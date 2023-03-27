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Британское Минобороны завершило подготовку украинских танкистов управлению танками Challenger 2

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Британское Минобороны завершило подготовку украинских танкистов управлению танками Challenger 2

Украинские танкисты, отправившиеся в Великобританию для обучения эксплуатации британских танков Challenger 2, завершили обучение и уже вернулись домой. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного королевства.


Подготовка украинских экипажей для британских танков завершена, танкисты уже отправились обратно на Украину, скоро вслед за ними туда же поедут и танки Challenger 2. Как говорится в заявлении британского военного ведомства, подготовка украинских военных заняла несколько недель, в течение которых их обучали совместной работе на танках. В Лондоне предполагают, что Киев специально торопил британцев с подготовкой, чтобы успеть обучить экипажи для задействования британских танков в планируемом контрнаступлении.

Ранее Великобритания обещала поставить ОБТ Challenger 2 Киеву до конца марта. Возможно, что техника уже направляется в Польшу, откуда будет переброшена на Украину. По крайней мере, обещанные к поставке вместе с танками САУ AS90 уже частично находятся на польской территории.

Несколько дней назад украинские источники сообщали, что британцы поставили Киеву условие, что ОБТ Challenger 2 никоим образом не должны попасть в руки российской армии. По имеющимся данным, британцы даже предлагали установить в каждый танк взрывчатку, применить которую можно дистанционно. Необходимо это для того, чтобы уничтожить всю секретную аппаратуру в танке в случае, если по каким-то причинам эвакуация танка с поля боя будет не возможна.

До этого в Минобороны Великобритании разработали план, согласно которому украинские танкисты должны предпринимать все возможные действия для эвакуации британских танков с поля боя, если они повреждены и им грозит попадание в руки российских военных.
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:50
    +2
    Несколько дней назад украинские источники сообщали, что британцы поставили Киеву условие, что ОБТ Challenger 2 никоим образом не должны попасть в руки российской армии. По имеющимся данным, британцы даже предлагали установить в каждый танк взрывчатку, применить которую можно дистанционно.


    А ежели хлопци в плен решат сдаться - их вместе с танком дистанционно рванут?? Две задачи одним махом - и танк и "предателей Неньки" ??
    Ну это получается еще даже круче чем "заваренные люки".
    Хлопцам то не страшно будет в таких танка воювати? А то если их маневр неправильно поймут то и подорвут почем зря....
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:31
      0
      Цитата: Nexcom
      Несколько дней назад украинские источники сообщали, что британцы поставили Киеву условие, что ОБТ Challenger 2 никоим образом не должны попасть в руки российской армии. По имеющимся данным, британцы даже предлагали установить в каждый танк взрывчатку, применить которую можно дистанционно.


      А ежели хлопци в плен решат сдаться - их вместе с танком дистанционно рванут?? Две задачи одним махом - и танк и "предателей Неньки" ??
      Ну это получается еще даже круче чем "заваренные люки".
      Хлопцам то не страшно будет в таких танка воювати? А то если их маневр неправильно поймут то и подорвут почем зря....

      Помимо танков надо ещё и украинских танкистов заминировать: ошейники с минами на шею повесить, тогда точно не сдадутся и в плен не попадут.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:34
        0
        Все как в кинофильме Башня с Кристофером Ламбертом - как только за периметр вышли (на территорию контролируемую нашими) - все, сразу автоподрыв. Они уже в кино такие идеи проталкивали.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:53
    +2
    Недели через две просохнет грунт и почва в зоне БД и мы наконец увидим воочию весь танковый зверинец немцев и англосаксов...интересно как укронацики организуют ремонт и обслуживание этой иностранной техники на поле боя. what
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:54
      +3
      Никак скорее всего. Вероятно будет эвакуация в тыл и отправка в Польшу. Там и отремонтируют.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:53
    +3
    британцы даже предлагали установить в каждый танк взрывчатку, применить которую можно дистанционно.

    Британцы! Вы толком скажите - установили или нет. А вообще мысль хорошая, будут взрывать украинских танкистов дистанционно, заранее, чтобы ничего не рассказали, попадая в плен.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +3
    Киев специально торопил британцев с подготовкой, чтобы успеть обучить экипажи для задействования британских танков в планируемом контрнаступлении
    Надеюсь спешка в подготовке не пойдет на пользу украинским экипажам.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:05
    +1
    Цитата: Егоза
    вообще мысль хорошая, будут взрывать украинских танкистов дистанционно, заранее, чтобы ничего не рассказали

    Тут не понятка для меня...если заложили взрывчатку в танк для самоподрыва не сдетонирует ли она от от удара в корпус какого нибудь боеприпаса...или рядом разорвется 152 мм снаряд от нашей гаубицы...что будет?
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 07:05
    +3
    Ну, что ж середина апреля - конец распутицы на возможных направления действий, ждем...
  7. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:13
    +1
    Чисто для развлекухи. После такого ничему не удивлюсь уже. wassat Селюк жжот непадеццки. lol

  8. monetam
    monetam Сегодня, 07:13
    +1
    Интересная у танкистов специаььность получилась - механик- водитель достаточно редкого танка... Такая специализированность не есть хорошо.
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:18
    +1
    Ну теперь новорожденных в Укре будут Челенджерами называть....
    Новый источник поклонения...
    П.С. лично для моего поколения слово Челенжер это красиво взорвавшийся в первой половине американский ракетоноситель...Весь СССР любовался этими красивыми кадрами....
    Как говорил Врангель, как корабль Вы назовёте, так корабль и поплывет
  10. Серега Немуслим
    Серега Немуслим Сегодня, 07:24
    +1
    Ирландии там не пора быть свободной от мелкобританских баз?
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 07:43
    0
    Британское Минобороны завершило подготовку украинских танкистов управлению танками Challenger 2

    Мелкобритые хотят проверить свои танчики в условиях современных БД?
    Но чтобы "негры" управляли, вдруг какой "джентельмен" сдохнет winked winked lol
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:43
    0
    Цитата: Серега Немуслим
    Ирландии там не пора быть свободной от мелкобританских баз?

    Да в Европе можно подогреть немало подобных конфликтов...Гибралтар,Северный Кипр,Баски в Испании и тогдалее...было бы желание.