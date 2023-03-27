Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя

Российские войска планомерно отодвигают линию фронта на направлении Сватово-Кременная. Продвижение не быстрое, но главное в том, что оно позволило буквально смести уже три передовых рубежа противника.Рубежи эти ВСУ обустраивали и укрепляли с осени прошлого года, когда им удалось выбить российские войска из Харьковской области. Тогда, напомним, украинские войска были остановлены именно по линии Сватово-Кременная, хотя, по изначальному плану натовского командования ВСУ, украинская армия должна была осуществить бросок как минимум до Северодонецка и Лисичанска, выйдя в итоге к Луганску и далее – к восточной границе ЛНР.Как сообщается, за последние двое суток российские бойцы взяли штурмом третий рубеж обороны боевиков киевского режима к западу от Кременной, продвинувшись, в том числе по территории лесного массива, на расстояние 500-600 м.Бойцы ВДВ взяли под свой контроль не менее 5 опорных пунктов противника в Кременском лесу.Противник оставляет на поле боя своих погибших «побратимов», причём ещё и минируя их тела.Известно о том, что несколько украинских военных, оказывавших сопротивление на опорных пунктах, взяты в плен, среди них есть раненые, им нашими бойцами оказана медпомощь. После этого раненых военнослужащих ВСУ отправили в госпиталь.Бои продолжаются уже на новых рубежах обороны ВСУ в направлении Ямполя.