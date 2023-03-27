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Чиновники ЕС с начала 2022 года на консультации и совещания по антироссийским санкциям потратили около четверти миллиарда евро

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Чиновники ЕС с начала 2022 года на консультации и совещания по антироссийским санкциям потратили около четверти миллиарда евро

Европейские эксперты подсчитали, что на одни только совещания, консультации и заседания по рассмотрению и внедрению антироссийских санкций в 2022 и начале 2023 года чиновники Евросоюза потратили более четверти миллиарда евро. В эту сумму входят перелёты, питание чиновников, а также непосредственная работа с документами, организация совещательных органов, общение по средствам связи, подготовка докладов, переговоры с представителями бизнеса, найм аналитиков и сотрудников консалтинговых структур.


В связи с этим особое внимание на себя обращает заявление председателя партии «Народный республиканский союз Франции» Франсуа Асселино по поводу работы еврочиновников над санкциями против России. После слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о подготовке 11-го пакета антироссийских экономических ограничений Асселино высказался по этому поводу так:

Теперь Ляйен говорит об 11-м пакете санкций, который будет направлен на борьбу с обходом других санкционных пакетов. Значит, они не работают. Это какая-то нескончаемая шутка.

По словам Асселино, он даже знает, что еврочиновники объявят потом:

Они введут 22-й пакет санкций, который ужесточит 11-й пакет, а потом 33-й, который должен сделать более жёстким 22-й. И т.д.

По сути, французский политик однозначно говорит о том, что вся эта деятельность выглядит как имитация деятельности, которая, скорее, направлена, на пожирание евробюрократами консолидированного бюджета ЕС, средства которого можно было бы направить на куда более необходимые цели.
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12 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 06:13
    +2
    Чиновники ЕС с начала 2022 года на консультации и совещания по антироссийским санкциям потратили около четверти миллиарда евро

    Жируют евробюрократы! Совести у них нема! laughing (Сарказм.)
    Одна воровка из бюджета ЕС Урсула фон дер Ляйен чего стоит! yes Закупки для ЕС делает втридорога!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:31
      -1
      Цитата: Татьяна
      Жируют евробюрократы! Совести у них нема!

      Да хрен бы с ними! Вы бы тронулись умом, если бы узнали, во сколько обошлись устраиваемые ежегодные ПМЭФы, на которых выдавались такие перлы:
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:33
      +2
      Цитата: Татьяна
      Жируют евробюрократы! Совести у них нема! (Сарказм.)
      Одна воровка из бюджета ЕС Урсула фон дер Ляйен чего стоит!

      Ну до эталона Чубайса ей далеко еще...есть задел для дальнейшего совершенствования. smile
      Оболванивание европейского народа в самом разгаре.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:19
    +2
    Салаги конкретные - ничего хорошо сделать не могут. Им бы у наших чиновников поучиться как на всякие фестивали кваса, международные программы по защите ромашек и региональные форумы по творческому развитию учеников младших классов миллиарды списывать. Одно слово - европейские варвары - ни украсть, ни покараулить...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:21
    +3
    Чиновники ЕС с начала 2022 года на консультации и совещания по антироссийским санкциям потратили около четверти миллиарда евро
    Мы сидим, а денежки капают (старая реклама - я сижу, а...).
    Они введут 22-й пакет санкций, который ужесточит 11-й пакет, а потом 33-й, который должен сделать более жёстким 22-й. И т.д.
    О чем недавно писали многие участники сайта обсуждая новый пакет санкций ЕС. Такое усердие да в нужное русло. Но это не про ЕС, который полностью рехнулся на противостоянии России.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:45
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Такое усердие да в нужное русло.

      У писателя Корнейчука в пьесе "В степах Украины" есть у одного героя такие слова: "Я только при социализме пристроился, и он мне еще не надоел". Вот и чиновники ЕС также "мы только тут пристроились...."
  4. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 06:23
    +4
    КНР и Япония - имеют самые большие обороты с США, а это - предопределяет и самые большие финансовые вложения.
    Кража ЗВР у РФ - многих заставила призадуматься, но выбора у них - пока практически нету, окромя золота; но и в этом случае - есть свои проблемы. recourse

    Госдолг США - никуда не делся, а следовательно: и угроза даже не дефолта, а и вовсе - обрушения ВСЕЙ финансовой системы, основанной на господстве сшасовского дензнака.
    Проблемы сшасовских дензнаков, обозначила встреча В.В.Путина и Си Цзиньпиня – переход во взаимной торговле на жэньминьби, а также расчёты в жэньминьби с третьими гособразованиями. what
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:39
    +1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Цитата: Татьяна
    Жируют евробюрократы! Совести у них нема! (Сарказм.)
    Одна воровка из бюджета ЕС Урсула фон дер Ляйен чего стоит!

    Ну до эталона Чубайса ей далеко еще...есть задел для дальнейшего совершенствования. smile
    Оболванивание европейского народа в самом разгаре.

    Спорный вопрос. На одних только вакцинах эта по внешнему виду курица обула мама не горюй.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:02
    +3
    Цитата: Tagan
    На одних только вакцинах эта по внешнему виду курица обула мама не горюй.

    Может и так what но с другой стороны другая курица ляпнула по оборот в 360 градусов...чет я сомневаюсь в их классическом образовании и понимании окружающего мира.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:18
    +1
    Как калбасит ЕС ,от бессилия.Большое человеческое спасибо Навальному ,что он убедил запад,что в России может сработать их святая формула: Если бизнес держит деньги в США и ЕС ,это уже наши люди .Ага разогнались.Если и держали наши олигархи деньги на западе ,то малую долю в наличности.Основные деньги ,были инвестированы в акции западных компаний ,через 28 фирм прокладок.И самое главное - деньги на западе,а заводы и пароходы ,находятся в России и западу до них не добраться.Малейший протест от олигарха , и последует волшебный пинок от государства.Не зря Пригожин об этом намекает и не один раз.Так что пусть дальше продолжают демонстрировать бурную деятельность.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:21
    +1
    Европейские эксперты подсчитали, что на одни только совещания, консультации и заседания по рассмотрению и внедрению антироссийских санкций в 2022 и начале 2023 года чиновники Евросоюза потратили более четверти миллиарда евро.
    не хило так, они "собираются" в кучу! Любят они себя, ох и любят! laughing
  9. talot
    talot Сегодня, 07:35
    +1
    Дочитал до фразы "...общение по средствам связи..." и дальше уже не смог читать.
    Журналисты, вбейте себе уже в мозг (или что там у вас), что в русском языке есть слово "посредством", то есть при помощи чего-либо. Таким образом, ваша фраза должна была быть такой - "...посредством связи...".