни РЛС и пусковых?
    Думаю тут больше политики,чем невозможность сбить.Надо держать своих в тонусе и подогревать нелюбовь к 404.
  14. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 21:54
    0
    Хорошо знаю те края. Летал там. От Киреевска до границы Украины порядка 350 км. Это небольшой шахтёрский городок который с 1991 года переживает далеко не лучшие времена.
    И если провести линию от Украины через него, то станет понятно, целью был Новомосковск с его химической промышленностью.
    Непонятно другое, до какого же предела "оптимизировали" у нас ПВО, если перехват уже на последнем рубеже (это если сам не упал). Там же местность степная и равнинная.