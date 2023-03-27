Британское Минобороны завершило подготовку украинских танкистов управлению танками Challenger 2

Украинские танкисты, отправившиеся в Великобританию для обучения эксплуатации британских танков Challenger 2, завершили обучение и уже вернулись домой. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного королевства.
Подготовка украинских экипажей для британских танков завершена, танкисты уже отправились обратно на Украину, скоро вслед за ними туда же поедут и танки Challenger 2. Как говорится в заявлении британского военного ведомства, подготовка украинских военных заняла несколько недель, в течение которых их обучали совместной работе на танках. В Лондоне предполагают, что Киев специально торопил британцев с подготовкой, чтобы успеть обучить экипажи для задействования британских танков в планируемом контрнаступлении.
Ранее Великобритания обещала поставить ОБТ Challenger 2 Киеву до конца марта. Возможно, что техника уже направляется в Польшу, откуда будет переброшена на Украину. По крайней мере, обещанные к поставке вместе с танками САУ AS90 уже частично находятся на польской территории.
Несколько дней назад украинские источники сообщали, что британцы поставили Киеву условие, что ОБТ Challenger 2 никоим образом не должны попасть в руки российской армии. По имеющимся данным, британцы даже предлагали установить в каждый танк взрывчатку, применить которую можно дистанционно. Необходимо это для того, чтобы уничтожить всю секретную аппаратуру в танке в случае, если по каким-то причинам эвакуация танка с поля боя будет не возможна.
До этого в Минобороны Великобритании разработали план, согласно которому украинские танкисты должны предпринимать все возможные действия для эвакуации британских танков с поля боя, если они повреждены и им грозит попадание в руки российских военных.