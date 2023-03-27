В Израиле на фоне массовых протестов и увольнения министра обороны прозвучали слова «народное восстание» и «хрупкость армии»

В Израиле с новой силой вспыхнули протесты против судебной реформы на фоне снятия с должности министра обороны страны Йоава Галланта. Документ об увольнении министра подписал лично Биньямин Нетаньяху, возглавляющий израильский кабмин и ту самую (судебную) реформу инициировавший. Увольнение Галланта с поста министра обороны последовало вслед за его критикой реформы в предлагаемом виде.
Сотни тысяч израильтян выходят на улицы по всей стране. Стало известно о сборе людей у резиденции премьер-министра, у здания Кнессета. Демонстранты обустроили баррикады, зажгли костры, блокирую крупнейшие трассы страны, а также дороги в городах Израиля, включая Тель-Авив.
Полиция действует радикально, разгоняя протестующих в том числе ледяной водой из водомётов.
Массовые акции протеста перекинулись на Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву, других городах Израиля. Сотни арестованных.
В Тель-Авиве шоссе Аялон заблокировано в обоих направлениях. Протестующие скандировали лозунги: «Либо демократия, либо бунт!», «Биби (прозвище Нетаньяху), иди домой!» и «Мы не боимся!»
В эфире одного из израильских телеканалов впервые прозвучал термин «народное восстание» и было заявлено, что «после неожиданного увольнения министра обороны армия стала более хрупкой, чем когда-либо».
Теперь в Израиле намечены несколько общенациональных забастовок, включая забастовку студентов.
12-й канал ТВ Израиля заявил, что в воскресенье на улицы Израиля вышли 700 000 – 800 000 человек (при населении около 9,6 млн) «от Кирьят-Шмоны на севере до Эйлата на юге». Издание «Хааретц» называет меньшие цифры. Однако все СМИ Израиля сходятся в том, что ничего подобного в новейшей истории не было «как минимум очень давно».