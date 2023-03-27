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Бывший премьер Болгарии назвал сумму, заработанную оружейными компаниями республики на поставках оружия Украине

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Бывший премьер Болгарии назвал сумму, заработанную оружейными компаниями республики на поставках оружия Украине

Болгария неплохо заработала на поставках вооружений Украине, хотя прямого экспорта не было. По словам экс-премьера республики Кирила Петкова, болгарские оружейные компании поставляли военную продукцию Киеву через США и Великобританию.


Бывший болгарский премьер-министр раскритиковал президента республики Румена Радева за предложение уменьшить военную помощь Украине на фоне "агрессии России". По словам Петкова, Болгария относится к европейским странам и должна поддерживать своих соседей в борьбе с Россией, поставляя как можно больше вооружений. Говоря о прошлых поставках, экс-премьер подчеркнул, что даже без прямого экспорта Болгария поставила Украине вооружений и боеприпасов на 2,5 млрд. долларов. Все это закупалось американцами и британцами, после чего передавалось Киеву.

В отчетах (...) мы видели, что город Сопот и город Казанлык полностью работали в области военной промышленности и, полагаю, что заработали 2,5 млрд за 164 дня, несмотря на то, что прямого экспорта на Украину у нас не было (...)

- заявил бывший премьер.

Ранее стало известно, что Болгария с самого начала российской спецоперации обеспечивала украинскую армию боеприпасами, поставляя до трети необходимого объема. Все это делалось без заключения прямых контрактов с Киевом, поставки осуществлялись через фирмы-прокладки из Чехии и Польши. Официально София присоединилась к другим европейским странам в оказании военной помощи Украине только в декабре прошлого года, мотивируя это тем, что Болгария является европейской страной и должна вместе со своими соседями противостоять России, пытающейся уничтожить "молодую украинскую демократию".

Недавно болгары отказались участвовать в программе обеспечения ВСУ снарядами калибра 155-мм, запущенной Евросоюзом заявив, что у них просто нет таких боеприпасов, но пообещали продолжать снабжать Киев снарядами советских калибров.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:32
    +7
    "Братушечки" хвастаются кровавыми деньгами - на крови некомбатантов и наших бойцов заработали. И ведь даже не стесняются о таком говорить....

    полностью работали в области военной промышленности и, полагаю, что заработали 2,5 млрд за 164 дня


    В три смены что-ли ударно фигачили? Ну-ну...... am

    зы сербка-коллега пишет что их тоже купить хотят - предлагают поучаствовать в проектах связанных с обеспечением обороноспособности ЕС. Предлагают европейский грант.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:37
    +3
    Кроме омерзения и брезгливости к руководящему болгарскому политическому классу ничего не испытываю...тьфу на них.
    Столько пахучего дерьма в нем ...мама не горюй.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +3
    болгарские оружейные компании поставляли военную продукцию Киеву через США и Великобританию... заработали 2,5 млрд за 164 дня
    Что бы вам колом встали эти деньги славяне хреновы. Сегодня вылизывают пятую точку англосаксам, а завтра когда в каком-то месте прижмет, не исключено, могут опять вспомнить про "дружбу с Россией".
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:51
    +1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Кроме омерзения и брезгливости к руководящему болгарскому политическому классу ничего не испытываю...тьфу на них.
    Столько пахучего дерьма в нем ...мама не горюй.

    Ну не с Луны же они прилетели. Болгары, как ни крути. Я удивлен, что тут не объявился "гордый" болгарский "братец", который появляется при каждом упоминании Болгарии, как чёрт из табакерки. Тоже, кстати, показательный персонаж из народа, как говорится - стоять в компании нацистов у одной стенки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:58
      +3
      Предполагаю что теперь не появляется потому что пашет в три смены - бабло кровавое зарабатывает. Некогда ему тут время тратить.
  5. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 06:57
    +2
    Цитата: Леха с Андроида.
    Кроме омерзения и брезгливости к руководящему болгарскому политическому классу ничего не испытываю...тьфу на них.
    Столько пахучего дерьма в нем ...мама не горюй.



    Такие «братья» - хуже любого врага! crying

    Может... нужно признать: Болгарию, Грецию, Молдавию, Румынию, Польшу; все те страны, которые находились под турками до нашего их освобождения - территорией Турции, а турки - ведь не откажутся, вот будет им веселье! Турция - точно не будет против новой Османской империи... fellow
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 06:58
    +1
    Вот и реальная мотивация "помощи", а то поют с каждого утюга, что за Украину радеют. Плевали они на Украину. И о каких теперь братьях-славянах говорить? Да они маму продадут, если заплатят
  7. Грац
    Грац Сегодня, 06:59
    +1
    все поставки по энергетике и топливу должны быть прекращены в Болгарию
  8. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 07:08
    +2
    Они всегда были педерастами. И в 1-ю, и во-ю мировые войны и Сейчас в 3-ю мировую они по другую сторону баррикады. Раньше всё сваливали на царя. А теперь на кого? Ведь дерьмократическим путём выбрали себе власть.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 07:12
    +3
    Лишнее напоминания почему Запад ТАК "поддерживает" Украину...
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:31
      +1
      только ленивый ещё не наживается на краине....
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
    +1
    Говоря о прошлых поставках, экс-премьер подчеркнул, что даже без прямого экспорта Болгария поставила Украине вооружений и боеприпасов на 2,5 млрд. долларов.
    Надо бы ему ещё добавить, что это бало заработано на людской крови. Но такого от него дождешься.
  11. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 07:31
    +1
    Вся восточная европа, да и северная , избежала наказания за сотрудничество с Гитлером. "Сохраняли архитектуру" ценой жизни наших людей, штурмуя их города. При следующей войне нужно сжечь их столицы. На войне как на войне.
  12. VicVic
    VicVic Сегодня, 07:40
    0
    Видимо напрасно в 1878 году русская армия спасала болгар, во всяком случае, лучше бы тогда турки вырезали весь род этого выродка Петкова.
  13. Dagger75
    Dagger75 Сегодня, 08:02
    0
    "Братушки" всю жизнь были крысами. И вовремя переобувались.
  14. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 08:17
    0
    СССР уж давно нет, но он продолжает "кормить".