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Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя

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Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя

Российские войска планомерно отодвигают линию фронта на направлении Сватово-Кременная. Продвижение не быстрое, но главное в том, что оно позволило буквально смести уже три передовых рубежа противника.


Рубежи эти ВСУ обустраивали и укрепляли с осени прошлого года, когда им удалось выбить российские войска из Харьковской области. Тогда, напомним, украинские войска были остановлены именно по линии Сватово-Кременная, хотя, по изначальному плану натовского командования ВСУ, украинская армия должна была осуществить бросок как минимум до Северодонецка и Лисичанска, выйдя в итоге к Луганску и далее – к восточной границе ЛНР.

Как сообщается, за последние двое суток российские бойцы взяли штурмом третий рубеж обороны боевиков киевского режима к западу от Кременной, продвинувшись, в том числе по территории лесного массива, на расстояние 500-600 м.

Бойцы ВДВ взяли под свой контроль не менее 5 опорных пунктов противника в Кременском лесу.



Противник оставляет на поле боя своих погибших «побратимов», причём ещё и минируя их тела.

Известно о том, что несколько украинских военных, оказывавших сопротивление на опорных пунктах, взяты в плен, среди них есть раненые, им нашими бойцами оказана медпомощь. После этого раненых военнослужащих ВСУ отправили в госпиталь.

Бои продолжаются уже на новых рубежах обороны ВСУ в направлении Ямполя.
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9 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:58
    +5
    Вчера шерстил вражьи ресуры... am получил заряд бодрости для борьбы на информфронте.
    Ну а по делу ...бои тяжелые идут...враг упорно обороняется...об остальном не хочется говорить ...война есть война чтобы в наших СМИ не говорили.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:30
      +2
      Верро Вы заметили.Чепчики пока бросать в воздух -рановато.Война затягивается на неопределенное время.
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:58
    +2
    500 метров за двое суток в Кременском лесу. Хороший результат. Обычно они быстрее 100 метров в сутки не шли.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:07
    +1
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    500 метров за двое суток в Кременском лесу. Хороший результат. Обычно они быстрее 100 метров в сутки не шли.

    Там артой накрывают все что движется...на ура массы пехоты и техники не бросишь...быстро уничтожат.
    Оперативного простора нет...все пристреляно...война напоминает позиционные бои в ПМВ.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:09
    +5
    Украинец- украинцы- не брат. Пусть минируют. Такова особенность украинской нации- жрать- друг- друга.
  5. Krilion
    Krilion Сегодня, 07:19
    -3
    с такой скоростью продвижения война продлится лет 100.. низкую скорость продвижения обычно объясняют каким то супер-пупер укреплениями укров.. всё жду когда эти укрепления поажут.. потому что судя по изображениям с коптеров, все суперукрепления - не более чем нарытые окопы с блиндажами... т.е не те укрепления, которые требуют по пол-года на взятие...
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 07:49
      +5
      Вам если с дивана кажется, что медленно и скорость не устраивает-так вперед на передовую! покажете как простые траншеи и блиндажи с наскоку брать. Не очень понятна суть ваших претензий. У вас лично есть какое-то представление о скорости. Вам скучно что ли? воюют так как могут. И никто вам не обязан ничего показывать и объяснять. Хотите посмотреть-в военкомат там турпоездку организуют-своим глазами поглядите. набор добролвьцев и чвк не прекращался. Нужно будет и триста лет воевать будем но всю эту нацистскую сволочь выжгем дотла. А зеленка полезет еще медленнее в лесах будет продвижение. Ну и что. Лишь бы потерь с нашей стороны поменьше с укропской побольше. Вот такая вот арифметика.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:21
    +3
    Цитата: Krilion
    с такой скоростью продвижения война продлится лет 100..

    В вашем представлении разве что.
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:41
    +3
    Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя

    Молодцы!!!! Бейте гадов и их прихвостней!!!