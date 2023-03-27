Мы отключаем в Авдеевке мобильную связь, так как в городе есть информаторы россиян.

И некому будет проводить обслуживание генераторов и вышек мобильной связи.

Подтвердилась информация о том, что украинские оккупационные власти прекращают осуществлять покрытие Авдеевки мобильной связью. По крайней мере, именно такое заявление сделал Виталий Барабаш - так называемый глава Авдеевской администрации.По словам ставленника киевского режима в указанном городе российской Донецкой Народной Республики, с воскресенья (26 марта) начат вывоз коммунальных служб. Есть подозрения относительно того, что под видом коммунальных служб из города вывозятся иностранные наёмники, а возможно и кадровые военнослужащие стран НАТО.Барабаш:По заявлению Барабаша, «через пару дней в городе уже нельзя будет зарядить мобильный телефон»:К настоящему моменту Авдеевка российскими войсками взята в оперативные клещи. Для транспортной коммуникации с контролируемыми киевским режимом территориями у противника остаётся узкое «бутылочное горлышко» - дорога через населённый пункт Орловка.Однако с севера и с юга к этой дороге приближаются российские штурмовые группы. Кроме того, дорога уже активно простреливается нашими войсками.Есть данные о боях и на территории самой Авдеевки. Судьбу города могут решить бои за местный коксохимический комбинат.