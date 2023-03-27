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В Израиле на фоне массовых протестов и увольнения министра обороны прозвучали слова «народное восстание» и «хрупкость армии»

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В Израиле на фоне массовых протестов и увольнения министра обороны прозвучали слова «народное восстание» и «хрупкость армии»

В Израиле с новой силой вспыхнули протесты против судебной реформы на фоне снятия с должности министра обороны страны Йоава Галланта. Документ об увольнении министра подписал лично Биньямин Нетаньяху, возглавляющий израильский кабмин и ту самую (судебную) реформу инициировавший. Увольнение Галланта с поста министра обороны последовало вслед за его критикой реформы в предлагаемом виде.


Сотни тысяч израильтян выходят на улицы по всей стране. Стало известно о сборе людей у резиденции премьер-министра, у здания Кнессета. Демонстранты обустроили баррикады, зажгли костры, блокирую крупнейшие трассы страны, а также дороги в городах Израиля, включая Тель-Авив.

Полиция действует радикально, разгоняя протестующих в том числе ледяной водой из водомётов.

Массовые акции протеста перекинулись на Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву, других городах Израиля. Сотни арестованных.



В Тель-Авиве шоссе Аялон заблокировано в обоих направлениях. Протестующие скандировали лозунги: «Либо демократия, либо бунт!», «Биби (прозвище Нетаньяху), иди домой!» и «Мы не боимся!»

В эфире одного из израильских телеканалов впервые прозвучал термин «народное восстание» и было заявлено, что «после неожиданного увольнения министра обороны армия стала более хрупкой, чем когда-либо».

Теперь в Израиле намечены несколько общенациональных забастовок, включая забастовку студентов.

12-й канал ТВ Израиля заявил, что в воскресенье на улицы Израиля вышли 700 000 – 800 000 человек (при населении около 9,6 млн) «от Кирьят-Шмоны на севере до Эйлата на юге». Издание «Хааретц» называет меньшие цифры. Однако все СМИ Израиля сходятся в том, что ничего подобного в новейшей истории не было «как минимум очень давно».
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29 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:35
    +6
    Никак там товарищ Троцкий-Бронштейн воскрес. what
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:38
      +5
      может протестующим израильтянам пора "печеньки" подвезти?
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 07:03
        +4
        прозвучал термин «народное восстание»

        —-По фотографиям - в основном мужчины до 40 лет, не видно религиозных.

        —-В Израиле много украинцев - беженцев, наверно есть и с опытом «Майдана». Писали, что немало конфликтов между украинцами и сторонниками России- антинацистами. Лапид занимал про-украинскую позицию, чего не скажешь о Нетаньяху.

        —-Кто-то должен оплачивать стоимость флагов, координировать места скопления. До «Майдана» далеко, а эта буза на «цветную революцию» похожа.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 07:19
          +4

          Михаил Драбкин (Михаил Драбкин)
          Сегодня, 07:03
          —-...Кто-то должен оплачивать стоимость флагов, координировать места скопления. До «Майдана» далеко, а эта буза на «цветную революцию» похожа.
          Думаете и до них добрались печенЮшки сороса? Так он, как бы их кровей. Хотя, во время ВОВ сдавал своих соотечественников эсэсовцам, и глазом не моргнув.
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:12
      +1
      Странно. Статья про Израиль, а тут не одного коллеги с земли обетованной. Все бастуют?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:41
    +5
    Цитата: Nexcom
    может протестующим израильтянам пора "печеньки" подвезти?

    Это не кошерно...мацу ,хумус или форшмак это да.
    Так что евреи пошлют Нуланд по еврейски...Иди к черту! - לֵך לַעֲזַאזֵל.
    А так не пойму чего евреи бузят из за какой то ерунды...подумаешь что там ляпнул министр обороны.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:46
      +5
      Это не кошерно...мацу ,хумус или форшмак это да...


      Ааа, точно. Я попутал. Не ну я же не с Израильщины, их тонкостей не знаю.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
      +1

      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Сегодня, 06:41
      НО ... А так не пойму чего евреи бузят из за какой то ерунды...подумаешь что там ляпнул министр обороны.
      Изнежились, однако. Захотелось им ещё лУчшей житухи.
  3. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 06:44
    -5
    К жизни россиян это не имеет ни малейшего отношения

    Абсолютное большинство в израиле не были и никогда не будут , и все происходящее зарубежом никак к жизни русских не относится и на нашу жизнь не влияет
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:57
      +8
      Цитата: Santa Fe
      все происходящее зарубежом никак к жизни русских не относится и на нашу жизнь не влияет

      Ну да... Ну да...
  4. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 06:47
    +5
    Цитата: Santa Fe
    Для россиян это не имеет ни малейшего отношения

    Абсолютное большинство в израиле не были и никогда не будут , а на жизнь в России зарубежные новости никак не влияют вообще



    Как знать... what

    Я бы - с удовольствием приехал в Деревню Израилевку... на ТАНКЕ.
    Под законным, ПАЛЕСТИНСКИМ флагом, разумеется! fellow
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:53
    +12
    Сотни тысяч израильтян выходят на улицы по всей стране.
    Это конечно внутреннее дело евреев, но хочется услышать реакцию на события израильских коллег постоянно присутствующих на сайте и частенько учащих нас "правильному поведению" внутри страны и на международной арене.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:13
      +3

      rotmistr60 (Геннадий)
      Сегодня, 06:53
      НОВЫЙ
      +5
      Сотни тысяч израильтян выходят на улицы по всей стране.
      Это конечно внутреннее дело евреев, но хочется услышать реакцию на события израильских коллег постоянно присутствующих на сайте и частенько учащих нас "правильному поведению" внутри страны и на международной арене.
      Ослиным языком слизало их. Затихли. Или передавили их на демонстрациях. request wink
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 06:55
    +2
    Все нормально, Зеленский зачистил для них Украину с нашей помощью.... Так что Новый Израиль подготовлен!
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:23
      +4
      Нет ещё, Одесса не освобождена, там самая большая концентрация евреев всегда была.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:55
    +4
    Цитата: rotmistr60
    хочется услышать реакцию на события израильских коллег постоянно присутствующих на сайте и частенько учащих нас "правильному поведению" внутри страны и на международной арене.

    Это другое smile ...у них все по закону основанном на порядке.
  8. PN
    PN Сегодня, 06:58
    +7
    Вопрос у меня возник: -а где израильские полицейские ледяную воду берут?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
      +4

      PN (PN)
      Сегодня, 06:58
      НОВЫЙ
      +1
      Вопрос у меня возник: -а где израильские полицейские ледяную воду берут?
      Дуют видимо на неё! wink Или кубики льда растворяют! request
    2. nin
      nin Сегодня, 07:19
      +2
      где израильские полицейские ледяную воду берут?

      из каких-нибудь артезианских колодцев.. или из горных ручьёв..
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:59
    +6
    Биби всё делает правильно.Американские сми ,только в конце пишит истинные причины ,причины перестройки судебной системы.двумя коро кими строками.Судебная система " приватизирована " европейскими и американскими евреями .А евреи аказывается не только из этих стран живут в Израиле.Существует неравноправиеи биби хочет это сломать.Бог ему в помощь ,а мы посмотрим чем это закончится.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:03
    +5
    Полиция действует радикально, разгоняя протестующих в том числе ледяной водой из водомётов.
    Как почитаешь, можно предположить, что митингующие там превращаются в ледяные статуи. Видимо у нас разное понимание "ледяной воды". Мне казалось, что это градусов эдак пять-семь, не выше.
  11. Pytnik
    Pytnik Сегодня, 07:08
    +6
    Может уехавшие и там начавшие поливать страну грязью "народные артисты ", попадут под "революционный " булыжник , много их туда сбежало
    1. nin
      nin Сегодня, 07:20
      +5
      попадут под "революционный " булыжник

      или спалят Бентли, нажитый непосильным трудом в России..
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
    +3
    Однако все СМИ Израиля сходятся в том, что ничего подобного в новейшей истории не было «как минимум очень давно».
    То ли с памятью проблемы, то ли с арифметикой! laughing wassat Гудит исраивель, гудит! laughing
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:13
    +3
    Цитата: Pytnik
    Может уехавшие и там начавшие поливать страну грязью "народные артисты ", попадут под "революционный " булыжник , много их туда сбежало

    А неплохая идея good ...можно Галкину с Назаровым по еврейскому булыжнику подарить...на память о земле обетованной.
  14. nin
    nin Сегодня, 07:18
    +3
    Полиция действует радикально, разгоняя протестующих в том числе ледяной водой из водомётов.

    откуда в Израиле взялась ледяная вода?
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:24
      +1
      откуда в Израиле взялась ледяная вода?

      Скважина например, артезианская... what
  15. VicVic
    VicVic Сегодня, 07:35
    +1
    "Полиция действует радикально, разгоняя протестующих в том числе ледяной водой из водомётов."
    Откуда там взялась ледяная вода? Специально охлаждали что-ли?
  16. faiver
    faiver Сегодня, 08:03
    +2
    МИД Ирана еще не обеспокоился ситуацией с правами человека в Израиле? bully