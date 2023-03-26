Минобороны РФ: Беспилотник Ту-141 «Стриж» ВСУ упал в Тульской области после воздействия комплекса РЭБ «Поле-21»

Российское Минобороны прокомментировало сегодняшний инцидент в Тульской области. Как уже сообщало «Военное обозрение» в одном из новостных материалов, в городе Киреевск прогремел взрыв. Изначально сообщалось, что могла произойти детонация боеприпаса, оставшегося со времён Великой Отечественной войны.
Однако российское оборонное ведомство сообщает, что причиной взрыва стал украинский беспилотник. Речь идёт о БПЛА Ту-141 «Стриж», который пролетел несколько сотен километров в воздушном пространстве РФ.
Минобороны РФ подтверждает, что ВСУ использовали именно ударную версию беспилотника.
Из сообщения:
Группировка российских средств ПВО, развернутая в Тульской области: ЗРК С-300, «Панцирь-С1», а также комплексы РЭБ «Поле-21» обеспечивают надежное прикрытие с данного направления.
На «Стриж» ВСУ было осуществлено воздействие указанным средством РЭБ, что вывело из строя его навигационное оборудование.
Из сводки Минобороны:
Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов.