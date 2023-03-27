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Киевский режим прекращает осуществлять покрытие Авдеевки мобильной связью, заявив о наличии «информаторов россиян» в городе

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Киевский режим прекращает осуществлять покрытие Авдеевки мобильной связью, заявив о наличии «информаторов россиян» в городе

Подтвердилась информация о том, что украинские оккупационные власти прекращают осуществлять покрытие Авдеевки мобильной связью. По крайней мере, именно такое заявление сделал Виталий Барабаш - так называемый глава Авдеевской администрации.


По словам ставленника киевского режима в указанном городе российской Донецкой Народной Республики, с воскресенья (26 марта) начат вывоз коммунальных служб. Есть подозрения относительно того, что под видом коммунальных служб из города вывозятся иностранные наёмники, а возможно и кадровые военнослужащие стран НАТО.

Барабаш:

Мы отключаем в Авдеевке мобильную связь, так как в городе есть информаторы россиян.

По заявлению Барабаша, «через пару дней в городе уже нельзя будет зарядить мобильный телефон»:

И некому будет проводить обслуживание генераторов и вышек мобильной связи.

К настоящему моменту Авдеевка российскими войсками взята в оперативные клещи. Для транспортной коммуникации с контролируемыми киевским режимом территориями у противника остаётся узкое «бутылочное горлышко» - дорога через населённый пункт Орловка.



Однако с севера и с юга к этой дороге приближаются российские штурмовые группы. Кроме того, дорога уже активно простреливается нашими войсками.

Есть данные о боях и на территории самой Авдеевки. Судьбу города могут решить бои за местный коксохимический комбинат.
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9 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:24
    +2
    Нельзя допускать вывоза наемников и укронацистов...этот гадюшник в Авдеевке должен быть уничтожен раз и навсегда.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:37
      +3
      За коксохимический завод Зелёный будет биться до последнего из-за названия.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:40
      +7
      Буквально вчера был репортаж о штурмовых группах ВС РФ, штурмовики-это реально отважные и очень смелые мужики, действуют первыми идя под вражеский свинец. Не боится только глупец , а тут парни все понимают, но идут вперед.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:28
    +4
    Вот не совсем ясно, а для чего вообще в прифронтовой зоне использовать мобильную связь, имея отличные средства связи от НАТО и Старлинк. Оставили ЕДИНСТВЕННЫЙ канал для сообщений МЧС и всё, не о чем там вообще говорить...
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:48
      +3
      Почти уелый год СВО сидели ровно с Интернетом. Но ситупция изменилась. По Авдеевскому укрепрайону уже месяц по 5-9 ударов в день планирующими бомбами М-62. Сейчас просто плотность стала нарастать. С пар перешли на звенья. В апреле будет на порядок больше. По слухам. Проблема одна учить экипажи. Возможен до августа подъем на крыло всех изделий 9-хх для метания УМПК.
  3. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:41
    +2
    Вот такая информация лучше всего дает представление о реальности. За год описания боев за Авдеевку, сложилось устойчивое мнение, что там живого места не осталось от города. А тут оказывается даже БС сотовой связи продолжают работать и коммунальные службы чинят сети под бомбежками
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    +2
    Есть подозрения относительно того, что под видом коммунальных служб из города вывозятся иностранные наёмники, а возможно и кадровые военнослужащие стран НАТО.
    И эти подозрения обоснованы, т.к. такие мероприятия проводились неоднократно при подготовке ВСУ к сдаче населенных пунктов. Иностранцев, в отличии от своих, киевский режим пытается по возможности оберегать. Не удивлюсь если в один прекрасный момент одно из подразделений ВСУ, наблюдая такое неравноправие и плевательское отношение к себе, решит воспрепятствовать вывозу наемников и штатных в/сл стран НАТО. Терпение все таки не безгранично, а понимание того, что тебя бросают на убой спасая иностранцев переполнит эту чашу.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:04
    +1
    Мы отключаем в Авдеевке мобильную связь, так как в городе есть информаторы россиян.

    Есть, конечно. А "пан" думал, что русские люди своих не поддержат?
    «через пару дней в городе уже нельзя будет зарядить мобильный телефон»:

    Тю! А он каким боком к зарядке?
    под видом коммунальных служб из города вывозятся иностранные наёмники, а возможно и кадровые военнослужащие стран НАТО.

    Повара, санитары, волонтеры уже были. Теперь в "коммунальщики" запишутся. В сантехников что ли? )))
  6. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 08:05
    +1
    "...начат вывоз коммунальных служб...."© Дворников, сантехников и др. " Заботятся" о народе.. bully