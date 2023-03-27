Чиновники ЕС с начала 2022 года на консультации и совещания по антироссийским санкциям потратили около четверти миллиарда евро

Теперь Ляйен говорит об 11-м пакете санкций, который будет направлен на борьбу с обходом других санкционных пакетов. Значит, они не работают. Это какая-то нескончаемая шутка.

Они введут 22-й пакет санкций, который ужесточит 11-й пакет, а потом 33-й, который должен сделать более жёстким 22-й. И т.д.

Европейские эксперты подсчитали, что на одни только совещания, консультации и заседания по рассмотрению и внедрению антироссийских санкций в 2022 и начале 2023 года чиновники Евросоюза потратили более четверти миллиарда евро. В эту сумму входят перелёты, питание чиновников, а также непосредственная работа с документами, организация совещательных органов, общение по средствам связи, подготовка докладов, переговоры с представителями бизнеса, найм аналитиков и сотрудников консалтинговых структур.В связи с этим особое внимание на себя обращает заявление председателя партии «Народный республиканский союз Франции» Франсуа Асселино по поводу работы еврочиновников над санкциями против России. После слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о подготовке 11-го пакета антироссийских экономических ограничений Асселино высказался по этому поводу так:По словам Асселино, он даже знает, что еврочиновники объявят потом:По сути, французский политик однозначно говорит о том, что вся эта деятельность выглядит как имитация деятельности, которая, скорее, направлена, на пожирание евробюрократами консолидированного бюджета ЕС, средства которого можно было бы направить на куда более необходимые цели.